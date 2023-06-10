Прощай, Чорне море. Як Путін вбив курортний сезон у Криму

Крим завмер в очікуванні українських безпілотників та російських курортників. Ватажок місцевого окупаційного угрупування Сергій Аксенов не вилазить з ефірів ру-пропаганди, закликаючи росіян на «безпечний» півострів. «З тими заходами, які за дорученням президента було вжито, я можу сказати відразу — Криму нічого не загрожує», — запевняє росіян Аксенов у федеральних ефірах.

Однак після підриву російськими військовими греблі Каховської ГЕС тональність заяв Аксенова дещо міняється. Він уже прогнозує «дуже урізаний сезон», всього 1,5 млн курортників, які приїдуть залізницею, але все так же розповідає про захищений посиленими заходами Крим.

«Заходами» гауляйтер Криму, очевидно, називає 200-кілометрову траншею уздовж західного узбережжя Криму, заміновані пляжі, розставлену там замість пляжних парасольок артилерію та «зуби дракона» замість шезлонгів.

Великого сезону не буде не лише у західному Криму, де пляжі закрили офіційно. Раннє бронювання провалено по всьому півострові. За даними голови Кримської готельної асоціації Сергія Маковея, наприкінці квітня номерний фонд у Криму на літо було заброньовано лише на 10%. Тоді як раніше «високий» сезон розбирали вже у січні-лютому. Не допомогли навіть жирні знижки від готелів і пансіонатів. Наприклад, знаменита ялтинська «Ореанда», яка ніколи не була порожньою, тепер готова опустити цінник на 30%.

Цього сезону росіяни віддають перевагу від Криму до Сочі, попри те, що відпочинок на курортах Краснодарського краю обійдеться як мінімум на третину дорожче. Падіння попиту на Крим підбадьорило сусідів, і вони на радостях підняли ціни.

Тим часом багато кримських готелів і баз відпочинку вирішили цього сезону зовсім не відкриватися. Не витримало і громадське харчування. За даними голови Асоціації кулінарів Криму та Севастополя Олександри Птициної, перед курортним сезоном у Криму закриваються близько 30% ресторанів.

«Цей сезон на сьогоднішній день виглядає, напевно, у перспективі найгіршим за всю пострадянську історію Криму. Навіть у сезоні 2014 року, у сезоні 2022 року, які були теж непростими, тенденції були кращими, ніж зараз», – сказав Интерфакс-Россия голова кримського відділення Російського союзу туріндустрії Борис Зелінський.

Море в Криму прогрілося вже до комфортних 20 градусів. Але на пляжах порожньо. Увімкніть будь-яку із веб-камер Криму. Такий вигляд має центр Ялти.

А це – порожні Набережна та пляжі Алушти в районі отелю «Море», що має звання найкращого сімейного готелю-2022 в Росії. Він належить олігарху – відставному генералу КДБ Алєксандру Лєбєдєву, як і готелі «Мигдалевий гай» («Миндальная роща») та «Морський».

У сучасний SPA-отель «Море» з 11 вілл і двох корпусів, що розміщені на 8 гектарах розкішної паркової зони, до окупації Криму були вкладені чималі кредитні кошти, зокрема, й українського «Енергобанку» (про судову тяганину за заставне майно Лебедєва дивіться в розслідуванні ЦЖР «Російський мільярдер Лебедєв може втратити курортні активи в Алушті»). Однак цього сезону тут порожньо, а на літній відпочинок пропонують знижку у 40%.

Улюбленець богеми – Коктебель. Тепер рай для інтровертів, які комфортно можуть розміститись і навіть загубитись у пляжній зоні протяжністю в п’ять кілометрів.

Новофедорівка, де минулого літа пишно розцвіла «бавовна». Повний курортний штиль.

Той факт, що після вдалої атаки ЗСУ на аеродром «Саки» військові літаки перекинули в Анапу, схоже, не дуже заспокоює потенційних відрпочивальників. Втім, легітимних військових цілей в районі Сак і Євпаторії ще багато.

Негативний успіх курортного сезону Крим продемонстрував уже торік. Якщо вірити місцевій шайці при владі, у 2022 р. на півострові відпочили 6,5 млн. туристів проти 9,5 млн. у 2021 р. Ці цифри можна ділити як мінімум навпіл, але тенденція очевидна. Як і причинно-наслідковий зв’язок. «СВО» і скасування авіасполучення, що послідувала за нею, найскладніша логістика і багатогодинні пробки на мосту, кримські космо-ціни і, звичайно, «бавовна». «Мамочко, треба звалювати». І знову пробки на мосту. Щодня, за підрахунками місцевої влади, тут проїжджає 7 тис. машин. Кожну ретельно перевіряють. Тож без черг ніяк.

