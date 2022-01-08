Как среди грабежей и перестрелок выживает население Алматы: очереди, горы мусора и призрак обезвоживания

События начала января 2022 года в Казахстане стали настоящим испытанием для жителей Алматы — города, оказавшегося на передовой противостояния властей со своими гражданами. В Алматы несколько суток почти не работает интернет и мобильная связь, и этот информационный вакуум лишь создает дополнительное ощущение тревоги.

Город, в котором не прекращается стрельба и взрывы, переполнен слухами об угонах автомобилей, убийствах полицейских и даже о подрыве водохранилища. Обстановку усугубляет дефицит товаров первой необходимости. В Алматы практически невозможно купить хлеб или заправить автомобиль, причем, не только в самом городе, но и в ближайших населенных пунктах. Издание «Медиазона» рассказывает, как алматинцы, не принимающие участие в протестах, переживали события последних дней.

Еда

Для жителей спальных районов Алматы самой острой проблемой стала невозможность купить продукты питания и товары повседневного спроса. Если 5 января их с трудом, но все еще можно было приобрести, то 7 января хлеб, яйца, мука и напитки почти исчезли с прилавков магазинов. При этом жители Ауэзовского района, например, видели, как неизвестные им люди выносили из магазинов мешки, полные лепешек и хлеба.

«Утром 6 января на улице было пусто, тишина. Все так необычно и непривычно. По дороге изредка встречались люди в поисках хлеба, они подсказывали друг другу, где еще есть шанс его купить. Благодаря этим подсказкам я и дошла до пекарни», — рассказывает жительница 4-го микрорайона.

По словам алматинки, у пекарни выстроилась очередь около двадцати человек, но еще больше народа было внутри.

«У многих не было наличных денег, это стало серьезной проблемой, поскольку купить хлеб могли только те, у кого наличные были. Они брали по 3-5 батонов сразу. Когда я вышла из пекарни, увидела, что очередь стала еще больше, думаю, около пятидесяти человек. Разговоры вокруг были о последних событиях и о том, как жить дальше. У некоторых вроде усмешка на лице и глаза, кажется, смеются, но это больше походило на истерику, чем на серьезные высказывания», — вспоминает рассказчица.

В предыдущие дни самые отчаянные в поисках хлеба выезжали в центр города. Некоторым счастливчикам удалось запастись на рынках «Алтын Орда» или «Тастак», но большинство не поехали туда из-за риска попасть под пулю.

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«Мы доехали на машине от пересечения улиц Абая и Правды практически до автовокзала Саяхат. Двигались в основном по улицам в нижних районах города, чтобы избежать встречи с протестующими, собравшимися на основных проспектах. Объехали практически весь город, но ни хлеба, ни даже муки купить не смогли. Картошку купили — последний килограмм — в одном из магазинов по пути и неизвестно, когда теперь снова продукты появятся», — рассказала жительница Ауэзовского района.

Однако, если продукты и появляются на прилавке, то цены на них сильно завышены. Алматинцы из Алмалинского района рассказали, что если раньше они покупали хлеб по 100 тенге, то сейчас цена выросла в два раза. То же самое происходит и с другими товарами: например, банка пива стоила 250 тенге, а теперь — 500. В районе выставочного комплекса КЦДС Атакент в одном магазине на хлебную полку выставили сухари и хлебцы, цены на которые подняли до 1000 тенге.

Другая алматинка поделилась с корреспондентом «Медиазоны» историей про родственницу, живущую в микрорайоне Аксай-5. Недалеко от их дома находится завод хлебобулочных изделий «Аксай нан», но он оказался закрыт. «Их семья по всему Аксаю ходила и искала хлеб, но нигде не могла найти. Наличных ни у кого нет, естественно. Кое-как наскребли, по всему дому искали деньги, все перерыли. Поехали на отшиб города и только там смогли найти хлеб», — сетовала девушка.

