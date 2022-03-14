Про нашу новую реальность и про «закрытое небо» над Украиной

По поводу «закрытого неба», «недостаточной помощи» НАТО Украине и того, что Запад хочет «нашей кровью экономически обескровить рф».

Раз уж мы всей страной пишем обращения к ЕС и НАТО, а сотни тысяч украинской диаспоры разворачивают сине-желтые флаги по всему миру за «бесполетную зону». На нас напали 8 лет назад, всё это время мы в зоне интересов Запада и нам крайне сильно помогают.

Любая Свободная Сирия, получив за 2 прошедшие недели 20.000 противотанковых средств и до 3000 ПЗРК, считала бы это идеалом в плане скорости реакции. Ибо ПЗРК в Идлиб в единичных следовых количествах шли спустя годы войны, 3 поколения ПТРК только курдам под кураторством США.

Военная, экономическая и гуманитарная помощь Украине только от США на 14 млрд. это беспрецедентная вещь, даже для Израиля. Но «закрыть небо» никакими резолюциями ООН и угрозами невозможно. Небо от сербов над Боснией закрывали всем НАТО неделями.

Ибо придется сбивать всё, что залетает в воздушное пространство Украины. А это могут быть, например, не самолеты, а ракеты «Х-101» из-под пилонов стратегических бомбардировщиков без захода в воздушное пространство — просто над Черным морем.

Как вчера рано утром по Яворову — 25 выпущенных ракет, попадания в казармы и административные здания, 35 убитых, более 150 раненых. Часть из летящих 400-килограммовых изделий сбита, часть очевидно промазала, даже по характеру воронок от взрывов. Но часть попала туда куда их вело полетное задание.

Это уже не первый и не второй приход по спящим казармам — отрывать щели рядом с зданиями и бегать в убежища по сигналу тревоги, жизненно необходимо, как бы кто-то лично сегодня не устал.

Цель атаки на Яворов — помешать подготовке операторов ПТРК и ПЗРК, замедление мобилизации, информационная операция (рф тут противостоит движению НАТО на восток), возможное поражение запасов поставляемого вооружения.

Судя по характеру пожаров без разлетов и отсутствию вторичных детонаций— последняя часть задачи выполнена не была. Но учебный процесс будет замедлен, погибли люди, разрушена инфраструктура.

Так вот. Пару эсминцами с ПРО и воздушной полицией из Румынии тут не обойтись — в случае 25 ракет по одному полигону и 700 суммарно за 2 недели. Да и никто не будет направлять в Причерноморье одиночные корабли под ПКР из Крыма.

Нужно массово поставлять системы ПВО — батальонами и бригадами ВСУ, чтобы выполнить задачу по изоляции сотен тысяч квадратных километров с воздуха и выстраивать защитный периметр. Перебрасывать через полмира военно-транспортный авиацией сотни пусковых и тысячи ракет — сама по себе задача циклопического масштаба.

Против Саддама и Химического Али во время «Бури в пустыни» было развернуто 70% наличных батарей (батальонов) «Патриот» США, включая 3 новейшие на то время «PAC-2».

Сотни самолетов гонялись за «Скадами» и наносили массированные удары по аэродромам Ирака. Но 25 февраля 1991 года одна из ракет прошла ПВО, убив 28 солдат армии США в казармах в саудовском Дахране.

Американские военные изучают хвост «Скада». Фото: warhead.su

Ирак, не российская федерация. Спустя месяц операции продолжил удары по инфраструктуре сверхдержавы и достиг успешного попадания. В первые трое суток операции два десятка потерянных самолетов, сотни выпущенных ракет, миллиарды старых еще долларов убытков для США.

Но даже ПВО не гарантия того, что небо будет закрыто — это лишь средство, но не панацея. Нужно проводить глубокое воздушное наступление, выбивать из игры «Искандеры» и подлодки с «Калибрами», поражать ВВП аэродромов, бить связь и управление.

При этом заводы рф, на которых это все производится, недосягаемы без подавления ПВО и разгрома авиационной группировки. Полеты стратегических бомбардировщиков и гиперзвуковых ракет из артиллерийского командования могли бы решить и этот вопрос. Но это уже Третья мировая война.

