Вернувшиеся с фронта «герои СВО» устроили в России бум сексуального насилия над детьми

На прошлой неделе белгородская семья обвинила участника войны с Украиной в изнасиловании их сына. Зэк-рецидивист Алексей Гончар-Быша избил мальчика ногами, засунул его в багажник, а после совершил над ним сексуализированное насилие в присутствии других детей.



Это далеко не первое растление ребенка, совершенное «героем СВО». Всего, по подсчетам издания «МО», в прессу попало еще 10 подобных случаев. В большинстве публикаций фигурируют вагнеровцы, помилованные закрытым указом Путина. Их дела засекречены, и установить их статус сложно – карточки дела на сайтах судов по подобным делам либо публикуются в скрытом виде, либо не публикуются вовсе.

В марте 2024 ASTRA сообщила, что вернувшийся из Украины зэк Андрей Фролов (фото 1) задержан по подозрению в изнасиловании 9-летней девочки, ученицы второго класса. Ранее Фролов уже был судим за изнасилование, убийство и угон авто, но вышел из тюрьмы, вступив в «Вагнер», а позже был помилован закрытым указом Путина. Судя по карточке дела, сейчас Фролов находится в СИЗО.

В том же месяце ASTRA сообщила, что помилованный за участие в войне зэк Ивана Калинин из Курганской области задержан по подозрению в изнасиловании 7-летней девочки, ученицы первого класса. До этого Калинин был дважды судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж и разбой. Карточку дела на сайте судов найти не удалось.

В феврале 2024 ASTRA сообщила, что помилованный Путиным за участие в войне Николай Нечаев задержан по подозрению в изнасиловании 14-летней школьницы в Перми. Мужчина был неоднократно судим за грабеж, изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Карточку дела на сайте судов найти не удалось.

В сентябре 2023 региональные паблики Оренбургской области сообщили, что помилованный Путиным участник «Вагнера» Юрий Гаврилов (фото 4) задержан по подозрению в изнасиловании пятиклассницы. По версии следствия, несколько часов удерживал ее дома, а потом отпустил, запретив рассказывать о случившемся и пустился в бега. Карточку дела на сайте судов найти не удалось.

В августе 2023 Медиазона сообщила, что 35-летний вагнеровец Алексей Хлебников был задержан по подозрению в изнасиловании своей 13-летней племянницы. По весрии следствия, он сделал это в лесу, угрожая ей ножом. В 2018 он получил 11 лет за убийство, но после вступления в «Вагнер» и участия в войне оказался на свободе. Судя по информации на сайте, заседание по его делу, скорее всего, назначено на конец мая.

В том же месяце «Осторожно, новости» сообщил, что 37-летний вагнеровец, имя которого неизвестно, был задержан по подозрению в изнасилвоании 13-летней девочки на берегу оросительного канала под поселком Южный. Мужчина уже был судим за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью. Информацию о деле найти не удалось.

В июне 2023 телеграм-канал «Борус» сообщил, что мобилизованный приехал в отпуск в Краснодарский край и попытался изнасиловать свою падчерицу, ученицу шестого класса 13 лет. Он уже был судим по статьям о неприкосновенности жилища и оскорблении представителя власти. Информацию о деле найти не удалось.

В мае 2023 экс-боец «Вагнера» Сергей Шахматов (фото 6) изнасиловал двух девочек 10 и 12 лет. Он встретил их у школы, пригрозил пистолетом с гранатой и приказал уйти с ним за гаражи, где и изнасиловал школьниц. За несколько дней до совершенного преступления у него истек контракт. Суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима (февраль 2024).

В марте 2023 солдат-контрактник (имя неизвестно), служивший в Украине, избил и попытался изнасиловать свою 10-летнюю падчерицу. По словам его жены, именно после возвращения из Украины он стал выпивать и проявлять агрессию к членам семьи, а попытку изнасилования своего ребенка совершил, будучи пьяным. Приговорен к 15 годам лишения свободы (сентябрь 2023).

Установить точное количество детей, переживших сексуализированное насилие со стороны «героев СВО» нельзя. Такие случаи очень редко доходят до суда, и еще реже – до прессы. Однако можно точно сказать, что их количество значительно превышает число случаев, описанных в СМИ: как отмечали «Сибирь.Реалии», за последние пять лет число дел о сексуализированных преступлениях военных выросло на 115%, причем более чем в половине случаем пострадавшие оказывались несовершеннолетними.

Практикующий судебный психиатр, пожелавший не раскрывать своего имени из соображений безопасности, в разговоре с «МО» прокомментировал это так:

«Человек, бывший на войне, может получить ПТСР, которое проявляется в быстрой смене настроения и вспышках агрессии. Возможно, что воевавший человек, имел травму головы, после которой также потерял способность к самоконтролю. Может также произойти переход культурного барьера, который у нормального человека существует в обычной жизни, а на войне пропадает. Относительно сексуальных преступлений: если человек во время войны совершает что-то, что он считает допустимым, эти вещи он может перенести в мирную жизнь. Поэтому вопрос — что является нормой в российской армии».

Статистика уголовных дел, которую проанализировал «МО» (на картинке), показывает, что число преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних растет уже третий год. Количество «насильственных действий сексуального характера» за этот период выросло по сравнению с довоенным 2021 годом на 483%, то есть почти в шесть раз, а количество «развратных действий» в отношении несовершеннолетних – на 62%.

Социальный психолог Алексей Рощин утверждает, что отрицание проблемы ПТСР значительно усугубляет проблему роста насилия в тылу: «Если Захар Прилепин, который сам прошел Донбасс, утверждает, что психотравмы не существует и ее придумали в «Совете жен и матерей», то что взять с обычных людей».

Автор: Женя Иванов

Источник: Точка