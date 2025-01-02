Як китайська компанія із заводом у Каліфорнії оснащує армію РФ

Попри зусилля західних союзників України щодо блокування постачання до Росії електроніки подвійного призначення, її продовжують знаходити у російській зброї, що використовується на фронті.

Радіо Свобода з’ясувало, що у виробництві модулів планування та корекції для російських авіабомб застосовується щонайменше одна деталь, що надійшла від китайської фірми, яка володіє заводом із виробництва електронних компонентів у Каліфорнії.

Китайська компанія, що володіє заводом у Каліфорнії, може опинитися в центрі міжнародного скандалу. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона відправила сотні партій високотехнологічних електронних компонентів подвійного призначення в Росію, включно з поставками фірмам, які перебувають під санкціями та тісно пов’язані з російською військовою індустрією.

Серед цих компонентів – щонайменше один, який був виявлений в російській авіабомбі, знайденій в Україні. Цей факт підтверджується даними, зібраними українськими військовими. Уже після початку війни Росія почала оснащувати свої авіабомби керованими модулями планування і корекції, які роблять їх більш точними. Саме такими авіабомбами російські війська практично зрівнюють із землею будь-які, навіть укріплені, позиції, а також перетворюють на руїни українські міста, як-от Бахмут чи Авдіївку.

Йдеться про компанію Yangzhou Yangjie Electronic Technology Company Limited, штаб-квартира якої розташована в місті Янчжоу, неподалік від Шанхая. Рік тому її акції почали торгуватися за межами Китаю, на фондовій біржі Швейцарії, SIX.

Як з’ясувало Радіо Свобода, перевіривши дані, надані некомерційною організацією C4ADS, яка базується у Вашингтоні, з лютого 2022 року Yangjie Technology відправила в Росію понад 200 партій обладнання. Загалом зафіксовано щонайменше 238 відправок. У них містилися електронні компоненти, які США відносять до «високопріоритетних» через їхнє потенційне використання в російських військових системах.

Ба більше, щонайменше 17 партій електронних компонентів були відправлені російській фірмі, яка перебуває під санкціями США. Цей факт підтверджує побоювання Заходу з приводу того, що Росія продовжує отримувати ключові технології для ведення війни, незважаючи на санкції, і показує, наскільки складно західним країнам перекрити потік технологій, які Росія використовує для продовження агресії в Україні.

«Великий брат»

За час війни відносини між Китаєм і Росією помітно зміцнилися – як у стратегічному, так і в економічному плані. При цьому Пекін намагається балансувати: підтримувати Москву, але не сваритися із Заходом, особливо зі США, які залишаються його найбільшим торговельним партнером.

Вашингтон і Євросоюз уже запровадили санкції проти низки китайських компаній, які постачають технології подвійного призначення, що допомагають російській армії на полі бою. Під тиском Заходу Китай у жовтні ухвалив нові правила експортного контролю, щоб обмежити експорт таких товарів до Росії.

Однак, зі слів західних чиновників, потік китайських технологій, як і раніше, відіграє ключову роль у посиленні російської армії в Україні.

Згідно з митними записами, компанія Yangjie Technology постачала в Росію діоди і транзистори – недорогі, але нагальні електронні компоненти. Українські військові виявили один із таких діодів у модулі російської навігаційної системи УМПК. Вона забезпечує керованість і навігацію для авіабомб, які Росія активно застосовує в Україні.

Серед іншого, Yangjie Technology відправила щонайменше 173 партії технологій подвійного призначення російській компанії «Сіметрон Електронні Компоненти» (російською «Симметрон Электронные Компоненты»), яка в травні 2023 року потрапила під санкції США. Санкції були запроваджені в рамках широких заходів щодо зниження здатності Росії продовжувати війну в Україні.

І навіть після запровадження санкцій поставки тривали: щонайменше три партії електронних компонентів були відправлені «Сіметрону» в серпні та вересні 2023 року.

