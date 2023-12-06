Як рашисти клепають свої “Шахеди” та “Ланцети” в ТРЦ. Деанон сімʼї головного конструктора

Ця стаття — результат дослідження аналітиків Molfar дронів “Ланцет”. У цій публікації розглянемо основних виробників, власників компанії, локації, в межах яких відбувається виробництво БпЛА. Розслідувачі виявили, що син ідеолога російської індустрії дронів працює в ООН в інституті роззброєння. А зять конструктора був оголошений банкрутом, але при цьому придбав будинок в Іспанії. Також розкажемо про звʼязки між виробництвами російських “Шахедів” та “Ланцетів”.

Що таке БпЛА “Ланцет”?

Перші повідомлення про “Ланцет” зʼявились у 2019 році, а вже у 2021 році на російському пропагандистському телебаченні демонстрували відео у якому розказують про використання дрону “Ланцет” у Сирії.

“Ланцет” побудований за аеродинамічною схемою, аналогічною до тієї, яку використовують у частини апаратів ізраїльської компанії UVision. Про це писали у медіа у 2021 році.

російський БпЛА Ланцет-1

Ланцет-1 — це компактний дрон, який здатен працювати до 30 хвилин і може нести корисне навантаження 1 кг. Він може пролітати відстань до 40 км. Ланцет-3, своєю чергою, більш потужна версія попереднього — здатний триматися в повітрі до 1 години, несе навантаження вагою до 5 кг. Дальність польоту коливається від 40 до 70 км. Максимальна швидкість до 300 км/год.

Однак “Ланцет” також має свої слабкості. Самі ж росіяни відзначають його обмежену дальність та низьку витривалість. Виходить, що для деяких сценаріїв війни він не підходить. Також, “Ланцет” може підіймати невелику кількість вибухівки, що обмежує його ударні можливості. Як і більшість безпілотників, “Ланцет” може бути вразливим до засобів РЕБ, які впливають на його навігацію та комунікації.

Хто в росії робить дрони “Ланцет”?

Іжевська компанія Zala Aero Group (“Зала Аеро Ґруп”), відома як ТОВ “ЦСТ”, є ключовим гравцем на російському ринку безпілотних літальних апаратів. Саме вони виробляють та тестують “Ланцети”. З 2015 року Zala стала частиною великого виробника зброї — “Група компаній “Калашніков” (“Группа компаний Калашников”).

Продукція на сайті компанії Zala Aero Group — скрин із сайту

49% підприємства Zala Aero Group володіє АТ “Концерн “Калашніков” (АО “Концерн Калашников”). Також це підприємство має представництва у москві та Ніжнєвартоську (Тюменська область).

Основними постачальниками для ТОВ “ЦСТ” (ООО “ЦСТ”) є такі підприємства:

Ба більше, лютого 2022 по серпень 2023 року виявлено 70 країн, через які надходили деталі у в “ЦСТ”.

Країни, через які росія отримує запчастини для своїх БпЛА

У ході розслідування аналітики Molfar ідентифікували 18 співробітників компанії “Zala Aero Group”. Ознайомитися з повним списком можете за покликанням.

Підприємство Zala Aero станом на 2016-2017 рік розміщували власне виробництво у місті Іжевськ, за адресою: вул. 40 років Перемоги 118. Після 2016 року, коли Zala Aero увійшли до складу концерну “Калашніков”, керівництво вирішили будувати новий завод на наявних потужностях концерну в Іжевську, де вже є два заводи:

Як ТРЦ росії перетворюються у заводи з виробництва дронів?

Після 24 лютого 2022 року на росію були накладені санкції. Західні бренди почали масово виходити з ринку держави терориста. російські торговельно-розважальні центри стрімко приходили у запустіння. Але росіяни придумали, як перебудувати їх під потреби своєї загарбницької війни.

24 серпня 2022 року за закритими дверима Zala Aero Group, Алєксандр Захаров представив такий план: перетворити торгові центри, які колись були повні західних брендів, на виробничі лінії для БпЛА. За його словами, вже три таких ТЦ успішно адаптовано під потреби виробництва безпілотників.

