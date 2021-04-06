COVID-19 у Європі: які карантинні обмеження діють у різних країнах ЄС та у Києві

Зростання кількості інфікувань коронавірусом у багатьох країнах Європейського Союзу призвело до нових локдаунів. Чим вони відрізняються, і де карантинні обмеження найжорсткіші?

Німеччина: відмова від «великодньої тиші»

Канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) хотіла б суворіших заходів у боротьбі з коронавірусом, однак глави урядів 16 федеральних земель ФРН поки не дали згоди на запровадження нового загальнонаціонального жорсткого локдауну, зазначає DW.

На своїй останній зустрічі вони лише подовжили вже чинні заходи до 18 квітня. Від анонсованої раніше «великодньої тиші через політичні та організаційні причини також вирішили відмовитися.

Загалом зустрічатися зараз можуть не більше п’яти осіб з двох різних домогосподарств. Так зване правило «аварійних гальм» передбачає, що правила посилюватимуться, коли в окремих регіонах кількість нових випадків за тиждень із розрахунку на 100 тисяч жителів перевищуватиме 100.

У громадському транспорті та магазинах по всій Німеччині громадяни зобов’язані носити медичні маски.

Франція: вже третій жорсткий локдаун

Французький президент Еммануель Макрон наприкінці березня оголосив про запровадження третього загальнонаціонального локдауну. Правила, які вже довгий час були чинними в окремих регіонах, починаючи з 3 квітня, на чотири тижні стали чинними на території всієї Франції.

Президент Франції Еммануель Макрон оголошує черговий локдаун

Ці протиепідемічні заходи передбачають, що більшість магазинів залишаються закритими, а з сьомої вечора діє комендантська година. Окрім цього, великодні канікули у школах і дитячих садках подовжено на один тиждень.

Бельгія: перукарні зачинені

Той, хто хоче піти в Бельгії у магазин, віднедавна мусить робити попередній запис на конкретний час. Виняток становлять лише заклади, де продають товари першої необхідності.

Школи та університети зачинені на три тижні включно із великодніми вихідними. Перукарі, татуювальники та косметологи поки що змушені повністю припинити роботу.

Раніше було заплановано пом’якшити протиепідемічні заходи 19 квітня. Щонайменше до цієї дати діятиме запроваджена вже декілька місяців тому нічна комендантська година та обмеження на в’їзд в країну, чинні з кінця січня.

Іспанія: обов’язкові маски на пляжі

У Іспанії місцеве населення й туристи віднині мають, перебуваючи в громадських місцях, у тому числі й на вулиці, носити медичні маски. Це правило поширюється на всю країну. Дещо іншою є ситуація із подорожами. Поки багато регіонів на час Великодня обмежують мобільність власних жителів, туристи з ЄС отримують змогу засмагати на курортах, зокрема популярній серед німців Майорці.

В Іспанії навіть на пляжах доведеться носити захисну маску

Португалія: поступове пом’якшення

У Португалії до 15 квітня залишається чинним надзвичайний стан. Після того як взимку кількість інфікувань дуже сильно зросла, у країні було оголошено локдаун. Оскільки кількість нових випадків внаслідок цього зменшилася, з середини березня португальський уряд почав поступово пом’якшувати жорсткі обмеження.

У квітні музеї мають знову відчинити свої двері. Наступним кроком мають стати кінотеатри, театри та усі магазини — якщо дозволить епідемічна ситуація.

Греція: на вулицю — лише за поважної причини

Загальнонаціональні жорсткі обмеження залишаються чинними в Греції щонайменше до 5 квітня. Людям у країні дозволено залишати свої домівки з п’ятої ранку до дев’ятої вечора, але лише за наявності поважної причини: походу на роботу, занять спортом, відвідин лікаря чи вигулювання собаки. Для тих, хто в’їжджає у Грецію, необхідно здати тест та відбути карантин.

У Греції вийти на вулицю можна лише за поважної причини

Болгарія: обід на вулиці

Попри те, що кількість інфікувань коронавірусом й надалі залишається високою, болгарський уряд пом’якшив обмеження вже 1 квітня. Жителі країни тепер знову можуть сидіти в ресторанах на відкритих майданчиках. Театри також відкрилися, але із меншою кількістю глядачів, яким дозволено перебувати у залі.

Протягом квітня знову мають відкрити дитячі садки й школи.

