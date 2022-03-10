Неотвратимость правосудия для руководителей РФ и Беларуси приближается и чего Украине стоит ожидать от Международного суда ООН

28 февраля Международный уголовный суд (МУС) начал новый этап расследования ситуации в Украине. Команда Офиса прокурора МУС уже выехала в Украину для документирования и сбора доказательств международных преступлений на нашей территории. Так ожидать ли нам скорого наказания виновных в агрессии и тяжких преступлениях? И как каждый из нас может ускорить этот процесс?

Агрессия России против Украины продолжается девятый год. В 2014–2015 годах соответствующими заявлениями Верховная Рада Украины признала юрисдикцию МУС на территории нашего государства по делам Майдана, Крыма и Донбасса. Но предварительное изучение ситуации по этим делам продолжалось вплоть до 2020 года, отмечает издание ZN.ua.

Нынешнее же обострение вооруженного конфликта вывело дело на совсем новые темпы. 39 стран обратились в Офис прокурора Международного уголовного суда по поводу ситуации в Украине. Это самое массовое обращение в истории МУС, которое способствовало тому, чтобы начать само расследование. И тут уже к помощи следует подключаться каждому украинцу, кто стал непосредственным свидетелем или жертвой тяжких преступлений со стороны российских вооруженных сил.

Facebook/Генштаб ВСУ

Сейчас мы объединили усилия ведущих правозащитных организаций (ZMINA, Центр прав человека, УХСПЧ, Truth Hounds, Ukrainian Legal Advisory Group, Региональный центр прав человека, КрымSOS, Медийная инициатива за права человека) и экспертов для того, чтобы обеспечить исчерпывающее и качественное документирование для Международного уголовного суда и Европейского суда по правам человека серьезных нарушений международного гуманитарного права и грубых нарушений прав человека. Ежедневно к нам присоединяются десятки волонтеров, юристов, документаторов.

Мы осуществляем разъяснительную и просветительскую работу для надлежащей фиксации преступлений. Также регулярно проводится обучение волонтеров, помогающих правильно документировать каждое военное преступление и нарушение прав человека, чтобы они были доказаны в МУС и использованы в дальнейшем в защите жертв в ЕСПЧ, в работе украинских правоохранительных органов.

Соответствующий опыт у нас есть еще с 2016 года, когда в Прокуратуре АР Крым начали разрабатывать методику расследования тяжких преступлений (тогда еще и без доступа на территорию их совершения). С 2016 года есть опыт сотрудничества с Офисом прокурора МУС, куда Прокуратура АР Крым регулярно, совместно с правозащитниками, передавала доказательства преступлений. С 2019 года эта работа и опыт распространились на все временно оккупированные территории Украины благодаря созданию так называемого Департамента «войны» в структуре Офиса генерального прокурора. Мы начали систематизацию таких дел, их надлежащую квалификацию и расследование их по единым стандартам — именно как военных преступлений и преступлений против человечности.

Перспективы дела в МУС более чем высоки. А тщательное и качественное документирование доказательств еще больше повышает шансы на справедливый вердикт для военных преступников. Следует подчеркнуть, что группа следователей Офиса прокурора МУС выехала в Украину уже через неделю после начала войны. Это беспрецедентно быстро. Так что россиянам не удастся скрыть доказательства военных преступлений и в будущем не получится избежать ответственности.

Нужно понимать, что пропагандистская машина Путина фактически сама создает и распространяет доказательства против Путина и остального политического и военного руководства России. В частности, российская пропаганда имеет признаки призыва к геноциду. Интервью самого Путина также будут служить доказательством при обвинениях в преступлении агрессии, ведь приказ о начале «специальной операции» был озвучен публично.

То есть Путин сам признал нарушение пункта 3 статьи 2 Устава ООН, в котором речь идет об уважении к суверенитету государств и обязательстве решать все споры мирным путем. Следователи будут проводить экспертизы информации, обнародованной в медиа. Доказательством тяжких преступлений, а именно геноцида, являются и официальные мотивы агрессии России, в частности так называемая денацификация Украины.

Надо быть готовыми к тому, что судебный процесс над руководством России и Беларуси не будет слишком быстрым. Однако он того стоит. Ведь правосудие важно, и именно оно может предотвратить повторение подобных преступлений в будущем. И правосудие обещает российским, белорусским руководителям и их пособникам пожизненное заключение.

Чего Украине стоит ожидать от Международного суда ООН?

7 марта в Гааге состоялись слушания по иску Украины против России. Обратившись в Международный суд ООН, Киев предъявил претензии из-за искажения российской стороной понятия «геноцид». Украина будет доказывать, что Россия фактически манипулирует этим понятием с целью оправдать вооруженную агрессию против нашей страны.

Чем занимается Международный суд ООН

Международный суд — это главный судебный орган Организации Объединенных Наций. Его особенностью является то, что он решает юридические споры именно между государствами. В отличие от Международного уголовного суда, который тоже располагается в Гааге и с которым часто путают Международный суд ООН.

