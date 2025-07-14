Як Росія в обхід санкцій ввозить австрійські верстати для ковки стволів гаубиць

Іспанська фірма поставила до Росії австрійський верстат для радіального кування. Від такого обладнання повністю залежить виробництво артилерійських стволів у Росії, з’ясував The Insider. Стволи для гаубиць часто зношуються та потребують заміни. З потрібною точністю їх можна викувати лише на верстатах, які Росія сама робити не вміє.

З любов’ю з Іспанії до Іжевська

Компанія Forward Technical Trade SL з Барселони з єдиним акціонером Давидом Канделою Саурі (David Candela Sauri ) поставила в Росію іжевському ТОВ «АЗК Груп» уживаний кувальний верстат 1983 року випуску з числовим програмним управлінням виробництва австрійської Gesellschaft für Fertigung. верстата – близько $1,3 млн, вага – 110 тонн.

Це стало відомо завдяки матеріалам суду: «АЗК Груп» сперечалося з митницею: чи ввезли вони радіально-кувальну (на думку митниці) чи ротаційно-кувальну (на думку заявника) машину.

Сайту іспанська фірма не має. Місцем постачання вантажу є місто Альбасете. Відправлення здійснено від імені гонконгської Scorpion’s Holding Group Limited. У Росії постачання оформила нижегородська митниця. Раніше GFM заявляла The Insider: “Ми ніколи не мали ділових відносин або контактів із Forward Technical Trade SLU або Scorpion’s Holding Group Limited”.

Виручка іжевської «АЗК Груп», за даними ЄГРЮЛ, з початком повномасштабної війни зросла в кілька разів, до кількох сотень мільйонів рублів.

Незамінні верстати

Як повідомляє у своїй доповіді авторитетний британський Королівський об’єднаний інститут оборонних досліджень (RUSI), австрійські машини виробництва GFM для радіального кування артилерійських стволів використовувалися Радянським Союзом, а потім і Росією, починаючи з 1970-х років. Так, з 1975 року на заводі в Пермі вже використовувалася ротаційно-кувальна машина SXP 5. Загалом у ті роки було завезено 26 ротаційно-кувальних машин.

Від обладнання GFM російська артилерійська промисловість залежить “на 100%”, вважає запрошений науковий співробітник Школи Флетчера Університету Тафтса (США) Павло Лузін. Росія не може виробляти радіально-кувальні верстати самостійно. У 2011 році гендиректор пермського ВАТ «Мотовіліхінські заводи» Микола Бухвалов заявляв, що, можливо, свій радіально-кувальний верстат воно побудує до 2017 року за 1,5 млрд рублів, але з того часу про успіхи в цьому напрямі нічого не відомо.

Для артилерії необхідно виробляти довгі стволи з високою точністю та певними властивостями металу. Це можна досягти за допомогою машин автоматичного кування, які проковують деталь і дозволяють досягти високої точності. Ось як виглядає процес роботи машини GFM.

Стволів не вистачає

Артилерійські стволи під час бойових дій швидко зношуються та вимагають регулярної заміни, фахівці називають це «перестволовкою». Ресурс ствола залежить від калібру і може досягати кількох тисяч пострілів, але в умовах бойових дій, як правило, виявляється менше через інтенсивність стрілянини, проблеми з технічним обслуговуванням зброї та якість самих боєприпасів.

За оцінками незалежних OSINT-аналітиків, як мінімум з 2023 року російські війська відчувають хронічний дефіцит стволів і активно «канібалізують» стволи з радянських запасів артилерійських установок, використовуючи екзотичні калібри поставлених з КНДР артсистем (наприклад, калібру 107 мм ). повітряними чи морськими артустановками (до морських бомбометів РБУ-6000 ).

Без радіально-кувальних машин російська артилерія скоро залишилася б без нових стволів, а оскільки радянські запаси не нескінченні, це створило б суттєві проблеми на фронті.

В іспанському Генеральному директораті з торгівельної політики, прямим обов’язком якого є контроль виконання санкцій та експорту, The Insider відповіли:

«Якщо у вас є підозри, що іспанський експортер вчинив передбачуваний злочин, пов’язаний з експортом продукції та технологій подвійного призначення, ви повинні повідомити про це Кримінальну палату Національного суду відповідно до положень статті 65 Органічного закону 6/1985 від 1 липня про судову владу».

Генеральний директорат із фінансової стабільності, фінансових послуг та спілки ринків капіталу Єврокомісії (FISMA) не відповів на запит The Insider.

Джерело: The Insider