Якими ракетами Росія обстрілює Украіїну, чим вони небезпечні та коли закінчаться?

Ракетна зброя — один з основних стовпів сили та міфології нашого ворога. І хоча ця сфера науки та промисловості зі зрозумілих причин захищена військовою таємницею, нам вистачає відкритих даних, щоб отримати доволі повну картину про російські «передові ракетні озброєння».

Ракетні обстріли у часі та цифрах, тенденції розвитку

За даними US DoD, станом на 06.04.2022, російська федерація використала більше 1400 ракет різних типів (вже 1500+ на момент публікації) з початку відкритої війни проти України. Мова йде саме про крилаті ракети серь бедньо-великої дальності, оперативно-тактичні крилаті та балістичні ракети, пуски яких виконують з наземних, морських та повітряних носіїв. Авіаційне тактичне озброєння та ракети для систем залпового вогню вимагають окрему статтю.

Загальна тенденція розвитку подій: зазнавши невдачі у «блискавичному» захопленні України, ворог змушений виконувати велику кількість ракетних обстрілів для руйнування інфраструктури, залякування та знищення намічених цілей (іноді військових об’єктів).

Заготовлені запаси балістичних Іскандерів та крилатих Калібрів для «блискавичної» війни вичерпалися, ворог змушений:

розгортати старі системи (ракетний комплекс «Точка-У», з кінця другого тижня війни);

інтенсивніше залучати стратегічну авіацію до ракетних ударів. Використання Tу-22M3, Ту-160 та Ту-95МС влітає ворогу у чималу «копієчку», фінансово та ресурсно;

використовувати дорожчі ракетні по наземним цілям (починаючи з 18.03.2022 ведуться обстріли ракетами «Онікс», випущеними з наземного ракетного комплексу «Бастіон-П» в Криму).

Такі вимушені дії знижують ефективність ракетних ударів ворога, обмежують його можливості та різко підвищують складність і вартість виконання ракетних обстрілів.

Коротко про типи та характеристики використаних ворожих ракет

Загалом, ракетне озброєння ворога, яке він використовує проти України, поділяється на дві принципово різні групи:

балістичні ракети — такий тип ракети виводиться двигуном на певну висоту та набирає швидкість (активна фаза польоту), після відпрацювання палива падає у розраховану точку (балістична фаза польоту);

крилаті ракети — такі ракети мають крила (зазвичай, складані) та двигун, який працює весь час польоту ракети. Можуть маневрувати та змінювати висоту під час усього польоту.

Х-555 — крилата ракета повітряного старту

Радянська дозвукова (рухається повільніше за ~320 м/с, швидкість звуку в повітрі) стратегічна крилата ракета, використовується літаками для боротьби зі складами, штабами та об’єктами інфраструктури чи промисловості за заздалегідь розвіданими координатами. Модифікація для неядерної бойової частини ракет типу Х-55/Х-55СМ.

Бойова частина масою до 400 кг

Силова установка: турбореактивний двоконтурний двигун Р-95-300/ТРДД-50

Швидкість 200-230 м/с

Дальність пуску : 3500 км

Цей тип ракет використовують літаки Tу-22M3М, Ту-160 та Ту-95МС — стратегічні бомбардувальники-ракетоносці. Найскладніший та найдорожчий в обслуговуванні/використанні тип літаків в арсеналі ворога

Опціонально токсична, якщо заправлена дециліном (паливо для двигуна). Тому не слід бігти та розбирати на сувеніри уламки ракети, одразу після влучання подібної ракети десь в полі.

Гарні новини:

достатньо старі ракети, «материнська» ядерна Х-55 розроблялась з 1971, прийнята на озброєння у 1984 році;

атакують тільки стаціонарні цілі;

використовуються лише максимально складними та дорогими в обслуговуванні літаками.

Погані новини:

ракет такого типу багато у ворога. Мінімальна оцінка ~600 штук Х-555. Крилатих ракет-носіїв ядерної зброї Х-55/55СМ, однотипних з «неядерною» Х-555 тільки в Україні, на момент розпаду СРСР, було в районі 1600 штук. Скільки таких ракет залишилось в РФ, та скільки було перероблено в неядерну Х-555 — невідомо;

це «довга рука» для нанесення ударів по всій території України, не наближаючись до її кордонів;

працює на токсичному паливі (опціонально).