Чехія: зустрічатися можна лише вдвох

Чехія ще декілька тижнів тому була країною із найбільшим у світі числом нових випадків протягом тижня із розрахунку на 100 тисяч жителів. Відповідно у всіх регіонах країни було запроваджено найвищий з п’яти ступенів надзвичайного стану. Зустрічатися дозволяється лише двом особам за винятком членів однієї родини.

Як і в багатьох інших країнах Європи, у Чехії зачинені ресторани, кінотеатри, музеї та магазини із товарами, які не належать до предметів першої необхідності. В країні й надалі діє нічна комендантська година. Крім того, заборонено залишати межі власних населених пунктів. Віряни мають право відвідувати свої церкви, але в поховальних церемоніях і весіллях можуть брати участь не більше 15 осіб.

Угорщина: життя на паузі

Угорщина також сильно постраждала від коронавірусної кризи. Вже деякий час в’їзд до країни дозволено майже винятково угорським громадянам. Для німця, наприклад, в’їхати в країну практично неможливо. Разом із комендантською годиною з 20-ої вечора, зачинено майже усе, що не є необхідним для задоволення першочергових потреб. Весілля можна святкувати лише в тісному сімейному колі, поховання дозволені за участі до 50 осіб.

Швеція: відносно слабкі обмеження

Ця скандинавська країна від початку пандемії дотримується відносно ліберального курсу із багатьма рекомендаціями, але малою кількістю заборон. Однак з початку січня, після ухвалення закону про пандемію, уряд почав більше втручатися в громадське життя. Хоч у порівнянні з іншими країнами ЄС ці заходи, все одно, виглядають м’яко. У ресторанах за одним столом дозволено сидіти не більше, ніж чотирьом особам. Збиратися разом можуть не більше восьми людей. Магазини та готелі залишаються відчиненими.

Автор: Марина Штраусс, Олександр Голубов; DW

Перший день нового локдауну в Києві З понеділка, 5 квітня, в Києві значно посилені карантинні обмеження. Вони будуть діяти щонайменше до п’ятниці, 16 квітня. У виданні «Ділова столиця» зібрали найважливіші новини про те, як столиця України живе в умовах жорсткого карантину

Які обмеження діють у Києві Так, в столиці, зокрема, з 5 квітня діють наступні обмеження: були закриті всі школи і дитячі садки;

весь громадський транспорт — і наземний, і метро — працює за спеціальними перепустками пасажирів (виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури);

керівники установ, підприємств повинні відправити співробітників на віддалену роботу або, кому можливо, надати відпустки;

заклади громадського харчування можуть працювати тільки на винос або доставку (вони повинні були так працювати ще з 20 березня);

продуктові ярмарки припинили роботу з 1 квітня. З 20 березня в столиці заборонено: робота установ культури (закриті кінотеатри, театри, музеї, концертні зали);

робота торговельно-розважальних центрів;

проведення релігійних богослужінь, якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 кв. м на одну людину;

проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних тощо);

присутність глядачів на спортивних змаганнях;

