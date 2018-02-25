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В Броварах поезд насмерть сбил парня в наушниках

25.02.2018 08:23

Трагедия произошла вчера, около 9.30 часов, недалеко от вокзала. Погибшему броварчанину 19 лет. Он переходил дорогу в неустановленном месте.

В настоящее время проводятся следственные действия. Открыто уголовное производство по ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины, сообщили в полиции.

 

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