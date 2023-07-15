Що в Росії горить найчастіше? Аналіз пожеж за “поребріком” за три місяці

Заводи, склади, торговельні центри — у перший місяць цього спекотного літа пожежі розквітали на росії швидше, ніж будь-коли раніше. Проаналізувавши кількість кейсів, повʼязаних з пожежами в рф, а також тенденційну картину щодо темпів поширення вогню, можна зробити висновок — цей червень побив усі попередні рекорди за кількістю загорянь та вибухів.

Аналітики проєкту Molfar, проаналізувавши публікації в медіа, зібрали інформацію про те, скільки, де і що горіло росії найкраще.

Гаряча статистика: в росії горить втричі частіше

‍288 пожеж за три попередні місяці в рф. Спершу може здаватися, що це не така велика цифра для росії. Однак розглянувши ці дані уважніше, можна з упевненістю сказати, що це значення утричі більше за показник аналогічного періоду торік: у 2022-му у цей час сталося лише 92 пожежі.

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Кількість пожеж, зафіксованих в росії. Січень 2022 — червень 2023. Можемо тут спостерігати прогрес

‍Загалом у 2022 році було 414 пожеж. Тоді як спочатку 2023 — їх вже понад 500. І це лише перша половина року.

Розглянемо детальніше цьогорічну статистику пожеж та займань на території рф. У січні було зафіксовано 59 загорянь, в лютому — 78. Тобто на 32% більше. Березень та квітень були відносно спокійні — усього 75 та 64 пожежі відповідно. Але вже травень та червень буквально вибухнули — 111 та 113 пожеж зафіксовано через повідомлення про це у медіа. Тобто з початку року простежується така тенденція: кожен місяць приносить росії у середньому на 17% більше пожеж.

12 грудня 2022 року український благодійний фонд “Повернись живим” оголосив про завершення збору на “Black Box”. Пізніше з’явилося повідомлення ГУР, згідно з яким москва зазнала збитків у 700 мільйонів доларів саме від “Black Box”.‍

Як збільшилась кількість пожеж після початку активностей від “Black Box”. Як бачимо, складські приміщення горіли найчастіше

Ось топ-5 найбільших пожеж в росії за минулі три місяці:

Свердловська обл. Місто Ревда. 23-го травня загорілося сміттєзвалище. 55 тис. кв. м. Томська обл. Село Губіно. 27-го травня палало підприємство з обробки деревини. 30 тис. кв. м. Майже добу гасили 10 одиниць техніки та 40 людей. Самарська обл. Місто Тольятті. 13-го травня там загорівся завод з виробництва фарби. Площа пожежі становила 20 тис. кв. м. На гасіння спрямували 69 од. Техніки та 314 осіб. Приморський край. Місто Лісозаводськ. 24-го квітня спалахнув цех з обробки деревини. Пожежа охопила 12 тис. кв. м. Кемеровська обл. Місто Ярославль. 20-го червня згорів склад. Полум’я знищило 2.5k кв. м. Пишуть, що там зберігалися лакофарбові матеріали.

Як бачимо саме травень відзначився найбільшими площами пожеж — загалом горіло на 142 000 кв. м. Натомість червень — найбільшою кількістю загорянь. У перший місяць цьогорічного літа згоріло 113 російських об’єктів.

Гарячі точки росії. Що там горить найчастіше?

Найбільш легкозаймистими з початку цього року були російські склади. За даними аналітиків Molfar, на початку року, за січень, згоріло 20 російських складів. У червні – 53. Часто горять і заводи. У лютому вогонь знищив 20 виробництв. У червні – 35.

Розподіл об’єктів, які горіли, і їхня кількість. Загальна статистика з січня 2022 по червень 2023

У офіційному звіті МНС росії за 2022 рік відзначили об’єкти, які найчастіше палають. На першому місці — виробничі площі. Там кількість пожеж зросла на 22,9% у порівнянні з 2021 роком:

— склади (зріст на 22%);

— магазини (зріст на 16,3%);

— офіси (зростання на 99%).