Топливо

Помимо нехватки продуктов питания, в Алматы начался острый дефицит бензина, дизтоплива и газа. Большая часть АЗС в городе закрыта, а у тех, что еще работают, собираются огромные очереди. В поисках топлива некоторые горожане даже выезжали в область, но и там заправиться сложно.

«На заправке в районе улицы Абая Саина люди вскрыли цистерну с топливом, в итоге бензин начал бить фонтаном из земли. Народ буквально бежал туда с ведрами, чтобы успеть их наполнить, чтобы хоть немного запастись, но все это закончилось довольно быстро», — рассказал автовладелец, пытавшийся заправить машину в городе.

Мусор и слухи

Еще одной проблемой для алматинцев стал мусор. Городские коммунальные службы не работают, мусорные баки переполнены в каждом дворе, пакеты с отходами лежат рядом с ними. С каждым днем эти зловонные кучи растут, но убирать их никто не торопится.

Вместе с тем, несмотря на напряженную обстановку в центре, в спальных районах будто идет мирная жизнь. Во дворах пятиэтажек дети играют на площадках, люди выгуливают собак, соседи от скуки — нет не только интернета и телефонной связи, но и телеканалы работают далеко не все и не у всех — собираются вместе на улице, обсуждают последние слухи о том, что происходит в городе, показывают друг другу видео или фото, которые успели скачать ночью из соцсетей до очередного отключения интернета. Чтобы как-то скоротать время в такой обстановке, местные ходят друг к другу в гости. По возможности, приносят с собой хлеб, который в народе уже называют «новой валютой».

Среди фотографий, которыми при встрече делятся между собой горожане, не только изображения трупов и пожаров. «Еще несколько дней назад в мессенджерах разлетелась фотография, как эти люди (протестующие — МЗ) развели костер на одной из центральных улиц и готовили себе еду в большом казане. Не знаю, почему, но сейчас это фото вновь стало популярным среди горожан, его много показывают и смеются», — рассказал житель Ауэзовского района.

Не имея доступа к каким-либо достоверным источникам информации, последние новости, перемешанные со слухами и откровенными фейками, горожане передают по сарафанному радио.

«У нас уже рассказывают о том, что протестующие останавливают машины, выезжающие из города, угрозами заставляют людей ехать к площади и присоединиться к протесту, либо просто могут угнать автомобиль. Кто-то рассказывал, что уже врываются в дома богатых, грабят или пытаются в них укрыться. Уже не знаешь, чему верить, мы все сидим без связи и только перешептываемся друг с другом», — жалуются алматинцы.

Самый жуткий слух — о возможном взрыве водохранилища, из которого в Алматы поступает питьевая вода — стал циркулировать по спальным районам вечером 6 января. Горожане бросились заполнять всю возможную тару водой из-под крана, однако на следующий день никаких отключений водоснабжения не последовало.

Безопасность

Впрочем, от пороховой гари, которой пропитан Алматы, никуда не денешься, и горожане уже задумываются о безопасности своих домов, запасаясь всеми подручными средствами самозащиты. Тем более, на помощь полиции никто уже не рассчитывает.

Владельцы небольших предприятий, опасаясь мародеров, поспешили вывести оставшуюся наличность из касс и терминалов. С безопасностью товара дело обстоит намного сложнее. Хозяин одной популярной в Алматы сети магазинов одежды рассказал «Медиазоне», что мародеры украли практически весь его товар, а узнал он об этом из видео в интернете. На следующий день после произошедшего бизнесмен пытался договориться со службами перевозки грузов, чтобы вывезти то, что еще не украли из магазинов в торговых центрах ЦУМ и «Москва», но везде получил отказ, даже за большие деньги. Пришлось действовать самостоятельно и разъезжать по городу на личном автомобиле, полном одежды.

Обитатели одного из домов в районе КЦДС Атакент решили забаррикадировать подъезд, чтобы обезопасить себя от мародеров.

