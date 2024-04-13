Как ЦАХАЛ штурмует последний оплот ХАМАС — систему туннелей в секторе Газа

Пока в Каире продолжаются переговоры по временному прекращению огня в секторе Газа, Израиль готовится к штурму последнего оплота палестинских вооруженных формирований — Рафаха, куда перебрались сотни тысяч мирных палестинцев.

Перед началом сухопутной операции одним из ключевых военных вызовов для израильской армии считалась разветвленная сеть туннелей и бункеров. Вопреки ожиданиям, вооруженное сопротивление в эксклаве удалось сломить сравнительно быстро и с незначительными потерями, а многокилометровые туннели не помогли ХАМАС. Но теперь, спустя полгода боевых действий, именно созданная террористами и их союзниками грандиозная система подземных коммуникаций выступает главным препятствием для окончательной победы израильтян в конфликте. Прячась в туннелях, террористы надеются выиграть время и дождаться момента, когда Запад вынудит ЦАХАЛ уйти из Газы, отмечает издание The Insider.

Подземный мир сектора Газа

Перед началом наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа эксперты опасались, что созданная там система туннелей позволит ХАМАС вместе с другими палестинскими группировками навязать долгие и кровопролитные городские бои и таким образом нанести значительный ущерб израильской армии. Известно, что до войны, начавшейся в октябре 2023 года с нападения на прилегающие к сектору израильские территории, на «нижнюю Газу» или «метро Газы» уходило до 95% от всех поставок в эксклав цемента, а протяженность подземных коммуникаций оценивалась в 400-500 км.

Уже по ходу боевых действий выяснилось, что сеть подземных коммуникаций гораздо обширнее, технически совершеннее и сложнее, чем предполагалось. В туннелях располагались не только укрытия для руководства и личного состава боевиков и пути для скрытного перемещения людей и грузов, но и командные пункты, склады с оружием, мощности по производству боеприпасов, а некоторые помещения оказались настолько большими, что там могли свободно ездить машины.

Кроме того, израильские военные нашли специализированное туннелепроходческое оборудование и хорошо подготовленные к длительной осаде подземные помещения. Иными словами, на смену примитивным «норам» с деревянными опорами из начала 2000-х годов пришли хорошо спланированные и построенные капитальные туннели и бункеры в северокорейском стиле (инженеры из КНДР помогали в строительстве туннелей ливанскому движению «Хезболла», а уже те, в свою очередь, вероятно, поделились опытом с представителями ХАМАС). В тех помещениях, где держали заложников, не пожалели времени и сил на декоративную облицовку стен кафельной плиткой.

Схематическое изображение устройства подземных коммуникаций палестинских группировок в секторе Газа / The Insider

По оценке ЦАХАЛ на январь 2024 года, общая протяженность сети подземных коммуникаций составляет от 560 км до 725 км с более чем 5700 отдельными шахтами-входами. Для их строительства было использовано 6 тысяч тонн цемента и 1,8 тысяч тонн стали. Туннели нашли не только под госпиталями (в том числе крупнейшим — «Аль-Шифа», правда, вовсе не такие масштабные, как предполагали в Израиле), мечетями и школами, но и под учреждениями ООН (в частности, под штаб-квартирой БАПОР), сельхозугодьями и даже кладбищами. Более того, надземные объекты и подземная инфраструктура оказались связаны в единое инфраструктурное целое электрическими сетями, связью и канализацией. Впрочем, с точки зрения использования непосредственно в ходе боев туннели не дали каких-то существенных преимуществ. Помогли ли туннели ХАМАС За время операции «Железные мечи» ЦАХАЛ добился впечатляющих результатов на земле. Потеряв менее 300 человек убитыми и около 1500 человек ранеными с начала сухопутной операции (с конца октября 2023 года), израильтяне заявляют об уничтожении примерно 13 000 боевиков различных палестинских группировок и «разгроме» (имеется в виду потеря боеспособности) 18-20 из 24 так называемых «батальонов» ХАМАС. Правда, при этом они разрушили бóльшую часть жилого фонда и объектов инфраструктуры по крайне мере на севере сектора, соответственно, беженцам, скопившимся на юге, по сути некуда возвращаться.

Ущерб наземной инфраструктуре в ходе боевых действий в секторе Газа / The Insider

Что касается подземной войны, то противник израильтян де-факто не явился на поле боя. Боевые действия под землей традиционно считаются одними из самых сложных — огневая мощь и техника не так важны, а наступающая сторона заведомо находится в уязвимом положении, поскольку не обладает всей полнотой информации о поле битвы и может провести разведку только физически оказавшись на месте. Но особенных тактических или оперативных выгод палестинским бойцам туннели не принесли — за исключением буквально нескольких примеров, когда они использовались для скрытного перемещения сил и организации засад. Например, именно в туннельной ловушке погиб военнослужащий Галь Айзенкот, сын министра и бывшего начальника Генштаба Гади Айзенкота. Сейчас контроль обстановки на земле и постоянная разведка с воздуха позволяют немедленно выявлять и наносить удары по боевикам в шахтах туннелей.

