Российские оккупанты строят на Луганщине “Линию Вагнера”. Остановят ли ВСУ бетонные “зубы дракона”?

Противотанковые рвы и бетонные пирамидки в ряд. ЧВК “Вагнер” строит, если уже не построила противотанковые оборонительные инженерные сооружения в Луганской области – очевидно, приготовившись держать на этой линии оборону в случае прорыва украинской армии.

Согласно карте, опубликованной в агентстве РИА ФАН, которое связано с ЧВК “Вагнер”, линия начинается от российской границы восточнее Луганска и затем идет на северо-запад до Кременной, где она резко поворачивает на юг. Далее она доходит почти до Светлодарска, отмечает Би-Би-Си.

Эта линия отделяет условную северную часть Луганской области от южной. Ранее в соцсетях эксперты и военные блогеры высказывали предположения, что ВСУ может стремиться отсечь и освободить север Луганщины.

ФОТО,RIA FAN VIDEO REPORT. Репортаж об установке “зубов дракона” опубликовало агентство РИА ФАН

Телеграм-канал GREY ZONE, который также ассоциируется с ЧВК, утверждает, что линию построили сами вагнеровцы, поскольку считают это целесообразным. Боєздатність військ – що це означає

“Линию Вагнера” никто никому не поручал делать, – говорилось в сообщении. – ЧВК “Вагнер” возводит укрепсооружения, исходя из оперативной обстановки и собственных планов. По Северскому Донцу она идет, поскольку предполагает эшелонированную оборону. Другие детали считаем нецелесообразным раскрывать”.

Репортажи о строительстве линии публиковали в РИА ФАН и других российских изданиях. На них видны ряды бетонных пирамид и техника, которая роет вдоль этих рядов противотанковые рвы.

“Линия Вагнера” уже сейчас пролегает на десятки километров и используется грамотно по всем правилам: с квадратно-пирамидальными укреплениями из железобетона и минными заграждениями”, – говорится в материале, опубликованном на сайте РИА ФАН. “В ближайшем будущем эта система будет сравнима с легендарными укреплениями прошлых войн – линиями Маннергейма и Мажино”, – утверждает автор. Розгром угрупування російських загарбників на Харківщині та трофеї ЗСУ

ФОТО,RIA FAN VIDEO REPORT. В репортажах о строительстве “Линии Вагнера” видно, что вдоль рядов надолбов идут противотанковые траншеи

На самом деле то, что устанавливают военные инженеры ЧВК “Вагнер” в Луганской области, отличается от тех укреплений, которые устанавливались на линиях Маннергейма в Финляндии и линии Мажино во Франции во Второй мировой войне.

По своему устройству они не полностью соответствуют тому, что по этому поводу написано в военных наставлениях советской армии.

Противотанковые заграждения

В военной инженерии такие сооружения называют “невзрывными заграждениями”. Кроме них, бывают также минно-взрывные, электризуемые и другие.

Невзрывные заграждения бывают противопехотными и противотанковыми. Бетонные пирамиды “Линии Вагнера” относятся к противотанковым, их называют надолбами. Во время Второй мировой войны у них появилось неофициальное название – “зубы дракона”.

Кроме бетонных “зубов”, также бывают также противотанковые ежи, завалы в лесу и горах, снежные валы, обледенение и другие. Невосполнимые потери. Насколько сильно ВСУ перемолола “вторую армию мира”

ФОТО,AFP. Украинцы тоже пытались установить на дорогах импровизированные противотанковые преграды, используя тетраподы – бетонные волнорезы

Задача противотанковых заграждений – задержать танки на определенном месте, где их может уничтожить артиллерия. Противотанковые надолбы стали использовать в военно-инженерном деле сразу после появления на поле боя танков. Поначалу против танков применялись заграждения из разных материалов, включая бревенчатые. Битва за Київ. Оборона Гостомельського та Васильківського аеродромів: спроба реконструкції подій

Но уже во Второй мировой при устройстве долговременных линий обороны стали использовать либо бетонные, либо каменные надолбы. Они могли быть разной формы и размеров, кубической, пирамидальной, конусной формы, либо вообще железобетонными балками.

