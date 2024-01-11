Три ключові причини заколоту мафії в Еквадорі

Еквадор поринув у “внутрішній збройний конфлікт”, заявив президент країни Даніель Нобоа. Він наказав військовим навести лад на вулицях після того, як на телеканал TC у Гуаякілі, найбільшому місті й економічній столиці країни, увірвалися озброєні люди та під час прямого ефіру взяли його персонал у заручники.

Озброєні групи також вривалися в університети та державні установи, здійснили пограбування у столиці Кіто, зазначає Бі-Бі-Сі.

Ці події відбулися після того, як у понеділок президент оголосив надзвичайний стан. У шести в’язницях сталися серйозні інциденти з викраденням поліцейських і втечею лідерів двох великих злочинних угруповань.

Розглядаємо три ключові моменти, які допомагають пояснити кризу безпеки, яку сьогодні переживає Еквадор.

1. Втеча “Фіто” і могутні банди

ФОТО, GETTY IMAGES. В’язні у місті Куенка все ще тримають у заручниках деяких охоронців після бунтів, які спалахнули у понеділок

Еквадор переживає кризу, яка стрімко погіршується в останні три роки. 2023 рік став рекордним за кількістю вбивств – з 7878 розкрили лише 584.Країна стала основним регіональним центром зберігання, обробки та розповсюдження наркотиків, що зміцнило понад 20 злочинних угруповань, які керують цими операціями.

Банди, головні командні та оперативні центри яких розташовані у в’язницях, пов’язані з великими наркокартелями Мексики та Колумбії. Одними з найвідоміших є Чонерос, Лобо, Лагартос або Тігеронес, і вони несуть відповідальність за жорстоке насильство, яке спалахує або під час внутрішніх конфліктів, або проти уряду, установ чи суспільства в Еквадорі.

У серпні минулого року кандидата у президенти Фернандо Вільявісенсіо вбили наймані вбивці. Злочин досі розслідують, але багато аналітиків пов’язують його з появою цих банд.

“Цей та інші злочини мають на меті показати владі, що вже деякий час банди значною мірою контролюють країну”, — пояснює BBC еквадорський політолог Андрес Чірібога.

ФОТО, GETTY IMAGES. У серпні вбивці застрелили кандидата в президенти Фернандо Вільявісенсіо

Проблема також у тому, що завдяки наркогрошам ці банди стали всюдисущими, а їхні щупальця через корупцію поширилися всіма куточками еквадорського суспільства, включно з державними установами.

“Важливим фактором є проникнення у багато сфер, не лише серед населення, а й у поліцію та збройні сили”, — пояснює політолог. Це єдиний спосіб пояснити втечі їхніх лідерів на минулих вихідних, як-от Адольфа Масіаса за прізвиськом “Фіто”.

Ватажок угруповання Чонерос зник із в’язниці, де з 2011 року відбував 34-річний термін ув’язнення за організовану злочинність, торгівлю наркотиками та вбивства.

Під час втечі “Фіто” принаймні у шести в’язницях Еквадору почалися бунти. Повідомляли, що в’язні взяли кілька охоронців у заручники, в результаті можливістю втекти скористався інший мафіозний лідер – ватажок Лос-Лобос Фабрісіо Колон Піко з псевдонімом “Ель Севідж”.

Ці події змусили уряд президента Даніеля Нобоа оголосити надзвичайний стан на 60 днів.

2. Реакція на обрання президента Нобоа

ФОТО, GETTY IMAGES. Одним із найважливіших напрямків президентської кампанії Даніеля Нобоа була безпека

Даніель Нобоа прийшов до влади 23 листопада, тож він перебуває на посаді лише півтора місяця. Його найважливіші пропозиції, які заслужили підтримку більшості еквадорців на виборах, зосереджені на економіці та, перш за все, на безпеці.

