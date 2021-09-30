Кто в Беларуси убивал силовиков: наёмный убийца, охотник на собак, рецидивист и айтишник

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Самые громкие случаи убийств силовиков в Беларуси / sk.gov.by

Позавчера в Минске во время “отработки адресов” минчанин оказал сопротивление силовикам — выстрелил из ружья в одного из ворвавшихся в его квартиру сотрудников КГБ. Силовики открыли ответный огонь и застрелили парня. Раненый офицер КГБ — скончался. Убитый житель квартиры — Андрей Зельцер, он работал тимлидом в EPAM Systems.

По некоторым данным, застреленный им силовик — член спецназа “Альфа” КГБ Дмитрий Федосюк. Но официального подтверждения этому пока нет, передает Еврорадио.

“Разговор глухих”: первая смерть в рядах силовиков — точка невозврата?

Перестрелка, во время которой погибли сотрудник EPAM Systems и офицер КГБ, без преувеличения шокировала белорусское общество: об этом можно судить по реакции белорусов в медиапространстве. Тем временем пропагандисты из провластных ресурсов начали разжигать конфликт с призывом к охоте на “БЧБ-шников”. К чему приведёт такая пляска на костях?

— Для того чтобы достичь хоть какого-то прогресса в развитии отношений, мы должны прийти к выводу: такого [насилия. — Еврорадио] в этой стране не должно быть. Святотатство использовать трагедию для решения своих сокрытых целей и манипулирования общественным сознанием, — утверждает профессор-психолог Владимир Янчук.

А как в дальнейшем на поведении и морально-психологическом состоянии людей может отразиться это событие?

— Я ловлю себя на мысли, что человек может адаптироваться к чему угодно, — продолжает профессор. — К тюрьме, к побоям и ко многому другому, если у него нет стержня. Поэтому один из прогнозов — “проглотится” и это. И казалось бы, куда уже больше — две человеческие смерти. Но я не исключаю, что дальнейшее развитие событий приведёт к каким-то более действенным [жестоким. — Еврорадио] средствам. Решая подобные вопросы, в выборе средств не гнушаются.

Cмогут ли оклематься от шока те, кто подвергается ежедневному психологическому давлению и информационному насилию?

— Могут адаптироваться. Большинство адаптируется. Мы сегодня наблюдаем, что внутренний ропот [касательно политической ситуации. — Еврорадио] есть, а прилюдная демонстрация отсутствует. И человек это смиренно проглатывает. Но стоит подчеркнуть, что это происходит с теми, у кого система ценностей носит неустойчивый характер.

Но есть люди и с другой стороны баррикад, которые выступают “за” применение насилия в отношении несогласных. Отразится ли как-то на них сложившаяся в обществе ситуация?

— Она уже отражается, — считает психолог. — Формируется категория конформистов, задачей которых является как демонстрация лояльности, так и сокрытие любого проявления инакомыслия. Эти конформисты не способны к достижениям. Они ждут указаний, они не способны брать ответственность на себя. Человек, не берущий на себя ответственность, не способен к созиданию. Допустим, будет указание возложить венки — значит, будет, а иначе никто пальцем не пошевелит.

Судя по всему, сейчас в Беларуси сформировались две части общества, договориться между собой которым уже не получится. Или получится?

— Парадоксально, но возможностей [договориться. — Еврорадио] будет больше. Ситуация будет только ухудшаться, а официальная [провластная. — Еврорадио] сторона всё больше разубеждается в радужности перспектив выхода из кризиса. Поэтому возникает много сомневающихся людей. Зёрна сомнения, которые порождаются в стане сторонников [Лукашенко. — Еврорадио], они всё больше и увеличиваются. Диалог возможен.

А другой части либерально мыслящих людей я бы советовал дифференцировать события. Смерть человека вызывает сочувствие — вне зависимости. Несогласие с мировоззрением — это одно. Но есть некие святости, к которым стоит относиться с должной степенью почтения. Если мы с почтением относимся к каким-то событиям, то мы находим точки соприкосновения. Если не находим, то взаимодействие превращается в разговор глухих.

Еврорадио решило вспомнить другие громкие случаи убийств силовиков в Беларуси.

