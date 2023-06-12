Уроки історії: прориви дамб, які шокували людство

Підрив російськими загарбниками греблі Каховської ГЕС на Дніпрі вивільнив гігантський потік води з Каховського водосховища, який затопив міста і села нижче за течією.

Катастрофічна повінь залишила мешканців затоплених сіл без житла і може позбавити доступу до питної води мільйон українців, зазначає Бі-Бі-Сі.

“У водосховищі міститься 18 кубічних кілометрів води. Це третина обсягу всіх водосховищ Іспанії”, – каже професор цивільного будівництва Рафаель Моран з Технічного університету Мадрида, який спеціалізується на захисті дамб. Каховську греблю побудували на Дніпрі у 1950-х роках. Радянський уряд на чолі зі Сталіном планував змінити природу регіону, мінусом якої він вважав непридатні для сільського господарства болота.

Щоб побудувати греблю, довелося переселити близько 34 тисяч людей. Эксперты – о последствиях подрыва рашистами Каховской ГЭС: “Это – экоцид”

“Створюючи нове рукотворне море, радянський режим також хотів консолідувати свою економічну та політичну присутність на цій території. Технологічне середовище, контрольоване виключно партією, замінило землі, які було важко підпорядкувати”, – пишуть історики Стефан Дорендел і Анна Олененко у дослідженні “Новий екологічний порядок” про трансформацію природи у Східній Європі.

ФОТО,ALAMY. Через зруйновану дамбу витікає вода Каховського водосховища, яке мало обсяг 18 кубічних кілометрів Alamy

Іронія полягає у тому, що цей грандіозний проєкт сама Росія і знищила. Москва відкидає звинувачення у підриві дамби, хоча саме вона контролює її з першого дня повномасштабного вторгнення. Ще з минулої осені Україна попереджала, що росіяни замінували греблю.

Коли катастрофа сталася, Росія звинуватила у руйнуванні греблі Україну, яка нібито обстріляла ГЕС ракетами “Вільха”. Хто підірвав Каховську ГЕС?

Однак експерти вказують, що греблі на Дніпрі будувалися у радянські часи з розрахунком на масовані ракетні удари, а тому Україна не могла зруйнувати дамбу кількома ракетами.

Крім того, днями норвезькі вчені заявили, що виявили докази вибуху у районі Каховської дамби у той момент, коли через неї почала протікати вода. Їхні висновки ґрунтуються на сейсмічних сигналах, виявлених у Румунії.

Прориви дамб в історії

Такі катастрофічні прориви дамб трапляються вкрай рідко. Але коли вони стаються, це дозволяє дослідникам по-іншому оцінити ризики і змінити проєктування гідроспоруд.

Ось деякі приклади катастроф, схожих за масштабом з руйнуванням Каховської греблі. Однак, на відміну від Каховської ГЕС, вони не були наслідком навмисного знищення.

Руйнування дамби Бузе і Хабра в Алжирі наприкінці 1800-х років відкрило інженерам очі на ефект “підйомного тиску”, вертикальної сили, яку спричинює маса води біля основи греблі.

Прорив греблі Мальпассе у Франції, в результаті якого в 1959 році загинуло понад 400 людей. Пізніше дослідники виявили на місці будівництва греблі гірський розлом, який згодом послабив конструкцію, а різний сейсмічний вплив поступово призвів до мікротріщин у бетоні. У результаті, після сезону дощів водосховище було наповнене майже догори, і вода виштовхнула греблю як корок із шампанського.

Катастрофа на дамбі Вайонт в Італії у 1963 році, коли зсув породи впав у водосховище, спричинивши цунамі. Після цього інженери включили в оцінку ризиків нестабільність схилу над водосховищем. “До цього це не вважали проблемою”, – каже Моран.

У 1976 році через руйнування греблі Тетон в Айдахо у США загинуло 11 людей. Збитки були на суму близько 400 мільйонів доларів. Дослідження виявили недоліки у проєкті та неякісну конструкцію фундаменту. Інженери не врахували місцеву геологію, а також ризик внутрішньої ерозії та розтріскування.

Коли сьогодні оцінюють ризики під час будівництва дамб, зазвичай враховують події менш катастрофічного масштабу.

Утім, руйнування дамб є напрочуд поширеним явищем.

У США, де є понад 90 000 гребель, із середини 1800-х років ставалося у середньому 10 проривів на рік. Хоча лише 3,8% цих аварій призвели до загибелі людей.

ФОТО,GETTY IMAGES. Понад 400 людей загинули під час прориву дамби Мальпассе у Франції в 1959 році

Сьогодні головною проблемою для інженерів гідроспоруд є зміна клімату. Загроза переповнення резервуару стає дедалі більшою небезпекою для старих дамб, розрахованих на значно нижчий рівень води.

“Пропускна здатність цих споруд значно нижча”, – каже Моран.

Адаптація водозливів до надлишку води може коштувати багато, але є прості інноваційні рішення. Наприклад, створення своєрідного жолобу з бетонних плит на сухому схилі дамби, щоб перенаправити воду, якщо резервуар переповниться. Чи вплине катастрофа в Україні на майбутнє проєктування дамб, поки що сказати важко. Ядерний шантаж Путіна: Загрози ЗАЕС після підриву греблі Каховської ГЕС

Дослідник Моран каже, що військові США проводили випробування, щоб визначити вразливість американських дамб до підривних диверсій, але результати дослідження не оприлюднили.

Однак він зазначає, що для багатьох великих дамб, побудованих з бетону (муровані дамби) або землі (набережні дамби), здійснити таку диверсію, як в Україні, було б непросто.

Щоб зруйнувати таку конструкцію, потрібен потужний вибух.

ФОТО,GETTY IMAGES. Пошкоджена залізнична колія, після прориву дамби Вайонт в Італії в 1963 році

Руйнування Каховської ГЕС спричинило катастрофу масштабу, якого в Європі не бачили десятиліттями. Наслідки для регіону затягнуться на місяці, а можливо і роки. Причини і наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС на Дніпрі

Підрив греблі спричинив затоплення десятків поселень і відібрав домівки у тисяч людей. Повінь загрожує поширенням хвороб і дефіцитом питної води.

Катастрофа вдарить по аграрній промисловості, адже десятиліттями водою з Каховського водосховища зрошували сільськогосподарські угіддя регіоні. І матиме серйозні наслідки для екології.

Автор: Річард Фішер

Джерело: BBC Future