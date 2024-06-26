Скандал з генералом Содолем: за що звільнили командувача Об’єднаних сил ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський вирішив змінити командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова. Це сталося після низки скандальних заяв у бік генерала. Зокрема, депутатка Мар’яна Безугла заявила, нібито генерал Юрій Содоль у час, коли російські війська проривалися на Торецьк, перебував в Одесі й нагороджував мера міста Труханова.

Також Содоля зафіксували у ресторані з чаркою в Одесі. А керівник штабу бригади «Азов» Нацгвардії Богдан Кротевич подав заяву у ДБР із проханням розслідувати дії генерала ЗСУ. То хто такий, Юрій Содоль та чи були реальні підстави його звільняти? Радіо Свобода слідкувала за перипетіями цього скандалу.

Що відомо про Юрія Содоля

Юрію Содолю 53 роки, народився у Чугуєві на Харківщині в сім’ї військовослужбовців. Він закінчив артилерійське командне училище в Сумах та Національну академію оборони України, здобувши спеціальність «Бойове застосування та управління діями підрозділів Сухопутних військ».

У 2003 році розпочав службу в Десантних військах ЗСУ, а через 4 роки став командиром 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. На цій посаді він зустрів початок війни на сході України у 2014 році. Він брав участь у боях за Рубіжне, штурмі Ямполя, обороні Донецького аеропорту, його бригада забезпечувала прикриття виходу ЗСУ з Дебальцевого.

На початку 2015 року був призначений першим заступником командувача Десантно-штурмовими військами. З березня 2018 року командував Морською піхотою ВМС ЗСУ. Того ж року йому присвоєно звання генерал-лейтенанта. Після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році брав участь у боях під Волновахою та в обороні Маріуполя. Він удостоєний звання Героя України.

У лютому 2024 року, в результаті кадрових змін у вищому військовому командуванні, Юрія Содоля призначено командувачем Об’єднаних сил замість Сергія Наєва.

24 червня увечері Володимир Зеленський змінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.

Чи має Содоль залишитися в ЗСУ?

На думку народної депутатки від «Слуги народу», заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яни Безуглої, яка й опублікувала на своїй сторінці у Facebook фото Содоля з Одеси, генерал поки лишатиметься в лавах ЗСУ. Однак головнокомандувач Сирський та правоохоронні органи мають пильно дослідити діяльність екс-командувача Об’єднаних сил.

«Питання до Содоля було по тому, як він діяв як керівник фронту. Від його рішень залежали долі кількох сотень тисяч наших воїнів. Він очолював оперативно-стратегічне угруповання з лютого 2024 року. Тобто це Авдіївка, Харківщина, Торецьк, прорив на Покровському напрямку – це все він. І ми маємо сумну спадкоємність, тому що Содоль відповідав за Маріуполь. Також це операція на Кринках, яка дуже неоднозначна і як там посилали людей фактично на смерть», – розповіла Безугла в етері проєкту Свобода.Ранок.

У своєму коментарі Радіо Свобода Безугла також висловила сумнів, що Юрій Содоль отримає «належне покарання».

«Звільнення, це ж як? У нас в ЗСУ, якщо генерал – то на рівнозначну або на вищу посаду. Жоден генерал не покараний. Якщо його просто звільнять і десь заховають, як я писала, в академії на навчання чи якусь науково-дослідну установу, то це не покарання, він має сидіти. Коли відбувся пік інформаційних сигналів з усіх сторін, різного характеру, різного рівня аргументів, то президент прийняв рішення втрутитись і виконати те, що в межах його повноважень – зняти Содоля з командування Об’єднаними силами», – продовжила народна обраниця.

На думку генерал-лейтенанта у відставці Ігоря Романенка, зміна командувача Содоля навряд чи суттєво вплине на ситуацію на фронті. З його слів, «прості заміни» мало що дають, бо люди, які приходять на їхні місця «не чарівники».