Станом на липень 2023 року, складські та технічні приміщення цілого ряду

ТРЦ були адаптовані під збірку безпілотників. Захаров, коментуючи потенційні ризики, що повʼязані з можливою атакою на такі місця, зазначив, що “хвилюватися не варто” (1, 2):

Цікаво, що у серпні 2023 року стаття під назвою “Уничтожение ТРЦ и ДК существенно не отразится на производстве “Ланцетов”, яка з’явилася у липні, згодом була видалена з новинного порталу “Весь Бор”. Це може вказувати на спроби приховати інформацію або змінити публічний наратив.

Перетворення ТРЦ “Італмас” в “науково-дослідний центр”

Факт перетворення власних торговельних центрів у військові заводи росіяни не приховують. Згідно зі статтею за серпень 2023 року, Алєксандра Захаров, головний конструктор Zala Aero Group, відкрито заявив про переобладнання колишнього ТРЦ, який припинив свою діяльність через пандемію, у виробничі майстерні для “Ланцетів”. Ймовірно, йдеться про ТРЦ “Італмас” (“Италмас”). Його площа складає близько 50 тис.м2. Тренувальні класи також розмістились у цьому ТРЦ.

Супутниковий знімок ТРЦ “Італмас”, 04’2023

ТРЦ “Італмас” цікавий через публікацію в VK, яка вказує на те, що готель, розташований на його території, припинив роботу до 31.08.2023 року. А у репортажі каналу “россия 1” за липень 2023 року, можна побачити того ж таки Захарова, який обходить, переобладнані під виробництво, приміщення ТРЦ. Усі обличчя працівників підприємства були приховані у цьому сюжеті.

Схема приміщень зачинених магазинів

Але, хоч ті магазини й закриті, аналітики Molfar зафіксували там активність, аналізуючи дані з мобільних телефонів. Цікаво, що був ідентифікований один з телефонів, який 11.06.2023 також був на території особливої економічної зони “Алабуга” в промислових приміщеннях виробника скловолокна ТОВ “П-Д Татнєфть-Алабуга Стекловолокно”. Тобто людина яка побувала на території, де виробляють “Шахеди” також побувала й у цьому ТРЦ, що може свідчити про звʼязок. Про це далі детальніше розкажемо.

Докази переобладнання ТРЦ під виробництво БпЛА

На сайті програми “Вести Недели” телеканалу “россия1”є репортаж від 16.07.2023 року про виробництво БпЛА “Ланцет”. На відео зафільмовано приміщення з виробництва дронів, а також інтерв’ю головного конструктора Захарова. У репортажі зазначається, що виробництво розташовано в одному з ТРЦ, який було закрито через пандемію коронавірусу і з якого, в результаті накладених санкцій, виїхали магазини світових брендів.

Захаров каже, що приміщення ТРЦ є зручним для організації виробництва, бо вже обладнано вентиляцією, кондиціюванням, пожежною охороною та іншим. Згідно з репортажем, для пересування по виробництву Захаров використовує сіґвей. На відео потрапили станки та навчальні кабінети, повз які проїжджав Захаров, а також характерні ознаки, згідно з якими місце розташування виробництва БпЛА можна ідентифікувати як будівлю ТРЦ “Італмас”. У вересні 2023 вивіску “ТРЦ “Італмас” замінили на “Науково-дослідний центр “Італмас”” (“Научно-исследовательский центр “Италмас””), бо туди приїжджав путін.

У попередніх матеріалах ми докладно розглядали механізм пошуку локацій. Схожі механізми були використані у пошуку локації ТРЦ “Італмас”. Рекомендуємо переглянути наш попередній матеріал, за цим посиланням.

Важливо, що не тільки ТРЦ “Італмас”, росіяни перетворили на завод з виготовлення зброї.

Інші ТРЦ, які переобладнали під виробництво БпЛА

Усього аналітики Molfar виявили 5 ТРЦ, які були переобладнані росіянами під виробництво БпЛА. І 4 з них розташовані у місті Іжевськ. У російських змі були згадки лише про 3 таких підприємства. (мапа):

Зв’язки з іншими російськими компаніями та їхні фінансові зростання з початку повномасштабного вторгнення рф

ТОВ “Аероскан” (ООО “Аэроскан”)

Оператор та виробник БпЛА з москви, який надає послуги аерофотографування, тепловізійного моніторингу та лазерного сканування. Має представництво в Іжевську.

