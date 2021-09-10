Что общего у мексиканских наркокартелей и «Талибана»

Как будут развиваться события в Афганистане, не знает никто. Но сейчас ясно: наряду с политикой они затронут и другие аспекты мировой повестки, в частности, наркоторговлю, считает Анабель Эрнандес.

Многие эксперты уже давно называют движение «Талибан» «нарко-террористической организацией». Его укрепление после захвата власти в Афганистане вынудит перестроиться других участников глобального рынка наркотиков, включая мексиканские наркокартели.

Наркоторговля приносит деньги и власть

Хотя Мексика и Афганистан расположены очень далеко друг от друга и сильно отличаются в историческом, общественном и религиозном плане, у «Талибана» и мексиканских картелей есть две общие черты: обе организации зависят от торговли наркотиками и расширяют подконтрольные им территории и свое политическое влияние с помощью насилия. Так, перед выборами в Мексике в июне 2021 года наркокартели запугивали и убивали неугодных им кандидатов, финансировали предвыборные кампании и покупали голоса избирателей, делая это еще более открыто, чем ранее.



Выборы в Мексике в июне 2021 года проходили на фоне запугивания кандидатов и подкупа избирателей со стороны наркокартелей Выборы в Мексике в июне 2021 года проходили на фоне запугивания кандидатов и подкупа избирателей со стороны наркокартелей

Еще в октябре 2009 года в докладе Конгресса США говорилось об опасности, исходящей от «Талибана» и мексиканских наркокартелей как «транснациональных компаний, занимающихся незаконным оборотом наркотиков», и указывалось на опасное сходство между ними, которое с тех пор увеличилось.

Власти замешаны в торговле наркотиками

На Мексику, Афганистан и Мьянму приходится до 95 процентов производства наркотиков из опиумного мака: героина и других опиоидов, а также их торговли. В Мексике этим занимаются картели при поддержке отдельных чиновников. В Афганистане, по данным США и ООН, группы, напрямую связанные с «Талибаном». Эти группы также занимаются наркобизнесом при поддержке правительства, в том числе и прошлого, пользовавшегося поддержкой США. Согласно докладу Конгресса США от 2009 года, доходы от торговли наркотиками составляли тогда до 50 процентов ВВП Афганистана.

Производство наркотиков способствует росту их потребления в Афганистане

Официальное отношение «Талибана» к наркотикам всегда было двойственным: потребление было запрещено, а производство и торговля разрешены. Согласно докладу Госдепартамента США, опубликованному в начале 2021 года, большая часть опиумного мака в Афганистане выращивалась в регионах, находившихся под контролем «Талибана». Организация получает значительные доходы от торговли наркотиками. Это приводит не только к конфликтам, но и подрывает правовое государство, способствует коррупции и развивает потребление наркотиков в стране, говорилось в документе.

В докладе ООН, вышедшем в апреле нынешнего года, также говорится о прямой связи между «Талибаном» и производством опиумного мака. В 2019-2020 годах площади, на которых в стране выращивается мак, увеличились со 163 тысяч до 224 тысяч гектаров.

«Талибан» и мексиканские картели могут дополнять друг друга

В Мексике наркобизнес породил ряд картелей. Самым крупным сейчас является картель Синалоа, он контролирует самые высокоурожайные площади в стране, на которых выращивается опиумный мак. Это должно было бы превратить этот картель в конкурента «Талибана», однако обе организации обслуживают различные рынки, поэтому могут дополнять друг друга.



Анабель Эрнандес Анабель Эрнандес

По оценкам американского Управления по борьбе с наркотиками (США), Синалоа является фактическим монополистом на рынке героина в США. Кроме того, этот мексиканский картель торгует наркотиками в 60 процентах стран мира — в Западной Африке, Европе, а также в России, Индии и Китае — странах, в которых также продают наркотики из Афганистана. Однако в них Синалоа в основном сбывает кокаин из Южной Америки и синтетические наркотики. Это будет не первый случай, когда группы, которые вообще-то должны конкурировать друг с другом, объединятся, чтобы увеличить прибыль и политическое влияние. И, как правило, их политическое влияние растет вместе с доходами.

Журналистка и публицист Анабель Эрнандес уже многие годы пишет о наркокартелях и коррупции в Мексике. Из-за угроз убийства ей пришлось уехать из Мексики в Европу, где она теперь живет. В 2019 году Эрнандес была награждена премией «За свободу слова» (Freedom of Speech Award), которую присуждает Deutsche Welle на конференции Global Media Forum в Бонне.

Источник: Deutsche Welle