Его юрисдикция: споры, касающиеся территориального суверенитета, нарушений международного гуманитарного права, невмешательства во внутренние дела государств, дипломатических отношений и т.п. Кроме того, Суд уполномочен выносить консультативные решения.

Украина уже неоднократно обращалась в Международный суд ООН. Например, в 2004 году, когда доказывала, что Змеиный — остров, а не скала, как считала румынская сторона. В 2017-м Украина подала в этот Международный суд иск против рф в связи с многочисленными и систематическими нарушениями Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Международный суд ООН рассматривает споры только между государствами, признающими его юрисдикцию в целом или по конкретным соглашениям, участниками которых являются стороны такого спора. В нынешнем деле для нас важно то, что Россия признает юрисдикцию Суда относительно споров, касающихся Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказание за него.

О чем Конвенция

Конвенция о предотвращении преступления геноцида и наказание за него была результатом работы выпускника Львовского национального университета Рафала Лемкина, который после ужасов Второй мировой войны стремился предупредить совершение подобных преступлений в будущем. Она вступила в силу с 1951 года.

Согласно статье II Конвенции под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую:

а) убийство членов такой группы;

b) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы;

c) предумышленное создание для какой-либо группы жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение группы;

d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы;

е) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.

Как Россия манипулирует понятием «геноцид»

Российская федерация неоднократно в последние годы с помощью своих пропагандистов и руководителей пыталась обвинить украинскую власть в гибели и ранениях тысяч мирных жителей, русскоязычных групп и называла это термином «геноцид».

В то же время ни одна международная организация не фиксировала признаков притеснения русскоязычного населения, не говоря уже о геноциде на территории Украины. А вот для российской федерации подобные методы конструирования выдуманной реальности являются привычными.

Например, российская пропаганда пытается сформировать приемлемое для нее восприятие геноцида Сребреницы в Боснии и Герцеговине. В 1995 году в городе Сребреница произошло массовое убийство мусульманских мужчин солдатами армии боснийских сербов. Международный трибунал в отношении бывшей Югославии выносил приговоры именно по обвинениям в геноциде. Также геноцидом признал резню в Сребренице и Международный суд ООН. Однако Россия ветировала резолюцию Совбеза ООН о признании этих событий геноцидом и публично отрицает факт геноцида из-за дружеских отношений с правительством Сербии.

Фактически сейчас официально объявленной причиной и вместе с тем целью агрессии со стороны рф является так называемая денацификация Украины.

На протяжении последних восьми лет на российском телевидении из уст всем известных пропагандистов вроде Симоньян, Соловьева, Киселева, Скабеевой и других регулярно звучат призывы к уничтожению украинской нации как таковой. Российские пропагандистские телеканалы Russia Today, «Первый канал», «Россия-24» (список можно продолжить) создают атмосферу ненависти и враждебности. Они последовательно и в течение длительного времени пропагандируют образ врага, дегуманизируют украинцев в глазах своего населения. И тем самым делают возможной и оправдывают и вооруженную агрессию рф, и военные преступления, и даже геноцид.

Официальная позиция России в интерпретации геноцида не только оправдывает нападение на Украину, но и оскорбляет память наций, действительно пострадавших от него. Ведущие историки и исследователи Холокоста осудили риторику российской власти, назвав подобное толкование геноцида циничной эксплуатацией термина. Их заявление опубликовано в Jewish Journal, ее подписали почти 150 исследователей. Подобную позицию озвучили представители иерусалимского музея Яд ва-Шем, Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме и киевского мемориала «Бабий яр».

Свое отношение к центрам памяти российская сторона продемонстрировала, обстреляв ракетами мемориальный комплекс «Бабий яр» в Киеве — место, где нацисты массово уничтожали мирных жителей города, преимущественно евреев.

Чего ожидать от Суда

Украинская сторона просит Международный суд ООН принять временные меры: обязать рф остановить вооруженную агрессию на территории Украины и гарантировать, что военные и другие вооруженные подразделения под ее контролем прекратят участие в военных действиях.

Российская же сторона бойкотировала эти судебные слушания. Однако это никоим образом не повлияет на ход дела и его рассмотрение Судом.

Вместе с тем надеяться, что решение Международного суда ООН, каким бы оно ни было, остановит российскую агрессию, не следует. Если оно будет принято в пользу Украины, — это еще один инструмент, который вместе с другими ведет к полной политической изоляции России. И очередной аргумент, доказывающий абсолютную безосновательность российских обвинений и попыток оправдать агрессию в отношении Украины.

А вопрос действенности инструментов международного права в предотвращении агрессии остается открытым. Ведь пока никакие санкции и правовые решения так и не смогли уберечь центр Европы от вооруженной агрессии. И это серьезный вызов для цивилизованного мира, за решение которого необходимо приниматься просто сейчас.

Автор: Гюндуз Мамедов, эксперт по международному уголовному праву, кандидат юридических наук, заместитель генерального прокурора Украины в 2019–2021 годах; Зеркало недели. Украины