заклади громадського харчування працюють тільки на винос Утім, ще 4 квітня народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура заявив, що в сервісі оголошень OLX в продажу з’явилися спеціальні перепустки для проїзду в громадському транспорті Києва. Парламентарій розмістив скрин-оголошення. Вартість фальшивої перепустки становила 200 грн. Відповідну заяву Качура направив до поліції. 5 квітня правоохоронці викрили в Києві 18-річну жительку столиці, яка намагалася збути підроблені спецбілети для проїзду в громадському транспорті на період локдауну. «Досудовим розслідуванням встановлено, що дівчина розмістила в соціальній мережі Facebook інформацію про продаж спецбілетів для проїзду в громадському транспорті з довідкою про працевлаштування в одній з лікарень Києва», — розповіли в прокуратурі Києва. Вартість спецперепустки становила 200 грн. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 КК України (підробка іншого офіційного документа) і вирішується питання про повідомлення про підозру. Слідчі дії тривають. Крім того, заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що рішення про можливе продовження карантину в Києві прийматимуть наступного тижня. «Думаю, що це буде через тиждень», — сказав Поворозник. За словами чиновника, влада хоче побачити динаміку захворюваності, рівень госпіталізації, рівень зайнятих ліжок з киснем. «За результатами тижня будемо приймати рішення, що нам робити далі: продовжувати чи зупиняти це 16 квітня», — зазначив він. Поворозник у даному контексті також додав, що міська влада Києва не обговорювала можливість введення в столиці комендантської години. Він зазначив, що в КМДА вважають, що питання введення комендантської години не в їх компетенції. «У Києві точно ми навіть і не говорили про введення комендантської години. Це не наша компетенція. Для мене взагалі дивно чути, звідки беруться такі чутки», — заявив Поворозник. Плутанина з спецперепустками Також він повідомив, що департамент транспортної інфраструктури КМДА вже видав 437 тис. спеціальних перепусток для користування громадським транспортом. Як зазначається, всього в столиці надрукували 500 тис. перепусток. «Через велику кількість заявок ми в терміновому порядку додруковували додатково 100 тис. спецперепусток. На сьогодні повинні видати ще 63 тис. перепусток. Щоб усі, кому потрібні спецперепустки, могли їх отримати, працівники відповідальних структурних підрозділів та районних держадміністрацій працювали обидва вихідні. Всі, хто не отримав перепустку, отримають їх в понеділок або вівторок «, — розповів Поворознюк. Насамперед спецперепустки отримали медичні працівники, рятувальники, працівники комунальної, транспортної та соціальної сфер, працівники торгівлі та військові. У КМДА також повідомили, що в понеділок, 5 квітня, на маршрути столиці вийшли понад 1130 одиниць рухомого складу. «Тобто весь наземний комунальний громадський транспорт. Метрополітен також працює у звичайному режимі, теж за спецперепустками, але з обмеженням на вхід. Такий захід необхідний для запобігання скупченню пасажирів у вестибюлях і на платформах станцій. Маршрутки в місті також працюють в режимі спецперевезень. За дотриманням карантинних обмежень в громадському транспорті стежать працівники поліції і «Муніципальної охорони», — йдеться в повідомленні столичної влади. Незважаючи на обмеження в роботі громадського транспорту в Києві, багато городян, втім, намагаються їх обійти. За інформацією видання «Сегодня», багато киян намагаються потрапити в транспорт за старими перепустками, які діяли минулого року, а також за листами з роботи — якщо підприємство не встигло отримати перепустку. Однак таких пасажирів в транспорт не пропускають. У кожного перевіряють нову спецперепустку і посвідчення. Через це іноді виникають конфліктні ситуації. Так, мер міста Віталій Кличко оголосив про перехід громадського транспорту на роботу за спецперепустками 31 березня. «Весь громадський транспорт — і наземний, і метро — буде працювати за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури», — розповів Кличко. Водночас частина медиків не встигла отримати спецперепустки на роботі, оскільки 3 і 4 квітня були вихідними, і правоохоронці їх в метро не пропускали. «Якщо ви лікар, але у вас немає спецперепустки, то ви її не встигли на законних вихідних забрати, особливо якщо ще й живете за містом, але у вас є документ, що ви лікар, і по вайберу вам керівництво скинуло копію перепустки, доблесна поліція вас все одно не пустить в метро. Поки ми знімали півгодини на Видубичах, чотири лікарі отримали розворот-поворот «, — написала журналістка «Громадського» Мар’яна П’єцух в Facebook.

