Як путінська пропаганда чинить тиск на Молдову

Навіть коли російські військові цілком зайняті вторгненням в Україну, психологічна війна Кремля, як і раніше, чинить тиск на Молдову. Останніми тижнями спостерігається ескалація маніпулятивних звинувачень Москви, які включають заяви про те, що Україна нападе на Придністров’я, що Майя Санду плете змову з Києвом і що, звичайно, темні сили США та Заходу підштовхують Кишинів до конфлікту.

Це все тхне черговою спробою Росії вести психологічну війну проти своїх сусідів. Серед можливих цілей — сприяння нестабільності, якщо це можливо, і відволікання уваги від поля бою в Україні та від жорстоких атак на цивільне населення та його депортації. Звинувачення Кремля також лунають у той час, коли уряд Молдови вживає заходів по відновленню контролю над своїм інформаційним простором. Дивіться нашу статтю тут.

Підручник Кремля

Російські державні й прокремлівські ЗМІ та їхні ставленики посилили тиск на Молдову, використовуючи майже все, що є в підручнику класичного маніпулювання інформацією. Серед тактичних прийомів вказані нижче.

Фальсифікуйте: створіть підроблений лист, який нібито походить від українських збройних сил і наказує підрозділам готуватися до неминучого вторгнення України в Придністров’я.

Заполоніть інформаційний простір: поширюйте повідомлення, використовуючи якомога більше платформ, при цьому державні ЗМІ виступають маяками, спочатку націлюючись на аудиторію в Молдові через ЗМІ, які, як відомо, взаємодіють з російськими наративами, а на пізнішому етапі — через російські державні ЗМІ.

Перекручуйте та спотворюйте: трансформуйте внутрішньополітичну зміну влади й публічні демонстрації прокремлівської опозиції, щоб вони відповідали наративам, як-от: «У Молдові панує хаос, це маріонетка Заходу, населення, ошукане своїм урядом».

Використовуйте політичну приналежність: такі високопоставлені пропагандисти, як Володимир Соловйов, надають платформу колишньому президенту Ігорю Додону для підливання масла у вогонь.

Нарешті, додайте класичну владно-політичну верхівку, озброївши легітимного президента Молдови Майю Санду ледь прихованою російською загрозою: змініть свою політику євроатлантичного союзу або…

Наразі ця дезінформація під виглядом «новин» досягла ключових платформ російськомовного світу та розповсюдилася поза його межами, включно з арабською, іспанською, італійською, грузинською та вірменською аудиторією, на яку націлені прокремлівські джерела. Флагман, російський державний «Перший» телеканал, неділя, 26 лютого:

Вносимо ясність — ніякого українського вторгнення немає

Влада Молдови відреагувала на всі ці заяви, спростувавши маніпуляції Міноборони Росії, наголошуючи, що вище керівництво країни перебуває у постійному контакті зі своїми партнерами, у тому числі з Києвом, і негайно інформуватиме громадян про будь-які надзвичайні ситуації. Державний секретар Міноборони Молдови назвав дії Росії «елементом психологічної операції» у війни Росії проти України.

Михайло Подоляк, радник президента України Зеленського, закликав не вірити Міністерству оборони Росії. За словами Подоляка, Україна ніколи не вживатиме жодних дій щодо Молдови без прямих консультацій із Кишинівом і країнами Євросоюзу.

Зробити гучну заяву. Потім повторити. Повторити. Повторити.

Директор молдовського аналітичного центру Watchdog.md Валеріу Паша переконаний, що нинішні дії є класичною дезінформацією, оскільки всі вони розпочалися кілька днів тому і витікають із нібито українського Telegram-каналу.

21 лютого цей канал написав, що «на придністровську ділянку українського кордону стягнуто майже 260 українських військових», і нібито метою було атакувати район поблизу села Кобасна. Там розташований величезний склад боєприпасів ще з часів дислокації радянських військ у Придністров’ї. Пост набрав понад 140 тисяч переглядів.

Інший Telegram-канал під назвою «Типова Одеса» поширив перший допис, додавши заяву про те, що «тут задіяні військові НАТО».

Обидва дописи та повідомлення Міноборони Росії відповідають тепер уже класичному наративу дезінформації Москви, який стверджує, що Захід намагається втягнути Молдову у війну (див. тут, тут і тут).

Як працює російська маніпуляційна машина

Вранці 23 лютого (у Росії — «День захисника Вітчизни», а в СРСР відзначався «День Радянської Армії») Міноборони Росії заявило, що Україна готує провокації у Придністров’ї. В офіційному прес-релізі, масово розповсюдженому російськими державними та прокремлівськими ЗМІ (ТАСС, Ведомости.ру, РІА, Інтерфакс та ін.), поширюється багато подробиць про ймовірні плани, зокрема те, що українські військові, одягнені в російську військову форму, імітуватимуть напад на Україну.

Деякі вебсайти й Telegram-канали повторили цю інформацію та висунули ще більше претензій. Наприклад, за даними «Сегодня.ру», Збройні сили України вже накопичують артилерію на ділянці кордону, а кінцевою метою операції є захоплення складу боєприпасів у селі Кобасна.

Матеріал був поширений прокремлівськими джерелами в Молдові, зокрема виданнями «Комсомольська правда Молдова» (kp.md), Telegram-каналами Sputnik і Smuglianka. Приєдналися політики, прихильні до Москви, особливо колишній президент Ігор Додон, який припустив, що Київ міг мати план нападу на Придністров’я. Він написав на своїй сторінці у Facebook, що Молдова сама вирішить придністровський конфлікт мирним шляхом, а не так, як нібито хочуть українці — «силою».

