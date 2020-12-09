Год панедемии. Узнает ли человечество, откуда взялся COVID-19?

3 декабря число погибших от последствий COVID-19 достигло самого большого значения за сутки с начала пандемии – 12 660 человек, в тот же день зарегистрировали и больше всего заболевших за день в мире – 684 863.

Более полутора миллионов человек от последствий заражения умерли, отмечает Радио Свобода. Уже год практически во всех странах мира коронавирус время от времени заставляет людей оставаться дома из-за общенационального карантина или ограничительных мер, но что стало причиной заражения им человека, до сих пор выяснить не удалось. За год существования вируса было уже несколько версий: что всему виной летучие мыши, панголины или что вирус имеет искусственное происхождение.

Всемирная организация здравоохранения несколько недель назад начала расследование, цель которого – выяснить, что стало источником заражения. Имена экспертов – вирусологов, эпидемиологов и аналитиков, которые стали участниками миссии – не разглашаются, а первый этап расследования не будет проводиться непосредственно в Китае, а лишь при посредничестве китайских специалистов онлайн.

Более того, ранее Пекин чинил препятствия специалистам ВОЗ: в январе этого года им так и не удалось попасть в Ухань и посмотреть документацию, связанную с началом эпидемии, ведь часть первых заболевших, заражение которых было подтверждено анализами, посещали уханьский рынок, на котором в том числе продавали диких животных. Тем не менее сейчас ожидается, что эксперты ВОЗ получат возможность не только поговорить с первыми заболевшими, но и изучить их анализы крови. Им дадут возможность просмотреть документацию больниц в Ухане, анализы крови заболевших и медперсонала больниц как до декабря прошлого года, так и после. Это возможно поможет выяснить, распространялся ли вирус до декабря 2019 года.

Миссия ВОЗ также будет исследовать животных, которых продавали на рынке Уханя, в основном тех, которые чувствительны к заражению SARS-CoV-2 – кошек, норок, енотов, панголинов и других. Кроме этого, планируется посетить и другие рынки и отследить пути перевозки животных в Китае и в приграничных странах, взять анализы у животных на фермах и в диких местах их обитания.

Это необходимо сделать, так как известно, что инфекция преодолела видовой барьер и есть вероятность, что во время этого процесса был промежуточный хозяин. Контакты человека с животными и то, что увеличивает при этом риски заражения, – главные цели расследования. Для этого члены миссии ВОЗ будут собирать образцы крови, мочи и кала у животных, которые потом при помощи анализов будут проверять для того, чтобы определить генетическое происхождение вируса и антитела, защищающие организм от инфицирования.

Сегодня, когда пандемия коронавируса затронула почти все страны мира, расследование, начатое ВОЗ, превращается в политическую историю. В апреле этого года президент США Дональд Трамп раскритиковал ВОЗ из-за запоздалой реакции на пандемию и ограничил финансирование организации, заявив о выходе из нее США (финансирование ВОЗ на 80 процентов зависит от донорских взносов стран – членов организации).

После этого в мае Китай выделил 2 миллиарда долларов на борьбу с пандемией в Африке и развивающихся странах мира: эта сумма была в два раза больше той, что США платили до решения Трампа. Но параллельно со щедростью по отношению к ВОЗ Пекин не пригласил международных экспертов принять участие в расследовании причин начала пандемии. Представитель ВОЗ в КНР Гауден Галеа в мае этого года допустил, что Пекин не предоставлял полных сведений о вирусе. Он привел и пример: с 3 по 16 января, когда в Ухане активно распространялось заражение от человека к человеку, китайские власти сообщили о 41 случае инфицирования.