Х-101 — крилата ракета повітряного старту

Радянська/російська дозвукова стратегічна крилата ракета, використовується літаками для боротьби зі стаціонарними наземними цілями за заздалегідь розвіданими координатами.

Бойова частина масою до 450 кг

Силова установка: турбореактивний двоконтурний двигун ТРДД-50

Швидкість 190-200 м/с

Дальність пуску: до 5500 км

Літаки-носії Ту-160 та Ту-95МС — стратегічні бомбардувальники-ракетоносці. Найскладніший та найдорожчий в обслуговуванні тип літаків в арсеналі ворога

Гарні новини:

оціночна кількість ракет даного типу — до 150-200 штук, ракета все ще в процесі розгортання;

аналоговнетний довгобуд: стара ракета «у гримі» за багато грошей. Розробка кінця 1980х, у стрій стала у 2012 році;

використовуються лише двома типами літаків, максимально складних та дорогих в обслуговуванні;

Погані новини:

«найдовша рука» в арсеналі ворога для нанесення ударів по всій території України без заходу у її повітряний простір;

претензія на «стелс» зброю — заявляється малопомітність для радарів;

працює на токсичному паливі (опціонально).

9M728/9М729 Іскандер-К — крилата ракета наземного старту

Російська крилата ракета наземного базування на мобільній платформі (пересувний колісний комплекс). Незважаючи на поширення різних назв типу Р-500 та 9М728, це є чергова ракета сімейства 3М-54/3М-14 Калібр. У стрій стала в 2007 році.

Бойова частина: до 480 кг

Силова установка: турбореактивний двоконтурний двигун ТРДД-50, стартовий ракетний твердопаливний двигун

З дальності робили секрет Полішинеля, було заявлено до 500 км (ню-ню). Фактично сильно більша (виходячи з габаритів ракети та двигуна) та становить до 2500 км

Швидкість до 270 м/с

️Поява саме цієї ракети стала причиною виходу США з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності в лютому 2019 року. Цей договір зобов’язував США та СРСР/РФ знищити наявні наземні пускові установки крилатих та балістичних ракет дальністю дії 500-5500 км з запасом ракет до них. Також була заборонена розробка нових таких пускових установок та ракет.

Гарні новини:

наземна стартова платформа, котру цілком можна виявити та знищити;

Погані новини:

наземна пускова установка для крилатих ракет найдешевша та найпростіша в обслуговуванні, порівнянно з літаками, надводними кораблями та підводними човнами

далекобійна зброя, яка дозволяє виконувати безкарні ракетні обстріли з тимчасово окупаного Криму чи територій Росії.

3М-54/3М-14 Калібр — сімейство крилатих ракет

Сімейство російських крилатих ракет різноманітного базування. У контексті ракетних ударів по території України нас цікавить модифікація ракети 3М-14. Це дозвукова крилата ракета середньої-великої дальності.

Силова установка: турбореактивний двигун ТРДД-50, стартовий ракетний твердопаливний двигун

Дальність пуску: до 2500 км

Швидкість до 270 м/с

Бойова частина масою 450 кг

Гарні новини:

стара розробка під соусом «аналоговнет». Ракета родом з 80х, пережила СРСР та отримала друге дихання при рф. Версія 3М-14 прийнята на озброєння в кінці 2004 року;

до надійності цих ракет є питання.

Погані новини:

далекобійна зброя, яка дозволяє виконувати безкарні ракетні обстріли з акваторії Чорного моря та ворожих портів.

П-800/3М55 Онікс — надзвукова універсальна протикорабельна ракета

Радянська/російська надзвукова (рухається швидше за ~320 м/с) універсальна ракета середньої дальності, морського та берегового базування. Ракета розроблялась з 1983, прийнята на озброєння у 2002. Може атакувати кораблі та наземні цілі. Постачається на експорт під назвою «Яхонт». З вересня 2019 рокі повідомляється, що покращений варіант ракети, під назвою Онікс-М з дальністю 800 км, проходить випробування.

Для ракетних ударів по Україні використовують ракетний береговий комплекс «Бастіон-П» з ракетами П-800 «Онікс». Комплекс прийнятий на озброєння у 2015.