“Грамотно по всем правилам”

Чтобы эффективно останавливать танки, надолбы должны обладать несколькими важными свойствами.

Иметь определенную форму. Есть несколько их типов, но большинство име е т форму конуса, пирамиды, которые могут быть усеченными

Они должны располагаться в несколько рядов в шахматном порядке

Надолбы на “Линии Вагнера” имеют форму тетраэдра и установлены в несколько рядов. Судя по снимкам с воздуха, шахматный порядок не соблюдается, но рядом с ними выкопаны противотанковые рвы, что не полностью, но все же соответствует инженерным наставлениям.

Они должны быть частично врыты в землю

В издании “Справочник офицера инженерных войск”, изданном в “Воениздате” в 1989 году, говорится, что надолбы из бревен, стальных или железобетонных балок, а также из камня устанавливаются при помощи экскаватора. То есть их необходимо частично зарывать в землю. Интервью с офицером ВСУ: «Вторжение из Беларуси будет суицидом. Вторая армия мира закончилась»

В большой статье о невзрывных заграждениях российского военного писателя, в прошлом советского офицера инженерных войск Юрия Веремеева, опубликованной на сайте Armor.kiev.ua, на иллюстрациях изображены схемы установки железобетонных надолбов, на которых подземная часть значительно больше той, которая остается сверху.

ФОТО,GETTY IMAGES. Еще одно импровизированное противотанковое заграждение в Украине. Скорее всего, танки оно не остановит

Надолбы “Линии Маннергейма” также зарывались в землю. “Высота надземной части надолбов колебалась от 70 до 100 см, в грунт они были заглублены на 100-150 см”, – писал в книге “Танки в Зимней войне” писатель, директор Военного музея Карельского перешейка Баир Иринчеев.

На многочисленных фотографиях противотанковых заграждений различных оборонительных линий времен Второй мировой видно, что надолбы, скорее всего, частично зарыты в грунт.

Логика этого действия понятна. Полузарытый в землю надолб гораздо труднее опрокинуть или сместить. Он будет более устойчив и при обстреле, и при попытке сдвинуть его бульдозерным ножом. Американские эксперты – о победах Украины: Ядерный удар в Украине не принесет России стратегических выгод Подорожуючи Луганщиною

Ізварине: усе для фронту

Жовтень 2022 pic.twitter.com/RerEXABbWx — Летов Егор (@tiamat007) October 19, 2022 Между тем, известен как минимум один случай, когда противотанковые надолбы в форме тетраэдра просто укладывались на землю. В английском графстве Кент у деревни Бейкесборн (Bekesbourne) сохранилось несколько таких объектов, оставшихся со времен Второй мировой войны. Очевидно, их устанавливали в ожидании высадки германского десанта.

Эти противотанковые пирамиды изготавливали не промышленным способом, а отливали неподалеку в специальной бетонной форме в земле, после чего перевозили на грузовиках к месту установки.

Они должны быть по возможности хорошо замаскированы

“Линии противотанковых надолб должны быть замаскированы так же тщательно, как и линии окопов, огневые точки. Противник не должен знать о них до тех пор, пока его танки не натолкнутся на это препятствие. Причем он должен быть поставлен в такое положение, чтобы у него не оставалось иного выбора, кроме как преодолевать их”, – говорится в статье.

Эта рекомендация появилась в инженерных наставлениях после того, как выяснилось, что надолбы не очень устойчивы к артиллерийскому огню – например, еще во время Зимней войны 1939 года в Финляндии, и к концу войны финны стали хорошо маскировать заграждения. Розгром російської авіабази «Саки» в окупованому Криму: втрати російських загарбників

“Очень часто для установки надолб отрывалась специальная аппарельная выемка глубиной 1,0-1,2 метра, что затрудняло их визуальное наблюдение и не давало возможности устройства проходов артиллерийским огнем прямой наводкой”, – говорилось в статье в 10 номере “Военно-инженерного журнала” за 1944 год.

Надолбы “Линии Вагнера” не замаскированы вообще. Судя по репортажам РИА ФАН, они расположены в чистом поле и хорошо заметны издалека.

