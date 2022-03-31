Украинские летчики о своих боях с русскими захватчиками

На фоне заявлений украинских чиновников о воздушных победах остается неясным, как именно украинские ВВС не только выжили, но и предотвратили достижение воздушного превосходства российскими убийуами мирных жителей из так называемых воздушно-космических сил рф (ВКС).

Несколько интервью с действующими боевыми летчиками освещают борьбу украинских ВВС с агрессором. В издании Фокус перевели текст Томаса Ньюдика, автора портала The Drive, посвященный работе ВВС Украины в ходе российско-украинской войны.

Первое из них – это статья в New York Times, в которой приведено интервью с летчиком Су-27 Flanker по имени Андрей. Тем временем другой летчик украинских ВВС, назвавшийся позывным «Джус», дал видеоинтервью Андерсону Куперу из CNN.

Летчик Су-27 Андрей рассказывает о несении боевого дежурства, включавшего ночные вылеты для перехвата приближающихся самолетов русских. Су-27 Flanker поднимался в воздух без полной предполетной проверки. Это свидетельствует, что по крайней мере некоторые украинские самолеты хранятся вне поля зрения потенциальных нападающих – возможно, в защищенных укрытиях.

«Каждый мой вылет для настоящего боя, – объясняет Андрей. – Ни один бой с российскими самолетами не бывает на равных. У них всегда в пять раз больше самолетов в воздухе».

25-летний Андрей на данный момент совершил 10 боевых вылетов, и на его счету не один сбитый самолет русских.

«Мои задачи в основном включают поражение воздушных целей и перехват вражеских самолетов, – рассказывает Андрей. – У меня были ситуации, когда я приближался к российскому самолету на достаточно близкое расстояние, чтобы прицелиться и открыть огонь. Я ждал, пока моя ракета наведется на него, а в это время с земли мне сообщали, что по мне уже выпустили ракету».

Размышляя о сбитом российском самолете, он говорит: «Я счастлив, что этот русский самолет не будет бомбить больше наши мирные города. Как мы видим на практике, именно это и делают руссские пилоты».

Андрей выжил в этом столкновении, совершая маневры уклонения от летящей ракеты, а также, скорее всего, используя системы самозащиты своего самолета.

МиГ-29 ВВС Украины / Фото: Википедия

«Мне достаточно применять мои навыки, чтобы победить, – говорит Андрей. – Мои навыки лучше, чем у русских. С другой стороны, многие из моих друзей, даже те, кто был опытнее меня, уже погибли».

В описанном сценарии летчик Су-27 вылетает из ангара, получая информацию о цели или целях только после того, как он поднимется в воздух. Однако точные местонахождения украинских ВВС официально не разглашаются. Авиабазы и аэропорты подвергаются интенсивным бомбардировкам и ракетным ударам со стороны россии. Похоже, что Военно-воздушные силы отвечают на эту постоянную угрозу, рассредотачивая свою деятельность. Они могут использовать небольшие взлетно-посадочные полосы на западе страны, частично поврежденные длинные взлетно-посадочные полосы или участки автострад. Ранее украинские ВВС уже проводили операции с дорог, как видно на видео ниже, где Су-27 задевает дорожный знак.

Количество самолетов, остающихся в распоряжении Украины, также не раскрывается. По словам Дэвида Дептула, генерал-лейтенанта ВВС США в отставке, а ныне старшего научного сотрудника Академии ВВС США, в настоящее время ВВС Украины имеют около 55 действующих истребителей. Ранее в этом месяце представитель Пентагона назвал цифру 56, то есть 80 процентов от довоенной численности.

Несмотря на это, Министерство обороны Великобритании считает, что «украинские ВВС и силы ПВО продолжают эффективно защищать воздушное пространство Украины», и что «россия не смогла завоевать воздушное превосходство и в основном полагается на оружие большой дальности, запускаемое из относительно безопасного российского воздушного пространства и беларуси для нанесения ударов по целям на территории Украины».

Тем не менее, даже при отсутствии потерь оперативные возможности украинских ВВС будут ослабевать по мере продолжения боевых действий из-за того простого факта, что имеющиеся самолеты используются гораздо интенсивнее, чем в мирное время. До сих пор попытки получить дополнительные МиГ-29 от НАТО не увенчались успехом. Все осложняется ударом россии по Львовскому государственному авиаремонтному заводу, в результате которого был разрушен большой ангар и нанесен ущерб предприятию, выполняющему основное техническое обслуживание МиГ-29.

В целом, по оценкам New York Times, украинские ВВС ежедневно совершают от пяти до 10 вылетов, а российские – около 200. По другим оценкам, количество вылетов российских самолетов выше: один анонимный высокопоставленный представитель оборонного ведомства США вчера назвал 300 вылетов за предыдущий 24-часовой период. Хотя, по оценкам, количество вылетов украинских самолетов в последнее время также увеличилось, эти цифры доказывают значимость наземных средств ПВО в этой военной кампании.

