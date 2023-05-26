Засадный полк кремлевских пропагандистов в Балтии
Литве, Латвии и Эстонии особенно сложно бороться с кремлевской пропагандой. В этих странах большой процент русскоязычного населения (значительная часть которого по-прежнему смотрит российские госканалы), а спецслужбы РФ активно используют местных прокремлевских активистов.
Несмотря на то что в последнее время власти балтийских стран стали активнее противодействовать кремлевскому влиянию, прокремлевские активисты продолжают свою деятельность как ни в чем не бывало, а пропагандистские издания продолжают продвигать повестку Москвы, отмечает The Insider.
Литва. Щупальца Путина и Лукашенко
В августе 2021 года несколько тысяч человек собрались в Вильнюсе перед литовским Сеймом. Они протестовали против коронавирусных ограничений, которые вводило правительство. Согласованная с властями акция началась утром и сначала проходила мирно.
Однако вечером люди оцепили здание Сейма и отказались выпускать депутатов. Дальше события развивались стремительно: протестующие избили полицейских, бросали в их сторону камни, бутылки и петарды. Полиция пустила слезоточивый газ. Кто-то из протестующих также применил взрывчатку.
Однако больше всех досталось журналистам местных изданий — Delfi, LRT, 15min и других. Активисты, завидев камеры репортеров, тут же закрывали лица, снимали корреспондентов на телефон в ответ, пытались задеть их или ударить. Похожий страх перед камерами в течение многих лет демонстрировали прокремлевские «титушки» и сотрудники Центра «Э» на митингах в России. Министр обороны Литвы Арвидас Анушкаускас предположил, что беспорядки организовал режим соседней Беларуси. Президент Литвы Гитанас Науседа также утверждал, что мятеж произошел «не без помощи иностранных государств».
По итогам расследования событий в Вильнюсе обвинения предъявили 87 людям. Наиболее заметны были несколько активистов — и они хорошо известны местному Департаменту госбезопасности. Один из участников беспорядков (судя по видео, наиболее агрессивный) — Лауринас Рагельскис. Гражданин Литвы, Рагельскис называет себя белорусом. Он регулярно раздает интервью провластным белорусским СМИ, а также нападает на антивоенных активистов в Литве и на тех, кто выступает против режима Лукашенко.
В мае 2022 года журналисты LRT опубликовали расследование, согласно которому в стране действует сеть людей, управляющая 105 группами в Facebook, YouTube-каналами и различными порталами, распространяя кремлевскую пропаганду — в том числе дезинформацию о войне в Украине. Один из самых активных администраторов этих каналов — уже упоминавшийся Рагельскис, а вся сеть сосредоточена вокруг активиста Альгирдаса Палецкиса, которого в июле 2021 года отправили в тюрьму на шесть лет по обвинению в шпионаже в пользу России.
По данным литовской Генпрокуратуры, с февраля 2017 по октябрь 2018 года Палецкис и другие подсудимые передавали сведения российской разведке. Его соратники из организаций «Международный форум добрососедства» и «На заре справедливости» продолжают активно размещать видеоролики на YouTube-канале политика. В июле прошлого года активисты форума ездили в Москву, а в сентябре наблюдали за так называемыми референдумами на Донбассе. Также они несколько раз посещали Беларусь, чтобы встретиться с Александром Лукашенко.
В конце октября 2022 года у этих людей прошли обыски, а 20 февраля 2023 года суд постановил ликвидировать организацию (которая, впрочем, тут же была заново учреждена в Беларуси). Однако, по мнению главы отдела расследований Литовского радио и телевидения (LRT) Индре Макарайтите, самим членам форума ничего не грозит, поскольку, в отличие от Палецкиса, обвинить их в принципе не в чем. И даже Палецкис, который уже находится в тюрьме, продолжает распространять пропаганду: по закону ему разрешены два телефонных звонка и одно краткосрочное свидание в неделю, и он использует это время, чтобы вести трансляции.
Через четыре месяца, в конце февраля, сторонники Палецкиса снова совершили громкую провокацию: они возложили цветы к подбитому российскому танку, который был установлен к годовщине начала войны на Кафедральной площади Вильнюса. По сообщению полиции, после этого рядом с танком началась драка: мужчина, возложивший цветы, ударил кулаком в лицо другого, который сорвал и растоптал их. Расследователи LRT опознали людей с цветами — все они активно участвовали в беспорядках 2021 года, один из них тогда бросал камни в полицейских.