Показник фінансового зростання:

$, m 2021 2022 Revenue 0.8 52.1 Net Profit (loss) 0.02 3.08

ТОВ “НТЦ “Оріон” (ООО “НТЦ “Орион”)

Розробник програмного забезпечення у сфері штучного інтелекту, нейронних мереж та машинного навчання з москви. З 23.05.2023 – банкрут. Власник — донька Алєксандра Захарова — Захарова (Осєтрова) Марія Олександрівна. Прибуток ТОВ “НТЦ “Оріон” за 2022 склав 400m руб.

Показник фінансового зростання:

$, m 2021 2022 Revenue 3.5 6.7 Net Profit (loss) 0.7 -0.8

ТОВ “ОМП” (ООО “ОМП”)

У 2022 – 2023 роках новосибірська компанія “ОМП” продала “ЦСТ” товарів на суму 1.4 млрд руб. і ввезла на територію рф на 1.3 млрд руб. “ОМП” також закуповувала у Китаї електричні двигуни, вироби з алюмінію, гвинти, болти та гайки.

Показник фінансового зростання:

$, m 2021 2022 Revenue 4.5 35.2 Net Profit (loss) 0.04 2.3

ТОВ “Хартіс ДВ” (ООО “Хартис ДВ”)

Роздрібний продавець радіоелектронного обладнання та компонентів з москви.

У травні 2022 року опублікували на сайті новину, де зазначили, що “мы расширяем список наших партнеров в Китае и налаживаем новые логистические цепочки с учетом изменившихся правил игры” (пер. “Ми розширюмо список наших партнерів у Китаї й налагоджуємо нові логістичні ланцюжки з урахуванням змінених правил гри”.

Показник фінансового зростання:

$, m 2021 2022 Revenue 0.2 1.4 Net Profit (loss) 0.01 0.01

ТОВ “АйДі Солюшн” (ООО “АйДи Солюшн”)

Розробник та постачальник ПЗ, плат, комп’ютерів та периферії. У 2022 – 2023 роках московська “АйДі Солюшн” продала “ЦСТ” товарів на 60.4m руб.

Показник фінансового зростання:

$, m 2021 2022 Revenue 2.6 4.5 Net Profit (loss) 0.3 0.5

Mvizion

Узбецька компанія-прокладка для паралельного імпорту (1, 2, 3) ТОВ “АйДі Солюшн” (ООО “АйДи Солюшн”). У статті на серпень 2023 року вказують, що Mvizion поставила “АйДи Солюшн” товарів на 150m руб., включно з компонентами американської Nvidia, які є у складі БпЛА “Ланцет”.

Контактним номером телефону зазначений +998946170585, який належить Валєрію Паку (Валерию Паку) (24.03.1973 р.н, VK, OK, FB) з Ташкента.

Mvizion загалом отримала 37 постачань (1, 2), серед країн-постачальників: Тайвань, Філіппіни, Аргентина, Китай, Туреччина, Коста-Рика та Японія з серпня 2022 по червень 2023 року. В накладних були вказані процесорні модулі Nvidia Jetson, мезонінні модулі для комунікаційного інтерфейсу, а також транзистори.

ТОВ “Спел” (ООО “Спэл”)

Постачальник електронних компонентів.

Показник фінансового зростання:

$, m 2021 2022 Revenue 2.9 6.8 Net Profit (loss) 0.09 0.8

Який звʼязок мають між собою виробництва дронів “Ланцет” та Шахеди”?

У ході розслідування аналітики Molfar ідентифікували 58 осіб, які працюють над розробкою та виробництвом “Шахедів”. Особливу увагу акцентує факт закупівлі специфічного авіаційного палива для двигунів цих БпЛА, яке згадувалося у тендерній документації за 01.08.2023. Це підкреслює високотехнологічний характер виробництва, яке розгортається на великих виробничих площах у 59 179 м² (об’єкти 8.1 та 8.2). Важливим є й обладнання, яке використовується у виготовленні “шахедів”. Наявність американського виробника Allied Mineral Products в Алабузі та регулярні постачання запчастин до цього регіону також відіграють ключову роль у підтримці виробничого процесу, що демонструє міжнародне співробітництво та важливість цього виробничого напрямку.

