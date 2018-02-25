В Броварах поезд насмерть сбил парня в наушниках

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Трагедия произошла вчера, около 9.30 часов, недалеко от вокзала. Погибшему броварчанину 19 лет. Он переходил дорогу в неустановленном месте.
В настоящее время проводятся следственные действия. Открыто уголовное производство по ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины, сообщили в полиции.
Но на фронте без ключевых изменений, по-прежнему продолжаются локальные стычки — борьба патрулей, секретов, малых групп, сапёров и ДРГ в серой зоне, артиллерийские...