В статье также указывается на преимущество, которое дают украинским ВВС вышеупомянутые наземные системы ПВО страны. Как уже отмечалось в прошлом, именно они создали оборонительный зонтик, угрожающий русским самолетам на большей части территории Украины. Однако это работает в обе стороны, и россия, похоже, смогла установить аналогичную противоракетную оборону над частью Украины.

Очень важно, что взаимодействие между украинскими истребителями и мобильными зенитно-ракетными комплексами оказалось в целом эффективным. Впрочем, было бы неудивительно, если бы по крайней мере несколько самолетов ВВС Украины пали от дружественного огня в условиях довольно плотной ПВО.

По данным New York Times, большинство полетов русских совершались ночью, очевидно, с целью снизить уязвимость для наземных средств ПВО, хотя это утверждение трудно проверить.

«Украина эффективно действует в небе, потому что мы действуем на своей земле, – сказал «Нью-Йорк Таймс» Юрий Игнат, представитель ВВС Украины. – Враг, влетающий в наше воздушное пространство, влетает в зону действия наших систем ПВО». По сути, такое взаимодействие дает украинцам возможность устраивать ловушки для русских пилотов, когда украинские истребители загоняют вражеские самолеты в те сектора воздушного пространства, где их встретят ракеты класса «земля-воздух». Этим фактом можно объяснить и явный рост числа вылетов на подавление противовоздушной обороны, которые сейчас совершают русские.

Украинцы также проявляют определенную изобретательность, преодолевая трудности воздушной войны. В той же статье сообщается о сети наблюдателей-волонтеров на земле, которые находятся в состоянии постоянной готовности, чтобы сообщать военным о любой воздушной активности русских агрессоров. Это напоминает работу наблюдателей гражданской обороны во время битвы за Британию во время Второй мировой войны. Другой пример – передача навигационного оборудования пилотами гражданской авиации в дар ВВС Украины.

Между тем, украинский летчик с позывным «Джус» несколько подробнее описал текущую картину воздушной войны. Он заявил, что хотя русские пока не в состоянии добиться полного превосходства в воздухе, они «почти» достигли этой цели. Украине, в свою очередь, мешает ограниченное количество самолетов и систем ПВО, все из которых представляют из себя старое оборудование.

Тем не менее, «у русских много потерь, и они боятся нашей противовоздушной обороны, – сказал «Джус». – Поэтому они не могут просто летать там, где им вздумается».

Официальный представитель оборонного ведомства США объясняет отсутствие превосходства россии в воздухе «очень творческим подходом ПВО Украины».

«Я сижу просто рядом с [самолетом] или прямо в кабине, – добавляет «Джус», – а мои коллеги из радиолокационных подразделений передают мне информацию о целях. Я взлетаю и перехватываю эти цели.»

«Нам нужны эффективные наземные системы ПВО, – отмечает «Джус», – а также другие истребители, чтобы получить превосходство в воздухе для эффективной борьбы с этими угрозами».

Су-27 ВВС Украины / Фото: Facebook Командования ВВС ВСУ

Статья в New York Times описывает «воздушные бои в стиле Top Gun, ставшие редкостью в современной войне… бушующие над страной». Правда наверняка несколько менее гламурна, но нет сомнений в том, что тактика украинских ВВС приносит множество проблем россии, и вполне вероятно, что украинские истребители МиГ-29 и Су-27 внесли свой вклад в потери русских летчиков. Украинские официальные лица утверждают, что силами украинской обороны (включая наземные системы ПВО и истребители) было сбито не менее 100 российских самолетов. Точное число неизвестно и, вероятно, будет выясняться в течение многих лет.

На данном этапе также невозможно достоверно определить, какие из этих российских самолетов был сбит истребителями ВВС Украины. Однако интервью с летчиками позволяют предположить, что они регулярно сталкиваются в небе над Украиной с самолетами русских, а также с крылатыми ракетами, некоторые из которых, по сообщениям, также были сбиты украинскими истребителями.

Соединенные Штаты и другие союзники продолжают поставлять Украине «ручные» зенитно-ракетные комплексы. Сейчас они активно пытаются передать Украине более современные ЗРК. Возможно, втайне предпринимаются усилия по предоставлению стране дополнительных воздушных средств. Однако надежды на предоставление истребителей, похоже, умерли после того, как Пентагон заявил, что не поддержит передачу польских МиГ-29 по ряду причин. Среди них – опасения, что это может спровоцировать серьезные ответные меры со стороны бешенного диктатора.

Учитывая это, Андрею, «Джусу» и их коллегам из ВВС Украины предстоит решать все более сложные задачи по мере роста потерь и снижения эксплуатационных характеристик самолетов в ходе войны. На данный момент кажется неизбежным, что основную нагрузку придется взять на себя наземным системам, если Украина собирается и дальше мешать россии установить реальное превосходство в воздухе.