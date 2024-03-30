Чи є за терактами ІДІЛ в рф якась стратегія?

Чи є за терактами Ісламської Держави (а конкретно вілаяту Хорасан) в рф якась стратегія? Якщо є, то яка і які можуть бути наслідки для рф від реалізації такої стратегії?

Ми не можемо точно знати стратегію Хорасану чи взагалі бути впевненими, що стратегія є. Я можу назвати щонайменше три варіанти. Лише деякі з цих варіантів будуть мати наслідки для рф, але суттєво вплинути на спроможність рф вести проти нас війну ті наслідки не будуть здатні.

Спочатку про структуру підпорядкування в ІД

ІД зараз – це ніяка не держава, а підпільна організація з дуже високим рівнем автономності окремих структур і як результат з високою секретністю. Окремі вілаяти раніше більш чітко підпорядковувалися поточному халіфу та Шурі (раді, тобто фактично штабу центральної підпільної організації). Зараз ІД це конгломерат напівавтономних структур. З яких вілаят Хорасан одна з найпотужніших, після розриву ІД з Боко Харам. Власне ситуація з Боко Харам і є прикладом виходу структур з під центрального контролю ІД. Зараз Боко Харам фактично воює з вілаятом Гарбі Іфрікʼя (Західна Африка), який раніше з того Боко Харам і складався фактично.

Тобто вілаят Хорасан або ІДІЛ-Х чи ISIS-K це частина ІД, але достатньо автономна.

Загалом вілаят Хорасан створювався в межах глобальної стратегії тотального джихаду проти всіх, я писав про це в своїй телезі раніше. Але на відміну від інших вілаятів, деякий час під контролем Хорасану були достатньо великі території.

Загалом у ІД є певні проблеми з постановкою стратегічних завдань. Бо замість стратегії в них релігійні догмати в дуже жорсткому їх трактуванні. Для прикладу той самий вілаят Хорасан, через релігійні обмеження, не міг визнати в 2015 право Талібана на керування Афганістаном (який частково входить до вілаяту Хорасан в кордонах визначених ІД).

Це призвело до того, що Талібан у неофіційному союзі з офіційною на той момент владою Афганістану та США тупо військово переміг Хорасан і перетворив його у повністю підпільну організацію не здатну захопити бодай одну провінцію Афганістану. Як суто військова сила Хорасан практично зник, залишилися як військові (а точніше партизанські) формування його формально союзні організації, які номінально визнають владу халіфа, бо їм потрібен організаційний ресурс ІД. Сама військова складова Хорасану частково виїхала да Сирії та Іраку і там загинула. Частково військові Хорасану знову присягнули Талібану.

Тепер Талібан у Афганістані має всю повноту влади (і багато вмотивованої піхоти та бронетехніки) і перспективи Хорасану у відвоюванні бодай чогось мізерні. Бо Талібан трактував догмати більш гнучко і як результат отримав підтримку або нейтральність від всіх гравців в регіоні, яких варто було брати до уваги. ІД же був ворогом для більшості гравців, окрім можливо союзних організацій з пакистанських талібів (які і стали основою Хорасану), етнічних таджиків та узбеків. Навіть шиїтів Талібан зробив нейтральними і використав проти Хорасану.

Тому про стратегію у випадку ІД треба говорити дуже обережно.

І саме тому перший варіант, що ніякої РАЦІОНАЛЬНОЇ стратегії перемоги, або хоча б зламу поточної безвихідної ситуації, у Хорасану нема. Тобто ІД готовий і далі бути як Аль-Каїда, а не тим ІД, який володів величезними територіями. Тобто теракт в Крокусі, це такий самий теракт, як підрив в іранському Кермані. Багато жертв, піар, але конкретного результату терору нема. У ІД є публічні вороги, власне всі держави, до яких ІД відносить умовний захід, рф та багато кого ще, та мусульмани, яких ІД вважає відступниками.

ІД це підпільна терористична організація, в них діють напівавтономні штаби, вербувальні структури, організаційні відділи – ось вони і працюють. Роблять окремі теракти, для того аби люди не сиділи без діла. Хтось вербує, хтось організовує, хтось збирає гроші, хтось медійно підкручує результати терактів, щоб всі інші мали ресурс для джихаду.

Структура існує – тому треба щось робити. Організаційний потенціал ІД, як був на голову вище будь-якої аналогічної організації, так і залишився. Дещо змінилася тактика, раніше ІД використовував виключно смертників. Але теракт в Кермані був скоріше за все з дистанційним підривом, тобто агентура Хорасану просто залишила вибухівку з телефонами на маршруті процесії, і далі дистанційно підірвала. ІД показала двох організаторів теракту, але Іран ніколи не підтверджував, що вони були смертниками.