Хоча він представляв себе поміркованим політиком, далеким від рішучості таких, як Наїб Букеле у Сальвадорі, він сформулював заходи, спрямовані на послаблення угруповань. Він пообіцяв сприяти глибоким реформам у в’язницях із системою сегментації, яка дозволить ізолювати найбільш жорстоких і небезпечних в’язнів.

Його остання пропозиція, яку він нещодавно намагався реалізувати, передбачає встановлення плавучих в’язниць на баржах для утримання небезпечних злочинців далеко від узбережжя, щоб запобігти їхній діяльності з тюрем.

Нобоа також хоче криміналізувати дрібне вживання наркотиків, створити систему суду присяжних для серйозних злочинів та інвестувати у технологічні досягнення, як-от дрони та радари, щоб нейтралізувати організовану злочинність на дорогах і кордонах.

ФОТО, EPA. Після оголошення Нобоа надзвичайного стану у різних в’язницях країни почали діяти силовики

Щоб дати поштовх своїм ініціативам з боротьби зі злочинністю, президент минулого тижня висловив намір скликати референдум, яким мав легітимізувати введення суворіших заходів безпеки.

На думку багатьох аналітиків, пропозиції Нобоа й спричинили реакцію угруповань. “Мафія, пов’язана з торгівлею наркотиками, відреагувала, щоб показати, що вона здатна приборкати демократію”, – каже Чірібога.

Політолог вважає, що нещодавній указ про надзвичайний стан – застосований президентом після втечі “Фіто” і наступних заворушень – також спровокував активніші дії мафії, як-от захоплення телеканалу.

“Схоже, що його указ сприяв війні, яку розв’язують мафіозні угруповання”, – каже він.

І він стверджує, що “Нобоа взявся діяти без серйозних інновацій, так, як це робили колишні президенти Гільєрмо Лассо та Ленін Морено, намагаючись продемонструвати силу, і реакція банд була такою – “зачекайте, ми головні, й ми це вам покажемо”.

3. Контроль за обігом наркотиків

ФОТО, GETTY IMAGES. Деякі в’язниці контролюють банди, як-от Чонерос на чолі з “Фіто”

У 2019 році Державний департамент США підрахував, що третина колумбійського кокаїну проходить через Еквадор перед тим, як потрапити до Північної Америки та Європи. Останніми роками “популярність” цієї країни, що межує з Колумбією та Перу (обидві великі виробники), на міжнародному ринку цього наркотику зростає.

Це підтверджує збільшення вилучених наркотиків, відкриття дедалі більшої кількості лабораторій і швидке зростання насильства. Дедалі потужніші злочинні угруповання, серед яких Лобо, Чонерос і Тігеронес, мають тісні зв’язки з наркокартелями.

За даними спеціалізованого порталу InsightCrime, еквадорські угруповання виступають переважно як субпідрядники іноземних злочинних організацій.

ФОТО, EPA. Попри різноманітні зусилля поліції та військових у попередніх випадках, насильство продовжує зростати

Після демобілізації Революційних збройних сил Колумбії (FARC) в результаті мирної угоди з колумбійським урядом Еквадор став більш популярним на міжнародному ринку наркотиків. Різні групи FARC та інші організації, пов’язані з торгівлею наркотиками, очолили децентралізацію виробництва та розповсюдження кокаїну, і це залучило до бізнесу мафіозні групи з Еквадору.

Ці групи, які діють насамперед на кордоні з Еквадором, у колумбійських департаментах Наріньо та Путумайо, об’єдналися з мексиканськими картелями та організаціями з Європи, головним чином із Західних Балкан.

Таким чином, на думку експертів, участь кількох злочинних організацій з різних країн сприяє територіальним суперечкам і зростанню насильства в Еквадорі.

Серед цих організацій також виділяються два мексиканські картелі: Сіналоа, яка почала малопомітні операції в Еквадорі ще у 2003 році, і картель нового покоління Халіско (CJNG).

Чонерос співпрацювали з картелем Сіналоа, тоді як Лобо, Лагарто і Тігеронес об’єдналися з CJNG.

Автор: Тамара Гіл

Джерело: BBC Mundo