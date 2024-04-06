Заградотряды как “завещали деды”. Как российские оккупанты убивают друг друга

Российские захватчики борются с отказниками неуставными методами: для этого, как во время Второй мировой войны, используются заградительные отряды — они расстреливают сослуживцев, которые бегут с поля боя или пытаются сдаться в плен.

Издание «Вот Так» выяснило, кто входит в состав карательных подразделений, какое оружие они используют и кого чаще всего расстреливают.

Ни шагу назад

«Когда мы шли забирать “двухсотых” и “трехсотых” (убитых и раненых. — Ред.), [заградотряд] уже стоял. Метрах в 50 от нашего лагеря. Их было человек шесть-семь с «Калашниковыми». Они нам сказали не брать тех “двухсотых” отказников (солдаты, отказавшиеся участвовать в бое. — Ред.), которых они сами “обнулили”».

Об этом «Вот Так» на условиях анонимности рассказывает контрактник из 25-й штурмовой бригады, которая осенью 2023 года принимала участие в боях в Луганской области. По словам военного, в заградотряде были «все вперемешку»: и мобилизованные, и контрактники и бывшие вагнеровцы.

Заградотряд, о котором говорит собеседник «Вот Так», шел на расстоянии трех-четырех метров позади штурмовиков, которые не подозревали, что по ним могут начать стрельбу.

«Штурмовики не отстреливались от идущих, поскольку не ожидали, что те будут стрелять по ним, а не по противнику. А если бы и знали, их бы все равно приравняли к предателям. И если бы они вернулись в тыл без приказа, их бы все равно “обнулили”», — говорит контрактник.

Заградительные отряды (или блокирующие войска, они же силы противодействия отступлению) — это воинские формирования, расположенные позади передовых сил. Задача бойцов заградотряда — расстреливать сослуживцев, которые отказываются выполнять приказы или бегут с поля боя.

Первые заградотряды в Красной армии появились во время Советско-финской войны 1939−1940 годов и были сформированы из сотрудников НКВД: 27 отрядов по 100 человек каждый. Они действовали согласно приказу — ловить дезертиров и возвращать на фронт.

Действия блокирующих войск на законодательном уровне были легализованы в июле 1942-го, когда народный комиссар обороны Иосиф Сталин издал приказ №227, более известный как «Ни шагу назад!» Это была ответная мера на ряд поражений советских войск в первоначальный период Великой Отечественной войны.

Сталин приказал отказаться от тактики отступления. Для борьбы с отказниками собрали 193 подразделения по тысяче человек каждое. Их задачей было не только ловить задержанных и отправлять обратно в воинские части, но и расстреливать. Только с 1 по 15 августа 1942 года заградительные батальоны расстреляли 1189 дезертиров.

Седьмой лист приказа №227 от 28 июля 1942 года. Фото: Wikimedia Commons

Теперь заградотряды применяются и во время российско-украинской войны. Главное отличие современной практики от советской — дезертиров расстреливают прямо на поле боя. Для этого применяют самое разное оружие: снайперские винтовки, автоматы и минометы, пулеметы и даже БМП (боевые машины пехоты).

Информация о том, что российская армия использует заградительные отряды в тылу «народного ополчения Донбасса», появилась еще в 2014 году, во время эскалации боевых действий на востоке Украины. Тогда в роли сил, противодействующих отступлению, использовали профессиональных бойцов ЧВК «Вагнер».

Проверенные методы

На международном уровне предположение об использовании Россией таких отрядов первым выдвинуло Министерство обороны Великобритании в своем отчете 4 ноября 2022 года. Спустя год к аналогичному выводу пришел Белый дом. Первые сообщения относительно применения блокирующих войск во время полномасштабного вторжения принадлежат украинской разведке на основе радиоперехватов.

«Наша задача — гнать назад [на передовую] тех вшивых солдат, которые начинают разбегаться от ударов артиллерии», — этот фрагмент телефонного разговора Служба безопасности Украины обнародовала 21 марта 2022 года.

Предположительно, боец чеченской Росгвардии рассказал жене о своей основной задаче — сдерживать бегущих с поля боя российских военнослужащих других подразделений.

В тот же день воюющий на стороне Украины Адам Осмаев, командир добровольческого чеченского батальона имени Джохара Дудаева, подтвердил, что из бойцов подразделений Росгвардии, дислоцирующихся в Чечне, формируют заградотряды. Для этих же целей используют чеченских полицейских из спецотряда «Ахмат» в составе войск национальной гвардии России.

