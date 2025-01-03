Мазутні береги. Як жадібність та безкарність рашистів вбиває живу природу

Десятки загиблих дельфінів-азовок, сотні загиблих птахів, десятки квадратних кілометрів забрудненого узбережжя – це тільки перші наслідки кораблетрощі, що сталася 15 грудня в Керченській протоці. Під час шторму розламалися й пішли на дно два російські танкери «Волгонефть-212» й «Волгонефть-239», які перевозили в сумі понад 9 тисяч тонн мазуту.

За попередніми даними, у море відразу вилилася майже половина і витік продовжується: російська влада не поспішала відкачувати нафту із затонулих такерів. Дрейфуючий мазут дістався спочатку берегів Анапи у Краснодарському краї РФ, згодом і Керчі в окупованому Криму, вбиваючи на своєму шляху морських мешканців та забруднюючи пляжі. На думку екологів, мазутні плями можуть дійти і до Ялти, а наслідки доведеться долати не один рік, зазначає Центр журналістських розслідувань.

Керченська протока – головний коридор для міграції риб, дельфінів та птахів. Цією артерією, що поєднує Чорне та Азовське моря, двічі на рік проходять на нерест 38 видів промислової та цінної риби, мігрують морські ссавці – чорноморські афаліни й азово-чорноморські морські свині (азовки), а також десятки видів птахів, в тому числі й 22 червонокнижних.

Проте ця вкрай важлива для екосистем Чорного та Азовського морів артерія – найбрудніше місце в морі. Вчені фіксують тут завищену концентрацію шкідливих речовин. Адже російські нафтотрейдери вже давно перетворили протоку на перевалочну базу, а її південну частину – у піратську Тортугу, де нафту і нафтопродукти перекачують поза рейдом, приховуючи їхнє російське походження.

Невеликі танкери «Роснефти» типу «Волгонефть» доправляють у протоку нафту й нафтопродукти, прямо в морі перевантажують їх у великі морські танкери, які потім доправляють їх у треті країни. Під час таких перекачок постійно відбуваються витоки нафтопродуктів у море. А надто нині, коли Росія вважає і Керченську протоку, і Азовське море виключно своїми, російські нафтотрейдери безконтрольно і безжально забруднюють акваторію.

Про російське жлобство, що вкотре спричинило екологічну катастрофу в Керченській протоці, читайте у нашій розмові з керівником безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павлом Лакійчуком.

Обом затонулим танкерам було за 50 років. Ці іржаві корита, зареєстровані в річному регістрі РФ, мали б бути давно списані на металобрухт, а не бороздити штормове море: танкери типу «ріка-море» можуть виходити в море не далі 13 миль від берега і то – в нештормову погоду, адже великі хвилі їх можуть просто розламати. Що і сталося з «Волгонефть-212» – шторм разломив танкер навпіл.

Історія нічому не вчить росіян, а тому повторюється на біду усім, хто поруч. У листопаді 2007 року у Керченській протоці сталась аналогічна трагедія: високі штормові хвилі розрізали навпіл танкер «Волгонефть-139» і потопили ще чотири суховантажі, а вісім суден сіли на мілину. У море потрапило близько півтори тисячі тонн мазуту і сім тисяч тонн сірки. Найбільше від забруднення мазутом постраждав український острів Тузла, але забруднення поширилось і на Азовське море і узбережжя по обидва боки Керченської протоки. Тоді, за підрахунками екологів, загинули понад 30 тисяч птахів, а мазут іще кілька років спливав на поверхню. Кораблетрощу 2007 року називали найбільшою за десятиліття. Але росіяни спромоглися побити той трагічний рекорд.

Масштаби нинішнього забруднення – в рази більші і наразі їх наслідки навіть неможливо передбачити. А якщо врахувати «оперативність» росіянських можновладців, які тільки на другий тиждень спромоглись доставити спецсудна для відкачування мазуту, що лищився у трюмах затонулих суден, «розхльобувати» той мазут доведеться довго.

За майже два тижні російська влада очистила від мазуту лише 1% мазутних плям, пише «Агентство».

Диктатор Путін, брязкаючи «орєшнікамі» під час прямого ефіру, назвав розлив мазуту в Керченській протоці екологічною бідою. І поки чиновники у кабінетах вирішують, як тієї біди позбутися, волонтери розгрібають її вручну.

Мешканці Анапи, якій дісталось більше всього, лопатами завантажують пісок з мазутом у мішки. Але вивозити їх відповідні служби не поспішають, мазут знову витікає, хвилі змивають його назад у море. Або волонтери знаходять мішки закопаними неподалік тут же на пляжі. Нічого нового – міцне господарювання по-російськи.

В нагоді стала і улюблена забава росіян – просити про допомогу царя. Мешканці Анапи, які цілком обгрунтовано побоюються за майбутній курортний сезон, записали відеозвернення до Путіна. Мовляв, людей бракує, техніки немає, місцева влада не справляється, єдиний ресурс – прості люди з лопатами.

Анапчани вимагають зібрати загони рятувальників, підключити вчених для нейтралізації отруйних речовин та звернутися за технологічною допомогою до інших країн. Ага, саме той випадок! Пригадаймо історію з потонулою субмариною «Курск», коли Путін відмовився від запропонованої допомоги США, Великої Британії, Норвегії. А тут його просять просити – не царське це діло.

Мазут тим часом вже дістався і узбережжя Криму. Його все так же збирають вручну у мішки на пляжах Ленінського району та Керчі. Волонтери підбирають перемазаних мазутом птахів, відмивають їх, відправляють на реабілітацію у парк «Тайган». Але це лише мала частина постраждалих птахів, бо рятують тих, які змогли догребти до берега.

Екологи попереджають, що під ударом ще довго буде все живе – як в морі, так і на суші. Вода буде токсичною, отруюючи рибу, молюсків, водорослі, а ті своєю чергою стануть отрутою для людей.

«Бензол, толуол, ксилол проникають в грунт і воду, викликая мутації у мікроорганізмів. Ці речовини накопичуються в організмах риб і птахів, роблячи їх смертельно небезпечними для вживання. Навіть після ліквідації плями токсичні речовини можуть залишитися в піску й рослинах на роки», — каже ековолонтер Алєксєй Горшков.

Скільки саме мазуту витекло в море, скільки його залишається в танкерах, достеменно невідомо. Куди його понесе далі, знає хіба що Посейдон. Весняні шторми і прогріта вода можуть підняти мазут на поверхню, а вітри розігнати плями по всій акваторії Чорного і Азовського морів.

Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України повідомляє, що мазут вже зараз переміщується у північно-західному напрямку та може досягти південного узбережжя Криму. А на східному узбережжі через масове вивезення забрудненого мазутом піску звужується пляжна смуга, пише проект «Крим. Реалії». Привіт, курортний сезон! Причому всюди. Мазут вже дістався і головного курорту Росії – Сочі.

Ситуації надали статусу надзвичайної на федеральному рівні. При цьому кримський «спікер» Володимир Константинов пішов врозріз із лінією партії й заявив, що ніякої загрози туристичному сезону немає. Схоже, забудовник осточно відключив у «прораба» почуття міри.

Між тим у мережі вже з’являється інформація про скасування бронювань на новорічні свята в Криму та Анапі. Як пишуть російські медіа, туристи вже скасували 90% бронювань готелів та ресторанів в Анапі. Під загрозою опинився і літній туристичний сезон 2025 року, адже постраждали території, де знаходяться 80% готелів Анапи.

Автор: Марина Пасюк

Джерело: Центр журналістських розслідувань