«Возможно ли, что там был всего 41 случай за это время? Я так не думаю. Маловероятно, что при подобной эпидемии цифры оставались неизменными и равнялись 41. Были ли еще случаи? Это тот вопрос, на который Китаю нужно будет ответить», – сказал Галеа. Он также рассказал, что экспертов ВОЗ так и не допустили к расследованию причин заражения человека коронавирусом, начатому Китаем. Китайские эксперты предположили по итогам завершения собственного расследования, что вирус передался человеку от летучей мыши, как это было в случае с эпидемией SARS, начавшейся в 2002 году в Южном Китае и распространившейся в другие страны мира. Только через 15 лет после начала эпидемии китайским ученым удалось обнаружить пещеру с зараженными SARS летучими мышами, которые получили вирус от мусангов – млекопитающих, живущих на деревьях и известных своей ролью при производстве сорта кофе «копи-лувак».

Мусанги питаются плодами кофейного дерева и нередко наносят вред кофейным плантациям в Азии. Обнаруженная пещера с летучими мышами, у которых обнаружили SARS, находилась всего в километре от деревни, в которой жили люди, поэтому заражение человека было неминуемо.

В случае с SARS-CoV-2 до сих пор не удалось понять, где и как человек впервые заболел COVID-19. Версия о летучих мышах должна быть проверена. По этой причине определить с точностью дату начала пандемии также до сих пор невозможно. Генетическое исследование образцов более 7500 человек, инфицированных COVID-19, которое в мае этого года завершили в Университетском колледже Лондона, показывает, что начало пандемии можно установить во временном отрезке с 6 октября по 11 декабря 2019 года. Для того, чтобы не допустить пандемий от родственных SARS-CoV-2 вирусов, узнать о том, как получилось, что коронавирус передался человеку, жизненно необходимо.

Избранный президент Джо Байден, как сообщает The Washington Post, ссылаясь на свои источники, намеревается после инаугурации отменить решение Трампа о приостановке финансирования Всемирной организации здравоохранения. На это надеются и в ВОЗ. Действия Трампа ранее критиковали и в Евросоюзе, с тех пор Брюссель стремится реформировать ВОЗ так, чтобы ее работа удовлетворяла потребности всех стран. Если специалисты организации определят источник заражения человека коронавирусом, это не только поможет упростить лечение, уточнить факторы распространения вируса и стратегии, препятствующие инфицированию, но и, возможно, решит политические проблемы, начавшиеся у ВОЗ из-за COVID-19.

Некоторые эксперты уже сейчас сомневаются, что в Ухане удастся найти что-либо существенное, так как с момента начала пандемии прошел уже год. Получить на городском рынке, где бывали первые заразившиеся, свежие образцы не удастся, там повсеместно проводилась дезинфекция, а международная миссия будет использовать для своего исследования материалы, ранее собранные китайскими экспертами. Ян Липкин, директор Центра инфекций и иммунитета Колумбийского университета, говорит, что не удивится, «если мы узнаем, что вирус оказался в человеческом организме до того, как в 2019 году началась вспышка в Ухане». В опубликованных в январе этого года материалах китайских экспертов говорится, что образцы коронавируса обнаружили в 15 пробах, взятых на рынке. Ученые опубликовали генетические образцы всего нескольких проб.

«Что за образцы есть в наличии? Речь идет об образцах живого вируса или только лишь фрагментах РНК? Собраны ли материалы для анализа у животных, которые находились на рынке в Ухане?» – задается вопросом в интервью The New York Times Гази Кали, один из нескольких исследователей, которым удалось обнаружить, что MERS попал в человеческий организм из-за верблюдов: Кали нашел подтверждение этой гипотезе, взяв на анализ кровь животных в нескольких египетских скотобойнях.

Расследование, начатое ВОЗ в связи с коронавирусом, считают не только запоздалым, но и критикуют за то, что оно проводится в слишком тесном сотрудничестве с Китаем. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус постоянно встречается с главой КНР Си Цзиньпином и консультирует дальнейшую работу миссии. Гебреисус отвечает на критику, что необходима мягкая сила для того, чтобы выяснить причины начала пандемии. О том, на какой стадии сейчас находится расследование, в ВОЗ пока не сообщают, констатируя прогресс. Организация пока также не ответила на запросы нескольких стран о раскрытии более подробной информации об условиях работы миссии ВОЗ.

Автор: ; Радио Свобода