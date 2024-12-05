Цифровізація корупції. Як живуть та знущаються з людей хапуги з Сервісних центрів МВС

Сервісні центри МВС працюють неефективно і не можуть впоратися із обслуговуванням громадян: люди ночують під СЦ в черзі за талонами на практичний іспит, за електронним талоном доводиться полювати цілодобово через некоректну роботу системи, а хакери й “бігунки” продовжують їх продавати за гроші. Тим часом співробітники СЦ їздять на роботу на авто, що відсутні в деклараціях через оформлення або на родичів, або й на просто сторонніх людей. Окрім цього, на їхніх близьких оформлено чимало іншого дороговартісного майна.

Про це йдеться в новому розслідуванні Bihus.Info.

Bihus.Info дослідили роботу найбільшого Сервісного центру країни – київського ТСЦ № 8041 (вул.Перемоги,20). Минулого року Нацпол уже розслідував кримінальне провадження: за даними слідчих, очільник СЦ, разом з кількома адміністраторами, могли штучно створити дефіцит талонів, а потім через “бігунків” продавати послуги СЦ за 3-4 тис грн.

А цього року внутрішня безпека виписала кілька десятків протоколів інспекторам цього СЦ: практичний іспит має фіксуватися на відео та аудіо, але записи деяких іспитів виявилися відсутні. Втім, кримінал закінчився вироком тільки для «бігунка», інспектори оскаржили в суді й скасували адмінпротоколи й штрафи, а проблема з дефіцитом талонів після цього ніяк не вирішилася.

Із 2022 року цей СЦ очолює Олександр Бойко, який до того працював у Чернівцях. Декларація Бойка скромна: в Києві чоловік живе в чужій квартирі, їздить на 10-річному батьковому Toyota Land Cruiser. Але з Instagram його дружини видно, що вона користується автівками, яких не було в деклараціях – ймовірно це BMW X3 (від 50 тис дол), електрокари Volkswagen ID.4 (від 30 тис дол) та BMW IX3 (від 60 тис дол). Саме такі автівки упродовж останніх років оформлювалися на тестя Бойка і усі купувалися новими. Зі слів Бойка, дружина наразі в Чернівцях, тому він «що знав, те задекларував».

Адміністратор Володимир Науменко приїздить на роботу на Audi E-Tron (понад 40 тис дол), оформленій на 22-річного сина. Раніше він також користувався Toyota Highlander, записаною на брата – про це згадується в матеріалах того самого кримінального провадження Нацполу.

Донедавна Науменко декларував дружину й двох синів, а після того як перестав декларувати – усі троє суттєво приросли майном. На жінку оформили квартиру в новобудові і новий Highlander, у старшого сина з’явилася своя квартира в іншому новому ЖК, дача на Київському морі, велика кількість землі в Музичах під Києвом та Toyota Camry, а в молодшого сина – також квартира в тому ж ЖК і вже згаданий E-Tron. Нічого з цього в деклараціях Науменка вже не відображено.

Також на службовій парковці позаду СЦ можна побачити Lexus NX 300, оформлений на тещу адміністратора Анатолія Клименка. З декларації Клименка можна довідатися, що квартиру в новобудові йому подарував батько-пенсіонер, якому вона нібито обійшлася в 50 тис грн. На цього ж батька буквально в жовтні оформили новий Lexus NX 450H+ (від 60 тис дол.)

Одразу на двох різних Теслах – Tesla Model 3 й Tesla Model Y – їздить адміністраторка Наталія Лось, хоча офіційно в неї є лише не дуже свіжий Dodge Challenger. Одна з Тесл записана на чоловіка, якого в деклараціях Лось немає, хоча теги в GetContact свідчать про те, що це може бути її цивільний чоловік.

Схожа історія у адміністратора Сергія Панченка. В жодній з його декларацій немає дружини, але на парковці СЦ можна знайти Toyota Land Cruiser Prado, оформлений на жінку, яка упродовж багатьох років постила в соцмережах «сімейні» фото з Панченком. Окрім того, на маму Панченка записаний приватний будинок в КМ «Міжріччя» під Києвом, а на батька цьогоріч оформили ще один Toyota Land Cruiser Prado.

Щодо інспекторів (в деклараціях вони всі – адміністратори), то більшість з них за останній рік також оновили сімейний автопарк. Наприклад, Дмитро Парченко пересів із древньої Honda Accord – на Audi A6. Задекларована ціна авто – 600 тис грн, хоча попередній власник продавав її за 25 тис дол, тобто мало не вдвічі дорожче. Ще одна Audi, тільки A4, з’явилася у дружини Сергія Дацкова. З декларацій інспектора Романа Журкова зникла вся рідня, водночас на парковці СЦ з’явилися Chevrolet Volt і Chevrolet Menlo, оформлені відповідно на маму і (вірогідно колишнього) тестя Журкова.

Цікавий факт – цей Chevrolet Menlo вартістю 20 тис дол раніше належав іншому інспектору, Вадиму Чистякову. Сам Чистяков нині їздить на VOLKSWAGEN ID.4 CROZZ (від 30 тис дол). Авто записане на жінку, якої в деклараціях інспектора раніше не було. Ще одна річ, яку Чистяков не вказує – це вартість приватного будинку під Києвом. З його слів, земельна ділянка дісталася в подарунок і вже з недобудом. Але ні хто подарував, ні в скільки стало добудувати будинок, не каже.

Окремої уваги заслуговують декларації інспектора Андрія Кухельного. Упродовж багатьох років він нібито купує автівки за явно заниженими щодо ринкової вартості цінами. Найцікавіше – LEXUS IS 200T, задекларований по ціні 30 тис ГРИВЕНЬ. Інколи, у випадку другого за рік продажу, коли треба платити податки – по заниженій також і продає. Так, наприклад, продавши BMW 428I – Кухельний задекларував дохід всього лише в 10 тис. Наразі Кухельний їздить на TESLA MODEL 3, про придбання котрої досі не подав декларації. Це може свідчити, що автівку знову оформили за заниженою ціною.

В коментарі Bihus.Info Олександр Бойко заявив, що керівництво і адміністратори СЦ не причетні ні до дефіциту талонів, ні до проблем з роботою системи електронної черги, через які людям доводиться “полювати” на талони цілодобово й подекуди місяцями. Мовляв, талон важко взяти тільки тому, що у Києві дуже багато охочих складати іспит, а інспекторів мало і нових СЦ ніяк не можуть знайти. Разом з тим, Бойко не зміг чітко пояснити, як і чому талони перетасовуються в системі вночі, коли вона нібито не повинна працювати в принципі. Водночас Бойко визнав, що така робота системи не є ефективною.

Авторка: Леся Іванова

Джерело: Bihus.Info