У рф Хорасан використав найманців, але чесно намагався їх евакуювати в Білорусь, чи то для того аби потім витягнути, чи то для залягання на дно. Тому це укладається в зміну тактики, бо можливості у ІД вже не ті. Хоча вистачає прикладів і коли теракт не мав плану евакуації (в Стамбулі взяли всю мережу, здається). І, як ми бачимо, якось так воно і працює. В Ірані за Керман не заарештували нікого, у рф простих виконавців. США попереджали про теракти Хорасану і Іран, і рф. Іран звинуватив у теракті Ізраїль, рф звинуватила Україну та Захід. Є двіж, але нема ніяких політичних наслідків. Нема якісної зміни ситуації для ІД.

У випадку якщо стратегії нема, то наступний теракт Хорасану буде, але ще десь, де буде зручніше. Можливо і у рф, але скоріш за все – ні. В такому випадку, з точки зору створення проблем для рф, це кінцева.

Але уявімо, що якась глобальна стратегія, окрім просто підривати щось, у Хорасану є

Хто головний ворог саме Хорасану? Звісно Талібан, бо він займає саме ту територію, яку Хорасан вважає власною. І є найбільш сильним супротивником для Хорасану.

Хто союзники Талібану? В першу чергу, мабуть, Пакистан. Але там все складно. Другим за значущістю союзником є, мабуть, Китай. Якому потрібен зрозумілий режим в Афганістані, а не розплідник джихадистів. А далі йде росія. Але і тут все складно, бо можливі плани Талібану на Таджикистан росію не влаштовують. Зараз у талібів величезна кількість вмотивованої піхоти, захопленої американської зброї, відсутність торгівельних партнерів за межами Центральної Азії і певні проблеми з таджицькими союзниками Хорасану, які розташовуються десь на кордоні між Афганістаном та Таджикистаном.

Тим не менш. Після захоплення влади Талібаном товарообіг між Афганістаном та рф суттєво зріс. Татарстан створив у Кабулі бізнес-центр для торгівлі з талібами. Налагоджується бартер російської нафти в обмін на сільгосп продукцію. Загалом рф для Афганістану – засіб отримувати нафту, бензин, ЛНГ, дизель та пшеницю. Енергоносії та їжа. Це важливо для Талібану.

Скоріш за все існує ринок збуту у рф наркотичних речовин, відповідно є і валютні надходження від наркотрафіку. Звісно, на фоні навіть обороту Казахстану з Афганістаном, російський в п’ять разів менший. Інвестиції у капітальне будівництво Афганістану цікавлять скоріше Китай, ніж рф. А без цих інвестицій торгівлі не буде. Хоча про плани щось там будувати у Афганістані росія заявляла. Але це ж росія, між планами та реальністю може бути прірва.

Тим не менш, якась підтримка Талібану від рф є. Можливо, стратегія Хорасану в тому, аби змусити рф відмовитися від підтримки Талібану, щоб ускладнити становище талібів. Бо поки що у Талібану в Афганістані з точки зору економіки все непогано, курс афгані навіть укріплюється (не тільки через зростання торгівлі, а через адміністративні обмеження, але тим не менш). Соціальне незадоволення як результат не дуже зростає. І Талібан вважається переможцем і беззаперечним лідером країни.

Хорасан вже організовував теракти проти рф, але це сталося біля посольства рф в Кабулі.

Можливо, стратегія Хорасану була в тому, аби якось змусити рф відмовитися від контактів з Талібаном, і тоді теракти Хорасану в рф будуть продовжуватися. Результатом цих дій може стати згортання співпраці між кремлем та талібами, що може призвести до рішення талібів почати якусь маленьку побєдоносну.

Наприклад, з тим самим Таджикистаном, на кордоні з яким таліби тримають сили більші за всю таджицьку армію. Загалом на кордоні з Таджикистаном таліби передали владу союзній організації етнічних таджиків Джамаат Ансаруллах. І навіть сили цієї організації співставні з армією Таджикистану. Хоча Таджикистан після перемоги Талібів в два рази збільшив армію за допомогою мобілізації.

Або Хорасан може вважати, що припинення співпраці рф з талібами хоч якось погіршить ситуацію з енергоресурсами в Афганістані.

