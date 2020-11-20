Вести из белорусских изоляторов: Вся страна в тюрьме

За почти четыре месяца протестов в Беларуси через изоляторы прошли более 26 тысяч человек. Общее число задержанных увеличивается после каждого воскресного марша. Участников акций доставляют в изоляторы в переулке Окрестина в Минске, в городах Жодино и Барановичи, где они ждут суда, а позже, как правило, и отбывают сутки административного ареста.

В изоляторе на Окрестина силовики жестоко пытали и избивали людей, задержанных после президентских выборов. В августе белорусы сутками стояли около изолятора, чтобы хоть что-то узнать о судьбе своих близких. Очереди из родственников задержанных на акциях остаются и сейчас: каждый четверг сотни людей приходят к изолятору, чтобы попытаться отдать передачу. Но даже если и отстоять очередь в несколько часов, нет гарантии, что близкий человек получит еду и личные вещи.

«Людей душат, стараются задавить, 26 лет никакой законности. Что может поменяться так быстро? Это будет долгая борьба нашей молодежи. Мы в свое время упустили это. Теперь страдают наши дети», – говорят у стен изолятора.

Передать личные вещи задержанным на акциях протеста в изолятор на Окрестина родные приходят ранним утром, а некоторые и вовсе занимают очередь с ночи. Галина принесла передачу сыну, хотя точно не уверена, в этом ли изоляторе он находится после задержания на акции протеста.

«Искать нужно. У нас сложно найти человека, знаете как. Что может чувствовать мать, когда ребенка просто взяли на улице и сразу увезли в тюрьму и осудили на 15 суток?» – говорит Галина.

Татьяна тоже принесла передачу сыну, его задержали в Минске неделю назад. Ее номер в общей очереди – 115. Вес передачи для задержанного не должен превышать пяти килограммов.

«Боль, что можно чувствовать – когда твой ребенок сидит в тюрьме и ты не знаешь, он битый или не битый. И что с ним вообще сделали, – говорит она. – В воскресенье, когда их задержали, они стояли в Советском РОВД шесть часов на улице с поднятыми руками. Это в наше время. И все равно ничего не будет: никаких ни дел, ничего».

В 8 утра в очереди на передачу более 100 человек. Около изолятора работают волонтеры, которые помогают составить список и правильно упаковать вещи для задержанных. Если это сделать не по форме – передачу вернут на переупаковку.

У Янины в изоляторе на Окрестина сидит брат. О том, какие продукты можно передать в изолятор, девушке рассказала продавец в магазине, у которой 15 суток отсидел муж.

«Я положила белье, носки, майки, зубные щетки, мыло, зубную пасту, арахис, грецкие орехи, еду, которая не портится, воду. Вода, говорят, плохая здесь», – рассказывает Янина.

График приема передач изменился на Окрестина с 5 октября. Теперь передать личные вещи задержанным родные могут только по четвергам. Ранее передачи принимали каждые день кроме выходных. Такие ограничения власти объяснили сложной эпидемиологической ситуацией. Кроме этого, именно по четвергам из изолятора на Окрестина людей этапируют в другие города, а это значит, что десятки арестованных останутся без личных вещей еще на несколько дней.

«Я лично сейчас переживаю, потому что боюсь, что переведут сегодня или уже перевели в Жодино, – говорит Янина. – Изначально я его нашла в Жодино, думала, что будут судить в Жодино. А оказалось, что в понедельник их вернули на Окрестина».

«Насколько я знаю, сейчас разные дни передач. Сегодня четверг – сегодня принимают передачи на Окрестина. А в Барановичи передачу надо везти во вторник. То есть больше недели люди будут без каких-либо вещей от родственников», – говорит друг одного из задержанных.

К 10 часам утра в очереди уже более 200 человек. Позже на Окрестина заедет колонна автозаков, которая этапирует десятки задержанных в Барановичи. За три месяца протестов через изоляторы в Беларуси прошло более 26 тысяч человек.

Наталья Дулина, бывший преподаватель кафедры итальянского языка Минского лингвистического университета, была освобождена после 14 суток административного ареста в Барановичском СИЗО.

Дулина была уволена 29 октября за то, что поддержала забастовку студентов. Ей велели подписать приказ об увольнении и забрать свои вещи. 30 октября она пришла в университет.

«У нас там сейчас полицейские, якобы для защиты. Один из милиционеров сказал, что я не имею права преподавать в университете, потому что меня уволили. Он постоянно следил за мной, кому-то звонил. Мы со студентами пошли в зал, чтобы обсудить наши планы, а у входа стоял милиционер».

«Я вышла из ворот, и ко мне подошел мужчина: «Пройдем с нами». Остановилась машина ГАИ, меня посадили и отвезли в ОВД. Ясно, что это было сделано с ведома руководства университета».

После задержания в отделении милиции Наталья Дулина подписала протокол, поскольку в деле были фотографии, подтверждающие ее участие в акции студентов 26 октября во дворе Белгосуниверситета. Затем ее отправили в СИЗО на улице Окрестина, где продержали до 5 ноября. А потом перевезли в следственный изолятор в Барановичах.

«У нас была камера на 19 человек. Есть строгие правила: например, свет включен весь день. Один раз нас погуляли по улице Окрестина и один раз в Барановичах, все остальное было сделано по инструкции. Я была готова к тому, что это будет тюрьма, и не ожидала никаких приятных сюрпризов».

Вместе с Натальей Дулиной сидели люди по «абсурдным обвинениям, от которых сжималось сердце».

«Это были люди разных профессий, и с ними было легко, потому что у нас много общих интересов – книги, кино, – говорит Наталья Дулина. – Я впервые заплакала в тюрьме, когда получила пачку писем от незнакомых людей».

В тюрьме Наталья Дулина рисовала. «Комната была большой, два ряда коек, в центре – длинный стол и скамейки. Девушки засмеялись и назвали картину «12 апостолов», потому что на ней было 12 человек».

«Одна из сокамерниц скучала по своему коту. Я нарисовала для нее этого кота». Из остатков хлеба и мыльной воды Наталья вылепила фигурки кота, медведя и мышки, но взять их на волю не удалось, потому что они сломались.

Автор: Роман Васюкович; по материалам телеканала «Настоящее время» и Белорусской службы Радио Свобода