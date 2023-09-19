Как ВСУу и партизаны разрушают миф российских оккупантов о «неприступном» Крыме

Украинские военные проводят операции на территории аннексированного Крыма и захваченных Россией украинских объектов. Пока это выглядит как вылазки без постоянного закрепления на интересующих ВСУ зонах. Но результаты, по мнению военных экспертов, масштабные.

Где на Крымском полуострове побывали украинские силы и зачем это нужно, рассказывает издание Крым.Реалии.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину тезис о возвращении Крыма под контроль Киева все чаще и увереннее звучит, как в украинском информационном пространстве, так и в международных медиа.

Сам Крым больше года является прифронтовым регионом, куда регулярно прилетают беспилотники и ракеты. ВСУ все это время удаленно бьют по российским военным базам на Крымском полуострове. Но с августа ситуация изменилась. Украинские силы уже проводят наземные высадки в Крыму и морские операции у его берегов, все больше разрушая российский миф о полуострове как «неприступной крепости».

Украинский десант на западе Крыма

24 августа в районе села Маяк на мысе Тарханкут высаживался десант ВСУ, утверждают в украинской разведке. Там произошел бой с участием плавсредств и авиации, отмечают в ведомстве.

В Маяке российские военные расположили свою базу третьего радиотехнического полка Воздушно-космических сил РФ.

Российские средства радиотехнической разведки установлены и в других регионах Западного Крыма. Они нередко попадали в кадр на фото туристов.

Российские власти о произошедшем публично не заявляли. По информации российского Telegram-канала «SHOT», в районе Тарханкутского мыса слышали стрельбу и объявляли план «Крепость», регулирующий действия силовиков во время военной угрозы.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что «все поставленные цели (при высадке десанта на мысе Тарханкуте – КР) были достигнуты», а «комплекс мероприятий продолжается».

25 августа в ГУР Минобороны Украины также сообщили о повторной высадке украинского десанта в населенном пункте Новоозерное под Евпаторией.

Эти операции стали возможными несмотря на то, что именно западное побережье Крыма российская армия укрепляла военными сооружениями несколько месяцев.

Опасаясь украинского десанта, на побережье Западного Крыма рыли окопы и устанавливали «зубы дракона», похоронив курортный сезон в целом ряде регионов.

Возвращение «вышек Бойко»

В сентябре в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили о возвращении под контроль Украины всех четырех «вышек Бойко» – нефтегазодобывающих самоподъемных буровых платформ «Черноморнефтегаза» в Черном море.

Украинский спецназ смог захватить запас вертолетных боеприпасов типа НАР (неуправляемых авиационных ракет), а также РЛС «Нева», которая отслеживает движение судов в Черном море, сообщили в ведомстве.

В ГУР МОУ показали видео своей операции в Черном море – в частности, путь разведчиков-спецназовцев по штормовой акватории на резиновых лодках, зачистку объектов и демонтаж средств разведки России, а также столкновение с российской авиацией и эвакуацию побратима, который оказался за бортом.

Российские власти и военные об этом не сообщают и на информацию украинской разведки не отреагировали.

По словам спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, береговые ракетно-артиллерийские войска Военно-морских сил ВСУ более года полностью контролируют часть Черного моря, где установлены «вышки Бойко», а российские военные корабли перестали туда заходить после того, как был поражен их корабль «Василий Бех».

Президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар заявляет, что возвращение вышек под контроль Украины позволило убрать «российские уши и глаза» с северо-западного сектора Черного моря.

«Это масштабная победа для Украины. Потому что «вышки Бойко» использовались Россией с военной целью, начиная с 2017 года. Установив там РЛС «Нева», Россия взяла под контроль морское и воздушное пространство в секторе между Крымом и Одесской областью. В 2022 году туда добавили разного оборудования типа РЭБ, ретрансляторы связи для флота и использовали буровые установки для складирования боеприпасов для российских диверсионно-разведывательных групп, которые действовали на украинском побережье. Ликвидация этих лишних «глаз» и «ушей» России означает уменьшение ее разведывательных возможностей. Это не означает, что российская группировка в Крыму больше ничего не видит и не слышит. Но это уже не постоянный мониторинг 24 часа в сутки, семь дней в неделю», – пояснил Крым.Реалии Михаил Гончар.

Эксперт не исключает, что Россия может попытаться вернуть «вышки Бойко» под свой контроль, снова установив там свое разведывательное оборудование. Но в таком случае оно «просуществует недолго», поскольку находится в поле зрения ВСУ, отмечает Михаил Гончар.

Партизанские акции

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в Крыму начали действовать движения сопротивления российской агрессии «Желтая лента» и «Атеш» (в переводе с крымскотатарского – огонь). Они берут на себя ответственность за подрывы железнодорожного полотна в Крыму, уничтожение Z-символики и расклеивание на полуострове проукраинских листовок.

Участники движения также придумали партизанский флешмоб, в рамках которого призывают «оставлять сюрпризы» на трассе М14 в виде шипов, стекла, гвоздей, саморезов и разлитого масла для россиян, которые ездят в Крым по «сухопутному коридору» через оккупированное Россией азовское побережье Украины.

«Мы с ними «сотрудничаем», заявил в интервью Крым.Реалии начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, говоря о партизанских движениях на Крымском полуострове.

«Это движения, которые зарождаются, не являются такими мощными, как бы хотелось. Но это прекрасно, что они есть – это самое главное, что они есть… Люди рискуют, они понимают: что они делают, ради чего это делают», – сказал он.

«Подготовка к деоккупации Крыма»

Все военные операции, которые проводятся ВСУ в Крыму, следует рассматривать через призму морской стратегии Украины, говорит руководитель Центра военно-правовых исследований (Украина) Александр Мусиенко.

«Согласно этой стратегии, есть две основных цели, которые должны быть достигнуты: установление господства украинских сил в северо-западной части акватории Черного моря и уменьшение возможностей для получения российскими войсками тылового обеспечения вооружением, боеприпасами и снарядами из оккупированного Крыма. В рамках этих двух целей реализовываются разные типы операций и специальных мероприятий», – заявил он Крым.Реалии.

Стратегическую пользу от этих операций можно будет оценить в будущем, считает эксперт.

«Может казаться, что нет эффекта от того, что украинские силы заходят на территорию Крыма и сразу исчезают оттуда. Но это не так. Потому что мы не знаем, какие задачи могли выполнять украинские военные, кроме высадки на крымском побережье. Это может быть целый комплекс мер по разведке, проникновению диверсионно-разведывательных группы и агентуры, которая может оставаться в Крыму и предоставлять информацию, корректировать огонь, обеспечивать возможности для проведения других операций», – считает Александр Мусиенко.

Все эти меры, по его мнению, «носят подготовительный характер к деоккупации» Крымского полуострова.

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Источник: Крым.Реалии.