Але це дуже слабке припущення, бо є ще Пакистан і Китай. На які вплинути терактами не вийде. Пакистан тих терактів бачив багато, а в Китаї не попрацюєш, там всі мусульмани під пильним наглядом цифрового концтабору. А може не вийде повпливати терактами і на рф, бо загибель росіян кремль не лякає. Бєлгород не дасть збрехати.

Але є ще один варіант

Можливо мета Хорасану вплинути не ситуацію в Афганістані. Бо таліби вже показали, що можуть розматувати Хорасан, армія в них величезна, методів вони не обирають, а соціальна підтримка ІД в Афганістані дуже слабка, через ті самі провали в стратегії. Бо стратегія була вбивати всіх хто не Хорасан, включно з мірняком. Афганістан зараз не виглядає країною, яку Хорасан здатен захопити.

У випадку, якщо положення Талібану в Афганістані Хорасан вважаю досить стабільним, можливою ціллю терактів в рф може бути не зміна позиції росії, а зміна ситуації в Таджикистані. Не дуже логічно звучить?

Насправді в цьому є сенс.

Вербувальні сітки ІД і самого Хорасану великі. Вони могли найняти на цей теракт багато кого. Звісно, етнічних таджиків в ІД багато, а в Хорасані ще більше. Для прикладу затримана в Німеччині підпільна група Хорасану під назвою «Такім» повністю складалася з таджиків. Але і в ІД, і в Хорасані вистачає представників інших етносів. Навіть етнічних росіян чи окупованих росією народів.

Наприклад, куратором німецької групи «Такім» від Хорасану був дагестанець. Або, ще для прикладу, теракт Хорасану в Стамбулі зробили громадянин Таджикистану та росіянин на імʼя Давід Тандуєв. В рф я знайшов декілька людей таким ПІБ і це мешканці Владикавказу та якихось сіл в Північній Осетії, ще один з Норильська. Той що з Норильська має по батькові Черменович, Чермен це популярне у осетинів імʼя. Тобто, скоріш за все, Тандуєв не таджик, а осетин. Та і імʼя Давід не таджицьке.

Тим не менш у складі найманців Крокусу були виключно таджики. Причому вони не були всі між собою знайомі заздалегідь. Тобто їх саме що звели. Може, це співпадіння, приклади можливості такого були вище. Може, це результат того, що вербування саме під цей теракт робила одна вербувальна мережа, націлена саме на таджиків, і тому склад найманців вийшов моноетнічним. А інші мережі вербування вирішили не включати, аби не спалити. Тим більше, що тіпів не планувалося використовувати як смертників, і всім було зрозуміло, що в випадку арешту вони здадуть вербувальну мережу.

А можливо, використання виключно таджиків в Крокусі було планом тригернути росіян проти етнічних таджиків в рф.

І якщо такий план був, то він спрацював. В рф зараз посилюється антитаджицька істерія, яка розвивається в рамках антимігрантської істерії загалом. Серед всіх країн Центральної Азії таджиків в рф найбільше за всіх. Їх і так не любили в росії, а тепер просто ненавидять і бояться. Навіть поверхневий аналіз російських соцмереж каже саме про істерію, яка тільки зростає. Шовіністичні жарти про «ділдоджонів», «равшанів», «джамшутів», «мастурбеків» «тожєросіян» та «іностранних спеціалістов» (хз що це, я так думаю, що якась з цитат путіна, але можу і помилятися) зараз просто всюди. Але про це далі.

Розвиток істерії, бойкот таджиків від роботодавців, адміністративні обмеження у відповідь на майбутні теракти Хорасану в рф можуть призвести до відтоку таджиків з рф назад то Таджикистану.

Згідно з опитуваннями в Таджикистані до 70% домогосподарств критично залежать від переводів трудових мігрантів з рф. За даними Світового банку, ця залежність значно менша і складає всього 22% домогосподарств. Тим не менш це багато, плюс мультиплікатори. Переводи з рф до Таджикистану величезні – це мільярди доларів. В 2022 році переводи з рф склали у ВВП Таджикистану 23% відсотка ВВП (за іншими даними 17%). Десь в такому діапазоні воно тримається роками. Це величезні цифри та величезна залежність. Навіть коливання курсу рубля впливають на економічну ситуацію в Таджикистані. І впливають суттєво.

