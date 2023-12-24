Як російські окупанти вбивають українських дітей

20 грудня у потязі Тюмень-Адлер померла 12-річна Вероніка з Луганської області — дітей везли з “відпочинку” в Сибіру. Того ж дня на Херсонщині російські загарбники застрелили підлітка на очах у батьків.

Фото: телеграм-канал “Ural Mash”

‘Всі були здорові’

124 школярів зняли з потягу у Саратовській області, більшість із них госпіталізували з високою температурою. Група українських дітей прямувала додому з “оздоровлення”.

Діти з окупованого Сорокиного (колишній Краснодон) поверталися з тюменського дитячого табору “Олимпийская ребячка”. Вони перебували там з 12 до 19 грудня. Як повідомляє “Новая газета”, поїздку влаштувала асоціація організаторів відпочинку та оздоровлення населення Тюменської області “Мы вместе”. Чому дітей повезли так далеко, у Сибір, аж в Тюменську область? Для зими це досить дивний вибір місця для відпочинку. Річ у тому, що угоду про співробітництво та взаємодопомогу “очільник адміністрації” Краснодонського району “ЛНР” та губернатор Тюменської області Олександр Моор підписали ще влітку 2022 року. “Відпочинок на тюменській землі назавжди залишиться у серці дівчаток і хлопчиків Краснодонщини”, — обіцяли напередодні подорожі мас-медіа окупованого регіону.

Тюменське телебачення знімало ура-патріотичні сюжети про відпочинок: луганські діти весело проводять час — плавають у басейні, грають у лазертаг, ліплять горщики, співають “Катюшу”. “Тут весело, красиво, щоправда, дуже холодно”, — каже одна із луганських дівчат у відео.

Чи то через холод, чи то через порушення епідеміологічних норм — діти стали хворіти. Але адміністрація дитячого табору не поспішала реагувати на спалах інфекції.

Спочатку захворіло п’ятеро осіб: піднялася температура, боліло горло, текло з носа. Мати Вероніки, померлої дівчинки, розповіла російському виданню “Ural Mash”, що до дітей поставилися в таборі з недбалістю. Жінка каже, що доня розповідала їй телефоном: коли затемпературила перша дитина, її не стали ізолювати від інших. Лише коли вірус розповсюдився серед школярів, найбільш хворих ізолювали. Вероніка теж захворіла ще в таборі.

Луганські діти співають “Катюшу”. Скріншот з відео каналу “Тюменское время”

Звичайно, адміністрація закладу і тюменська влада тепер наголошують, що всі були здорові, коли потяг вирушав додому. “Наразі встановлено, що загибла дівчинка за журналом медпункту не проходила, зі скаргами туди не зверталася. У таборі були діти, які зверталися до медпункту та отримували лікування. До моменту відправлення з табору у них діагностували вже залишкові явища, у зв’язку з чим медперсонал передав додаткові лікарські засоби в дорогу. Перед виїздом провели медогляд. Дітей із температурою — не було. Дітей передали провожатим, які у своїх коментарях підтверджують, що їхні підопічні були здорові”, — прокоментував надзвичайну подію директор департаменту соцрозвитку Тюменської області Дмитро Грамотін.

Але за інформацією російських ЗМІ, принаймні у шістьох дітей були симптоми хвороби перед від’їздом з Тюмені. І серед них була Вероніка. Хворих посадили у два сектори у плацкартному вагоні та закрили завісою. За пів дня стало погано ще кільком дітям. Їх переселили в окремі вагони. У померлої Вероніки піднялася висока температура, яку вдалося збити. Але потім дитина втратила свідомість. Їй робили штучне дихання і масаж серця, проте вона померла.

Групу дітей з Луганщини зняли з потягу в Саратовській області. 86 із них мали ознаки ГРВІ, семеро температурили. Дев’ятьох дітей забрала швидка, їхній стан тяжкий. У 15 осіб виявили грип А.