«Проста заміна мало що дасть, і швидко очікувати позитивних результатів, на мій погляд, не треба, бо ситуація на фронті не покращилася. Незважаючи на те, що була зроблена заміна суттєво вищої ланки, питання не тільки в тому, чи професійно Сирський був кращий за Залужного чи навпаки. Питання в тому, щоб змінити ситуацію, треба державі надати можливості воєнному керівництву реалізувати свої професійні навички. А цього поки ще повністю зроблено не було. Тобто Залужний, Сирський, Содоль – будь-хто – не чарівник. Особливо в таких важких умовах, які не вирішуються простою заміною», – розповів Романенко проєкту Свобода.Ранок.

Що ж до долі самого Юрія Содоля, на думку Романенка, суспільству важливо буде дізнатися правду про порушення ним закону, якщо ДБР їх виявить.

«Генерал з римських часів – це військовий, який керує тисячами солдатів, тому відповідальність дуже велика. І у зв’язку з цим дуже виважено треба себе поводити у спілкуванні з політичними лідерами. Мабуть, іспит на такі підходи генералу Содолю не вдалося пройти, і тому ми маємо наслідки, коли Верховний головнокомандувач ще раз поспілкувався з військовим і прийняв рішення щодо цього генерала. Принципово важливо, щоб суспільство бачило правду», – розповів екс-генерал-лейтенант.

Як до Содоля ставляться військові?

Керівник штабу бригади «Азов» Нацгвардії Богдан Кротевич подав заяву до ДБР із проханням розслідувати дії генерала ЗСУ. За даними джерел Радіо Свобода, йдеться саме про вже колишнього командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля. Військові звинувачують його у втраті територій та тисяч життів солдатів.

Проєкт Радіо Свобода Свобода Live запитав про репутацію Содоля у ветерана російсько-української війни Олега Симороса. З його слів, колишній командувач Об’єднаних сил був людиною, яка «воювала людським ресурсом».

Він досі воює за принципами «совка» – людським ресурсом

«Він проявив себе під час керування військами на Роботиному. Проявив себе, вибачте, як людина, яка в 21-му столітті, коли є вже РЕБ, коли є дрони, досі воює за принципами «совка». Вибачте, воює – людським ресурсом.

Через його невміння застосовувати війська було покладено дуже багато життів українських військових було покладено саме через його абсолютно неадекватні дії, через його штурмові «м’ясні операції», котрі мали декілька хвиль попри невдачі. І я абсолютно підтримую, поділяю обурення і українських військових, і адекватних українських командирів, зокрема начальника штабу бригади спеціального призначення Національної гвардії «Азов».

Ми публічно вийшли, українські ветерани, волонтери, коли Содоля з морської піхоти призначали на командувача Об’єднаних сил. Це було зовсім нещодавно, це було на початку цього року», – розповідає Олег Симорос.

На думку ветерана, одним із чинників таких помилок є не завжди привильні кадрові рішення, зокрема, які стосуються вищого військового керівництва.

«На жаль, українська влада пішла шляхом призначення більш зручних людей з політичного погляду, а не через їх професійні якості, не через їх чесноти, і, зокрема, їхню репутацію в ЗСУ. Я не скажу, не беруся оцінювати, що це кадровий голод. Якщо говорити з призми генералітету, можливо, і не так багато вже є з кого обирати.

Але на моє суб’єктивне переконання є можливість давати шанс прогресивним офіцерам, вищому офіцерському складу, полковникам, підполковникам, котрі пройшли шлях офіцерський, деякі з них починали повномасштабну війну з молодшого офіцерського складу і пройшли офіцерський шлях в окопах», – зауважив у коментарі проєкту Свобода Live Олег Симорос.

25 червня Радіо Свобода звернулося з офіційним запитом про коментар до Генерального штабу ЗСУ у зв’язку із закликом начальника штабу бригади «Азов» Богдана «Тавр» Кротевича відкрити кримінальне провадження проти генерала Юрія Содоля та вручення ним нагрудного знаку «За службу і звитягу» мерові Одеси Геннадію Труханову і готове опублікувати відповідь у разі її отримання.

Автор: Сергій Стеценко

Джерело: Радіо Свобода