Легко ли штурмовать укрепленные линии?

Сами по себе противотанковые заграждения не могут остановить бронетехнику, только задержать. Их эффективность зависит от того, какие средства используются вместе с ними. Такие препятствия могут быть окружены минными полями, а местность перед ними пристреляна артиллерией.

ВСУ довольно успешно противостоит российской армии в районе Донецка, где боевые действия по сути не прекращались с 2014 года.

Украинцы тоже применяют в Донбассе противотанковые заграждения, однако, судя по фотографиям, массивные бетонные надолбы, которые обычно не зарыты в землю, составляют не сплошную линию. Ими, скорее, перегораживают дороги, вынуждая технику сворачивать на минные поля.

Основу украинской обороны составляют все-таки укрепленные позиции для пехоты, артиллерии и бронетехники. При этом бронетехника и артиллерийские системы должны часто менять позиции, чтобы избежать ответного огня.

Информации об успешном применении стационарных противотанковых заграждений в открытой прессе не появлялось.

Устойчивость “Линии Вагнера” могут обеспечить не столько рвы и “зубы дракона”, сколько артиллерийская поддержка, укрепленные позиции для пехоты, наличие бронетехники, разведка, связь и так далее.

Кроме того, то, что эта линия расположена за рекой Северский Донец, делает ее еще более устойчивой с точки зрения обороны. Форсирование реки – сложнейшая задача, и укрепленная линия обороны сделает ее еще более трудной.

Но, с другой стороны, танки, которые участвуют в этой войне, оснащены 125-миллиметровыми пушками, которые вполне способны разрушить издалека небольшую бетонную пирамиду. Гаубицы, которые поддерживают наступление, стреляют еще более мощными снарядами.

Тот факт, что “зубы дракона”, когда они хорошо просматриваются издалека, становятся уязвимыми для огня артиллерии, заметили еще во время Финской войны.

ФОТО,GETTY IMAGES. Надолбы “Линии Зигфрида” в Германии сохранились до сих пор

Финские войска использовали хорошо укрепленные оборонительные позиции на “Линии Маннергейма” и впоследствии на “Карельском валу”. В отличие от преимущественно равнинной местности в Луганской области, финские укрепления располагались в лесах, где было довольно много скал, и эта местность сама по себе была более удобна для обороны.

“Надолбы оказались во многих местах попросту слабыми, сдвигались 30-тонными “Т-28”, более того, саперы зачастую просто подрывали надолбы зарядами взрывчатки, пробивая проходы для легких танков. В 13-й легкотанковой бригаде полковника В.И. Баранова практиковалась стрельба по надолбам бронебойным 45-мм снарядом, разрушавшим каменный надолб полностью, и “БТ” бригады в боевых условиях расчищали себе путь самостоятельно. На руку наступавшим советским войскам сыграл и хороший обзор линий противотанковых надолбов с дальних артиллерийских позиций, в особенности на открытых и ровных участках местности”, – говорится в книге Алексея Исаева “Десять мифов Второй мировой”.

“Надолбы не были замаскированы, просматривались с советской передовой и могли уничтожаться огнем советской артиллерии прямой наводкой. Советские саперы также могли заранее спланировать боевой маршрут для подрыва надолбов в ночное время”, – говорится в книге .

Инженерные танки

Для борьбы с различными заграждениями разработана и специальная техника, например, инженерные танки. В СССР была создана инженерная машина разграждения ИМР-2. Такие машины были в украинской армии, но сколько именно их осталось в настоящее время, сказать сложно.

ФОТО,GETTY IMAGES. Маршал Алан Брук, маршал Бернард Монтгомери и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль на “Линии Зигрфрида” в Германии

В прессе сообщалось о том, что такая спецтехника попала в руки ВСУ во время наступления под Харьковом, но, опять же, о ее состоянии и дальнейшей судьбе ничего неизвестно.

Кроме того, в украинской прессе пишут, что Германия обещала передать Украине пять машин разграждения Pionierpanzer 2A1 Dachs. Эту информацию подтверждает и голландская исследовательская группа Oryx.