Как изменится жизнь украинцев уже через неделю: повышение, зарплат, тарифов, налогов и некоторых пенсий
С нового года будет расширен список профессий для обязательной вакцинации, а также вступит в действие «Закон об основах национального сопротивления»
С наступлением нового года украинцев ждут важные изменения, пишет издание «ГЛАВКОМ«. Повышение тарифов и налогов, обязательные кассовые аппараты для ФЛП, вступление в силу важных законов – эти и другие нововведения коснутся граждан уже в первые дни 2022 года.
Использование кассовых аппаратов станет обязательным
1 января 2022 года вступает в силу закон об использовании физическими лицами-предпринимателями регистраторов расчетных операций (РРО).
С нового года кассовый аппарат должен быть у всех занятых в ритейле ФЛП, являющихся плательщиками единого налога 2-4 групп.
Предприниматель может самостоятельно выбрать тип регистратора. Это может быть аппаратное РРО или программное (ПРРО).
Государственная налоговая служба предлагает бесплатное ПО, которое можно установить на любой гаджет с операционной системой Windows или Android. В дальнейшем такое устройство можно использовать в качестве кассового аппарата.
Санкции за нарушение использования РРО/ПРРО будут составлять от 100% от стоимости проданного товара до 150% при повторном нарушении.
Повышение налогов
В случае подписания президентом принятого Верховной Радой закона об изменениях в Налоговый кодекс с 1 января в Украине изменятся ставки налогов на продажу недвижимости, землю, а также возрастут налоги для бизнеса в аграрной сфере.
В частности, доход от продажи второго объекта недвижимости в течение года будет облагаться налогом по ставке 5%, третьего и последующих – по ставке 18%.
Для владельцев и пользователей земельных участков будет введено минимальное налоговое обязательство. Исключение – дачные и садовые участки, земли в использовании физлиц в пределах населенных пунктов.
Доход от продажи сельхозсырья на сумму свыше 12 минимальных зарплат (78 тыс. грн) будет облагаться по ставке 18%.
Также новый закон предусматривает исключение из четвертой группы плательщиков единого налога предпринимателей, занимающихся птицеводством, а предприниматели-руководители юридических лиц, имеющие налоговую задолженность, будут ограничены в выезде за границу.
«Закон об основах национального сопротивления»
С начала 2022 года в стране начнет действовать принятый ранее «Закон об основах национального сопротивления»
Согласно закону, для повышения обороноспособности страны в Украине формируется национальное сопротивление, включающее Силы территориальной обороны, движение сопротивления, добровольческие формирования, а также предусматривать общевоенную подготовку населения.
Силы территориальной обороны комплектуются во время военнослужащими по контракту и призывниками офицерского состава. В случае особого периода дополнительно будут привлечены резервисты.
Военные части территориальной обороны будут размещаться в установленных зонах и районах, областных центрах и городах с населением от 900 тысяч человек.
Также законом предусмотрена организация общевойсковой подготовки граждан. Изначально будет проводиться в школах, летних детских лагерях. Базовую подготовку в формате учебного собрания, курсов, занятий будут проходить граждане в возрасте от 18 лет, не служащие в ВСУ, правоохранительных органах и других формированиях.
Новые тарифы на распределение газа
С 1 января увеличатся тарифы на распределение газа операторов ГТС. Новые цены составят от 0,33 до 2,14 грн без НДС за распределение 1 кубометра энергоносителя.
В то же время, цены на поставку газа для бытовых потребителей по годовому тарифу повышаться не будут как минимум до 30 апреля 2022 года, согласно постановлению НКРЭКУ. Однако компания-поставщик может снижать цену.
Расширение списка профессий для обязательной вакцинации
Минздрав в очередной раз дополнил список профессий, представители которых не будут допущены к работе без прохождения курса вакцинации от коронавируса с 17 января 2022 года. В новый список вошли сотрудники:
- органов местного самоуправления;
- заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
- коммунальные предприятия, учреждения и организации.
В перечне профессий для обязательной вакцинации уже находятся работники социальной сферы, реабилитационных центров, «Укрпочты», «Укрзализныци», чиновники и персонал учебных заведений.
Повышение пенсий ликвидаторам аварии на ЧАЭС, которые имеют инвалидность
В 2022 году планируется перерасчет пенсионных выплат для населения. Однако в январе определенное повышение пенсионных выплат коснется только ликвидаторов аварии на ЧАЭС с инвалидностью;
Зарплата врача – не менее 20 тыс. грн
Повышение заработной платы врачам нового года анонсировал президент Владимир Зеленский. Сотрудники заведений здравоохранения будут получать доплаты за престижность работы в размере от 300 до 500%.
Размер надбавки рассчитывается на основании должностного оклада и устанавливается руководителем учреждения.
Источник: Главком