Новую информацию о таких подразделениях Главное управление Минобороны Украины распространило в сентябре того же года, вновь перехватив разговоры военных ВС РФ: «Чтобы остановить массовый побег с поля боя, кремлевское командование усиливает использование “проверенных” советских методов “убеждения”. Из перехваченных разговоров оккупантов стало известно об установлении тыла так называемых заградительных отрядов». Далее украинское ведомство сообщает о российском приказе, согласно которому «все отступающие войска будут уничтожены».

Использование блокирующих войск вошло в привычку. Весной 2023 года издание The New York Times со ссылкой на украинских командиров сообщило о том, что в кармане одного из погибших российских военных бойцы ВСУ нашли документ, в котором говорится, что за дезертирство россиянам грозит смертная казнь.

За последние полтора года войны правозащитный проект Gulagu.net, который борется с коррупцией и пытками в российской пенитенциарной системе, опубликовал свидетельства больше десятка российских солдат и офицеров (один из них — Руслан Анитин, которому при попытке сдаться в плен свои же стреляли в спину). Они подтверждают: в тех, кто пытается бежать, стреляют свои же. От них же основатель проекта Владимир Осечкин узнал, как устроены заградительные силы.

Подразделение из 11 человек отправляют на штурм, говорит Осечкин. Командира и замкомандира — это могут быть как зеки, так и мобилизованные — ставят позади их подразделения, на вторую линию, в окопы, чтобы они контролировали солдат. Если кто-то из них без команды бросает автомат и убегает или достает белые тряпки и пытается сдаться ВСУ, командир их убивает. Если же он тоже пытается уйти вместе со своим подразделением, их накрывают артиллерийским или минометным огнем уже их командиры.

Так, есть основания предполагать наличие заградотрядов для самих заградотрядов. О «двойной системе» еще в октябре 2022 года говорил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Система заградотрядов работает не потому что командир садист, а потому что над ним есть другие командиры. И он прекрасно понимает, что если начнет выступать против, то по его душу приедет команда и, возможно, “обнулит”», — говорит Осечкин.

Выстрел в спину

Информация о том, что блокирующие войска открывают огонь по своим соотечественникам, чаще всего поступает от бойцов штрафных отрядов, сформированных на базе Минобороны РФ. Такие подразделения укомплектовывают из заключенных, а также солдат, отказавшихся выполнять приказы командования и не соблюдающих дисциплину.

В марте 2023 года более 20 человек из отряда «Шторм» записали видеообращение Владимиру Путину. Мужчины пожаловались на то, что против них используют заградотряды:

«Они поставили за нами заградительные войска и не давали нам покинуть наши позиции… Они угрожают уничтожить нас одного за другим», — говорит один из штурмовиков.

Обращение бойцов из отряда «Шторм». Видео: ASTRA / Telegram

Военнослужащие из другого подразделения, «Шторм Z», заявили, что командование «ставит им невыполнимые задачи, ведет на убой и стреляет под ноги». А по словам майора из подразделения еще одного «Шторма», Александра Приказчикова, выводя своих людей в тыл, он несколько раз встречал по пути заградотряды, состоящие из наемников ЧВК «Вагнер».

В июне 2023 года Служба безопасности Украины выложила в сеть интервью с двумя российскими военнопленными. Один из них — из числа бывших заключенных — рассказал: «В случае бегства нам сказали, что за нами стоят заградотряды. Кто там стоит, я не знаю, но расстреливают всех, кто будет убегать. Из-за этого я и попал в плен. Потому что не побежал, чтобы свои не застрелили».

Второй военнопленный из этого же ролика назвался пулеметчиком в комендатуре ФСБ. По его словам, во время одного из боев ему поступил приказ открыть огонь по дезертирам: «Стреляли на второй линии и не давали отступить силам “Шторм-Z”. Приказ был — при их отступлении бить на поражение».

Вполне вероятно, в скором времени заградотряды начнут укомплектовывать из осужденных силовиков. Об этом «Вот Так» рассказала Ольга Романова, глава фонда помощи осужденным и их семьям «Русь Cидящая».

«Я поддерживаю связь со всеми тюрьмами и колониями в стране. В этом марте мне сообщили про настроения бывших сотрудников, то есть осужденных следователей, судей, прокуроров, ФСИНовцев. Они все собираются воевать, но погибать совершенно не хотят. И они якобы просятся в заградотряды», — говорит Романова.

Такая информация поступала ей из нескольких мест, в том числе из «Красной утки» (ИК-13 в Нижнем Тагиле). Также «парочка прокуроров под домашним арестом просились очень [в заградотряды]».

«Они понимают, что могут уйти [на свободу] только через СВО, но на передний край не хотят. А заградотряд — это [для них] очень удобно. Прокурор или ФСИНовец хоть осужденный, а все равно свой, он дороже осужденного разбойника или насильника. Конечно, они пойдут сзади», — объясняет правозащитница.

Автор: Ирина Новик

Источник: «Вот Так»