У випадку якщо таджиків-мігрантів почнуть вичавлювати назад в Таджикистан з рф одночасно складуться два фактори. Кількість надходжень з рф в економіку Таджикистану зменшиться і це суттєво погіршить вже погану економічну ситуацію в Таджикистані. Світовий банк ітак постійно сигналізує, що діти в Таджикистані хронічно недоїдають, є проблеми з електрикою та водою, і загалом економіка дохла. Одночасно велика кількість чоловіків, які повернуться в Таджикистан, не зможуть знайти ніякої роботи, бо її тупо нема в Таджикистані для такої кількості людей. І навіть ті робочі місця можуть зникнути, бо економічна ситуація загалом погіршиться, через зменшення переводів від заробітчан. Це легко може призвести до соціального вибуху.

Складною ситуацією в Таджикистані може скористатися, як не дивно, Талібан. Той самий Джамаат Ансуруллах, який зараз тримає кордон Талібану та Таджикистану, це залишки таджицької опозиції, яка програла громадянську. В них тепер також є американська зброя від талібів. І багато. І багато людей. І вони дуже не проти повернутися.

Але поки що ситуація для цього несприятлива. Режим в Таджикистані умовно стабільний.

Більш того Талібан достатньо прямо каже, що його непокоять таджики, які підтримують Хорасан, і переховуються на кордоні, а до самого Таджикистану в них претензій нема. І кажуть, що планів наступу в Таджикистан не мають. Чи це правда, чи ні, не можу сказати, але торгівля с Таджикистаном для Афганістану важлива (хоча не критична). Якою буде позиція Ансаруллах у випадку, якщо Таджикистан почне розвалюватися зсередини, чи будуть вони лояльні Талібану, чи ризикнуть провести інтервенцію самостійно, я сказати не можу. І ніхто не може, може і сам керівництво Ансаруллах не знає.

Аналогічно складним становищем Таджикистану може скористатися, наприклад, Киргизстан. В них спірна територія на кордоні і в 2022 була, хоч і коротка, але справжня війна з артою, авіацією та Байрактарами, яка закінчилася підписанням мирної угоди. Брали участь в конфлікті і громадяни Афганістану з етнічних таджиків, може, як третя сила, а може – за згодою з владою Таджикистану. Кожна з сторін звинуватила іншу у спланованій операції.

Як ми бачимо спалахнути на кордонах Таджикистану може.

Але негаразди в Таджикистані можуть бути потрібні і самому Хорасану. Хорасану вкрай потрібна власна територія, аби повторити успіхи ІД десятих років. І Таджикистан може стати жертвою не Талібану (або спочатку не Талібану) чи Киргизстану, а самого Хорасану. Соціальна напруга від повернення навіть пари сотень тисяч таджиків на постійне проживання в Таджикистан може привести до будь-яких наслідків. Послаблення влади, масові протести, погіршення економічної ситуації до стану неприйнятної для населення, прикордонний конфлікт з Киргизстаном, транскордонна операція Талібану для пацифікації груп Хорасану в Таджикистині, заворушення, репресії і оппа – як і в Сирії та Іраку виникає новий вілаят. Точніше, як новий.

Хорасан включає і частину територій Таджикистану (а також Узбекистану, Туркменістану, Афганістану та Ірану). Власне наслідки нестабільності в Таджикистані і будуть повторенням ситуації в Сирії та Іраку, і таких умовах ІД працювати вміє ДУЖЕ вправно. Зомбатор там працює на ура. Навіть якщо влада Таджикистану утримається, то бонусом Хорасан отримає ще більше таджицьких біженців у всіх країнах світу.

Та сама німецька група Хорасану «Такім» спочатку збиралася з Німеччини їхати до Таджикистану та качати саме його. Аде де дагі там напряги, і тому дагестанець відправив їх вбивати німецьких ютуберів та штурмувати авіабази США. Не вийшло ні того, ні того, але скільки ще таких груп у Хорасану?

У випадку, якщо Хорасан запалить ситуацію, то Таджикистан може провалитися в чорну діру. Стати не країною, а територією. І це вже буде проблемою і для рф, бо далі стабільність може поплисти в Киргизстані та Узбекистані. А там чи втримається Казахстан дуже велике питання. Але насправді реагувати на діяльність Хорасану і Талібан і рф будуть навіть у випадку хоча б найменших їх успіхів навіть тільки Таджикистані. Бо Талібан розуміє проблеми від Хорасану ДУЖЕ добре, він міг програти йому війну в Афганістані. Ну а росія просто буде підтримувати будь-якого диктатора.

В рф всі ці можливі проблеми розуміють. Але рф до всього цього виявилася не готовою, то в них зараз одночасно ДВІ стратегічні лінії, які протирічать одна одній.