Крім того, депутат-соціаліст Богдан Цирдя написав у своєму Telegram-каналі, що влада Кишиніва «діє за українським сценарієм», припускаючи, що Молдову втягують у війну. Партія соціалістів опублікувала офіційну заяву з вимогою «гарантій миру» для Молдови, підтверджуючи заяви Москви.

24 лютого Міністерство закордонних справ Росії виступило із заявою, в якій попереджає, що будь-який напад на російських військових у Придністров’ї вважатиметься нападом на Росію.

Керівники в Тирасполі зазначили, що «готові до будь-яких провокацій», і якщо виникне якась небезпека, вони попередять людей заздалегідь.

У неділю 26 лютого в пості у Telegram-каналі @novorossia_region стверджувалося, що Україна готується напасти на Придністров’я. Доказом було зображення нібито документа української армії. Цей Telegram-канал, створений у 2021 році, постійно просував російські наративи, особливо щодо Херсонської області.

Протягом 50 хвилин публікація та зображення були повторно опубліковані в каналах News Front @newsfrontnotes та @golosmodora у Telegram. Через годину публікація з тим самим зображенням і водяним знаком із логотипом Readovka була опублікована на каналі @readovka в Telegram і повторно опублікована протягом десяти хвилин каналом @bloknotmd, швидко зібравши понад 600 тисяч переглядів.

Десять хвилин потому Telegram-канал Володимира Рогова @vrogov опублікував ще один допис із тим самим зображенням, але водяним знаком із логотипом його каналу. Московська маріонетка Рогов є так званим представником головної ради самопроголошеної військово-цивільної адміністрації Запорізької області. Паралельно в акаунті @izvestia_ru опубліковано твіт із посиланням на статтю головної російської газети «Известия». У твіті також процитовано повідомлення @vrogov у Telegram та додано зображення документа.

Пост ще більше розлетівся як в молдовському, так і в російському інформаційному просторі. Протягом години стаття із зображенням була опублікована на вебсайті News Front. Три години потому Telegram-канал @KpMoldova також опублікував знімок. Протягом п’яти годин кілька статей без зображення документа, але з посиланням на @vrogov як джерело, було опубліковано на Ukraina.ru, російською урядовою газетою rg.ru, російською державною новинною платформою RT (Russia Today), головною державною телеграфною службою Росії РІА, та gazeta.ru.

У неділю ввечері, 26 лютого, вечірня програма новин на «Першому» каналі, головному державному телеканалі Росії, надала цій історії драматичного розголосу (див. скріншоти вище). Як ми аналізували раніше, лише цей засіб дезінформації охоплює близько 100 мільйонів російськомовних користувачів і цитується на кількох інших платформах.

1 березня один із найвідоміших кремлівських пропагандистів, пропагандист Володимир Соловйов, ведучий російських державних платформ і телевізійних програм, стверджує, що «Україна планує напасти», посилаючись на акаунт колишнього президента Молдови Ігоря Додона в Telegram. Протягом 1 березня кількість переглядів допису Соловйова в Telegram зросла з 80 000 до понад 240 000.

Всі ці платформи є «кровоносними жилами» у розповсюдженні дезінформації. Їхні матеріали цитуються та відтворюються в геометричній прогресії, охоплюючи мільйони людей і визначаючи порядок денний для обговорення.

Димова завіса російської змови з метою спровокувати повстання у Молдові

Президент України Володимир Зеленський на початку лютого підтвердив, що українська розвідка перехопила російський план дестабілізації політичної ситуації у Молдові. Кілька днів потому президент Молдови Майя Санду провела офіційний брифінг, підтвердивши, що Київ надав інформацію про ймовірний план росіян. Також вона звернулася до правоохоронних органів з проханням бути пильними.

За словами Санду, російська операція мала проходити в тіні масових антиурядових протестів, організованих прокремлівською опозицією. Насильницькі дії проти державних інституцій були частиною плану і мали робитися за допомогою провокаторів із Чорногорії, Сербії та Білорусі.

21 лютого новопризначений прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан розповів про плани Москви взяти під контроль аеропорт у Кишиніві. Ймовірна мета — переправити війська та боєприпаси через Придністров’я, щоб відкрити новий фронт на фланзі України у південно-західному регіоні, з Одесою та Миколаєвом включно. У разі успіху цієї операції вона б скувала сили, які дуже потрібні Києву на інших напрямках. Дивіться тут, тут.

У всіх цих випадках Росія заперечує будь-яку свою причетність, стверджуючи, що Україна бере участь в операціях проти Придністров’я під чужим прапором.

Фактор страху — але ви не самотні

Незалежно від результату, дії Москви в останні місяці демонструють використання нею гібридних інструментів: економічного тиску через експорт газу, використання російських військ у Придністров’ї для місцевого бряжчання зброєю, роботи з місцевими політичними діячами, а також поширення брехні та неправдивих чуток.

Все це робиться настільки очевидним способом, що цей план легко виявити. Але Москва, схоже, не переймається тим, що її вважають запеклим хуліганом, доки це сприйняття викликає страх серед сусідів по регіону.

Україна не впала під жорстким тиском з боку Москви. Молдова голосно і чітко заявляє про дії Москви. Раніше так само вчинила Чорногорія, викривши такі ж лихі плани. Стає зрозуміло, що треба здіймати тривогу, коли на вас планує напасти хуліган. Ви не самотні.

Джерело: EUvsDisinfo