Письма крымчан: Валить отсюда срочно надо

Для начала поясню, что на местном сленге слово «валить» означает «убегать от надвигающейся опасности». А теперь сама история. 29 апреля у одного из гостевых домов в Заветном, что располагается близ Керчи на берегу Черного моря, компанию москвичей, в начале весны забронировавшую здесь номера, встретила сделанная от руки надпись на воротах «Закрыто».

Двенадцать человек вышли из трех иномарок удостовериться, что никому из них она не привиделась. В ответ на многочисленные звонки владельцу, получившему задаток за майский отдых столичных жителей, шло сообщение «Абонент в зоне недоступности».

По счастью в этой компании не было бабушек с внуками и вполне предсказуемых истерик, но и молодых людей такое гостеприимство, мягко сказать, озадачило. Поняв, что с авансом им придется проститься навсегда, они стали на удачу названивать по всем номерам телефонов отелей, пансионатов, гостиниц, гостевых домов на керченском побережье, выуженных из интернета.

Ответили им лишь однажды – этим человеком оказалась одна из владельцев гостевого дома в Героевском. Хозяева лишь начали наводить порядок к сезону, но все же согласились принять компанию, к приезду которой включили бойлеры, печку на кухне, убрали несколько номеров, постелили белье и даже на скорую руку приготовили поесть.

Москвичи были несказанно рады такому приему. Оказалось, своими долгими выходными они хотели распорядиться по заранее намеченному плану: отдохнуть у моря и побывать на факельном шествии в Керчи, о котором слышали от видевших его в мирные украинские годы. «Облом» они приняли без истерик, а узнав, что и факельного шествия им увидеть не доведатся из-за «желтого уровня террористической опасности», решили воспользоваться непредвиденным моментом и познакомиться с восточным Крымом.

Отдохнув и побродив пару дней по Керчи, они отправились в Феодосию, предупредив владельцев, что номера резервируют до 10 мая. Однако 6-го они вернулись из поездки, вежливо говоря, вздрюченными и стали срочно собираться в обратную дорогу. По словам москвичей, в Судаке они встретили своих земляков, опрометчиво купивших там после аннексии полуострова дом, и на пальцах объяснивших им, что отсюда, в смысле из Крыма, надо срочно валить. Честно расплатившись с владельцами, принявшими их в трудный для них момент поездки, они отчалили в Москву.

Я это рассказываю потому, что накануне курортного сезона, как водится, началось экспертное прогнозирование. Одним из них поделился доцент кафедры туризма КФУ Игорь Вахрушев, обещающий «сложный, но интересный сезон», гарантированный новыми вызовами для туристической отрасли. В частности, это касается системы бронирования, когда потенциальные отдыхающие могут бронировать места в учреждениях рекреации не за несколько месяцев, а за неделю-другую. Чем это чревато, могут рассказать попавшие впросак московские туристы.

Однако это, как говорят, мелочи жизни. Куда важнее отыскать ответ на вопрос, будут ли работать многочисленные отели, гостевые дома, мини-гостиницы, пансионаты, базы отдыха в Крыму, многие из которых как грибы после дождя выросли в пору ажиотажного спроса на отдых в Крыму после аннексии. Но буквально через девять лет эйфории выяснилось, что турист – не лох и ехать в Крым не торопится, особенно тот, кто рванул прошлым летом отсюда аж бегом после удара по Новофедоровке.

Теперь отмазкой в нежелании пляжничать здесь стала не дешевизна отдыха в Турции, не обширная и разнообразная инфраструктура развлечений на курортах Краснодарского края России, а элементарная осторожность и забота о личной безопасности. Именно эти критерии значимости для туристов и отдыхающих руководят нынче бизнесом многочисленных владельцев пансионатов, баз отдыха и мини-гостиниц. Хозяйка одного из них сетует, что в середине мая у нее нет ни одной заявки, ни одного бронирования, хотя она наработала свою клиентуру, довольную приемом, организацией детского отдыха, кухней, условиями и отношением.

«Отказы начались еще в прошлом году, – не скрывает своей досады Тамила Игоревна. – Пустым выдался июнь и конец августа, но все же заработать и покрыть расходы нам удалось. Нынче же не представляю, что лето грядущее нам готовит. Ведь открыть заведение отдыха реально дорого, а это единственный наш семейный доход».

«Я нисколько не удивлен вашим рассказом о закрытом отеле, – говорит мне знакомый, много лет работающий летом мастером на все руки в одном из пансионатов еще советской постройки. – Наша хозяйка уже решила не открывать пансионат, потому что не видит смысла в пустой трате денег, которые не отобьются за сезон. Кто бы что мне ни говорил, а я вам так скажу. Я работаю в этом пансионате с 1969 года и помню, что постояльцев приходилось селить разве что ни на крышу.

У нас был талмуд с телефонами постоянных клиентов, все номера расписывались загодя, чуть ли не с предыдущего лета. Отдыхающие ехали со всей Украины, было много белорусов. Как пришла Россия, украинский отдыхающий отпал, белорусы развернулись в Турцию, а мы стали ловить туристов на промежуточных железнодорожных станциях. Многие россияне понятия о Керчи не имели, некоторые только впечатлялись нашими рассказами про два моря, а потом и это перестало действовать. В общем, как говорил артист Миронов, шеф, все пропало!»

Автор: Андрей Фурдик, крымский блогер, керчанин

Источник: Крым. Реалии