Прохання про коментарі, надіслані Радіо Свобода обом компаніям, російській і китайській, залишилися без відповіді.

Мрії про Каліфорнію

Yangzhou Yangjie Electronic Technology Company Limited – один із найбільших у Китаї виробників напівпровідників та інших електронних компонентів. Компанія посідає 15-те місце в рейтингу найбільших китайських фірм у своєму сегменті з капіталізацією у 2,8 мільярда доларів.

Із 2014 року акції Yangjie Technology торгуються на Шанхайській фондовій біржі. Минулого року, вже після початку повномасштабної війни Росії проти України, глобальні депозитарні розписки компанії (сертифікати, випущені банком-депозитарієм, що підтверджують право їхнього власника отримувати вигоду від розміщених у цьому банку цінних паперів іноземного емітента) почали продаватися на Швейцарській фондовій біржі.

Як депозитарний банк для роботи зі своїми акціями Yangjie Technology найняла американського фінансового гіганта Citibank. Але щойно з’явилися питання про можливі порушення санкцій китайським емітентом акцій, Citigroup швидко відмежувалася від ситуації.

«Citi веде бізнес у суворій відповідності до законів і норм тих країн, де ми працюємо. У нас є системи контролю, щоб стежити за дотриманням цих зобов’язань, включно із санкціями», – заявила представниця банку в листі до Радіо Свобода, проігнорувавши конкретні запитання про діяльність Yangjie Technology.

У 2015 році Yangjie Technology придбала американську компанію Micro Commercial Components (MCC), яка виробляє напівпровідники, деякі з яких можуть використовуватися у військових технологіях. Штаб-квартира MCC розташована в Каліфорнії, а її дослідницькі центри – в Японії, Китаї та Тайвані.

У MCC запевняють, що працюють суворо за законами США, і надали Радіо Свобода копію документа, в якому викладена політика експортного контролю компанії. Відповідальність за можливе порушення санкцій у ньому повністю покладається на покупця. «Покупець зобов’язаний повністю дотримуватися всіх застосовних законів, пов’язаних із купівлею, продажем та експортом продукції», – йдеться в документі.

Разом із цим, згідно з вивченими C4ADS і перевіреними Радіо Свобода митними даними, російська компанія «ВМ Компонентс», що працює під брендом «Платан», отримала від Yangjie Technology після початку російського вторгнення в Україну понад три десятки поставок. ТОВ «ВС Компонентс» зі свого боку постачає товари АТ «Роселектроніка», яке потрапило під санкції США в червні 2022 року.

З «донькою» компанії «ВМ Компонентс», ТОВ «Платан Електронікс», через одного і того ж власника пов’язана ще одна фірма – ТОВ «Регіон-Комплект». На сайті «Платана» вона вказана як відповідальна «за розвиток дилерської мережі» фірми. Як показують дані про держзакупівлі аж до 2017 року, вона постачала електронні компоненти військовій частині 34435. Як з’ясували 2020 року журналісти Bellingcat, CNN, The Insider і Der Spiegel, це Інститут криміналістики ФСБ, співробітники якого намагалися отруїти російського опозиційного політика Олексія Навального під час його поїздки до Сибіру, а до цього ще щонайменше один раз, під час відпустки в Калінінградській області, коли замість Навального від дії «Новачка» постраждала його дружина Юлія.

З митних даних, вивчених C4ADS і Радіо Свобода, незрозуміло, чи потрапили конкретні деталі виробництва Yangjie Technologies до рук ФСБ через мережу російських імпортерів, що включає в себе ТОВ «ВМ Компонентс». З цієї компанії також не відповіли на наш лист із проханням про коментар. Ані «ВМ Компонентс», ані його дочірні компанії під брендом «Платан», ані «Регіон-Комплект» не є присутніми в санкційних списках США або ЄС.

Матеріал підготовлений за участі Рійн Альяс.

Автори: Майк Екел, Марк Крутов

Джерело: Радіо Свобода