Транспортний колапс Ще до початку обмежень голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко заявляв, що водії маршруток у Києві масово відмовляються виходити на роботу «Ми просили, щоб з нами відбулися зустрічі, щоб ми напрацювали ряд антикризових заходів, які дозволять, з одного боку, не допустити банкрутства перевізників, а з іншого — не допустити зупинки транспорту, погіршення якості обслуговування. На жаль, зустріч, яка планувалася на середу ( 31 березня. — «ДС»), перенесена на невизначений термін», — розповів Мойсеєнко. За його словами, перевізники в принципі залишилися один на один зі своїми проблемами. «І з понеділка (5 квітня я не розумію, як ми будемо працювати, тому що вже багато водіїв розуміють, наскільки це буде конфліктно і проблематично перевозити людей за спецперепустками», — сказав Мойсеєнко. Він зазначав, що багато водіїв відмовляються виходити з понеділка на роботу. «Ми будемо пробувати максимальну кількість рухомого складу випустити, інше питання — наскільки нас вистачить, на два-три дні такої роботи. Коли буде повна відсутність пасажиропотоків, адже всі ці збитки нам ніхто не буде покривати», — розповідав він. 5 квітня Мойсеєнко заявив, що столичні перевізники 5 квітня вивели на маршрути до 80% наявного транспорту, але через відсутність достатньої кількості водіїв та напружену ситуацію з пасажирами змушені протягом дня зменшувати кількість маршруток на лініях. «Ми спробували випустити максимальну кількість автобусів сьогодні. Це 70–80% від загальної кількості. Головна причина — відсутність водіїв. Багато з них просто відмовилися навідріз працювати в таких умовах, розуміючи, що спецперепустки будуть не у всіх пасажирів і будуть траплятися конфліктні ситуації з людьми, з представниками патрульної поліції. Тому багато хто взяв відпустки за свій рахунок, деякі водії позвільнялися», — розповів він. Також Мойсеєнко додав, що ситуація складається таким чином, що пасажири без спецперепусток не реагують на прохання водіїв не порушувати правила користування громадським транспортом і намагаються потрапити в маршрутку. Конфліктних ситуацій протягом дня було багато. «Зараз продовжують машини з’їжджати з ліній, тому що у понад 50% пасажирів немає перепусток, але їм треба за всяку ціну потрапити в салон автобусів. Багато людей взагалі не реагують, а водії, чесно кажучи, втомилися щось їм пояснювати», — пояснив він. Тим часом на багатьох вулицях Києва вранці 5 квітня утворилися багатокілометрові пробки. В умовах обмеження руху громадського транспорту під час локдауну городяни частіше користуються власними авто або таксі. Найважча ситуація була зафіксована на Північному мосту, на в’їзді з боку Троєщини сталося відразу два ДТП. На правому березі були заблоковані головні магістралі. Відразу три ДТП в районі станцій метро «Житомирська» та «Святошин» спровокували багатокілометровий затор на проспекті Перемоги в обидва боки. Також множинні ДТП спровокували проблеми з трафіком в обидва боки на Кільцевій дорозі. Проблеми спостерігалися на пр. Курбаса, пр. Любомир Гузара, вул. Теліги, вул. Вадима Гетьмана, вул. Щербаківського, вул. Скляренка, пр. Степана Бандери, пр. Валерія Лобановського та пр. Голосіївському в бік центру. Було паралізовано рух на Наддніпрянському шосе, Набережному шосе, вул. Набережно-Хрещатицькій і Набережно-Рибальської. На лівому березі пробки утворилися на в’їздах на мости. На пр. Броварському тягучка починалася задовго до станції метро «Лісова». Також затори були на пр. Перова, пр. Визволителів, вул. Миропольській, вул. Братиславській, пр. Гагаріна та пр. Соборності. В Офісі президента Володимира Зеленського звинуватили в транспортному колапсі мера столиці Віталія Кличка. «З 5 квітня цього року перевезення в громадському транспорті в Києві можуть здійснюватися виключно за спеціальними перепустками. Друк спецперепусток, організація їх видачі та забезпечення спецперепустками всіх працівників підприємств критичної інфраструктури є відповідальністю влади міста Києва. Змушені констатувати, що це завдання не було виконане належним чином. З відповідних звітів і численних повідомлень бачимо, що без спецперепусток залишилася, серед іншого, і частина медичних працівників. Вважаємо таку ситуацію неприпустимою», — висловилися в ОПУ. «Наголошуємо, що влада Києва повинна терміново виправити ситуацію, забезпечивши жителів міста, згідно з установленим порядком, спецперепустками для користування громадським транспортом. Також має бути забезпечена достатня кількість одиниць транспорту на маршрутах для перевезення», — додали там. У Зеленського закликали представників міської влади також довести до відома керівників підприємств та організацій, які можуть бути переведені на дистанційний режим роботи, про необхідність забезпечити такий режим для своїх працівників.

Таксисти підняли ціни в кілька разів Тим часом, на тлі переходу громадського транспорту на роботу за спецперепустками ціни на послуги таксі в Києві виросли в кілька разів. Так, наприклад, дістатися з околиці до центру коштує близько 250-300 грн, а з лівого берега на Поділ — до 400 грн. Утім, як повідомляють користувачі соцмереж, є розцінки ще вищі. В Українській таксомоторній асоціації (асоціації таксистів) зазначили, що тарифи зросли лише в додатках, які надають послуги з перевезення громадян, а в звичайних службах таксі ціни практично не змінилися. «Вони підскочили в інтернет-додатках. Вони працюють так, що там люди підвозять інших людей. За їх філософією, вони можуть підняти ціни і в п’ять, і в десять разів. Вони навряд чи працюють в правовому полі, навряд чи платять податки», — розповів глава асоціації Андрій Антюк.