Прошел год с тех пор как в Иране был сбит самолет МАУ: когда будут компенсации родным и что с расследованием?

Ровно год назад послерождественские дни омрачила весть о катастрофе самолета Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины» неподалеку от Тегерана. Самолет с 167 пассажирами и 9 членами экипажа разбился ночью 8 января вскоре после вылета из международного аэропорта «Имам Хомейни». Погибли все, находившиеся на борту, в том числе 11 украинцев.

Уже через два дня Иран признал, что сбил самолет, однако весь этот год его обвиняли в затягивании расследования. Также велись споры, кто и где будет расшифровывать бортовые самописцы, а также обсуждались компенсации семьям погибших. На каком этапе расследование находится сейчас, кто и какие компенсации будет выплачивать родственникам и когда в деле можно будет поставить точку, выясняли журналисты hromadske.

Как обстоит дело с иранским отчетом? Почему он важен?

Сейчас уже вроде бы нет оснований обвинять Иран в затягивании расследования: перед Новым годом Украине передали долгожданный проект технического отчета о причинах катастрофы. Хотя и произошло это, по словам заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина, только с пятой попытки.

«Мы очень довольны результатами, они стоили большой концентрации усилий», — говорил Енин в одном из недавних интервью.

Он подразумевает сам факт передачи отчета Ираном, а не его содержание — Украина будет анализировать документ в ближайшие два месяца и вносить свои замечания и предложения. Потом еще месяц Иран будет просматривать правки и дорабатывать отчет. И только потом его утвердит совет Международной организации гражданской авиации — и обнародует.

Но не стоит ожидать, что в отчете уже расставлены все точки над i. В нем речь идет лишь об установленной Ираном причине катастрофы — чтобы избежать аналогичных инцидентов в будущем.

«Именно на основе технического отчета иранская сторона будет вынуждена провести весь комплекс мероприятий по устранению пробелов и недостатков системы обеспечения безопасности в небе над Ираном. Материалы расследования лягут в основу уголовного производства, чтобы привлечь к ответственности всех причастных к катастрофе чиновников», — объясняет Енин.

Почетный караул несет гроб с телом одной из жертв авиакатастрофы украинского самолета, который упал в окрестностях Тегерана, Международный аэропорт «Борисполь», Киев, Украина, 19 января 2020 года / Фото:Пресс-служба президента Украины

Наказание причастных к крушению самолета — едва ли не самый главный вопрос, который «упирается» именно в детали опубликованного отчета. Последний раз еще в июне официальный Тегеран рассказывал о шести арестованных по делу, троих из которых вскоре освободили под залог. Как сообщал Офис генпрокурора Украины, иранцы пока расследуют катастрофу как непредумышленное убийство или убийство по неосторожности. По местным законам, за эти преступления могут наказать максимум тремя годами лишения свободы. Следует подчеркнуть, что передача отчета о катастрофе — это не проявление особой готовности к сотрудничеству, а обязанность Ирана перед Украиной как страной регистрации самолета и участницей расследования, как это предусматривает Чикагская конвенция о международной гражданской авиации. Но о том, что ситуация сдвинулась с мертвой точки, свидетельствует и постепенная и долгожданная передача Ираном Украине вещественных доказательств с места катастрофы (большинство из них все еще остаются в Иране). Так, недавно украинские правоохранители начали исследование планшета, который нашли год назад на месте падения самолета.

А можно ли доверять этому отчету? И не будет ли Иран затягивать дело снова? Проект финального отчета Иран должен передать не только Украине, но и США как стране-производителю самолета и другим, принимавших участие в расследовании. Это те государства, чьи граждане погибли в катастрофе — Афганистан, Великобритания, Германия, Канада, Швеция. А еще Франции — стране, которая помогала расшифровывать бортовые самописцы. Летом 2020-го во Франции расшифровали данные обоих «черных ящиков» «боинга» и подтвердили: лайнер упал, потому что в него попала ракета (предварительно известно о двух ракетах, но первая нанесла более сокрушительный удар), а на момент катастрофы он был исправен. Это не противоречит предыдущему отчету, обнародованном властями Ирана летом 2020 года. Там говорилось, что катастрофа была вызвана «серией человеческих ошибок»: оборонная система неверно идентифицировала самолет и нацелилась на гражданское воздушное судно. Но само расследование должно дать ответ на главный вопрос — действительно ли это была ошибка, а не умышленный запуск ракеты. К подробностям трагедии тоже есть вопросы. Как подчеркивают в своем отчете канадские власти, они возникают потому, что Иран не провел расследование должным образом. По словам специального советника премьера Канады Ральфа Гудейла, Иран, будучи заинтересованной стороной не должен заниматься расследованием. Хотя это не противоречит международному законодательству: ведь трагедия произошла именно на территории Ирана. Самые масштабные авиакатастрофы в Украине Наконец, Украина в ближайшие месяцы при необходимости сможет обжаловать те моменты, которые ее не устраивают в иранском отчете. «Комментарии и замечания Украины должны быть обязательно приложены к окончательному отчету, если Украина об этом заявит. Иран должен опубликовать окончательный отчет в течение 12 месяцев или в иной разумный срок. Если же этого не произойдет, Украина будет иметь право согласовать публикацию части отчета, касающейся рекомендаций по авиационной безопасности», — объясняет в комментарии hromadske эксперт по авиационному праву Андрей Гук.

Родственники жертв авиакатастрофы у мемориала погибшим в день годовщины трагедии, Киев, Украина, 8 января 2021 года / Фото:AP/Efrem Lukatsky