Вместе с тем, невысокая боевая ценность туннелей нисколько не приблизила Израиль к решительному успеху в войне. ХАМАС вместе с союзными группировками показали невиданный пример выживаемости против многократно превосходящего по силе и техническому оснащению противника. Благодаря подземным коммуникациям движение сохраняет субъектность, ведет переговоры о перемирии и вовсе не собирается сдаваться. Более того, ХАМАС выдвигает заведомо неприемлемые для правительства Израиля условия обмена заложников вроде постоянного прекращения огня, вывода из сектора Газа всех сил ЦАХАЛ и разрешения мирным жителям вернуться в места постоянного проживания. Иными словами, палестинская сторона даже спустя полгода почти непрерывных ударов с воздуха, зачисток на земле и, по всей видимости, действительно чувствительных потерь в живой силе и огневых возможностях совершенно не чувствует себя в отчаянном положении. Насколько можно судить, глубина залегания, разветвленность и техническое исполнение туннелей, сделанные там запасы еды и воды позволяют палестинским силами месяцами оставаться под землей и одновременно поддерживать связь с «внешним миром».

Туннели позволяют выиграть время Туннели не помогли ХАМАС и другим палестинским группировкам противостоять израильской армии, тем не менее, они по-прежнему представляют огромную проблему, поскольку дают стратегическое политическое преимущество, а именно — позволяют выжидать и выигрывать время. А время очевидно работает против Израиля, исходя из того, что гуманитарная ситуация в секторе Газа будет только ухудшаться, а жертвы среди мирного населения — расти. К слову, ХАМАС всячески приветствует эти жертвы. Не существует никакого реалистичного сценария одновременного улучшения гуманитарной ситуации и минимизации жертв среди мирных палестинцев (чего от Израиля требуют международные партнеры) и достижения заявленных правительством Израиля главных целей всей военной кампании — освобождения всех захваченных во время нападения 7 октября 2023 года заложников с одновременным уничтожением ХАМАС как военной-политической силы. Следует учитывать, что ЦАХАЛ сохраняет непосредственный контроль над сравнительно небольшими территориями в эксклаве, из остальных районов военнослужащие давно выведены, а формат боевых действий за последние несколько месяцев перешел к отдельным рейдовым операциям. Но судя по тому, что боевики периодически появляются во вроде бы уже зачищенных районах, в частности, в том же госпитале «аль-Шифа», а ЦАХАЛ регулярно объявляет о новых найденных туннелях, функциональность скрытых подземных путей сообщения до сих пор поддерживается.

Оперативная обстановка в секторе Газа / The Insider

Но самое главное, что система туннелей «метро Газы» представляет из себя проблему без понятного решения. Во-первых, где-то под землей скрываются руководители ХАМАС и, вероятнее всего, там же держат в качестве «живого щита» оставшихся в живых заложников. Во-вторых, в будущем в случае полного вывода израильских войск из сектора Газа никто не помешает на основе сохранившихся участков подземной сети начать восстановление туннелей и вновь размещать там казармы, склады и пусковые установки для ракет. В этом смысле уничтожить среду для воспроизводства военного потенциала, то есть, защищенные подземные пространства, гораздо важнее, чем пленить или убить руководителей ХАМАС. В-третьих, поскольку туннели не просто построены под жилыми и гражданскими объектами, а напрямую связаны с ними ходами, электрическими и коммунальными сетями, то и их нейтрализация сопряжена уже не с военными, а с гуманитарными вызовами. Что делать дальше Сам по себе такой объект, как подземный туннель, не так легко обнаружить, обследовать и разрушить либо привести в негодность. ЦАХАЛ применяет для этого исключительно сложные и разнообразные технические средства и методы: от управляемых дистанционно роботов до специально обученных собак. К примеру, чтобы разрушить всего лишь одну секцию туннеля в 2,5 км между северной и южной частями сектора Газа, потребовалось 30 тонн взрывчатки.

Для решения соответствующих задач привлекаются подразделение спецназа инженерных войск «Яалом», кинологическое подразделение «Окец». Известно, что Израиль пытался затопить часть туннелей морской водой в ходе операции «Атлантида» при помощи насосов, но результат оказался не таким, как ожидалось. Часть шахт заливают бетоном, потому что на уничтожение туннелей целиком не хватает ресурсов.

По оценке израильских и американских источников в спецслужбах, по состоянию на январь 2024 года удалось повредить или сделать непригодными к использованию от 20% до 40% от всей сети подземных сооружений в секторе Газа. Официальные данные по этому поводу намеренно не разглашаются. Поскольку с того же января 2024 года израильские войска перешли от маневренного этапа в войне к зачисткам и отдельным рейдовым операциям, маловероятно, что этот показатель резко увеличился. По всей видимости, ЦАХАЛ нужны годы, чтобы привести подземные туннели в секторе Газа в негодность, но никто не знает, сколько времени у них есть на самом деле, учитывая рост международного давления. Некоторые эксперты сомневаются, что это в принципе возможно. Соответственно, для ХАМАС вполне рабочей выглядит стратегия выжидания в глубине, пока время и политики на Западе не заставят израильтян уйти, чтобы тогда подняться наверх победителями.

Автор: Вячеслав Епуряну

Источник: The Insider