Артур Точилов, сторонник Палецкиса, бросает камни в полицейских на митинге
Журналистка отдела расследований LRT Юргита Чепоните говорит о том, что она и ее коллеги по сей день не чувствуют себя в безопасности: «Мы каждую неделю получаем злые сообщения, в которых говорится, что нас повесят за работу на врага — США, Сороса или сатану».
Латвия. Пропагандисты войны
Власти соседней Латвии пытались препятствовать работе пропагандистов еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Однако большинство уголовных преследований сильно затягиваются и в результате по сути заканчиваются ничем. В 2020 году Служба государственной безопасности (СГБ) возбудила уголовное дело о нарушении санкций против 14 пропагандистов, которые создавали контент для информационных ресурсов агентства «Россия сегодня» — Sputnik и Baltnews. Были задержаны бывший главный редактор Baltnews Андрей Яковлев, журналисты Андрей Солопенко и Алла Березовская, колумнист Sputnik и Baltnews, активист Владимир Линдерман и другие. Расследование длилось около трех лет, и только недавно 14 уголовных дел дошли до суда.
Линдерман — человек с интересной биографией. Активист, которого российская пропаганда позиционирует как «борца с нацизмом в Латвии», в 2000-х был главой латвийского отделения Национал-большевистской партии и заместителем ее лидера Эдуарда Лимонова. Он до сих пор открыто причисляет себя к нацболам, называя их «товарищами».
Линдерман в 2018 году на шествии в защиту русских школ в Риге
Еще в 2014 году Линдерман обвинялся в «вербовке террористов», то есть добровольцев, отправившихся на Донбасс воевать на стороне сепаратистов. 26 февраля 2022 года он написал в Facebook, что возбужденное против него дело было «скромной наградой» — он тогда «делал то, что было в его силах, для Донбасса, для Русского мира».
В июне 2022 года Линдермана опять задержали в его квартире, но через четыре месяца отпустили под залог. Сейчас ему предъявлены обвинения по двум статьям: оправдание геноцида и военных преступлений, а также возбуждение межнациональной ненависти. По информации СГБ, Линдерман за свою деятельность получал финансовое вознаграждение от зарегистрированных в России юридических лиц. 8 февраля 2023 года прокуратура направила его дело в Рижский городской суд.
Журналисты кремлевских СМИ тоже до сих пор относительно спокойно живут и работают в Риге — например, сотрудница Baltnews и член партии «Русский союз Латвии» Алла Березовская. Она позиционирует себя как «правозащитница», которая борется с «геноцидом русских» в Европе (и прямо сравнивает сегодняшнее положение россиян с положением евреев во времена Холокоста). Открытая пропутинская позиция не мешает ей наслаждаться жизнью в Европе — например, в октябре 2022 года она путешествовала по Италии.
Журналисты кремлевских СМИ до сих пор относительно спокойно живут и работают в Риге
И Линдерман, и Березовская имеют статус неграждан Латвии — особый статус, носители которого имеют выданный Латвийской Республикой паспорт. Они находятся под защитой страны во время пребывания за границей, имеют право постоянного пребывания в стране, равные с гражданами социальные и экономические права и право в любой момент получить гражданство Латвийской Республики в порядке натурализации. Есть всего несколько ограничений: например, они не имеют право голосовать на выборах и занимать государственные позиции. Чтобы стать гражданином, человеку требуется сдать экзамен по латышскому языку и истории страны. Российская пропаганда давно критикует существование этого явления, сравнивая его с практикой апартеида. Сама Березовская в 2014 году жаловалась немецкому телеканалу ARD, что чувствует себя «притесненной», однако проходить процедуру натурализации не хочет «из принципа».
В управлении по делам гражданства и миграции Латвии The Insider ответили, что статус негражданина может быть отозван, только если человек не уведомит о гражданстве другой страны, вступит в вооруженные силы другого государства, будет пытаться свергнуть власть насильственным путем или же если выяснится, что он сообщил ложные сведения в процессе получения своего статуса. При этом статус негражданина не может быть отозван, если человек после этого становится лицом без гражданства. Иными словами, неграждане Латвии, как и ее граждане, находятся под защитой республики и не могут быть высланы из страны, даже занимаясь пропагандой войны и сотрудничая с кремлевскими СМИ.
