Как изменится жизнь украинцев уже через неделю: повышение, зарплат, тарифов, налогов и некоторых пенсий

С нового года будет расширен список профессий для обязательной вакцинации, а также вступит в действие «Закон об основах национального сопротивления»

С наступлением нового года украинцев ждут важные изменения, пишет издание «ГЛАВКОМ«. Повышение тарифов и налогов, обязательные кассовые аппараты для ФЛП, вступление в силу важных законов – эти и другие нововведения коснутся граждан уже в первые дни 2022 года.

Использование кассовых аппаратов станет обязательным

1 января 2022 года вступает в силу закон об использовании физическими лицами-предпринимателями регистраторов расчетных операций (РРО).

С нового года кассовый аппарат должен быть у всех занятых в ритейле ФЛП, являющихся плательщиками единого налога 2-4 групп.

Предприниматель может самостоятельно выбрать тип регистратора. Это может быть аппаратное РРО или программное (ПРРО).

Государственная налоговая служба предлагает бесплатное ПО, которое можно установить на любой гаджет с операционной системой Windows или Android. В дальнейшем такое устройство можно использовать в качестве кассового аппарата.

Санкции за нарушение использования РРО/ПРРО будут составлять от 100% от стоимости проданного товара до 150% при повторном нарушении.

Повышение налогов

В случае подписания президентом принятого Верховной Радой закона об изменениях в Налоговый кодекс с 1 января в Украине изменятся ставки налогов на продажу недвижимости, землю, а также возрастут налоги для бизнеса в аграрной сфере.

В частности, доход от продажи второго объекта недвижимости в течение года будет облагаться налогом по ставке 5%, третьего и последующих – по ставке 18%.

Для владельцев и пользователей земельных участков будет введено минимальное налоговое обязательство. Исключение – дачные и садовые участки, земли в использовании физлиц в пределах населенных пунктов.

Доход от продажи сельхозсырья на сумму свыше 12 минимальных зарплат (78 тыс. грн) будет облагаться по ставке 18%.

Также новый закон предусматривает исключение из четвертой группы плательщиков единого налога предпринимателей, занимающихся птицеводством, а предприниматели-руководители юридических лиц, имеющие налоговую задолженность, будут ограничены в выезде за границу.

«Закон об основах национального сопротивления»

С начала 2022 года в стране начнет действовать принятый ранее «Закон об основах национального сопротивления»

Согласно закону, для повышения обороноспособности страны в Украине формируется национальное сопротивление, включающее Силы территориальной обороны, движение сопротивления, добровольческие формирования, а также предусматривать общевоенную подготовку населения.

Силы территориальной обороны комплектуются во время военнослужащими по контракту и призывниками офицерского состава. В случае особого периода дополнительно будут привлечены резервисты.

Военные части территориальной обороны будут размещаться в установленных зонах и районах, областных центрах и городах с населением от 900 тысяч человек.

Также законом предусмотрена организация общевойсковой подготовки граждан. Изначально будет проводиться в школах, летних детских лагерях. Базовую подготовку в формате учебного собрания, курсов, занятий будут проходить граждане в возрасте от 18 лет, не служащие в ВСУ, правоохранительных органах и других формированиях.

Новые тарифы на распределение газа

С 1 января увеличатся тарифы на распределение газа операторов ГТС. Новые цены составят от 0,33 до 2,14 грн без НДС за распределение 1 кубометра энергоносителя.

В то же время, цены на поставку газа для бытовых потребителей по годовому тарифу повышаться не будут как минимум до 30 апреля 2022 года, согласно постановлению НКРЭКУ. Однако компания-поставщик может снижать цену.

Расширение списка профессий для обязательной вакцинации

Минздрав в очередной раз дополнил список профессий, представители которых не будут допущены к работе без прохождения курса вакцинации от коронавируса с 17 января 2022 года. В новый список вошли сотрудники:

органов местного самоуправления;

заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

коммунальные предприятия, учреждения и организации.

В перечне профессий для обязательной вакцинации уже находятся работники социальной сферы, реабилитационных центров, «Укрпочты», «Укрзализныци», чиновники и персонал учебных заведений.

Повышение пенсий ликвидаторам аварии на ЧАЭС, которые имеют инвалидность

В 2022 году планируется перерасчет пенсионных выплат для населения. Однако в январе определенное повышение пенсионных выплат коснется только ликвидаторов аварии на ЧАЭС с инвалидностью;

Зарплата врача – не менее 20 тыс. грн

Повышение заработной платы врачам нового года анонсировал президент Владимир Зеленский. Сотрудники заведений здравоохранения будут получать доплаты за престижность работы в размере от 300 до 500%.

Размер надбавки рассчитывается на основании должностного оклада и устанавливается руководителем учреждения.

Источник: Главком