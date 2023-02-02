Нехватка денег, еды и одежды. Эксперты ООН изучили ситуацию с украинскими беженцами в Беларуси и узнали, хотят ли они домой

Международная организация по миграции (МОМ), входящая в структуру ООН, опубликовала результаты второго раунда социологического исследования о беженцах в Беларуси с фокусом на людей, бежавших от войны в Украине, их потребности, намерения и проблемы.

Оказалось, что большинство испытывают нехватку средств на проживание, недостаток продуктов, одежды, предметов гигиены, при этом гуманитарную помощь получала лишь половина, отмечает беларуское издание «Зеркало».

Беженцы на вокзале в Украине. Фото: Reuters

Для исследования эксперты ООН в координации с Красным крестом и МВД провели 805 интервью с беженцами по всей стране с 1 сентября по 30 ноября. Из них 97% (778 человек) были украинцами. Больше всего интервью провели в приграничных Брестской (39%) и Гомельской (16%) областях. Беседы с участниками опроса проводились в офисах МОМ, Красного Креста, по месту проживания, на вокзалах, а иногда — и в изоляторах временного содержания.

Откуда приезжают

Как отмечается в отчете, с начала войны и до 16 декабря 2022 года в Беларусь, по данным Госпогранкомитета, въехали 70 935 украинцев. После 24 февраля границы с Украиной были закрыты, погранпункты не работали в обычном режиме, поэтому многие попадали в Беларусь через соседние страны. Среди опрошенных украинцев 44% въехали из России (половина из них — жители Донецкой и Луганской областей, а треть намерена дальше ехать в Польшу), 28% приехали из Польши, 25% — из Украины, 2% из Литвы.

По происхождению большинство украинцев оказались жителями восточных областей. В пятерку вошли Донецкая область (28%), Харьковская (17%), Луганская (14%), Херсонская (7%), город Киев и Киевская область (6%). Лишь чуть менее четверти (22,5%) раньше жили на селе, остальные — горожане.

Кто приезжает

Среди респондентов из Украины женщин оказалось 66%, мужчин — 34%. Средний возраст беженцев составил 48 лет, самому старшему было 95 лет. Больше половины (56%) приехали с детьми, всего вместе с опрошенными 778 взрослыми в Беларусь прибыли почти полтысячи детей. Столько же, 56%, указали, что приехали как минимум с одним пожилым человеком (старше 60 лет), 26% привезли с собой людей с серьезными заболеваниями, 11% — людей с инвалидностью.

Среди приехавших 30% оказались пенсионерами, 47% до отъезда имели работу, большинство работали юристами, врачами, учителями, специалистами в сфере продаж, а также слесарями и плотниками. Безработными дома были только 6%. У 34% беженцев есть высшее образование, у еще 35% — профессиональное. К моменту опроса работу в Беларуси нашли только 7,5% респондентов, еще 33% были в активном поиске, а 20% отметили, что не намерены искать работу в Беларуси.

Что собираются делать дальше

Опрошенные в основном находились в нашей стране недавно: 42% въехали в сентябре-октябре, еще 13% — в августе. На момент интервью 44% были в Беларуси меньше 15 дней, еще 32% — меньше двух месяцев. Многие из приехавших остановились в Беларуси у своих родственников (40%), еще 10% — у друзей, 21% опрошенных жили в арендном жилье. Остальные на момент опроса, видимо, не имели места проживания.

Оставаться в Беларуси хотят далеко не все беженцы из Украины — о таком намерении сообщили 68% украинцев. Для большинства (61%) причиной стало наличие родственников. Но многие намерены ехать из Беларуси дальше — в Россию (36%), Польшу (33%), Германию (13%) и Чехию (3%). Причина для большинства (68%) та же: в тех странах живут родные.

Всем респондентам задали вопрос, хотят ли они возвращаться в Украину. Больше половины (53%) еще не решили это для себя или не захотели отвечать. О намерении вернуться домой, когда станет безопасно, четко заявили лишь 21% опрошенных. А 26% сказали, что не собираются возвращаться в Украину вообще.