Наёмный убийца в Гомеле

Одно из первых и громких убийств милиционеров в независимой Беларуси. Ноябрь 1993 года, наёмный убийца Дмитрий Графов сперва расстрелял машину местного криминального авторитета Николая “Солдата” Солдатенко прямо на привокзальной площади города.

Рядом с местом преступления оказался милицейский патруль, который не дал киллеру скрыться в толпе. Милиционеры Константин Борисенко и Эдуард Серёгин начали преследовать убийцу, тот стал отстреливаться.

В результате перестрелки киллер застрелил обоих преследователей, одного из них — выстрелом в голову. Несмотря на это, Графову скрыться не удалось — подоспевшие на место милиционеры застрелили наёмного убийцу.

Старшина Константин Борисенко и сержант Эдуард Серегин

Рецидивист

В июне 2001 года уголовник-рецидивист Сергей Девкш во время совместной пьянки убил собутыльника. Он скрылся с места преступления — его объявили в розыск.

Уже в августе того же года его попытались задержать на квартире сожительницы. В результате потасовки Девкш застрелил одного из милиционеров — майора Игоря Кашкана.

Избежав задержания, преступник сбежал в Польшу, где скрывался до 2003 года, когда его задержала польская полиция, и вскоре он был экстрадирован в Беларусь. В 2004 году Девкша приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима.

Сергей Девкш / blizko.by

Шесть ножевых участковому

Декабрь 2007 года в Светлогорске. Участковый инспектор Юрий Шутов выезжает на вызов: мужчина угрожает расправой своей жене.

По приезде Шутова 57-летний мужчина начинает оказывать ему сопротивление. Шутов успевает попросить в дежурной части подкрепление. По прибытии милиционеры находят тело Шутова в подъезде.

Напавший на него мужчина шесть раз ударил ножом участкового и забрал у него оружие. После чего забаррикадировался в квартире. Когда силовики вскрыли дверь, спецназовцы, используя шумовые гранаты, взяли квартиру штурмом.

Напавший на участкового мужчина был найден мёртвым с пулевым ранением, рядом был пистолет Шутова.

Охотник на собак

Январь 2013 года в Минске, наряд милиции приезжает на улицу Машинистов: местные рассказали, что мужчина ходит по улице с оружием и отстреливает собак.

Прибывшие силовики сначала разговаривают с мужчиной, и тот сперва даже соглашается поехать в РУВД. Но внезапно достаёт оружие и начинает стрелять по милиционерам. Укрываясь от ответного огня, он прячется в гараже.

Кроме пистолета, у мужчины оказывается ещё обрез из охотничьего ружья. В ходе перестрелки погибает 37-летний прапорщик Игорь Иванчик. На штурм гаража прибывает спецназ МВД “Алмаз” и ОМОН. В ходе штурма стрелка находят мёртвым: он выстрелил себе в голову из обреза.

Прапорщик Игорь Иванчик

Смерть в Бобровичах

Август 2018 года в деревне Бобровичи под Ивацевичами в Брестской области. По официальной версии, милиционеры приехали в деревню “проводить плановую проверку порядка хранения оружия у населения”.

Во время этой проверки местный опытный охотник Сергей Дьячок открывает стрельбу по милиционерам. В перестрелки был смертельно ранен 42-летний участковый Игорь Лукашевич: он умер до прибытия помощи. Ещё один милиционер был ранен и доставлен в больницу.

Местные жители рассказывают, что между Дьячком и Лукашевичем за несколько дней до этого состоялся личный конфликт из-за незаконной рыбалки на озере. Также они рассказывают, что Дьячок постоянно писал жалобы на местных милиционеров, в том числе на убитого участкового. Жаловался на браконьерство на озере и беззаконие со стороны милиции.

После короткой перестрелки Дьячок забаррикадировался в доме, отказывался сдаваться и угрожал вновь начать стрелять. В деревню прибыл спецназ. В ходе спецоперации стрелка удалось взять живым.

В декабре 2018 года эксперты признали его невменяемым.

Убийство в Бобровичах / svaboda.org

“Разговор глухих”: первая смерть в рядах силовиков — точка невозврата?

Источник: ЕВРОРАДИО

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