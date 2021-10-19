«Косяк» мнимого представителя СЦКК гражданина РФ Косяка

Маленький эпизод на фронте еще раз подтвердил известный факт: Россия формирует оккупационные корпуса в ОРДЛО из наемников с уголовным прошлым.

13 октября украинская делегация в ТКГ сообщила об одном знаковом происшествии на линии фронта вблизи до сих пор заблокированного оккупантами КПВВ «Золотое» в Луганской области. Так, утром того дня армейцы ВСУ обнаружили группу вооруженных лиц с повязками СЦКК (Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон), которая разведывала позиции украинских военнослужащих.

И действовала, прикрываясь проведением работ по разминированию участка местности как раз для открытия со стороны ОРЛО КПВВ «Золотое». Оперативной группе ВСУ удалось задержать лишь одного из этих вражеских разведчиков – такого себе Андрея Косяка, у которого кроме оружия и боеприпасов (хотя, по первой оправдательной версии, он «мирно косил траву в серой зоне») был обнаружен целый пакет интересных вещей, что делает эпизодичный, на первый взгляд, «косяк» Косяка более чем комплексным.

Во-первых, в военном билете задержанного засвидетельствованы наличие у него паспорта России и прохождение службы в одном из подразделений 2-го армейского корпуса ВС РФ, дислоцированного на территории ОРЛО (а именно: «6-го отдельного мотострелкового казачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР»). Во-вторых, выяснилось, что Косяк, будучи уроженцем ныне оккупированного Алчевска, ранее являлся банальным уголовником и еще в 2010-м подозревался в совершении умышленного убийства.

Ну а, в-третьих, на своем мобильном данный «казак» Косяк хранил видео обстрела российскими оккупантами украинских позиций из миномета, которое «представитель СЦКК» по началу просто снимал, а потом не удержался и стал сам показывать, как нужно правильно стрелять.

Реакция оккупационных администраций и в ОРЛО, и в ОРДО на инцидент с Косяком была незамедлительной. «До освобождения нашего представителя в СЦКК продолжать полноценный диалог в рамках минского формата считаю бессмысленным. Мы незамедлительно требуем освободить представителя ЛНР в СЦКК, а СММ ОБСЕ и другим международным организациям дать соответствующую оценку провокационным действиям Киева», — объявил луганский гауляйтер Кремля Пасечник. А в Донецке была тут же организована невзрачная массовка под гостиницей Park Inn, где проживают наблюдатели ОБСЕ. Причем для создания пропагандистскими СМИ яркой телекартинки участники данного квазипикета держали плакаты явно саморазоблачающего содержания, например, «Почему укронацисты берут в плен гражданина РФ?» и тому подобные.

Иначе говоря, всего лишь маленький эпизод на фронте в один момент опять глобально нивелировал многолетнюю путинскую мантру «Нас там нет» и еще раз подтвердил факт базового формирования оккупационных корпусов наемниками с уголовным прошлым. А также в который раз поднял вопрос о фейковости СЦКК по ту линию соприкосновения. Ведь этот орган, через который действительно запрашивалась «тишина» для проведения ремонтных работ или разминирования, был создан в сентябре 2014 года в рамках минского формата двумя сторонами — Украиной и Россией.

Россия официально вышла из этого органа в декабре 2017 года, отмечает Радио Свобода. Заявлений о том, что Косяк – ее представитель, Москва не делала. Группировки «ЛДНР» обычно говорят о том, что в Совместном центре по координации прекращения огня есть их представители, но это не так. Боевики просто используют синие нарукавные повязки с аббревиатурой СЦКК, вот как здесь:

Также они ежедневно ссылаются на сторону «ДНР» и «ЛНР» в Совместном центре как на источник военной информации в своих новостях.

Орган создавался в сентябре 2014 года в рамках минского формата для решения поточных вопросов между Украиной и Россией при посредничестве ОБСЕ. Обычно через него запрашивают тишину для проведения ремонтных работ или разминирования.

Руководителем украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня является полковник Александр Аполлонов.

Российскую сторону до декабря 2017 года представлял генерал-лейтенант Александр Романчук.

Вооруженных людей, не являющихся кадровыми военными Вооруженных сил России, в СЦКК нет и никогда не было.

Могут ли сорваться переговоры?

Группировка «ЛНР» не является участником переговоров, о выходе из которых заявила. Хотя этого, по словам участников ТКГ, постоянно добивается Москва (да и Кремль открыто заявляет о об этом). Так что выйти из переговоров группировка «ЛНР» не может.

Выйти может Россия, однако о таких намерениях не заявляла.

Что говорит СММ ОБСЕ

В свежем отчете мониторинговой миссии ОБСЕ говорится, что участники переговоров были проинформированы об инциденте. Миссия призывает стороны конфликта избегать эскалации, а также предпринимать все возможные усилия, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем.

18 октября, суд арестовал боевика террористической организации ЛНР Андрея Косяка, задержанного возле Золотого Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры. Северодонецкий городской суд Луганской области применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.