Протесты в Беларуси. Полковник Чемоданова и не-президент Лукашенко

Беларуская милиция заслужила свою репутацию жестокостью, с которой она совершает нападения с применением насилия на мирных демонстрантов. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова набросилась на женщин за «неженское поведение».

Во время субботнего женского марша в столице представительницы слабого пола показали неженское поведение: истошно кричали, театрально били по автозаку и раскачивали его. Становились в сцепки, цеплялись и висли на сотрудниках милиции. На просьбы разойтись не реагировали.



Полковник Чемоданова, как следовало бы предположить, сама являющаяся образцовой представительницей беларуского «слабого пола», прикрепляет к сообщению видео под названием «Неженское поведение на «женском» марше», посмотрев которое, законопослушные граждане должны испытывать отвращение от «возмутительного поведения» этих женщин-протестующих.

Мужественные маскулинные мужчины

Тогда как протестующих характеризуют как «неженственных женщин», представительниц «слабого пола», беларуская милиция олицетворяет «сильный пол», к которому относятся маскулинные мужчины, мужественно прячущие лица, по-мужски сильно избивая женщин.

Полковник Чемоданова в своих сообщениях переходит на личности:

Стыдно смотреть и на девушек/женщин-активисток, которые оголтело и с упоением визжат среди себе подобных. Так и хочется сказать: «Поберегите свои силы для семей, а если таковых нет — то для их создания».

«Комсомольская правда» пытается постичь «женское лицо» протестов и спрашивает:

А кто же будет варить борщ? И тем не менее, почему женщины все чаще демонстрируют сугубо мужской тип поведения? Когда спутников Марии Колесниковой [лидера оппозиции] (они, в отличие от нее, смогли пересечь границу [с Украиной]) спросили: «А почему вы — мужчины — не поступили, как Мария?», они ответили – «Мария потому и является лидером, что способна совершать поступки, на которые не способны другие». Это свидетельство того, что мужчины и женщины сегодня меняются ролями?

Сперва надо вот что сказать: многих сторонников Колесниковой силой выдворили за границу. Как и большинство других лидеров протестного движения. Прокремлевская дезинформация регулярно набрасывается на женщин, занимающих государственные посты, называя их «неженственными»; некоторые примеры читайте по этой и этой ссылкам. Кремлевских мужчин ужасает перспектива дефицита борща.

Насилие не стихает

Александр Лукашенко лично подчеркивает мужественность своего режима:

Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что «власть он не отдаст». Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал. Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал.

С момента публикации Лукашенко провел полутайную инаугурацию, спрятавшись от людей, насмехаясь над Конституцией Беларуси, притворяясь готовым защищать гражданские права беларусов.

ЕС еще раз подчеркнул свою позицию. Лукашенко не является законным президентом Республики Беларусь. Выборы 9 августа были сфальсифицированы, а проведенная в Минске церемония является нарушением гражданских прав народа.

Эта «инаугурация» прямо противоречит воле широких слоев населения Беларуси, выраженной в многочисленных, беспрецедентных и мирных протестах после выборов, и служит лишь дальнейшему углублению политического кризиса в Беларуси.

Тем временем не-президент Лукашенко продолжает применять насилие против собственного народа — как женщин, так и мужчин.

Беларуское гостелевидение отыскало связь с Кыргызстаном

Беларуский телеканал «Беларусь 1» на этой неделе заявил, что протесты в Беларуси и Кыргызстане были организованы силами извне с использованием методичек «цветных революций». В качестве подтверждения этого заявления беларуский ведущий также выпустил в эфир поддельное видео, в котором ЕС обвиняется в финансировании протестов в Кыргызстане.

Источник: EUvsDisinfo