Вопрос ведь не в том, нажмет ли старик Деменций-путин ядерную кнопку. Судя по тому за каким столом он прячется от вируса и своих министров — он хочет хорошо жить в своем дворце с видом на море, а не медленно умирать в бункере. Но суть, вообще, не в этом.

Вопрос в том, что если рф отмобилизуются и начнут крутить самолеты и ракеты за талоны на талоны, то всё веселье начнет происходить прямо над Киевом, Харьковом, Днепром и Запорожьем. И не сотней вылетов в сутки и 50 ракет по ТВД в 2000 км, а в гораздо более серьезных объемах. Мы только усугубим кризис с беженцами и потери.

А осенью случится голод на Ближнем Востоке и Африке — потому что два крупнейших производителя зерновых стали полем боя (не могут произвести достаточно удобрений из-за цен на газ, под санкциями на запчасти и технологии, без топлива, без работников в армии). НАТО старается избежать такого худшего для всех сценария.

Сама цель существования Альянса — не допустить новой Мировой войны, которую раз за разом разжигают страны Старого Света. Это прямая цитата лорда Исмея, первого Генсека НАТО, не просто фантазии журналистов. «Наша задача держать американцев в Европе, Советы — вне Европы, а немцев — под контролем».

Там не было ничего про разрушить Москву стратегическими бомбардировками, потому что миллионы украинцев этого желают. Другой вопрос, что небо можно закрыть по разному.

Вчера 95-ая бригада древней советской еще «Иглой» сбила новый «Су-34» над Изюмом — пилот и оператор вышли через катапульту.

Позавчера были сбиты 2 вертолета Ка-52 под Скадовском — 1 из пилотов у нас в плену, 1 погиб, там поработали западные средства доставки. В результате аварии потерян Ми-8 в РФ — нагрузка растет, растет и аварийность. 4 машины в сутки. Это немало. Пилоты нервничают, выгорают, стараются сохранить жизнь, а не поразить цель.

Большая часть ракет идущих на Яворов перехвачена.

Но если мы бы даже вчера закупили, получили в рамках помощи или взяли в лизинг системы с функцией ПРО, например, NASAMS, «Пэтриот», «Железный Купол» — то обучать расчеты надо три-четыре месяца. А после сначала нужно защитить линии поставки боеприпасов и топлива с запада потому, что с моря мы в блокаде и Беларусь нам ничего не продает.

И только потом, к осени разворачиваться изнутри наружу — закрывая столицу, аэродромы, штабы, склады и нефтебазы. Много месяцев и много десятков миллиардов долларов.

Пока западный военторг не заработает ВСУ будут тащить с тысячами ПЗРК, с большей частью от 52 украинских дивизионов и 100+ РЛС, переживших попытку подавления в первую неделю операции.

Люди же должны научиться жить в новой реальности. Спускаться в убежища по сигналу тревоги и ночевать там системно, когда по городу пошли прилеты. Отрывать щели и окопы полного профиля, а не складировать мешки на перекрестках. Рассредоточивать личный состав и не бросать в социальные сети призывы явиться в штаб ТРО в 10 утра в Харьковскую ОДА.

Я лично верю Пентагону, что мы сохранили большую часть ПВО, а еще больше верю тишине над Одессой, Черкассами, Днепром, Полтавой, Кропивницким, Запорожьем, Павлоградом, крайне аккуратному применению ВВС рф под Киевом и Николаевом— они знают, что спустя 2 недели могут получить ракету из тяжелого ЗРК.

Рано или поздно мы нанесем москве тяжелые неприемлемые потери в бортах и военных пилотах, сможем перехватывать большую часть крылатых ракет — при активной помощи Запада, причем не доводя ситуацию до стратегических бомбардировок и окопов от моря до моря.

Но будьте реалистами и не ждите, что это случится завтра во второй половине дня по резолюции ООН.

Автор: Кирилл Данильченко, военный эксперт; site.ua