Бойова частина масою 200-250 кг

Силова установка: прямоточний повітряно-реактивний двигун, стартовий ракетний твердопаливний двигун

Швидкість 680-750 м/с

Дальність пуску: до 300 км

Гарні новини:

відносно мала бойова частина;

одна з найдорожчих ракет в арсеналі ворога — надзвукова техніка це складно та дорого;

наземна платформа, котру цілком можна виявити та знищити;

відносно невелика дальність дії. З позицій в Криму ця ракета дотягується лише до декількох, прилеглих до Криму, областей.

Погані новини:

крейсерська надзвукова швидкість ракети залишає мінімальний час на реакцію після пуску;

9M723 Іскандер-M — оперативно-тактична балістична ракета

Радянська/російська твердопаливна одноступенева балістична ракета наземного базування на мобільній платформі. «Онук» ракетного комплексу «Точка-У».

Бойова частина масою до 700 кг

Дальність пуску: до 500 км

Швидкість ~2,4 км/с наприкінці роботи двигуна

Саме на ракети цієї системи експортного варіанту Арменія жалілася під час свіжої війни в Карабасі, що вони спрацьовують лише у 10% випадків.

Гарні новини:

аналоговнетна скрепа: розробка родом з кінця 80х, на озброєнні та в серійному виробництві з 2006;

наземна платформа, котру цілком можна виявити та знищити;

балістична ракета, з високою (до 50 км) та прогнозованою траєкторією;

зафіксовані проблеми з надійністю.

Погані новини:

найбільша за масою бойова частина;

проти балістичних цілей не всі системи ППО ефективні

Х-47M2 Кинджал — оперативно-тактична балістична ракета

Російська твердопаливна одноступенева балістична ракета повітряного старту з літаків МіГ-31К та Ту-22М3М. Розпіарена «гіперзвукова» зброя, один з шести вундерваффе-аналоговнетів, якими хуйло лякав світ у своїй промові у 2018 році. Фактично, однотипна з ракетою 9М728 Іскандер.

Бойова частина масою до 700 кг

Швидкість ~2,4 км/с наприкінці роботи двигуна

Дальність пуску: ~ 500 км.

Гарні новини:

гіперзвуковий аналоговнет для залякування. Не більше десятка літаків-носіїв двох типів, декілька десятків самих ракет;

повітряний старт для балістичних ракет — найдорожчий спосіб опалюватись грошима;

балістична ракета, з високою (до 50 км) та прогнозованою траєкторією.

Погані новини:

найбільша за масою бойова частина серед використаних ракет (подібна до Іскандерівської). Попередньо, ввечері 20-го березня 2022 року такою ракетою був завданий удар по ТРЦ Retroville в Києві;

літак-носій може діяти за межами дії нашого ППО;

повітряний старт дає широкі можливості для маневру;

проти балістичних цілей не всі системи ППО ефективні

9M79М Точка-У — тактична балістична ракета

Радянська твердопаливна одноступенева балістична ракета наземного базування на мобільній платформі.

Бойова частина масою до 482 кг

Дальність пуску: до 120 км

Гарні новини:

стара зброя, прийнята на озброєння в 1975 році, знята з озброєння армії рф у 2020 та знову розгорнута у 2022 через дефіцит балістичних Іскандерів;

мала дальність пуску;

наземна платформа, котру цілком можна виявити та знищити або затрофеїти;

балістична ракета з прогнозованою траєкторією.

Погані новини:

значна кількість ракет у ворога.

Про кількість ворожих ракет

Відповідно до інформації Генштабу ЗСУ на 24.03.2022, менше 40% випущених ракет влучають та наносять певних пошкоджень певним об’єктам. Дійсних уражень намічених цілей (а не випадкових об’єктів) має бути ще менше. На інфографіці окремо не вказано, але скоріше за все, ракети П-800 «Онікс» та ракети 9М728 «Іскандер-К» враховані серед крилатих «Калібрів», а ракети Х-47М2 «Кинджал» враховані разом з балістичними «Іскандерами».

