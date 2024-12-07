Як з Італії постачають в РФ сталеливарне обладнання для компаній, що виробляють броню

Російські металурги – постачальники сировини для виробників зброї та бронетехніки критично залежать від іноземного обладнання. Як з’ясувало видання The Insider, продукція італійської компанії Danieli, одного з найбільших виробників сталеливарного устаткування, всупереч її власним заявам не зникла з російського ринку, а її поставки металургійним заводам тривають.

Техніка Danieli, формально не порушуючи європейські норми, обходить санкції через китайську компанію, а дочірня компанія отримує прибуток зі співробітництва з російськими металургами. Російська “дочка” оперує дедалі більшими сумами: у 2023 році сальдо її фінансових потоків зросло в 35 разів.

Залізо для війни

Сталь дуже важлива для Росії: вона дає змогу поповнювати бюджет (2022 року експорт заліза і сталі становив $20 млрд), а ще з неї виробляють, зокрема, зброю і військову техніку.

“Северсталь”, що належить Олексію Мордашову, з гордістю презентує “інноваційні броньові марки сталі”, що витримують пряме попадання кулі зі снайперської гвинтівки. Для виробництва установок залпового вогню металурги “Северстали” рекламують “гарячекатаний травлений прокат марки спеціального призначення”.

Для ВМФ незамінні “спеціальні судосталі для корпусів підводних човнів”. Як писав “Проект”, вироблені “Северсталью” бронестали використовуються для бронетранспортерів, пускових установок зенітних ракетних комплексів та іншої військової техніки. Своїми бронесталями для БТРхвалиться і Європейська металургійна компанія.

У вартості танка вартість броні може досягати 15%: тому виробництво спеціальних сталей – це і питання виживання на полі бою, і питання економічної ефективності галузі.

Італія поспішає на допомогу

Однак сучасне сталеливарне виробництво в Росії критично залежить від західного обладнання. Як визнають самі металурги, власні розробки російської бронесталі надто застаріли і сильно програють західним зразкам.

Одним із ключових помічників російських металургів в отриманні сучасного обладнання ще до війни стала італійська компанія Danieli (серед її клієнтів “Северсталь” і Магнітогорський металургійний комбінат). До 30% виручки компанії до війни приходило з Росії.

Компанія не тільки постачала в Росію готову продукцію з-за кордону, а й мала повністю локалізоване виробництво металургійного устаткування у Дзержинську Нижегородської області. У 2020 році тодішній директор підприємства, Антонелло Колуссі, який раніше 10 років пропрацював у Китаї, дуже цим пишався.

Техніка Danieli незамінна в багатьох випадках. Так, на Таганрозькому металургійному заводі за рахунок установки позапічної обробки сталі Danieli виготовляють труби підвищеної хладо- і корозійної стійкості. Основу сортопрокатного виробництва на ММК складають прокатні стани Danieli – повну реконструкцію цього виробництва італійці провели всередині нульових років. Зовсім незадовго до початку повномасштабної війни Danieli в присутності італійського дипломата підписала контракт з ММК про будівництво чотирьох нагрівальних печей для прокатного стану.

Продукція Danieli

У 2018 році “ключовий акціонер” Волгоградського металургійного комбінату “Червоний жовтень” у своєму відкритому листі зазначав, що за технологічну модернізацію його виробництва як стратегічний партнер відповідає Danieli, і заразом звертав увагу, що “Червоний жовтень” контролює до 2/3 російського виробництва спеціальних сталей та сплавів, які використовуються в озброєнні (зокрема бронесталей).

“Об’єднана металургійна компанія” також з гордістю звітувала у 2020 році пробудівництво цілого електрометалургійного комплексу з технологією прямого відновленого заліза. І знову в урочистій церемонії брали участь італійські дипломати.

Прибуткова війна

Здавалося б, з початком війни саме металургію як основу для виробництва бронетехніки мали зачепити серйозні санкції та обмеження. Але Danieli продовжувала постачати обладнання як ні в чому не бувало. Як з’ясували у своєму розслідуванні 2023 року Kyiv Independent і Follow the Money, компанія через свої голландські дочірні структури в серпні 2022 року поставила “Северстали” охолоджувальне обладнання для плавильної печі. При цьому власник російської компанії Мордашов уже був під санкціями.

Заява Danieli про намір вийти з російського бізнесу послідувала тільки навесні 2023 року. Співробітник компанії Джованні Сірі повідомив The Insider, що компанія “не може більше нічого робити в Росії” і “вийшла з бізнесу”. Однак фінансові документи свідчать про протилежне.

У 2023 році дочірня компанія структури “Даніелі Волга”, згідно зі Спарк-Інтерфакс, збільшила виручку в 2,6 раза. А чисте сальдо фінансових потоків узагалі зросло в 36 разів – із 78 млн до 2,8 млрд рублів.

На кінець 2023 року в ТОВ “Даніелі Волга” значилося 155 співробітників. Судячи з оголошень на HeadHunter, цей бізнес далекий від згасання.

У фінансовому звіті головної італійської компанії за 2023 рік, датованому 7 березня 2024 року, “Даніелі Волга” продовжує бути присутнім серед “виробничих центрів” Danieli. На сторінці 17 звіту йдеться про те, що компанія отримала якісь аванси за “ще не розпочаті” проєкти в Росії.