Є і певні дані стосовно загорянь військових об’єктів. У 2022 році сталося 72 пожежі на військових локаціях по всій рф. Із них 44 — це підпали призовних дільниць. Ще 28 пожеж зафіксовано у військових частинах, на складах боєприпасів та військових аеродромах. Можна припустити, що цього року такі тенденції не лише збережуться, а й перевершать усі очікування, зважаючи на таку тенденцію.

Що найчастіше горіло в росії у період з травня по червень 2023 року (% від загальної кількості пожеж за останній квартал)

З розподілом пожеж за типами об’єктів видно, що різні сектори інфраструктури піддаються ризику. Бачимо також, що російські склади особливо вогненебезпечні. Їхній відсоток найбільший у цій статистиці (44,4%) і такий тренд зберігається з початку року. Поглянувши на дані під іншим кутом, бачимо, що у травні 2023 року кількість загорянь тільки на заводах перевищила загальну кількість пожеж на всіх об’єктах, що фіксувалася у травні 2022 року.

Згідно з цим інтерв’ю від грудня 2022 року, з колишнім командиром партизанського осередку Донбасу Володимиром Жемчуговим, з’являється припущення про можливу причетність партизанських легіонів “Свобода Росії” та “Атеш” до підпалів російських торгово-розважальних центрів та складів, а також — про можливу роль українських диверсійно-розвідувальних груп в атаках на військові об’єкти росіян.

Московська область — лідер за кількістю пожеж в рф. Знову

Кількість пожеж у московській, ленінградській, свердловській, ростовській областях і краснодарському краї

Як і в попередніх аналізах Molfar, московська область найбільш легкозаймиста. За ці три місяці центрами російських пожеж стали також ленінградська та свєрдловська області. Ймовірно, вогонь призвів до серйозних матеріальних збитків, адже зазвичай охоплював велику площу. Також горіло декілька адміністративних будівель, військкомати та навіть військовий штаб.

Розгляньмо деякі цікаві пожежі детальніше.

Горить острів в Томській області



Одна з найбільших пожеж цього місяця. Цілий острів горів у Томській області. Вигоріло 100 тис. кв. м. сухої трави. Разом з тим знищено і 34 будівлі на острові. Пожежників везли гасити полум’я на човнах. Цікаво, що за тим же повідомленням офіційно на острові немає ніяких будівель.

Пожежа у Санкт-Петербурзі сталася 17-го квітня, на заводі “Магнетон” за адресою вулиця Курчатова 9. Цей завод спеціалізується на виробництві магнітних матеріалів та компонентів, зокрема — для автомобілебудування та медичної сфери. Очевидці повідомили, що чули звук “хлопка”.

“Лісій хвост” як “технологічний процес”



Вже через два дні — чергова пригода у Санкт-Петербурзі. На цей раз на Кіровському заводі. Він спеціалізується на виробництві різноманітного важкого обладнання, в тому числі — металургійне, енергетичне та машинобудівне устаткування. Після пожежі над заводом піднявся стовп брудно-рудого диму. Це міг бути отруйний газ, але пізніше з’явилось офіційне “пояснення” від керівництва заводу. За їхніми словами, це “лісій хвост”. А піднявся він над заводом через “технологічні процеси” і не порушує жодних російських санітарних норм.

18 червня горів штаб дивізії російських військових. Це сталося неподалік Єкатеринбурга. Загорілося у кабінеті командира дивізії на другому поверсі будівлі. У цей час в усіх співробітників штабу був вихідний.

Наостанок варто відзначити пожежу, що трапилася у приміщенні Центру гігієни та епідеміології у російському Воронежі. З приміщень евакуювали відвідувачів та працівників. Щоправда, на кадрах з місця подій не видно, щоб там було багато людей. Можливо, центр не користується популярністю.

‍Як бачимо, пожежна драма у росії набирає обертів. Горять навіть найбільші та “найсучасніші” підприємства росії. За кількістю пожеж червень став найгарячішим, а травень відзначився масштабами вогню.

З коротких повідомлень російських медіа стає зрозуміло, що керівництво країни й різних підприємств частіше намагається приховувати реальні масштаби трагедій. Очевидно і те, що ситуація з безпекою на підприємствах росії погана. Через це логістичні потужності, нафтопереробні об’єкти, склади та заводи нині — найбільш вразливими об’єктами.

Джерело: Molfar