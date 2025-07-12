Польща підняла в повітря винищувачі через ракетно-дронову атаку західних областей України

Польща підняла в повітря винищувачі через атаку дронів та ракет по Україні. Про це у мереж Х повідомляє Оперативне командування ЗС Польщі, передає Укрінформ.

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“Через активність далекобійних російських повітряних сил, які завдають ударів по цілях, розташованих, зокрема, на заході України, польські та союзні повітряні сили почали діяти у польському повітряному просторі”, – йдеться у публікації.

Зазначається, що відповідно до чинних процедур, Оперативне командування Збройних сил Польщі активувало наявні сили та ресурси. Чергові пари винищувачів підняті в повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки на найвищому рівні бойової готовності.

Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із зонами загрози. Оперативне командування Збройних сил Польщі стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані йому сили та ресурси залишаються повністю готовими до негайного реагування.

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