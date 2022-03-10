Неотвратимость правосудия для руководителей РФ и Беларуси приближается и чего Украине стоит ожидать от Международного суда ООН
28 февраля Международный уголовный суд (МУС) начал новый этап расследования ситуации в Украине. Команда Офиса прокурора МУС уже выехала в Украину для документирования и сбора доказательств международных преступлений на нашей территории. Так ожидать ли нам скорого наказания виновных в агрессии и тяжких преступлениях? И как каждый из нас может ускорить этот процесс?
Агрессия России против Украины продолжается девятый год. В 2014–2015 годах соответствующими заявлениями Верховная Рада Украины признала юрисдикцию МУС на территории нашего государства по делам Майдана, Крыма и Донбасса. Но предварительное изучение ситуации по этим делам продолжалось вплоть до 2020 года, отмечает издание ZN.ua.
Нынешнее же обострение вооруженного конфликта вывело дело на совсем новые темпы. 39 стран обратились в Офис прокурора Международного уголовного суда по поводу ситуации в Украине. Это самое массовое обращение в истории МУС, которое способствовало тому, чтобы начать само расследование. И тут уже к помощи следует подключаться каждому украинцу, кто стал непосредственным свидетелем или жертвой тяжких преступлений со стороны российских вооруженных сил.
Сейчас мы объединили усилия ведущих правозащитных организаций (ZMINA, Центр прав человека, УХСПЧ, Truth Hounds, Ukrainian Legal Advisory Group, Региональный центр прав человека, КрымSOS, Медийная инициатива за права человека) и экспертов для того, чтобы обеспечить исчерпывающее и качественное документирование для Международного уголовного суда и Европейского суда по правам человека серьезных нарушений международного гуманитарного права и грубых нарушений прав человека. Ежедневно к нам присоединяются десятки волонтеров, юристов, документаторов.
Мы осуществляем разъяснительную и просветительскую работу для надлежащей фиксации преступлений. Также регулярно проводится обучение волонтеров, помогающих правильно документировать каждое военное преступление и нарушение прав человека, чтобы они были доказаны в МУС и использованы в дальнейшем в защите жертв в ЕСПЧ, в работе украинских правоохранительных органов.
Соответствующий опыт у нас есть еще с 2016 года, когда в Прокуратуре АР Крым начали разрабатывать методику расследования тяжких преступлений (тогда еще и без доступа на территорию их совершения). С 2016 года есть опыт сотрудничества с Офисом прокурора МУС, куда Прокуратура АР Крым регулярно, совместно с правозащитниками, передавала доказательства преступлений. С 2019 года эта работа и опыт распространились на все временно оккупированные территории Украины благодаря созданию так называемого Департамента «войны» в структуре Офиса генерального прокурора. Мы начали систематизацию таких дел, их надлежащую квалификацию и расследование их по единым стандартам — именно как военных преступлений и преступлений против человечности.
Перспективы дела в МУС более чем высоки. А тщательное и качественное документирование доказательств еще больше повышает шансы на справедливый вердикт для военных преступников. Следует подчеркнуть, что группа следователей Офиса прокурора МУС выехала в Украину уже через неделю после начала войны. Это беспрецедентно быстро. Так что россиянам не удастся скрыть доказательства военных преступлений и в будущем не получится избежать ответственности.
Нужно понимать, что пропагандистская машина Путина фактически сама создает и распространяет доказательства против Путина и остального политического и военного руководства России. В частности, российская пропаганда имеет признаки призыва к геноциду. Интервью самого Путина также будут служить доказательством при обвинениях в преступлении агрессии, ведь приказ о начале «специальной операции» был озвучен публично.
То есть Путин сам признал нарушение пункта 3 статьи 2 Устава ООН, в котором речь идет об уважении к суверенитету государств и обязательстве решать все споры мирным путем. Следователи будут проводить экспертизы информации, обнародованной в медиа. Доказательством тяжких преступлений, а именно геноцида, являются и официальные мотивы агрессии России, в частности так называемая денацификация Украины.
Надо быть готовыми к тому, что судебный процесс над руководством России и Беларуси не будет слишком быстрым. Однако он того стоит. Ведь правосудие важно, и именно оно может предотвратить повторение подобных преступлений в будущем. И правосудие обещает российским, белорусским руководителям и их пособникам пожизненное заключение.
Чего Украине стоит ожидать от Международного суда ООН?
7 марта в Гааге состоялись слушания по иску Украины против России. Обратившись в Международный суд ООН, Киев предъявил претензии из-за искажения российской стороной понятия «геноцид». Украина будет доказывать, что Россия фактически манипулирует этим понятием с целью оправдать вооруженную агрессию против нашей страны.
Чем занимается Международный суд ООН
Международный суд — это главный судебный орган Организации Объединенных Наций. Его особенностью является то, что он решает юридические споры именно между государствами. В отличие от Международного уголовного суда, который тоже располагается в Гааге и с которым часто путают Международный суд ООН.