Використовуючи дані від US DoD (загальна кількість випущених ракет) та Генштабу ЗСУ (кількість ракет, що влучили), можна зробити припущення щодо використаних ворожих ракет за типами у період з 24.02.2022-06.04.2022 :

крилаті ракети типу «Калібр» — 560 штук

балістичні ракети типу «Іскандер» — 540 штук

крилаті ракети Х-555/Х-101 — 300 штук

керовані ракети типу Точка-У — 50 штук

Щодо загальної кількості наявних на 24.02.2022 ворожих ракет, того чи іншого типу, можна робити припущення виходячи з публічної інформації та аналізу частоти використання:

1) Наприклад, про крилаті ракети сімейства «Калібр» відомо що, у квітні 2019 року міністр оборони РФ С.Шойгу заявив, що за 4 місяці поточного року їхня армія отримала 48 ракет «Калібр», що дає річний темп виробництва ~150 штук. Сімейство ракет «Калібр» нараховує в собі 6 видів: два види протикорабельних ракет морського базування, два види протичовнових ракето-торпед, та два види ракет, які вражають наземні цілі — 3М14 і 9М728, морського та наземного базування, відповідно. Власне, останні два види ракет використовуються ворогом для нанесення ракетних ударів по Україні.

Випробування ракети завершилися 3М14 у 2004 році, ракету 9М728 завершили випробовувати у 2007 році. Серійне виробництво виробу, зазвичай, починається тільки після завершення його випробувань.

Тому, маючи річний темп виробництва для сімейства ракет, знаючи кількість видів всередині сімейства та рік розгортання серійного виробництва, неважко розрахувати оціночну кількість вироблених ракет для 3М14 і 9М728: 540 та 450 штук, відповідно. Загалом, близько 990 шт ракет для нанесення ударів по наземним цілям було в запасі у ворога до нападу, з яких ~560 ворог вже витратив на сьогодні.

Оціночний залишок крилатих ракет типу 3М14 та 9М728 — 430 штук.

2) Про балістичні ракети типу «Іскандер» відомостей по випуску ракет не виявлено. «Кинджал», оціночною кількістю в декілька десятків штук, не сильно впливає на загальну картину.

Мінімальна оцінка кількості балістичних Іскандерів становить 2 боєкомплекти на 152 наявні самохідні пускові установки Іскандер-М, тобто 608 ракет. Враховуючи використані 540 штук, для подальших ракетних дій залишається приблизно 68 ракет. Саме тому ворог змушений розгортати Точки-У, зняті з озброєння в 2019 році.

3) Оцінка кількості крилатих ракет типу Х-555/Х-101 ускладнена спадковою секретність з часів СРСР. Мінімальна оцінка кількості Х-555 ~600 штук, як не основний боєприпас для стратегічних бомбардувальників (основний — ракети з ядерними бойовими частинами). Про крилаті ракети Х-101 відомо, що на 2022 рік, вони все ще виробляються для насичення частин стратегічної авіації ворога. Тобто, приймаючи до уваги кількість стратегічних ракетоносіїв Ту-160, маємо кількість Х-101 в районі 100-200 штук. Незважаючи на відстріляні ~300 штук крилатих ракет цих двох типів, не менше 400-500 штук Х-555/Х-101 ще в запасі, за мінімальною оцінкою.

4) В контексті та масштабах обстрілів всієї країни, кількість ракет П-800 (дальність до 300 км) та Точка-У (дальність до 120 км) не становить інтересу.

Таким чином, виходячи з мінімальної оцінки наявних та залишкових запасів вказаного ракетного озброєння ми не можемо очікувати закінчення ракетних обстрілів «до обіду в цю неділю»:

Так, виконання ракетних обстрілів стає все дорожчим та складнішим для ворога. Найдешевші, найпростіші в обслуговуванні носії балістичних та крилатих ракет — наземні ракетні комплекси. Найдорожчі та найвимогливіші до обслуговування — це літаки. Ракетні кораблі та підводні човни займають проміжну позицію;

Так, розгортання Точок-У замість Іскандерів знизить ефективність ракетних обстрілів ворога. Точно так же, як і використання надзвукових протикорабельних ракет П-800 «Онікс», які дорожчі та несуть слабшу бойову частину, аніж ракета 3М-14 «Калібр»;

Проте, наявні запаси вказаних ракетних озброєнь, за мінімальною оцінкою, дозволять ворогу виконувати ракетні обстріли ще два-три тижні, з добовою «нормою» 40-60 ракет;

Тому пильність, розосередження та ППО — наше все на найближче майбутнє в реаліях ракетних обстрілів.

Автор: Станіслав Маньков; SITE.ua