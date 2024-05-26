Тюремные порядки, гольфкары вместо танков и мясные штурмы. Во что за два года войны превратилась российская армия

Другой источник пополнения российских войск — вербовка иностранных граждан. Зачастую иностранцы попадают в ВС России обманным путем после обещаний работы на территории России, для чего действуют целые сети вербовщиков. На фронте они часто терпят скотское отношение со стороны российских военных.

«Медиазона» обнаружила в статистике МИДа данные о рекордном количестве виз, выданных Россией гражданам Непала в 2023 году, — около 3 тысяч. В феврале CNN рассказал, что Россия завербовала на войну с Украиной до 15 тысяч непальцев. Кроме того, известно о массовой вербовке в ряды ВС РФ граждан Шри-Ланки и Индии.

Гольфкары вместо «Арматы»

За два года полномасштабной войны российский военно-промышленный комплекс серьезно расширил производство основных видов вооружений и военной техники — по крайней мере, если верить официальным цифрам (некоторые частично подтверждаются данными западных разведок). Например, источник CNN говорит о поставках 1500 танков в год, а министр обороны Сергей Шойгу отчитывался о 1530 танках. Впрочем, тот же американский источник справедливо отмечает, что бо́льшая часть техники не производится с нуля, а модернизируется или просто снимается с хранения. В то же время некоторые образцы самой современной техники, в частности танк Т-14 «Армата», не используются в Украине в силу их малочисленности и дороговизны.

На практике в сочетании с крупными потерями это означает, что на вооружении ВС РФ оказывается все больше устаревшей техники. Так, по некоторым данным, потери относительно современных танков и БМП во время боев за Авдеевку составили лишь сравнительно небольшой процент, а большая часть уничтоженной, поврежденной и брошенной техники — еще советские образцы. В прошлом году The Insider писал о появлении на вооружении российской армии таких давно снятых с вооружения образцов, как танки Т-55 и Т-62 и бронетранспортеры БТР-50. В сражении за Авдеевку эта антикварная техника впервые стала участвовать в штурмовых действиях (1, 2, 3).

В некоторых случаях старые танки используются не по прямому назначению, а как «такси для пехоты» на поле боя. Чтобы защитить технику, из них создают монструозные конструкции, известные под названием «царь-мангалов». Подобная практика была широко распространена во время Второй мировой войны, когда советская промышленность вообще не производила бронетранспортеров, а поставок по ленд-лизу не хватало.

При этом само количество уничтоженной техники, несмотря на впечатляющие абсолютные цифры, выглядит относительно небольшим по сравнению с многотысячными потерями личного состава. То есть фактический уровень механизации армии, судя по всему, также скатывается к 1940-м годам, когда основу Красной армии составляли стрелковые части без бронетехники.