В конце 2022 года Литва и Латвия ввели опросник для граждан России и Беларуси, подающих документы на ВНЖ или национальную визу. В нем спрашивают об отношении к действиям России в Украине, а также о принадлежности Крыма. В латвийском опроснике также есть вопрос об отношении к сносу советских памятников. По словам директора Департамента миграции Литвы Эвелины Гудзинскайте, ежедневно около 10–20 соискателей ВНЖ указывают, что поддерживают войну. В этом случае они не получают вид на жительство и вынуждены покинуть страну.
Эстония. «Вместе» с Путиным
С другой стороны, у пособников Кремля все чаще аннулируют ВНЖ. Недавно власти Эстонии выслали из страны координатора акции «Бессмертный полк» Сергея Чаулина, который выступал в поддержку войны. Этот случай примечателен тем, что у Чаулина был статус «лица с неустановленным гражданством», то есть не было никакого гражданства, даже российского. Ранее выгнали из страны соратника Чаулина, российского гражданина Алексея Есакова.
Еще больше внимания заслуживает решение об аннулировании вида на жительство российского гражданина Александра Корнилова — руководителя портала baltija.eu и основателя уже упоминавшегося Baltnews. Как пояснили в эстонской Полиции безопасности, Корнилову закрыли въезд в ЕС на основании того, что он «кремлевский активист», «часть российской сети влияния». Сам Корнилов в тот момент находился за границей, так что прибегать к депортации эстонским властям не пришлось. Сейчас он живет в Москве. Пропагандист уже попадал в поле зрения правоохранительных органов: в 2018 году он стал фигурантом уголовного дела. Связанное с ним НКО обвинили в том, что оно с помощью фиктивных сделок пыталось вывести из-под налогообложения средства, которые получало в виде грантов. Организации в качестве наказания назначили денежное взыскание в размере 6 тысяч евро, а сам Корнилов уголовного преследования избежал.
Сайт baltija.eu до сих пор функционирует и не заблокирован в Эстонии, однако его контент сместился в сторону развлекательного. Издание явно занимает пророссийскую позицию относительно войны в Украине, однако, в отличие от заблокированных в стране Baltnews и RuBaltic, делает это весьма умеренно.
«Нужно понимать, что эти сайты по большому счету в Эстонии никто не читает. В основном они идут по другому пути. У всех этих ресурсов есть аккаунты в соцсетях, и прежде всего в Facebook, который является наиболее популярной соцсетью в Эстонии, и в этих группах пытаются разгонять определенные темы. Согласно последнему ежегоднику нашей Полиции безопасности <силовая структура в подчинении МВД Эстонии, которая занимается контрразведкой — The Insider>, эти группы создаются местными прокремлевскими „активистами“, и эти „активисты“ перепощивают какую-то информацию с этих ресурсов. Условно говоря, у сайтов может быть посещаемость человек 50, но 15 из них постят это в своих группах в соцсетях. У нас нет достоверной информации о том, насколько эти активисты проплачены Кремлем или они просто выполняют роль „полезных идиотов“», — поясняет ответственный редактор Raadio 4 (Таллин) Артур Аукон.
Журналист считает, что преследуемых в Эстонии «российских агентов» можно пересчитать по пальцам одной руки:
«Случаи высылки пророссийских активистов единичные. Все эти решения могут быть обжалованы, и процесс идет, существует даже несколько организаций, в том числе бюро эстонского депутата Европарламента Яны Тоом, которое занимается тем, что оспаривает подобные решения в судебном порядке».
Тоом, которая до начала полномасштабной войны в Украине высказывалась о Путине скорее одобрительно (в частности, она неоднократно хвалила его за боевые действия в Сирии, встречалась с президентом Сирии Башаром Асадом, была постоянным гостем «Вечера с Владимиром Соловьевым» и говорила, что Путину в России нет альтернативы), после 24 февраля осудила российского президента и развязанную им войну, заявив, что такое развитие событий стало для нее «жутким шоком». Теперь она критикует эстонские власти за притеснение граждан РФ, защищая и пропагандистов, и россиян, бегущих от мобилизации.
