Украинские летчики о своих боях с русскими захватчиками

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МиГ-29 ВВС Украины

Можно смело утверждать, что в ходе конфликта, который уже опроверг ожидания многих, действия украинских ВВС были одним из самых удивительных факторов. Вместо того, чтобы оказаться уничтоженными на земле и в воздухе в первые несколько дней войны, как многие предсказывали, украинские ВВС не сдались перед лицом численно превосходящего и технологически более продвинутого противника.

Автор: Ольга Шевченко;  ФОКУС

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