Перша лінія – це лякати всіх інших можливих найманців Хорасану і показувати, що будуть жорстко катувати та відрізати всі частини тіла, які зможуть. Щоб кожен розумів, що взаємодія з Хорасаном це шлях в один кінець.

Але росіяни, яких міграційна політика путіна не влаштовує, таку діяльність розуміють як ВЖЕ НАРЕШТІ МОЖНА. Як відомо, росіяни вільний народ, тому емоції власні проявляють тільки якщо начальник дозволив. Нургалієв так би мовити разрєшил. І от тепер росіяни думають, що начальник дозволив, що все можна, і вуха різати, і викидати з роботи, і депортувати. І просто бити на вулицях. Істерія проти таджиків в рф набирає оберти і не тільки в соцмережах. Таджики у відповідь до речі також не мовчать. Хоча діаспора намагається понизити градус дискусії. Поки виходить не дуже.

Тим не менш росія НЕ МОЖЕ змінити міграційну політику і потребує робочих рук таджиків, узбеків і всіх інших сусідніх народів, бо самих росіян відправляють в армію і вони тікають з рф. Вже зараз ВПК рф відчуває критичну нестачу робітників. Росіяни розуміють, що від повернення таджиків у Таджикистан, проблеми будуть і в рф, і в Таджикистані.

Тому одночасно російська влада намагається інспірувати кампанії на захист етнічних таджиків. В одній такій засвітився Тіматі, якого теперь хейтять всім рунетом. Тому що думають, що можна. Також кремль готовий обговорювати смертну кару для терористів, український слід, системи пожежогасіння в концерт-холах, але тільки не міграційну політику. Її рф поки що змінювати не готова. Поки що.

У випадку, якщо план Хорасану був саме в тому аби спровокувати росіян проти таджиків, та примусити рф змінити міграційну політику стосовно хоча б таджиків, то потенціалу для розвитку такого плану дуже багато.

Хорасан може продовжувати теракти і далі. Нема потреби навіть робити їх настільки ж масштабними та пропрацьованими, як теракт в Крокусі. Такі теракти навіть така потужна організація як Хорасан часто робити не може. Але для підтримки істерії можна робити і простіші, достатньо щоб виконавцями були таджики. Чи навіть узбеки. Все одно росіяни їх не відрізняють. А формат теракту може бути будь-який. Хоч ножами на вулицях ріжте. Далі російське суспільство та російськи спецслужби разом с силовим апаратом виконають всю роботу за Хорасан. Бо у фашистській державі толерантність складно запровадити.

Вже зараз певні регіони рф видають накази забороняти брати на роботу таджиків на певні підприємства. В тому числі і водіями у таксі. Якщо в рф не буде роботи для таджиків, якщо репресії стануть масовими, або буде фактичний неофіційний бойкот наймати таджиків від переляканих росіян, то таджики почнуть повертатися додому. Або можуть почати виїжджати у Європу, але там їх вже чекає Хорасан. І у випадку, якщо план саме качати Таджикистан, то після вербовки в Європі вже сформовані групи знову ж таки відправлять в Таджикистан.

Висновок

На даний момент не можна сказати чи була стратегію у Хорасану та яка. Я скоріше ставлю на відсутність стратегії, і що це просто теракт для медійних балів. Попри великий організаційний потенціал та масштабні вербувальні сітки, наявність вмотивованих людей, ніякої єдиної стратегії за терористичною діяльністю Хорасану(на рівні геймчейнджеру) не проглядалося.

Окрім того, США мають інформацію майже про кожен більш менш великий теракт Хорасану. Нечітку, неконкретну, але мають. Тобто поки Хорасан вербує людей, США вербує людей всередині Хорасану. В такій ситуації велику стратегію розгорнути складно, тим більш якщо вона потребує часу. І поки що США не сигналізують про наявність масштабної стратегії у Хорасану, і ніяких власних дій не реалізовують.

Так, Хорасан в 2024 році в середньому робить один теракт на місяць. Але географія – Керман в Ірані, Стамбул в Туреччині та росія. Стратегії за цим не проглядається, якщо чесно. Якщо б вона була, то Хорасан би мав на чомусь конкретному зосередитися.

Але хто знає. Чи не з’явиться ця стратегія через відповідь російської влади та суспільства на теракт та загрозу? Може стратегії і не було, але ІД та Хорасан також вміють аналізувати соцмережі та медіасферу, без цього ніяка вербовка неможлива. Може тепер вони ту стратегію побачать і почнуть реалізовувати?

Самоздійснюване пророцтво справа така.

Автор: Антон ШВЕЦЬ

Джерело: телеграм-канал автора