Во Вьетнаме нашли «новый» коронавирус гораздо более агрессивный

Во вьетнамском городе Дананг и его окрестностях внезапно произошла новая вспышка коронавирусной инфекции. При этом власти говорят, что людей поражает вирус нового типа, гораздо более агрессивный, чем все ранее известные. Раньше во Вьетнаме он вообще не встречался.

Новый коронавирус способен размножаться намного быстрее, и вызываемая им болезнь протекает очень тяжело, отмечает Радио Свобода.

Дананг, пятый по численности населения город Вьетнама, расположен на побережье в центре страны. В последние десятилетия он стал крупным туристическим центром, здесь есть международный аэропорт и крупный морской порт. В Дананге открыто Генеральное консульство России.

В понедельник, 27 июля, местный аэропорт, по словам очевидцев и имеющимся видеозаписям, был забит стремящимися улететь подальше людьми, после того как у четырех жителей города тесты показали положительный результат на коронавирус. Сейчас продолжается эвакуация из Дананга около 80 тысяч человек.

Центральные власти в Ханое объявили, что страна с населением более 97 миллионов человек вновь оказалась в состоянии повышенной готовности к введению жесткого общенационального карантина. К 28 июля заболевание «сверхновым» коронавирусом выявили еще у 11 местных жителей.

Нгуен Тиен Нам, учитель английского языка из Хошимина, рассказал в интервью журналистам Reuters, что он вылетел последним рейсом из Дананга в воскресенье вечером: «В тот день все просто пытались выбраться из города, все говорили «я должен убраться отсюда как можно скорее».

Правительство Вьетнама сообщило, что эвакуация, в основном местных туристов, займет не менее четырех дней. При этом вьетнамские авиакомпании ежедневно выполняют около ста рейсов из Дананга в 11 других городов страны. В самом городе пока карантин не введен, однако объявлено о «мерах повышенного социального дистанцирования». В заявлении местного Координационного комитета по контролю за распространением коронавируса говорится, что с 27 июля в Дананге введено обязательное ношение медицинских масок. Одновременно вводится запрет на все массовые мероприятия, а также прекращается деятельность развлекательных заведений, в том числе баров, ночных клубов, караоке и массажных салонов.

Посольство Украины во Вьетнаме на своей странице в Facebook рекомендовало украинцам соблюдать соответствующие профилактические меры и следовать предписаниям местных властей.

У зв'язку з виявленням в Данангу двох нових випадків захворювання на COVID-19 рішенням Уряду В'єтнаму з 28/07 у місті… Geplaatst door Embassy Of Ukraine In Vietnam op Maandag 27 juli 2020

Вьетнамское государственное информационное агентство VNA сообщает, что в городе Дананг и прилегающих сельских районах уже полностью блокированы полицией и армией несколько кварталов и деревень, где в последние дни были обнаружены больные.

До сих пор правительству Вьетнама, которое еще в марте этого года ввело очень жесткие карантинные меры по всей стране и в течение месяцев пандемии активнее всех других государств Юго-Восточной Азии проводило массовое тестирование населения, удавалось успешно сдерживать инфекцию. По официальным данным, в стране к этому моменту COVID-19 заболел лишь 431 человек – без единого смертельного исхода. До вспышки в Дананге случаев заражения во всем Вьетнаме не наблюдалось в течение последних трех месяцев.

Вьетнам по-прежнему закрыт для иностранных туристов, однако с начала лета здесь начался настоящий бум среди внутренних путешественников, желающих воспользоваться скидками на авиабилеты и путевки на местные курорты. Сейчас министерство здравоохранения Вьетнама заявило, что тем, кто возвращается из Дананга в другие районы страны, придется оставаться в карантине дома в течение 14 дней.

Главное: по словам министра здравоохранения, проведенный учеными анализ генома штамма нового коронавируса, обнаруженного в Дананге, показал, что он вообще ранее никогда не обнаруживался в стране. Новый коронавирус способен размножаться намного быстрее, и вызываемая им болезнь протекает очень тяжело. Двое из первых четырех пациентов, у которых инфекция была выявлена в конце прошлой недели, сейчас подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По информации BBC, первый из этих четырех заболевших обратился в госпиталь с симптомами гриппа еще 20 июля. Это мужчина 57 лет, и сегодня врачи оценивают его состояние как критическое. Как он заразился коронавирусом, неизвестно – он обычный крестьянин, который много лет вообще не выезжал никуда за пределы Дананга. Среди членов его семьи и знакомых заболевших пока не выявлено.

Хотя вьетнамское правительство и не говорит об этом прямо, косвенно чиновники дают понять, что связывают случившееся с нелегальной иммиграцией из Китая. Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук приказал правоохранительным органам усилить борьбу с проникновением в страну нелегалов с севера. Например, власти только одной северной провинции Хазянг, которая граничит с Китаем, с мая этого года задержали более 1500 человек, незаконно пытавшихся проникнуть во Вьетнам.

27 июля вьетнамские СМИ написали, что в Дананге полицией был арестован 42-летний гражданин КНР, подозреваемый в организации преступного сообщества с целью незаконного трафика людей из Китая во Вьетнам. Сейчас он и его подельники, а также, возможно, и какая-то группа перевезенных ими недавно нелегалов, находятся в изоляции – их тестируют на «сверхновый» коронавирус.

Автор: ; Радио Свобода