З початку повномасштабного вторгнення рф на територію України, компанія Allied Mineral Products Rus згідно з 52.wmb імпортувала 13 тонн продукції (402 транзакції), частину з якої можуть використовувати для виробництва БПЛА.

У цій таблиці представлено поставки компанії Allied Mineral Products Rus після початку повномасштабного вторгнення рф. Також маємо детальну інформацію по численних поставках, які компанія проводила останнім часом.

Раніше ми опублікували дослідження по співробітниках “Алабуги”. Саме там ймовірно збирають нові “шахеди” для російського війська. Туди доставляють обладнання, необхідне для виготовлення “шахедів”. Також тепер зʼявилася інформація про присутність в “Алабузі” американського виробника Allied Mineral Products.

Компанія “Безпілотні системи” (“Беспилотные системы”), що є частиною “Концерну ‘Калашников'”, спеціалізується на виробництві безпілотних літальних апаратів під назвою “SuperCam”. Цей дрон розроблено для розвідки, продукується в Іжевську, на території колишнього торгово-розважального центру за адресою: вул. Мельнічна 34 а. І так,

до “Концерну ‘Калашников'” також належить Zala Aero Group (ООО “ЦСТ”), що продукує “Ланцети”.

Згідно зі статтею від липня 2023 року, SuperCam вказувався як один із потенційних організаторів збирання дронів Шахед”. Ймовірно виробництво БпЛА SuperCam повʼязане з Особливою Економічною Зоною “Алабуга”. В обох локаціях зафіксовано один і той же смартфон.

І як ми писали вище в публікації, після червня 2023 року один із гаджетів, який має стосунок до місця виробництва дронів SuperCam (, було зафіксовано й на території торгово-розважального центру “Італмас”. І від початку 2023 року такі “перебіжки” власника гаджета між цехами було зафіксовано декілька.

Скільки “Ланцетів” виробляє росія?

Згідно з відмітками у Яндекс.мапах та 2gis, за адресою Іжевськ, вул. Холмогорова, 27а розташований офіс Zala Aero, де є офісні приміщення. При цьому, у 2016 році компанія розпочала власне будівництво заводу для БпЛА на території одного з концернів Калашникова. В Іжевську знаходиться 2 заводи концерни Калашникова за адресами: ​проїзд ім. Дерябіна, 3Б (сам концерн) та вул. Промислова 8/3 (Іжевський механічний завод). При цьому, у 2017 році за адресою Іжевськ, вул. 40 років Перемоги 118, розміщений білборд (1, 2), на якому зображено “Концерн Калашникова” та Zala Aero, до цього, на 2016 була вивіска з Zala Aero, але без згадки концерну, оскільки компанія увійшла до концерну після 2016.

“Загорський оптико-механічний завод” (“Загорский оптико-механический завод”)

Виробник оптичних та оптико-електричних приладів, в тому числі для Міноборони рф (1, 2).

У серпні 2023 на заводі стався вибух — 4 будівлі були зруйновані, 6 – частково зруйновані та 14 пошкоджено. Ймовірно, що на одному з цехів заводу виробляли складові для “Ланцетів”. З 2019 року цей завод бере участь у розробці стратегічного бомбардувальника-ракетоносця під назвою “Посланник”.

Ймовірна територія заводу (супутниковий знімок, 08’2022)

Обсяг виробництва “Ланцетів”. Згідно зі статтею видання УНІАН, за 2022-2023 рік у Zala Aero Group купили БпЛА на суму 5.3b руб. На блогах яндекс-дзен пишуть, що вартість одного “Ланцета” станом на серпень 2023 року складає ~3m руб. Виходить, що січня 2022 по червень 2023 рік було придбано ~1700 , тобто майже 94 БпЛА на місяць. Однак, ймовірно, що у Zala Aero Group передзамовили БпЛА і поставляти їх будуть у темпі готовності. Також у статті не вказано, який саме вид дронів замовили у Zara Aero Group. А згідно з заявою Олексія Громова, начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, в інтерв’ю для Ukrinform, станом на червень 2023 року було виготовлено 900 ланцетів. При цьому їхнє виробництво почалось у 2019 році.

