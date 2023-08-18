Як працює кремлівська «мапаганда»

Росія зазнала фіаско у своїх намірах завоювати Україну, Сили оборони України крок за кроком звільняють окуповану ворогом території. Однак є фронт, на якому росіяни таки мають значні здобутки, – це фронт світової картографії.

Mapaganda (від слів “map” і “propaganda”) – це форма пропаганди, яку використовує Росія проти України та інших країн, які постраждали від її військової агресії. Mapaganda реалізується через вплив на картографічні компанії та спільноти, щоб вони у своїй продукції (шкільні підручники, атласи світу, глобуси, автомобільні атласи, туристичні товари, сервіси електронних мап тощо) транслювали російський погляд на світ.

Прикро, однак десятки міжнародних компаній, серед яких і “National Geographic”, розробляють, друкують і масово поширюють карти, які містять російську дезінформацію та російський погляд на стан справ. Наприклад, вони позначають Крим як частину Росії, на яку нібито “претендує Україна”. Це створює уявлення, що агресором виступає саме Україна.

На поличках у книгарнях Німеччини, Австрії та Швейцарії левова частка освітньої продукції містить різні варіації зображення України не в кордонах 1991 року. Не краща ситуація і в інших державах ЄС, у Великій Британії та США.

На жаль, наша держава не докладає належних зусиль, щоб виправити ситуацію.