Засадный полк кремлевских пропагандистов в Балтии

И Линдерман, и Березовская имеют статус неграждан Латвии — особый статус, носители которого имеют выданный Латвийской Республикой паспорт. Они находятся под защитой страны во время пребывания за границей, имеют право постоянного пребывания в стране, равные с гражданами социальные и экономические права и право в любой момент получить гражданство Латвийской Республики в порядке натурализации. Есть всего несколько ограничений: например, они не имеют право голосовать на выборах и занимать государственные позиции. Чтобы стать гражданином, человеку требуется сдать экзамен по латышскому языку и истории страны. Российская пропаганда давно критикует существование этого явления, сравнивая его с практикой апартеида. Сама Березовская в 2014 году жаловалась немецкому телеканалу ARD, что чувствует себя «притесненной», однако проходить процедуру натурализации не хочет «из принципа».

В управлении по делам гражданства и миграции Латвии The Insider ответили, что статус негражданина может быть отозван, только если человек не уведомит о гражданстве другой страны, вступит в вооруженные силы другого государства, будет пытаться свергнуть власть насильственным путем или же если выяснится, что он сообщил ложные сведения в процессе получения своего статуса. При этом статус негражданина не может быть отозван, если человек после этого становится лицом без гражданства. Иными словами, неграждане Латвии, как и ее граждане, находятся под защитой республики и не могут быть высланы из страны, даже занимаясь пропагандой войны и сотрудничая с кремлевскими СМИ.

В конце 2022 года Литва и Латвия ввели опросник для граждан России и Беларуси, подающих документы на ВНЖ или национальную визу. В нем спрашивают об отношении к действиям России в Украине, а также о принадлежности Крыма. В латвийском опроснике также есть вопрос об отношении к сносу советских памятников. По словам директора Департамента миграции Литвы Эвелины Гудзинскайте, ежедневно около 10–20 соискателей ВНЖ указывают, что поддерживают войну. В этом случае они не получают вид на жительство и вынуждены покинуть страну.

Эстония. «Вместе» с Путиным

С другой стороны, у пособников Кремля все чаще аннулируют ВНЖ. Недавно власти Эстонии выслали из страны координатора акции «Бессмертный полк» Сергея Чаулина, который выступал в поддержку войны. Этот случай примечателен тем, что у Чаулина был статус «лица с неустановленным гражданством», то есть не было никакого гражданства, даже российского. Ранее выгнали из страны соратника Чаулина, российского гражданина Алексея Есакова.

Еще больше внимания заслуживает решение об аннулировании вида на жительство российского гражданина Александра Корнилова — руководителя портала baltija.eu и основателя уже упоминавшегося Baltnews. Как пояснили в эстонской Полиции безопасности, Корнилову закрыли въезд в ЕС на основании того, что он «кремлевский активист», «часть российской сети влияния». Сам Корнилов в тот момент находился за границей, так что прибегать к депортации эстонским властям не пришлось. Сейчас он живет в Москве. Пропагандист уже попадал в поле зрения правоохранительных органов: в 2018 году он стал фигурантом уголовного дела. Связанное с ним НКО обвинили в том, что оно с помощью фиктивных сделок пыталось вывести из-под налогообложения средства, которые получало в виде грантов. Организации в качестве наказания назначили денежное взыскание в размере 6 тысяч евро, а сам Корнилов уголовного преследования избежал.

Сайт baltija.eu до сих пор функционирует и не заблокирован в Эстонии, однако его контент сместился в сторону развлекательного. Издание явно занимает пророссийскую позицию относительно войны в Украине, однако, в отличие от заблокированных в стране Baltnews и RuBaltic, делает это весьма умеренно.

«Нужно понимать, что эти сайты по большому счету в Эстонии никто не читает. В основном они идут по другому пути. У всех этих ресурсов есть аккаунты в соцсетях, и прежде всего в Facebook, который является наиболее популярной соцсетью в Эстонии, и в этих группах пытаются разгонять определенные темы. Согласно последнему ежегоднику нашей Полиции безопасности <силовая структура в подчинении МВД Эстонии, которая занимается контрразведкой — The Insider>, эти группы создаются местными прокремлевскими „активистами“, и эти „активисты“ перепощивают какую-то информацию с этих ресурсов. Условно говоря, у сайтов может быть посещаемость человек 50, но 15 из них постят это в своих группах в соцсетях. У нас нет достоверной информации о том, насколько эти активисты проплачены Кремлем или они просто выполняют роль „полезных идиотов“», — поясняет ответственный редактор Raadio 4 (Таллин) Артур Аукон.

Журналист считает, что преследуемых в Эстонии «российских агентов» можно пересчитать по пальцам одной руки:

«Случаи высылки пророссийских активистов единичные. Все эти решения могут быть обжалованы, и процесс идет, существует даже несколько организаций, в том числе бюро эстонского депутата Европарламента Яны Тоом, которое занимается тем, что оспаривает подобные решения в судебном порядке».