«С Яной Тоом история достаточно сложная. Я знаю ее очень давно. Она пытается играть в „человека над схваткой“: говорит, давайте мы будем анализировать ситуацию. И плюс она очень прагматична. Когда она посещала эфиры у Соловьева, то прекрасно знала, зачем это делает, потому что ее потенциальный электорат смотрел эти эфиры, и таким образом ей два раза удалось избраться в Европарламент. У Эстонии там всего семь кресел, и вся Эстония — это один большой округ, и нужно набрать огромное количество голосов. То есть Яна Тоом — вполне себе прагматичный и циничный политик. Она ходит по грани, эту грань практически никогда не переходит, то есть ее нельзя обвинить в том, что она выступает против эстонской государственности. Но она делает многие вещи, которые эстонскую общественность раздражают», — говорит Аукон.
По мнению журналиста, Тоом ведет свою игру и «ничего не получала от Кремля, кроме оплаченных билетов в Москву от российских госканалов».
В апреле 2023 года Центр «Досье» и ряд европейских СМИ получили доступ к утечке документов Кремля, где был изложен план влияния на внутреннюю политику стран Балтии. Стратегия была разработана в 2021 году и не учитывала полномасштабную войну в Украине, которая сильно помешала планам администрации президента нарастить влияние в регионе. Однако по этим документам видно, что Кремль собирался сделать ставку на различные организации, например на Координационный совет российских соотечественников (КСОРС). В последние годы он был совершенно незаметен и не вел никакой реальной деятельности в Эстонии, пока в апреле этого года не самораспустился, получив устное предупреждение от эстонской Полиции безопасности. Повлияла ли на это высылка уже упоминавшегося Корнилова (который был членом КСОРС), доподлинно не известно.
Прокремлевской пропагандой в Эстонии занималась еще одна общественная организация — «Вместе» (по-эстонски KOOS) во главе с Айво Петерсоном и Олегом Ивановым. Петерсон в данный момент находится за решеткой: его подозревают в совершении действий, направленных против эстонской государственности. В марте Петерсон безуспешно баллотировался в эстонский парламент, перед выборами посетив оккупированный российскими войсками Донецк и выступив в телепередаче Владимира Соловьева. В эфире у Соловьева «активист» заявил, что Эстонии необходима смена власти путем народного восстания.
Прокремлевские СМИ
В конце февраля 2022 года, сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину, в литовском медиаполе разразился скандал. Издание Respublika назвало войну в Украине «военной спецоперацией», осудило решение литовского регулятора не показывать российские новостные каналы и распространило фейк о бегстве президента Украины Владимира Зеленского из Киева. Вслед за этим крупные торговые сети — Iki, Rimi, Maxima, Norfa и Narvesen, — а также Почта Литвы начали снимать с продажи печатную версию Respublika и Vakaro Zinios («Вечерние новости», еженедельная газета, принадлежит той же Respublika).
Сегодня Respublika старается освещать новости о российско-украинской войне максимально нейтрально. Сайт безоценочно цитирует и Путина, и Зеленского. Но теперь основная ставка сделана на внутреннюю повестку: например, постоянная тема — что Литва якобы «умирает», находясь под гнетом Евросоюза, НАТО и ЛГБТ. Газета также критикует власти Литвы за то, что «они больше говорят об Украине», чем о своей стране.
Кроме Respublika, в Литве, например, свободно распространяется русскоязычная желтая газета «Экспресс-неделя». В номере, с которым ознакомился корреспондент The Insider, новости об Украине подчеркнуто нейтральны, хотя есть редакционная колонка с критикой «отмены русской культуры» в Литве, а также интервью с депутатом Сейма Дайнюсом Кяпянисом, которое начинается с вопроса журналистки:
«В последнее время наш национальный триколор оказался в тени желто-синего флага, гордо развевающегося повсюду. А на окнах Министерства экономики и инноваций Литвы вывешены аж три флага: Украины, ЛГБТ-сообщества и флаг трансвеститов. На сайте министерств наш национальный символ Витиса перекочевал на желто-синий фон. Что все это означает?»
Сам Кяпянис сравнивает размещение украинских флагов с нецензурными надписями на зданиях госучреждений и говорит, что таким образом литовцев «подталкивают к общему флагу, а затем и к совместному проживанию на одной территории с Польшей и Украиной».
