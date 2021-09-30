Кто в Беларуси убивал силовиков: наёмный убийца, охотник на собак, рецидивист и айтишник

Позавчера в Минске во время “отработки адресов” минчанин оказал сопротивление силовикам — выстрелил из ружья в одного из ворвавшихся в его квартиру сотрудников КГБ. Силовики открыли ответный огонь и застрелили парня. Раненый офицер КГБ — скончался. Убитый житель квартиры — Андрей Зельцер, он работал тимлидом в EPAM Systems.

По некоторым данным, застреленный им силовик — член спецназа “Альфа” КГБ Дмитрий Федосюк. Но официального подтверждения этому пока нет, передает Еврорадио.

“Разговор глухих”: первая смерть в рядах силовиков — точка невозврата?

Еврорадио решило вспомнить другие громкие случаи убийств силовиков в Беларуси.

Наёмный убийца в Гомеле

Одно из первых и громких убийств милиционеров в независимой Беларуси. Ноябрь 1993 года, наёмный убийца Дмитрий Графов сперва расстрелял машину местного криминального авторитета Николая “Солдата” Солдатенко прямо на привокзальной площади города.

Рядом с местом преступления оказался милицейский патруль, который не дал киллеру скрыться в толпе. Милиционеры Константин Борисенко и Эдуард Серёгин начали преследовать убийцу, тот стал отстреливаться.

В результате перестрелки киллер застрелил обоих преследователей, одного из них — выстрелом в голову. Несмотря на это, Графову скрыться не удалось — подоспевшие на место милиционеры застрелили наёмного убийцу.

Старшина Константин Борисенко и сержант Эдуард Серегин

Рецидивист В июне 2001 года уголовник-рецидивист Сергей Девкш во время совместной пьянки убил собутыльника. Он скрылся с места преступления — его объявили в розыск. Уже в августе того же года его попытались задержать на квартире сожительницы. В результате потасовки Девкш застрелил одного из милиционеров — майора Игоря Кашкана. Избежав задержания, преступник сбежал в Польшу, где скрывался до 2003 года, когда его задержала польская полиция, и вскоре он был экстрадирован в Беларусь. В 2004 году Девкша приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима.

Сергей Девкш / blizko.by

Шесть ножевых участковому Декабрь 2007 года в Светлогорске. Участковый инспектор Юрий Шутов выезжает на вызов: мужчина угрожает расправой своей жене. По приезде Шутова 57-летний мужчина начинает оказывать ему сопротивление. Шутов успевает попросить в дежурной части подкрепление. По прибытии милиционеры находят тело Шутова в подъезде. Напавший на него мужчина шесть раз ударил ножом участкового и забрал у него оружие. После чего забаррикадировался в квартире. Когда силовики вскрыли дверь, спецназовцы, используя шумовые гранаты, взяли квартиру штурмом. Напавший на участкового мужчина был найден мёртвым с пулевым ранением, рядом был пистолет Шутова.

Охотник на собак Январь 2013 года в Минске, наряд милиции приезжает на улицу Машинистов: местные рассказали, что мужчина ходит по улице с оружием и отстреливает собак. Прибывшие силовики сначала разговаривают с мужчиной, и тот сперва даже соглашается поехать в РУВД. Но внезапно достаёт оружие и начинает стрелять по милиционерам. Укрываясь от ответного огня, он прячется в гараже. Кроме пистолета, у мужчины оказывается ещё обрез из охотничьего ружья. В ходе перестрелки погибает 37-летний прапорщик Игорь Иванчик. На штурм гаража прибывает спецназ МВД “Алмаз” и ОМОН. В ходе штурма стрелка находят мёртвым: он выстрелил себе в голову из обреза.

Прапорщик Игорь Иванчик

Смерть в Бобровичах Август 2018 года в деревне Бобровичи под Ивацевичами в Брестской области. По официальной версии, милиционеры приехали в деревню “проводить плановую проверку порядка хранения оружия у населения”. Во время этой проверки местный опытный охотник Сергей Дьячок открывает стрельбу по милиционерам. В перестрелки был смертельно ранен 42-летний участковый Игорь Лукашевич: он умер до прибытия помощи. Ещё один милиционер был ранен и доставлен в больницу. Местные жители рассказывают, что между Дьячком и Лукашевичем за несколько дней до этого состоялся личный конфликт из-за незаконной рыбалки на озере. Также они рассказывают, что Дьячок постоянно писал жалобы на местных милиционеров, в том числе на убитого участкового. Жаловался на браконьерство на озере и беззаконие со стороны милиции. После короткой перестрелки Дьячок забаррикадировался в доме, отказывался сдаваться и угрожал вновь начать стрелять. В деревню прибыл спецназ. В ходе спецоперации стрелка удалось взять живым. В декабре 2018 года эксперты признали его невменяемым.