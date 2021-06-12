Як працюватиме COVID-сертифікат ЄС і чи отримуватимуть його українці

У Євросоюзі остаточно затвердили COVID-сертифікати, які мають допомогти у подорожах як всередині ЄС, так і до Шенгену. DW пояснює, як ці сертифікати працюватимуть і чи видаватимуть їх українцям.

У Євросоюзі починають діяти цифрові COVID-сертифікати. Остаточно регламенти про їхнє впровадження Рада ЄС одноголосно проголосувала за них на своєму засіданні у Люксембургу в п’ятницю, 11 червня. Остаточно ковідні сертифікати увійдуть у обіг 1 липня, щоб полегшити цьогорічний сезон відпусток у часи пандемії. DW пояснює, як ці сертифікати працюватимуть і як громадяни України зможуть ними скористатися.

Три COVID-сертифікати Євросоюзу

Сертифікати будуть трьох видів, а саме підтверджуватимуть або вакцинацію проти коронавірусу, або негативний тест, або видужання від COVID-19. Щодо кожної вакцинації, тесту чи видужання видаватимуть окремий сертифікат.

Видавати ковідне свідоцтво будуть безоплатно. Сертифікат негативного тесту видаватимуть лише для ПЛР і антиген-тестів.

Підтвердити імунітет можна буде лише після позитивного ПЛР-тесту на коронавірус — сертифікат видаватимуть не раніше, ніж через 11 днів після нього. Діяти він буде 180 днів. Тести на антитіла не будуть основою для видачі сертифікату. Щоправда, регламент передбачає таку можливість на майбутнє, якщо для цього буде достатньо наукових даних.

Діяти сертифікати будуть у 31 країні: 27 країнах ЄС, а також Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії, які не входять до об’єднання, але є частиною Шенгенської зони.

Для яких вакцин у ЄС видаватимуть COVID-сертифікати?

Передусім видаватимуть сертифікати для зареєстрованих у Євросоюзі вакцин. Зараз це вакцини чотирьох виробників: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson. Це стосується і вакцини AstraZeneca виробництва Південної Кореї, яка використовується в Україні.

Вакцини виробництва BioNTech/Pfizer та AstraZeneca — серед допущених для використання у всьому ЄС

Кожна держава ЄС і Шенгену зможе на свій розсуд видавати та приймати сертифікати й для вакцин, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) до використання в умовах надзвичайної ситуації. Крім чотирьох допущених у ЄС, у ньому зараз міститься й індійський аналог AstraZeneca Covishield, а також дві китайські вакцини — Sinopharm і Sinovac. Остання також застосовується в Україні.

Російська вакцина «Спутник V» поки не отримала вердикту ні ВООЗ, ні європейського регулятора EMA. Вони очікують надання РФ усієї необхідної інформації та проводять необхідні перевірки.

Кожна держава, якщо захоче, зможе видавати сертифікати й на вакцини, котрі отримали тимчасовий дозвіл на національному рівні. Угорщина, наприклад, уже кілька місяців використовує «Спутник V». Утім, чи визнавати ці свідоцтва, вирішуватиме кожна держава для себе.

Яким буде ковідний сертифікат Євросоюзу

Сертифікат можна буде отримати як у цифровій, так і в паперовій формі. Для зберігання цифрового варіанту треба буде завантажити окремий додаток, де він буде зберігатися. Кожна країна ЄС або Шенгену створює свій застосунок. У Німеччині мобільний додаток називається CovPass. Запустили його у четвер, 10 червня. У старому додатку Corona-Warn-App також з’явиться функція завантаження сертифікатів.

Хто видаватиме ковід-сертифікат, також залежатиме від країни. Передбачено, що таке свідоцтво, наприклад, можна буде отримувати в клініках і центрах вакцинації після щеплення. У Німеччині цей документ видаватимуть також лікарські кабінети та аптеки.

Результати тестування на коронавірус також слугуватимуть підставою для видачі ковід-сертифіката

COVID-сертифікат міститиме, зокрема, дату щеплення або взяття забору для тесту, дані про те, яку вакцину людина отримала, або тип і виробника зробленого тесту, а також інформацію про того, хто його видав. Головним елементом документа буде QR-код. За допомогою нього перевірятимуть автентичність сертифіката. Щоправда, зробити це зможуть лише уповноважені особи. Кому саме надавати ключі для перевірки QR-кодів, вирішуватиме кожна держава. У регламенті передбачено, що перевірку здійснюватимуть, зокрема, в аеропортах, портах, на вокзалах і автостанціях.

Для взаємного визнання сертифікатів між різними країнами Єврокомісія створила портал, через який передаватимуться ключі для перевірки сертифікатів. При цьому передача персональних даних через нього заборонена. До цієї системи підключилися вже 12 країн.

There is a safe summer in sight! 12 EU countries have already connected to the #EUCOVIDcertificate Gateway – weeks ahead of the deadline! The certificate will facilitate safe free movement for travellers. Like here in 🇭🇷 Croatia in the airport of Zagreb pic.twitter.com/jo7iACrqZA — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) June 11, 2021

Як можна буде використовувати ковід-сертифікат ЄС?

Сертифікати покликані полегшити поїздки в часи пандемії. Утім, наявність цього свідоцтва ще не означає, що людина зможе подорожувати без жодних обмежень. Все залежатиме від правил у конкретній країні чи регіоні, куди людина хоче поїхати. Утім, якщо влада, наприклад, зняла якісь обмеження для своїх вакцинованих громадян, то вона повинна такі самі умови запропонувати жителям інших країн, у яких є сертифікат щеплення від коронавірусу.