В Литве политика по отношению к прокремлевским СМИ намного мягче, чем в соседней Латвии
В Литве политика по отношению к прокремлевским СМИ намного мягче, чем в соседней Латвии. Это может быть связано с тем, что там по сравнению с другими странами Балтии наименьший процент как русских, так и русскоговорящих. Согласно данным последней переписи населения, в 2021 году русские составляли 5% населения страны, при этом русским языком владели 60,6% населения. Власти Литвы внесли в список запрещенных сайтов некоторые пропагандистские ресурсы (такие как Sputnik), однако, например, другой сайт МИА «Россия сегодня» — Baltnews — до сих пор не заблокирован. Как и портал RuBaltic.ru, который публикует статьи на пяти языках: русском, белорусском, литовском, латышском и польском. И Baltnews, и RuBaltic открыто занимаются пропагандой путинской войны, называя ее «спецоперацией по защите жителей Донбасса».
В Латвии и Эстонии, в отличие от Литвы, Baltnews и RuBaltic заблокированы, однако они продолжают распространять контент — главным образом через Telegram. Согласно исследованию Digital Forensic Lab, Baltnews — самый популярный Telegram-канал российской пропаганды в Латвии. Сейчас у канала чуть больше 16 тысяч подписчиков, при этом он входит в первую пятерку по количеству упоминаний в других прокремлевских каналов (впрочем, Baltnews вещает на жителей все страны Балтии).
Что касается печатных СМИ, в стране до сих пор свободно продаются газеты вроде «МК Латвия». Про российскую агрессию в ней нет ни слова, зато говорится о грядущем мировом экономическом кризисе из-за того, что «звездно-полосатые ребята (США) наплодили много проблем по всему миру», и о «возможном вводе войск Польши на территорию Западной Украины».
TikTok-войска
В декабре 2022 года TikTok отчитался о том, что заблокировал 1682 аккаунта, распространявших российскую пропаганду о войне в Украине на европейскую аудиторию. Пропагандистские сети работали из России и Грузии, в общей сложности у них было 218,6 тысячи подписчиков.
В отчете упоминается, что прокремлевские выступления были направлены в основном на Германию, Италию и Великобританию. Но не упомянута Латвия, воздействие на которую, возможно, особенно сильно. «Миллионы лайков собирают тиктоки, в которых блогеры говорят, как плохи дела в Латвии, видео, где Путин награждает кого-то орденом. Власти заблокировали медиаканалы, но главное оружие пропаганды сейчас — социальные сети», — рассказала The Insider основательница балтийского центра журналистских расследований Re:Baltica Инга Спринге, автор статьи о влиянии TikTok на внутреннюю политику страны.
Пропаганда Кремля начинается с больших медиа, но потом происходит «рассеивание» контента по разным платформам в социальных сетях, отмечает Спринге. Эти сообщения (зачастую в виде «сенсационных» фактов) настолько хорошо подготовлены, что инфлюенсеры — даже неосознанно, по мнению журналистки, — распространяют эту пропаганду дальше. В целом все сводится к одному: в Латвии все ужасно, а правительство, вместо того чтобы заботиться о своем населении, помогает украинцам.
С 2020 по 2022 год в Латвии был огромный прирост пользователей TikTok: по данным социологической службы Kantar, число пользователей увеличилось больше чем в четыре раза, с 5,5 до 23%. По факту, каждый пятый житель страны хотя бы раз в неделю заходит в TikTok, причем это касается и взрослых латвийцев. Прошлогодний опрос показал, что если в Литве и Эстонии доля людей в группе от 40 до 54 лет, пользующихся соцсетью, составляет 7–9%, то в Латвии это 20%. Спринге полагает, что это одна из причин, почему прокремлевская партия «За стабильность!» прошла в Сейм по итогам осенних выборов.
Депутаты «Стабильности» не пропагандируют войну открыто, но говорят о сносе советских памятников, о возросших тарифах на отопление и электричество, об отказе от российского газа, о том, как членство в ЕС плохо сказывается на Латвии. В тот день, когда лидеры партии давали присягу в парламенте, они тоже рассказывали в интервью российским и белорусским телеканалам о «бедственном положении дел» в стране.