Батько робить зброю, а син працює в Інституті роззброєння: деанон сімʼї Захарових

Алєксандр Вʼячєславовіч Захаров — співзасновник ТОВ “ЦСТ” (ООО “ЦСТ”), головний конструктор

21.09.1965 р.н

Соцмережі: ОК

Алєксандр Захаров є співвласником ТОВ “ЦСТ” — його частка компанії 51%. У 2000-2010 роках він разом з АТ “Гєомір” (АО “Геомир”) був співвласником ЗАТ “Безпілотні системи” (“ЗАО Беспилотные системы”), котре було ліквідована в березні 2010 року. При цьому, в АТ “Гєомір” співвласником був ПАТ “Альбатрос”(19.6%), що займається збіркою БпЛА “Shahed” в ОЕЗ “Алабуга”, а також БПЛА “Альбатрос М5”

Алєксандра Захарова — дружина

18.03.1964 р.н.

Соцмережі: ОК

Email: [email protected], [email protected]

Алєксандра була працівницею “ЦСТ” у 2021 році. Відомо, що вона володіє будинком у Великобританії за адресою Marsham Street, London SW1P 3DS вартістю $1,5m, який купила в травні 2023 року.

Лаврєнтій Захаров — син

Соцмережі: Li. FB, VK

Skype:Lavrenty

Зараз працює в UNIDIR — Інституті ООН про проблеми роззброєння.

Марія Захарова (Осєтрова) — донька, власниця ТОВ “НТЦ “Оріон”

07.01.1988 р.н.

Соцмережі: VK Li

Email: [email protected]

У дочки Захарових — Марії — також у власності юрособи: ТОВ “Інтерком (ООО “Интерком”) (з 2020 року — боржник), ТОВ “Доріс” (ООО Дорис) (з липня.2023 року в стані примусової ліквідації через неправдивість в даних).

Дмітрій Осєтров (Дмитрий Осетров) (22.06.1981, VK, [email protected], [email protected], — чоловік Марії. У травні 2023 року був визнаний банкрутом й звинувачено в необґрунтованому збагачені — судова справа почалась ще у 2020 році. Ймовірно, у 2013 році Дмітрій Осєтров купив будинок в Іспанії, бо його пошта вказана в злитій базі жителів міста Малага, за адресою CC Marina Banus (Marblla) W, Lora Playa. У 2016 році Дмітрій був головним директором “Zala Aero”, після чого його місце зайняв представник концерну “Калашніков”.

Нікіта Захаров (Никита Захаров) — син, власник ТОВ “Аероскан”

27.10.1986 р.н.

Соцмережі: VK

Email: [email protected], [email protected]

Нікіта є співвласником компаній ТОВ “Емердженсі діджитал солюшнс” (ООО “Эмердженси диджитал солюшенс”) (у 2023 визнано про неперевірену інформацію в реєстрі) та ТОВ “РТК” (ООО “РТК”), зареєстрована в березні 2022 року. Обидві компанії мають КВЕДи у сфері розробки ПЗ, торгівлі різними запчастинами та обладнанням, можуть проводити випробування та виготовлення БПЛА.

Як бачимо, наявність дрона “Ланцет” в арсеналі російської армії й той факт, що окупанти переобладнують ТРЦ під мануфактури з виробництва дронів вказує на стратегічне переосмислення використання безпілотних технологій в бойових операціях та довготривалі плани. У звʼязку між російськими виробництвами БпЛА “Шахед” та “Ланцет” не варто виключати особисті або неформальні звʼязки. Водночас це може свідчити про співпрацю та обмін технологіями.

Окрім того, що це — смертельна зброя, яку росіяни готові будь-якої миті застосувати проти українців, для рф виробництво таких дронів — лише бізнес. Це ми можемо також простежити в контексті родини Захарових, котрі тримають ключові керівні позиції компаній й налагоджують нові “логістичні ланцюжки, враховуючи зміни правил гри”.

Джерело: Molfar