Держави ЄС під час переговорів з Європарламентом наполягли на внесенні такого тексту у ковідне свідоцтво: «Цей сертифікат не є проїзним документом (…) Перед подорожжю перевірте, будь ласка, у місці вашого призначення чинні заходи охорони громадського здоров’я і пов’язані з ними обмеження».

Чи зможуть українці отримувати ковід-сертифікати ЄС?

Затвердили два регламенти. Один запроваджує COVID-сертифікати для громадян країн Євросоюзу та Шенгену. Другий поширює їхню дію на громадян третіх країн, які проживають у ЄС і Шенгені або ж легально в’їхали туди з будь-якою метою, наприклад, для туристичної подорожі. Їм також будуть видати сертифікат. Тобто українці, які, наприклад, повністю вакцинувалися, приїхавши до ЄС, зможуть попросити видати їм сертифікат. Для цього їм треба буде надати «надійний доказ» щеплення.

Передбачений і другий варіант. Визнаватися будуть і видані третіми країнами сертифікати. Для цього Єврокомісія повинна буде підтвердити, що система їхньої видачі та перевірки сумісна з європейською. Уряд України почав діалог про це з Брюсселем ще у квітні, проте до остаточного ухвалення регламентів офіційні переговори не могли початися. Тим часом Київ домовився про взаємне визнання ковідних сертифікатів з Угорщиною як окремою країною ЄС.

COVID-свідоцтво про вакцинацію в Україні: що треба знати

В Україні почали видавати міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19. Це паперовий документ, що визнаний на міжнародному рівні та враховує міжнародні медико-санітарні правила для перетину кордону. Його видає міністерство охорони здоров’я України (МОЗ). «Це поки єдиний документ, який визнається на міжнародному рівні. Він не новий, а використовується ще з 2006 року для підтвердження вакцинації від інфекційних хвороб, які мають міжнародне значення. Найбільше його використовували під час жовтої лихоманки, а тепер туди додалося ще щеплення від COVID-19», — пояснила DW генеральна директорка Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я МОЗ України Марія Карчевич.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію — як його отримати?

Вона зазначила, що свідоцтво вже видасться в Україні тим, хто отримав дві дози щеплення вакциною проти COVID-19, яка схвалена до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ). Якщо людина збирається подорожувати до ЄС, то вакцина повинна бути схвалена ще й на рівні Євросоюзу. Усі вакцини, які зараз використовує Україна, зокрема, Comirnaty від Biontech та Pfizer, AstraZeneca різного виробництва та CoronaVac від Sinovac Biotech, мають дозвіл від ВООЗ. Схвалення на рівні ЄС також мають всі вакцини, що застосовуються в Україні, окрім китайської CoronaVac. Ця вакцина наразі лише проходить процес отримання дозволу на застосування в Євросоюзі.

У МОЗ зауважують, що відразу після щеплення людина має повідомити, що потребує такого свідоцтва, або пізніше звернутися до свого сімейного лікаря або закладу охорони здоров’я, який підключений до електронної системи охорони здоров’я, щоб на підставі даних про вакцинацію згенерувати цей документ і надати його людині. Документ заповнюють англійською або французькою мовою, додатково також українською. Свідоцтво повинне містити персональні дані пацієнта, зокрема прізвище та ім’я має бути заповнене латинкою та не відрізнятися від даних закордонного паспорта громадянина, а також інформацію про вакцинацію, зокрема назва вакцини, дату вакцинації тощо. Документ візується підписом лікаря, самого пацієнта та підтверджується офіційним штампом закладу охорони здоров’я.

Куди можна поїхати з паперовим сертифікатом?

«Свідоцтво використовується виключно для перетину кордону. Міжнародні медико-санітарні правила передбачають, що людині, яка надає це свідоцтво не може бути відмовлено у в’їзді на територію іншої країни, якщо там не встановлені додаткові умови в’їзду. Але у тих країнах, де передбачена наявність свідоцтва про щеплення, цей документ підходить», — каже Марія Карчевич.

Міністерство закордонних справ (МЗС) зараз веде переговори з низкою країн, аби прискорити процес безперешкодного перетину кордону українськими громадянами за наявності COVID-свідоцтва, повідомила Карчевич. Вона наголосила, що найближчим часом з паперовим сертифікатом можна буде поїхати в Туреччину, Молдову, Угорщину, Ізраїль та інші країни.

У липні планують запровадити цифрові COVID-сертифікати

Уже в липні цей процес може ще більш спроститися. Ураїнський уряд готується запровадити цифрові сертифікати про вакцинацію. Вони діятимуть також при в’їзді до тих країн, з якими Україна домовилася про пришвидшене взаємне визнання документів про вакцинацію.

Представниця МОЗ розповіла, що цифрові COVID-сертифікати будуть доступні всім вакцинованим двома дозами вакцини у додатку держаних послуг «Дія». Звідти через QR-код можна буде зчитати всю інформацію про вакцинацію людини проти COVID-19. Окрім цього, також в «Дії» міститиметься інформація про результати ПЛР-тестування. Цей цифровий сертифікат також вимагатимуть для участі у масових заходах.

Директорка Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я МОЗ України Марія Карчевич зазначає, що українські розробники електронного документу контактують з європейськими колегами, тому український цифровий сертифікат буде подібним до того, що розробляється в ЄС. Після його визнання країнами Євросоюзу його можна буде пред’являти для подорожей у ці країни.

Автор: Юрій Шейко, Лілія Ржеутська; DW