При этом те, кто хочет вернуться на родину, пояснили, что у них там жилье, нуждающиеся в уходе родственники, в их городе улучшилась ситуация. Однако они отметили, что для возвращения домой им потребуется помощь с деньгами (49%), транспортом (17%), информацией (13%) и документами (6%). Лишь 14% сказали, что им не нужна помощь, чтобы вернуться домой.

Из тех, кто решил пока оставаться в Беларуси, 24% сказали, что вернутся в Украину, как только станет безопасно, 11% рассчитывают пожить в Беларуси полгода-год, а 27% не знают, как долго будут оставаться. Только 38% думают жить в нашей стране больше года. Оставаться люди намерены в тех же местах, где уже находятся: больше всего планируют жить в Гомельской области (24%), Минске (16%), Минской (14%) и Брестской (12%) областях.

Как отмечают эксперты ООН, результаты опроса позволяют сделать вывод, что на тех территориях Беларуси, где он проводился, живет около 9 тысяч граждан Украины, бежавших от войны.

Трудности украинских беженцев в Беларуси

За статусом дополнительной защиты (он дает временное право на проживание, трудоустройство и медобслуживание) обратились 40% беженцев из Украины, еще 27% на момент интервью собирались это сделать, а 29% не имели такого намерения.

Многие респонденты (57%) сообщили, что в Беларуси их главная проблема — нехватка денег, еще 11% отметили сложности с трудоустройством, 10% — с поиском жилья. Лишь 28,5% сказали, что им хватает средств на проживание в Беларуси, а 50,5% сказали, что средств недостаточно. Проблемой оказалось и отсутствие доступа к счетам. 72% участников опроса не смогли снять свои деньги или провести платежи с помощью украинских карточек в Беларуси.

Соответственно, главной потребностью украинских беженцев в Беларуси стала финансовая поддержка — ее отметили 82% респондентов. Также 78% указали, что нуждаются в продуктах питания, 68% — в предметах гигиены и санитарных принадлежностях, 45% — в одежде и обуви, 31% — в трудоустройстве. 30% сообщили о потребности в товарах для дома, 26% — в медуслугах, 25% — в лекарствах. 13% отметили, что нуждаются в жилье на длительный срок и транспорте, 10% — в помощи с документами и юридических, консульских услугах. Перед зимой 66% испытывали потребность в теплой одежде, 53% — в теплой обуви.

При этом среди опрошенных лишь 51% получили в Беларуси какую-либо гуманитарную помощь: в основном продукты, средства гигиены, одежду и обувь.

А что беженцы из других стран?

Среди опрошенных экспертами ООН оказались 27 граждан третьих стран: в основном Гвинеи, Египта, Афганистана, Кубы, Йемена, Нигерии, Пакистана. Большинство (59%) приехали через Россию, 30% прилетели в Беларусь самолетом. 70% были мужчинами, 63% — в возрасте 19−39 лет, 56% приехали с родственниками, из них 27% — с детьми. У 22% опрошенных при себе не было никаких документов.

Эксперты ООН, исходя из полученных на интервью данных, делают вывод, что в Беларуси находится около 1350 таких беженцев из третьих стран.

Они также нуждаются в помощи. 74% сказали, что у них нет средств или источника дохода, чтобы оплачивать проживание в Беларуси. Среди потребностей беженцы отмечали средства гигиены (89%), деньги (70%), продукты (70%), одежду и обувь (63%), трудоустройство (56%), лекарства (44%). 81% отметили, что нуждаются в теплой одежде. Среди ключевых трудностей в Беларуси беженцы из третьих стран указали, кроме нехватки денег, также языковой барьер (52%), трудоустройство (33%) и поиск постоянного жилья (19%), легализацию (15%).

Остаться в Беларуси из этих беженцев хотят 56%, а остальные намерены ехать дальше. Из них 45% собираются в Германию. 26% намерены вернуться в свои родные страны, когда там будет безопасно, а 30% не хотят возвращаться, остальные не дали ответа на вопрос.

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Источник: «Зеркало»