Скільки автівок вкрали російські окупанти в українців?

Кількість викрадених автомобілів в Україні падала з 2014 року – вісім років поспіль. Цьому сприяли розвиток технологій захисту транспортних засобів, посилення відповідальності за такі дії та певне підвищення уваги до проблеми з боку правоохоронців.

Якщо у 2014-2016 роках за 289 статтею Кримінального кодексу (незаконне заволодіння транспортним засобом) щорічно реєстрували по 12 тис кримінальних проваджень, то у 2021 році їх кількість зменшилася до 2,9 тис., зазначає “Економічна правда“.

Імовірно, за кілька років збереження тенденції це явище поступово зникло б, якби не вторгнення росіян в Україну. У 2022 році стався сплеск: зареєстровано в півтора разу більше проваджень – 4,2 тис. Насправді крадіжок було значно більше. Про це свідчить проведений ЕП аналіз інформації, розміщеної на порталі відкритих даних data.gov.ua.

Наприкінці травня 2023 року в базі обліковуються майже 50 тис одиниць техніки, вкраденої і не знайденої за останні десять років. З них 12 тис одиниць (8,9 тис легкові авто, більшість з яких – ВАЗи) занесені в базу у 2022 році.

Лідерами з викрадення автомобілів є регіони, які перебували під тимчасовою окупацією або залишаються під нею.

Російські солдати, які після вбивств українців ще й грабували їхні домівки, вивозили з Білорусі викрадені в Україні машини. Ця машина, ймовірно, викрадена з України. ФОТО MOTOLKO.HELP

Їх розшукує поліція

У 2022 році цифра кількості викрадених транспортних засобів принаймні в три рази перевищила цифру кількості відкритих кримінальних проваджень за фактом викрадення автомобілів.

Зазвичай ситуація завжди була протилежною. За останні десять років кількість автомобілів у розшуку за підсумками кожного окремого року була у 2,5 разу менша, ніж кількість відкритих проваджень.

Наприклад, з 2016 року в розшуку було 5,8 тис транспортних засобів при 12,2 тис відкритих проваджень. До 2021 року ці цифри зменшилися до 996 та 2,9 тис відповідно.

Ці цифри відображають приблизну ефективність правоохоронців з розшуку викрадених авто, яка, за цими даними, становила 40-50%. Схожі цифри щодо своєї ефективності в останні роки наводили і представники поліції.

Транспорт, який перебуває в розшуку з місяця внесення в базу

Докорінну зміну статистики, вочевидь, спричинило нехарактерне для мирного часу об’єднання проваджень.

Наприклад, про випадки групового викрадення машин з автосалонів у тимчасово окупованих містах України російськими військовими на початку березня 2022 року повідомляв Центр протидії дезінформації.

Після відступу російських військ з півночі України навесні 2022 року білоруські журналісти помітили, як на місцевих дорогах роз’їжджають авто без номерних знаків з маркуванням літерою V на бокових деталях машин.

Викрадення автомобілів росіянами не було хаотичним.

Ця машина, ймовірно, викрадена з України. ФОТО MOTOLKO.HELP

“У нас була велика філія в Херсоні. Коли місто деокупували, ми поїхали на територію підприємства і побачили руїни. Усе було розграбоване, зруйноване і побите”, – повідомив представник дилера з продажу сільгосптехніки “Техноторг”.

Для цього окупаційна влада придумала формальний привід у вигляді передавання цінностей, які залишили українські власники, російським бізнесменам на основі їх “заявок”.

Журналісти встановили, що призначений окупантами гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо передав майно компанії “Техноторг” “у тимчасове управління” російському бізнесмену Андрію Крисанову.

Жодної одиниці техніки після повернення компанія не застала.

В усьому цьому є принаймні одна позитивна новина: у 2023 році рівень крадіжок може стати найменшим за історію.

За даними Офісу генпрокурора, за січень-квітень в Україні зареєстровано 559 проваджень, тоді як за аналогічний період 2021 року їх було 987. У Києві зареєстровано 38 і 216 проваджень відповідно.

Ця машина, ймовірно, викрадена з України. ФОТО MOTOLKO.HELP

Транспорт у розшуку за регіонами

Інформація про транспортні засоби, що перебувають у розшуку у звʼязку з їх незаконним заволодінням, – з порталу відкритих даних data.gov.ua

До транспортних засобів належать легкові авто, громадський транспорт, сільгосптехніка, вантажівки.

Дані щодо регіонів відображені на агрегованому рівні управлінь поліції, до яких подавали звернення автовласники.

Автор: АНАСТАСІЯ ДЯЧКІНА, ПРОЄКТ WEEKLY CHART

Джерело: Економічна правда