«В десять утра я обычно выгуливаю своего мопса. В этот раз, как обычно, мы с питомцем спустились по лестнице, а к двери приварена непонятная железка, к которой привязан автомобильный ремень безопасности. Этот ремень достаточно прочно натянут, второй конец уходит в подвал. Собака скулит, я пытаюсь открыть дверь, но ничего не выходит — все очень крепко завязано. Я сначала не поняла, что это и зачем, ведь никто из соседей не предупреждал о планах строить баррикады», — удивляется жительница дома.

Оказалось, что инициативу проявили трое соседей. «Ближе к вечеру мы ее обратно закроем и не пустим ни полицию, ни кого-либо еще, поэтому к домофону можно не подходить», — объяснили они.

Грабежи

В спальных районах небольшие маркеты начали повсеместно закрываться уже к 18:00, хотя еще вчера все работало до полуночи. Гипермаркеты не просто закрыты — в основном они обчищены мародерами. Торговый центр бытовой техники «Сулпак», расположенный в районе автовокзала, разграблен, вокруг него разбросаны коробки от пылесосов, телевизоров и прочей техники.

У магазинов, открытых в вечернее время, очереди выстраиваются в несколько десятков человек, внутрь пускают строго по одному, поскольку продавцы боятся возможного грабежа. Простоять в очереди несколько часов — обычное дело.

Алматинец из 7-го микрорайона рассказал, что все утро 6 января провел в поисках открытых магазинов и хлеба. По дороге ему подсказали, что, возможно, еще работает супермаркет «Магнум» в торговом центре «Москва» на проспекте Абая. Но придя на место, он увидел, что разбитые двери центра заколочены фанерой и картоном. Охранники «Москвы» объяснили — торговый центр полностью разграблен.

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«Рядом на лавочках сидели непонятные люди, по ним было видно — сильно уставшие. Лица замученные, видимо не спали всю ночь. Зачем они там сидят — непонятно. На всех черная одежда, их много — заняты все лавочки», — рассказал мужчина и добавил, что был вынужден вернуться домой без хлеба.

Жители домов в центре города рассказали «Медиазоне», что буквально все бутики и магазины на проспекте Назарбаева были разграблены.

«Все, что по Фурманова — меха, ювелирные, спортивные магазины — все витрины разбиты, товары разграблены полностью. Везде камни, стекла, в общем, страшная картина. Потом на Кирова чуть ниже Калинина есть у нас охотничий магазин, он разбит в пух и прах, все оружие забрали», — ужасается житель дома на улице Сейфуллина.

По его словам, мимо дома несколько раз проезжали пожарные машины с протестующими, которые вывешивались из них с казахстанскими флагами. Алматинец предположил, что им, вероятно, удалось отбить пожарную станцию и завладеть несколькими автомобилями.

Чуть ниже, по улицам Гоголя и Богенбай батыра 6 января активно перемещалась военная техника, хотя еще накануне здесь бегали протестующие с казахстанскими флагами. По словам местных жителей, военные колонны направлялись в основном к центру города. В машинах сидели либо военные сил ОДКБ в голубых касках, либо казахстанские солдаты.

Житель одного из домов на улице Абая Байзакова говорит, что утром 5 января его вызвали на работу, несмотря на то, что офис расположен чуть выше площади Республики и сгоревшего акимата: «Пока ехал по Абая на такси, видел вдребезги разбитое отделение «Каспий банка», оно чуть дальше, на перекрестке с улицей Байтурсынова, вот прям в хлам его разнесли».

Алматинца и его коллег отпустили с работы, как только снова начались взрывы светошумовых гранат. «Я часа два шел пешком до дома, так как не хотел ловить такси. По дороге встретился мужчина, который спросил меня: «Что, тоже идешь на площадь?». Я ответил, что возвращаюсь домой с работы, тот одобрительно кивнул. В этот момент мимо нас проехала полицейская машина. Мужчина с иронией произнес: «Вот вроде бы должен за протестующих болеть… Но теперь я за этих пидоров»».

Авторы: Никита Данилин, Александр Григорянц; Медиазона Центральная Азия