Мама Вероніки звинувачує в смерті доньки адміністрацію тюменського табору: “Інші діти писали, що вони недбало до цього ставились. Дитину мою ображали, гнобили там. Вожаті нічого не знали, запевняли, що все добре. Телефони їм видавали на пару годин, тільки сказати батькам, що все добре”…

Через загибель дитини порушено кримінальну справу. Але слід зазначити, що злощасним табором керує Лариса Шилова — сестра Володимира Якушева, полпреда російського президента в Уральському федеральному окрузі. Тому сподіватися на справедливе розслідування трагедії навряд чи можна.

“Ці діти поверталися з Тюмені, куди їздили на оздоровлення. Не влітку, не до Краснодарського краю, до прикладу, а до Тюмені — у грудні. У звичайний дитячій табір…Як от нещодавно школярі з Сєвєродонецька подорожували до морозного пермського краю. Імунітет не витримав. Загартувати хлопців і дівчат не вийшло”, — заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Місцева окупаційна влада, каже він, запевняє, що організувала “гарячу лінію” з луганськими батьками, які чекають на дітей. Але мобільне покриття є не у всіх населених пунктах так званої “ЛНР”.

“Росіяни постійно влаштовують такі ‘оздоровчі’ поїздки. Зокрема й для маріупольських дітей. Насправді таким чином дітей намагаються ‘русифікувати’. Головне, що це небезпечно для їх здоров’я та життя. Адже за дітьми немає належного нагляду”, — написали в Маріупольській міській адміністрації.

Нагадаємо, згідно з дослідженням Єльської школи громадського здоров’я, в Росії діє широка мережа закладів, куди вивозять українських дітей. Основна мета таких “оздоровчих” таборів — “політичне перевиховання” маленьких українців. У цих місцях діють “програми інтеграції”, що нав’язують малечі з окупованих регіонів російськоцентричне виховання на всіх рівнях: академічному, культурному, ідеологічному та навіть військовому.

Війна з підлітками

На тимчасово окупованій території Херсонщини також сталася трагедія: російські військові на очах у рідних застрелили підлітка — нібито він сфотографував щось на вулиці, окупанти схопили його, притягли додому і там вбили. За словами очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, це сталося 20 грудня.

“Страшна там ситуація…Вбили учня 8 класу в одному з населених пунктів. Просто на очах родини”, — цитує його “Укрінформ”. Прокудін повідомив, що батьки загиблої дитини в дуже тяжкому психологічному стані. До поліції звернувся директор школи, в якій навчався підліток.

Російські окупанти не вперше вбивають українських дітей. Як ми повідомляли, 27 жовтня у тимчасово окупованій Волновасі на Донеччині розстріляли дев’ятьох мирних жителів, серед яких було двоє дітей. За словами місцевих жителів, вбивство вчинив російський військовий. “Всі вбиті в голову. На ліжках. Будинок залили водою, імовірно, аби приховати всі докази. Усі сусіди кажуть, що вбивці — військові. Нікого не затримали, усім тепер страшно”, — свідчив сусід загиблих.

Наприкінці червня в окупованому Бердянську росіяни вбили двох підлітків — Тіграна Оганнісяна та Микиту Ханганова. За кілька місяців до того росіяни звинуватили їх у нібито підготовці диверсії на залізниці. Їм загрожувало 20 років ув’язнення. Тоді на захист Тіграна і Микити виступив Європарламент, закликавши росіян звільнити обох хлопців. Точні обставини загибелі Тіграна й Микити досі не відомі. Їхнім близьким так і не віддали їхні тіла для поховання.

Микита Ханганов та Тігран Оганнісян. Світлина: Медійна ініціатива за права людини

А рік тому, наприкінці грудня 2022-го року, в тимчасово окупованій Макіївці Донецької області розстріляли родину з восьми ромів, убивши чотирьох дітей.

Восени минулого року на щойно деокупованій Херсонщині правоохоронці виявили російську катівню, де була окрема камера, в якій тримали неповнолітніх. До катівні потрапляли діти, які, на думку загарбників, “чинили спротив”. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець тоді наводив приклад, коли вся провина 14-річного хлопця полягала в тому, що він “сфотографував розбиту російську техніку”. Після цього його затримали, незаконно утримували в дитячій катівні та піддавали тортурам.

Такі дії російських окупантів порушують Гаазьку та Женевську конвенції, а також Конвенцію ООН про права дитини.