Главная «звезда» «Стабильности» в недавнем прошлом — депутат Глория Гревцова. В TikTok у нее три миллиона лайков и более 100 тысяч подписчиков. Она говорит на русском, поддерживает Россию и регулярно попадает в скандалы. Например, недавно Гревцова записала видео после посещения Музея оккупации, назвав все, о чем там рассказывали, «настоящей пропагандой».
Служба госбезопасности Латвии сейчас проверяет слова Гревцовой на предмет «прославления преступлений, совершенных СССР в Латвийской Республике», хотя сама она после скандала записала второе видео, где настаивала, что ее просто неправильно поняли и ее критику вызвали не сами факты, представленные в музее, а некорректная подача информации. 7 октября 2022 года против депутата было возбуждено уголовное дело в связи с предполагаемым обманом ЦИК. По версии следствия, при подаче документов она указала учебное заведение, которое на самом деле не оканчивала. В марте суд приговорил ее к 160 часам общественных работ. После этого Гревцова приняла решение выйти из «Стабильности» и продолжить работу в Сейме в качестве независимого депутата.
Ограничения для россиян, а не для пропагандистов
Однако по большей части меры, принятые правительствами стран Балтии после 24 февраля 2022 года, коснулись не пропагандистов, а обычных граждан России, приехавших туда на работу или учебу. Дальше всех пошла Латвия, в которой россиян с постоянными видами на жительство обязали сдать экзамен на знание латышского языка до 1 сентября. Власти Эстонии остановили выдачу россиянам ВНЖ и разрешений на работу и бизнес, а в июле аналогичный запрет был введен на выдачу виз и ВНЖ по учебе. В апреле власти Литвы приняли закон, который также ограничивает выдачу россиянам и белорусам новых видов на жительство. В первоначальном законопроекте также предполагалось запретить покупать недвижимость и получать гражданство почти всем российским гражданам — за исключением обладателей гуманитарных ВНЖ.
Журналисты Эстонского национального радиовещания (ERR) проанализировали, как российская пропаганда изменилась после начала полномасштабной войны в Украине, и пришли к выводу, что в Эстонии набирает обороты распространение фейков, основанных на страхах русскоязычного населения перед репрессиями со стороны властей. Больше всего проблем создает именно дезинформация, основанная на нарративе о русофобии, а ее источником выступают уже не внешние силы, а, что намного опаснее, сами эстонские граждане.
С этим мнением не согласен ответственный редактор Raadio 4 Артур Аукон:
«Если это и повлияло [на пропаганду], то не очень сильно. Нарратив о том, что в Эстонии „русофобия“, „русский язык притесняют“, не нов, он существует десятилетиями. Ситуация с отменой ВНЖ российским гражданам лишь подтвердила это мнение».
Под защитой демократии
Литовские и латвийские журналисты уверены: в отличие от России, в их странах никогда не будут препятствовать выражению альтернативного мнения, пусть даже угрожающего государственной безопасности. К тому же большинство «агентов влияния» Кремля формально осуждают войну. «Пророссийские пропагандисты используют инструменты демократии в своих целях. Они научились говорить на нейтральном языке, проходят по узкой красной линии, но не пересекают ее», — говорит глава отдела расследований LRT Индре Макарайтите.
Журналистка Re:Baltica Инга Спринге ссылается на данные Службы госбезопасности Латвии. Согласно им, из-за видео в TikTok с начала войны по подозрению в распространении ненависти и продвижении российских интересов было возбуждено всего шесть уголовных дел. «Полицейские каждый день видят сотни видео, оправдывающих войну России в Украине и распространяющих ненависть, но анализируют каждый случай по отдельности: личность человека, потенциальную мотивацию, число просмотров, потенциальный вред и так далее», — объясняет Спринге.
Вместе с тем, считает расследовательница, многие в Латвии до сих пор недооценивают угрозу таких выступлений:
«Российская пропаганда усиленно работала на страны Балтии еще до 2014 года, говоря: „Вы — недогосударство“, „Евросоюзу до вас дела нет”, „Как было хорошо при СССР”. Люди постоянно слышали о том, как в стране все плохо и что правительству нельзя доверять. Последствия мы увидели в 2021 году: грянула пандемия, и, когда гражданам сказали вакцинироваться, они не сделали то, что нужно было для их здоровья. Общество оказалось расколото и подвержено влиянию извне».
Автор: Ива Цой
Источник: The Insider