Тоом, которая до начала полномасштабной войны в Украине высказывалась о Путине скорее одобрительно (в частности, она неоднократно хвалила его за боевые действия в Сирии, встречалась с президентом Сирии Башаром Асадом, была постоянным гостем «Вечера с Владимиром Соловьевым» и говорила, что Путину в России нет альтернативы), после 24 февраля осудила российского президента и развязанную им войну, заявив, что такое развитие событий стало для нее «жутким шоком». Теперь она критикует эстонские власти за притеснение граждан РФ, защищая и пропагандистов, и россиян, бегущих от мобилизации.

«С Яной Тоом история достаточно сложная. Я знаю ее очень давно. Она пытается играть в „человека над схваткой“: говорит, давайте мы будем анализировать ситуацию. И плюс она очень прагматична. Когда она посещала эфиры у Соловьева, то прекрасно знала, зачем это делает, потому что ее потенциальный электорат смотрел эти эфиры, и таким образом ей два раза удалось избраться в Европарламент. У Эстонии там всего семь кресел, и вся Эстония — это один большой округ, и нужно набрать огромное количество голосов. То есть Яна Тоом — вполне себе прагматичный и циничный политик. Она ходит по грани, эту грань практически никогда не переходит, то есть ее нельзя обвинить в том, что она выступает против эстонской государственности. Но она делает многие вещи, которые эстонскую общественность раздражают», — говорит Аукон.

По мнению журналиста, Тоом ведет свою игру и «ничего не получала от Кремля, кроме оплаченных билетов в Москву от российских госканалов».

В апреле 2023 года Центр «Досье» и ряд европейских СМИ получили доступ к утечке документов Кремля, где был изложен план влияния на внутреннюю политику стран Балтии. Стратегия была разработана в 2021 году и не учитывала полномасштабную войну в Украине, которая сильно помешала планам администрации президента нарастить влияние в регионе. Однако по этим документам видно, что Кремль собирался сделать ставку на различные организации, например на Координационный совет российских соотечественников (КСОРС). В последние годы он был совершенно незаметен и не вел никакой реальной деятельности в Эстонии, пока в апреле этого года не самораспустился, получив устное предупреждение от эстонской Полиции безопасности. Повлияла ли на это высылка уже упоминавшегося Корнилова (который был членом КСОРС), доподлинно не известно.

Прокремлевской пропагандой в Эстонии занималась еще одна общественная организация — «Вместе» (по-эстонски KOOS) во главе с Айво Петерсоном и Олегом Ивановым. Петерсон в данный момент находится за решеткой: его подозревают в совершении действий, направленных против эстонской государственности. В марте Петерсон безуспешно баллотировался в эстонский парламент, перед выборами посетив оккупированный российскими войсками Донецк и выступив в телепередаче Владимира Соловьева. В эфире у Соловьева «активист» заявил, что Эстонии необходима смена власти путем народного восстания.

Прокремлевские СМИ

В конце февраля 2022 года, сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину, в литовском медиаполе разразился скандал. Издание Respublika назвало войну в Украине «военной спецоперацией», осудило решение литовского регулятора не показывать российские новостные каналы и распространило фейк о бегстве президента Украины Владимира Зеленского из Киева. Вслед за этим крупные торговые сети — Iki, Rimi, Maxima, Norfa и Narvesen, — а также Почта Литвы начали снимать с продажи печатную версию Respublika и Vakaro Zinios («Вечерние новости», еженедельная газета, принадлежит той же Respublika).

Сегодня Respublika старается освещать новости о российско-украинской войне максимально нейтрально. Сайт безоценочно цитирует и Путина, и Зеленского. Но теперь основная ставка сделана на внутреннюю повестку: например, постоянная тема — что Литва якобы «умирает», находясь под гнетом Евросоюза, НАТО и ЛГБТ. Газета также критикует власти Литвы за то, что «они больше говорят об Украине», чем о своей стране.

Кроме Respublika, в Литве, например, свободно распространяется русскоязычная желтая газета «Экспресс-неделя». В номере, с которым ознакомился корреспондент The Insider, новости об Украине подчеркнуто нейтральны, хотя есть редакционная колонка с критикой «отмены русской культуры» в Литве, а также интервью с депутатом Сейма Дайнюсом Кяпянисом, которое начинается с вопроса журналистки:

«В последнее время наш национальный триколор оказался в тени желто-синего флага, гордо развевающегося повсюду. А на окнах Министерства экономики и инноваций Литвы вывешены аж три флага: Украины, ЛГБТ-сообщества и флаг трансвеститов. На сайте министерств наш национальный символ Витиса перекочевал на желто-синий фон. Что все это означает?»

Сам Кяпянис сравнивает размещение украинских флагов с нецензурными надписями на зданиях госучреждений и говорит, что таким образом литовцев «подталкивают к общему флагу, а затем и к совместному проживанию на одной территории с Польшей и Украиной».