Цілий розділ на стор. 24-25 присвячений війні Росії в Україні. Там Danieli повідомляє, що російське виробництво (вочевидь, мається на увазі “Даніелі Волга”) сильно зменшило оберти і веде справи тільки з несанкціонованими клієнтами. У звіті також ідеться про прагнення головної компанії продати російський бізнес третім особам і про “юридичні перешкоди”, що виникли через зрив проєктів, які потрапили під санкції. Переживають аудитори і через долю заборгованостей “деяких російських клієнтів”.

Тобто, стримано песимістичний італійський звіт не цілком відповідає російському.

Чи може Danieli продати російські активи?

У Росії типова ситуація, коли іноземна компанія хоче вийти з капіталу своєї “дочки”, але їй не дозволяють цього зробити. Влада може фактично націоналізувати чужий бізнес повністю або частково – з видимістю правової процедури або зовсім нахабно, призначивши свого “гендиректора”.

Навесні 2024 року “Коммерсантъ” писав, що ТОВ “Даніелі Волга” може бути відчужено у власність компанії “Новоросметалл” у зв’язку з програшем головної компанії в російському арбітражному суді. Причиною розгляду стала непоставка через санкції прокатного стану, в позові вимагалося повернути аванс за нього. У зустрічному позові італійська головна компанія Danieli зажадала стягнення з “Новоросметалла” заборгованості з постачання і пені. Відомостей про те, щоб відчуження відбулося, в реєстрах і бізнес-пресі знайти не вдалося.

У матеріалі “Коммерсанта” стверджується, що саме арбітражний процес не дав змоги італійцям продати їхній російський бізнес, оскільки активи було заарештовано. Однак у серпні 2024 року рішення про стягнення з італійців на користь “Новоросметалла” було виконано, причому аванс від імені та за дорученням головної італійської компанії повернула “Даніелі Волга”. Після цього арешт активів італійської компанії булоскасовано. У судових актах немає вказівок з боку італійської головної компанії, що “дочку” у них хтось відібрав.

Таким чином, зараз, судячи з усього, ніщо не заважає Danieli продати російський завод.

Санкції? Китай!

За даними російської митниці, 2023 року “Даніелі Волга” завезла в Росію деталей і запчастин на $6,5 млн, з них вироблених підприємствами корпорації Danieli – на $3 млн. Серед постачальників на першому місці – китайська “дочка” Danieli Metallurgical Equipment and Service.

У 2024 році “Даніелі Волга” завезла деталей і запчастин на $4 млн, з них на $600 тисяч – від підприємств групи Danieli, зокрема від австрійської “дочки” Danieli Engineering & Services. Значна частина імпорту підпадає під ембарго Євросоюзу, тому ввозиться через Китай. Законодавство ЄС (на відміну від, наприклад, американського) не має “довгої руки”, тому вироблені в Китаї за технологією, за ліцензією і під контролем групи Danieli товари не підпадають під ембарго.

Таким чином, техніка Danieli, формально не порушуючи європейських норм, обходить санкції через китайську компанію, водночас отримує прибуток від співпраці з російськими металургами.

У компанії проблеми в цьому не бачать: співробітник Danieli Паоло Мессіна заявив The Insider, що російський бізнес нібито збитковий (чого не скажеш, дивлячись на звітність), діяльність скорочено, а партнери ТОВ “Даніелі Волга” не підпадають під санкції ЄС і “не є критично важливими для військового сектора”.

Відповідь компанії

В офіційній відповіді Danieli на запит The Insider йдеться:

Компанія Danieli не працює наразі на російському ринку через дію жорстких санкційних обмежень і відсутність фінансової підтримки з боку всіх міжнародних банків.

Слід враховувати, що до початку конфлікту в нас були великі контракти з компаніями “Северсталь” і ММК, які були належним чином зупинені й анульовані, що призвело до багатомільйонних збитків для Danieli.

Та сама компанія ТОВ “Даніелі Волга” управляла певними внутрішньоросійськими контрактами з російськими виробниками сталі. Ці контракти було також належним чином припинено й анульовано, що призвело до низки судових розглядів у російських судах і завдало значних фінансових збитків компанії.

ТОВ “Даніелі Волга” наразі працює з дуже обмеженим грошовим потоком і відзвітувало про збитки за останній фінансовий період 2023-2024 років, при цьому поліпшення результатів за поточний період 2024-2025 років не очікується. Порівняно з 2021 роком загальний обсяг бізнесу компанії “Даніелі Волга” значно знизився, що призвело до збитків і відсутності відтоді можливості розподіляти дивіденди.

Компанія повністю належить нашому холдингу в Люксембурзі та діє (з власним місцевим керівництвом і персоналом) відповідно до правил санкційного режиму, встановлених нашим відділом з питань відповідності.

Два директори компанії “Даніелі Волга” діють в інтересах самої компанії із зобов’язанням дотримуватися обмежень санкцій, встановлених Європейським союзом, що застосовуються до групи Danieli.

У зв’язку з припиненням проєкту з компанією “Новороссметалл” ми вступили в судовий розгляд у Росії, проте рішення суду виявилося не на користь компанії Danieli, що спричинило фінансові втрати і додаткові обмеження на продаж і/або ліквідацію активів “Даніелі Волга”. Наразі справу остаточно врегульовано, і такі обмеження буде незабаром знято.

Слід зазначити, що жоден із клієнтів компанії “Даніелі Волга” не підпадає під санкції ЄС та/або не вважається критично важливим для військових секторів будь-де..

Автор: Андрій Заякін

Джерело: The Insider