Его юрисдикция: споры, касающиеся территориального суверенитета, нарушений международного гуманитарного права, невмешательства во внутренние дела государств, дипломатических отношений и т.п. Кроме того, Суд уполномочен выносить консультативные решения.
Украина уже неоднократно обращалась в Международный суд ООН. Например, в 2004 году, когда доказывала, что Змеиный — остров, а не скала, как считала румынская сторона. В 2017-м Украина подала в этот Международный суд иск против рф в связи с многочисленными и систематическими нарушениями Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Международный суд ООН рассматривает споры только между государствами, признающими его юрисдикцию в целом или по конкретным соглашениям, участниками которых являются стороны такого спора. В нынешнем деле для нас важно то, что Россия признает юрисдикцию Суда относительно споров, касающихся Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказание за него.
О чем Конвенция
Конвенция о предотвращении преступления геноцида и наказание за него была результатом работы выпускника Львовского национального университета Рафала Лемкина, который после ужасов Второй мировой войны стремился предупредить совершение подобных преступлений в будущем. Она вступила в силу с 1951 года.
Согласно статье II Конвенции под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую:
- а) убийство членов такой группы;
- b) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы;
- c) предумышленное создание для какой-либо группы жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение группы;
- d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы;
- е) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.
Как Россия манипулирует понятием «геноцид»
Российская федерация неоднократно в последние годы с помощью своих пропагандистов и руководителей пыталась обвинить украинскую власть в гибели и ранениях тысяч мирных жителей, русскоязычных групп и называла это термином «геноцид».
В то же время ни одна международная организация не фиксировала признаков притеснения русскоязычного населения, не говоря уже о геноциде на территории Украины. А вот для российской федерации подобные методы конструирования выдуманной реальности являются привычными.
Например, российская пропаганда пытается сформировать приемлемое для нее восприятие геноцида Сребреницы в Боснии и Герцеговине. В 1995 году в городе Сребреница произошло массовое убийство мусульманских мужчин солдатами армии боснийских сербов. Международный трибунал в отношении бывшей Югославии выносил приговоры именно по обвинениям в геноциде. Также геноцидом признал резню в Сребренице и Международный суд ООН. Однако Россия ветировала резолюцию Совбеза ООН о признании этих событий геноцидом и публично отрицает факт геноцида из-за дружеских отношений с правительством Сербии.
Фактически сейчас официально объявленной причиной и вместе с тем целью агрессии со стороны рф является так называемая денацификация Украины.
На протяжении последних восьми лет на российском телевидении из уст всем известных пропагандистов вроде Симоньян, Соловьева, Киселева, Скабеевой и других регулярно звучат призывы к уничтожению украинской нации как таковой. Российские пропагандистские телеканалы Russia Today, «Первый канал», «Россия-24» (список можно продолжить) создают атмосферу ненависти и враждебности. Они последовательно и в течение длительного времени пропагандируют образ врага, дегуманизируют украинцев в глазах своего населения. И тем самым делают возможной и оправдывают и вооруженную агрессию рф, и военные преступления, и даже геноцид.
Официальная позиция России в интерпретации геноцида не только оправдывает нападение на Украину, но и оскорбляет память наций, действительно пострадавших от него. Ведущие историки и исследователи Холокоста осудили риторику российской власти, назвав подобное толкование геноцида циничной эксплуатацией термина. Их заявление опубликовано в Jewish Journal, ее подписали почти 150 исследователей. Подобную позицию озвучили представители иерусалимского музея Яд ва-Шем, Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме и киевского мемориала «Бабий яр».
Свое отношение к центрам памяти российская сторона продемонстрировала, обстреляв ракетами мемориальный комплекс «Бабий яр» в Киеве — место, где нацисты массово уничтожали мирных жителей города, преимущественно евреев.
Чего ожидать от Суда
Украинская сторона просит Международный суд ООН принять временные меры: обязать рф остановить вооруженную агрессию на территории Украины и гарантировать, что военные и другие вооруженные подразделения под ее контролем прекратят участие в военных действиях.
Российская же сторона бойкотировала эти судебные слушания. Однако это никоим образом не повлияет на ход дела и его рассмотрение Судом.
Вместе с тем надеяться, что решение Международного суда ООН, каким бы оно ни было, остановит российскую агрессию, не следует. Если оно будет принято в пользу Украины, — это еще один инструмент, который вместе с другими ведет к полной политической изоляции России. И очередной аргумент, доказывающий абсолютную безосновательность российских обвинений и попыток оправдать агрессию в отношении Украины.
А вопрос действенности инструментов международного права в предотвращении агрессии остается открытым. Ведь пока никакие санкции и правовые решения так и не смогли уберечь центр Европы от вооруженной агрессии. И это серьезный вызов для цивилизованного мира, за решение которого необходимо приниматься просто сейчас.
Автор: Гюндуз Мамедов, эксперт по международному уголовному праву, кандидат юридических наук, заместитель генерального прокурора Украины в 2019–2021 годах; Зеркало недели. УкраиныTweet