2,5 млн осіб за сезон планує перевезти до Криму та назад РЖД. На літо запустили 19 поїздів. Однак у червні Аксенов понизив цей опримістичний прогноз РЖД до 1,5 млн пасажирів.

Літаком, поїздом, машиною… Дістатися Криму – той ще квест. Але можна доїхати і без пересадок. Як тут не позаздрити мешканцям Мурманська. Для них на літо запустили поїзд до Севастополя. Майже четверо діб у плацкартному вагоні під стукіт коліс та склянок, аромат варених яєць та шкарпеток суворих мурманських мужиків, а за вікном – картини російських художників 19 століття у натуральну величину – романтика!

«Бавовна» робить свою справу. Відпочинок із ризиком для життя на півострові, який легко може перетворитися на острів, надихає дедалі менше росіян.

Але відпочиваючі у Криму, безперечно, будуть. І вже є.

Насамперед, це учасники «СВО». Оздоровлення «визволителів» у Криму оцінили у 13 млрд рублів. Таким чином, частина кримських санаторіїв, у тому числі передані місцевою владою Міноборони РФ, будуть заповнені неабияк пошарпаними в Україні російськими вояками. Але скільки та де їх планується оздоровити, таємниця. Зрозуміло, що в першу чергу їх помістять у військові санаторії та медичні центри МО РФ, утворені на базі вкрадених в Міноборони України оздоровниць.

Це санаторії «Крим» у Партеніті, імені Пирогова у Саках, СКК «Кримський», до якого входять санаторії «Ялта», «Судак», Феодосійський військовий сатнаторій та база відпочинку «Севастополь». У більшості з них продаж путівок у 2023 році припинений. Наприклад, у Сакському військовому клінічному санаторії ім. Пирогова – одному із найбільших військових санаторіїв Криму – вільних місць немає до кінця року. При цьому в реєстрі держзакупівель відомостей про контракти на надання військовими санаторіями послуг у 2023 р. – відсутні. Закон дозволив Міноборони не публікувати дані про держзакупівлі.

Друга категорія кримських туристів цього сезону – це невиліковні «патріоти», які сліпо вірять Путіну та телевізору. Таких перспектива засмагати у прибережних окопах, напевно, навіть заводить, піднімаючи в плавках «дух величі».

Третя група – бюджетники і пільговики, які отримали безкоштовні путівки до Криму. Таким – і хочеться, і колеться, але халява перемагає страх. Прийматимуть щасливих власників безкоштовної путівки і «віджаті» кримські здравниці.

У справі оздоровлення російських громадян досяг успіху екс-депутат ВРУ, колишній спікер «парламенту Новоросії» Олег Царьов, який разом із дружиною та матір’ю став курортним магнатом у Криму, отримавши від кримської «влади» щедрий подарунок у вигляді кількох вкрадених здравниць.

Один із санаторіїв Царьова – імені Кірова у Ялті. З березня 2023 р. санаторій уклав 5 контрактів з відділеннями соціального фонду Росії в Ростовській, Пензенській, Ульянівській областях на суму понад 9 млн. рублів.

На компенсацію зниження турпотоку до Криму уряд РФ обіцяє направити 2,7 млрд рублів. Ці гроші поділять на 3,5 тисячі закладів та підприємців, які працюють у туристичному секторі. Їм виплатять 4 МРОТ (мінімальний обсяг оплати праці – 16 242 крб.) на кожного співробітника, тобто, 64 968 тис. руб. (приблизно 800 доларів) за сезон. На думку влади, це допоможе підприємствам тургалузі зберегти персонал. Проте підприємці кажуть – ані фінансовий, ані кадровий голод, з яким зіткнулися навіть великі готелі Криму, ці виплати не вгамують.

«Це зовсім не ті цифри, не ті гроші, які б допомогли зберегти персонал. Знайти кваліфіковані кадри у Криму практично неможливо: ні шефів, ні керуючий склад, ні офіціантів. Сьогодні набагато простіше поїхати працювати в Краснодарський край, ніж працювати в Криму, в якому немає ні туристів, ні фінансів», – сказав виданню ForPost президент Загальнонаціональної спілки індустрії гостинності Олексій Волков.

Таким чином, мільярди «дерев’яних», поділені на тисячі стражденних, перетворюються на жалюгідні копійки – чисто для підтримки штанів, що спадають та красномовно оголюють результат запливу в «рідну гавань».