Як працюватиме COVID-сертифікат ЄС і чи отримуватимуть його українці

У Євросоюзі остаточно затвердили COVID-сертифікати, які мають допомогти у подорожах як всередині ЄС, так і до Шенгену. DW пояснює, як ці сертифікати працюватимуть і чи видаватимуть їх українцям.

У Євросоюзі починають діяти цифрові COVID-сертифікати. Остаточно регламенти про їхнє впровадження Рада ЄС одноголосно проголосувала за них на своєму засіданні у Люксембургу в п’ятницю, 11 червня. Остаточно ковідні сертифікати увійдуть у обіг 1 липня, щоб полегшити цьогорічний сезон відпусток у часи пандемії. DW пояснює, як ці сертифікати працюватимуть і як громадяни України зможуть ними скористатися.

Сертифікати будуть трьох видів, а саме підтверджуватимуть або вакцинацію проти коронавірусу, або негативний тест, або видужання від COVID-19. Щодо кожної вакцинації, тесту чи видужання видаватимуть окремий сертифікат.

Видавати ковідне свідоцтво будуть безоплатно. Сертифікат негативного тесту видаватимуть лише для ПЛР і антиген-тестів.

Підтвердити імунітет можна буде лише після позитивного ПЛР-тесту на коронавірус — сертифікат видаватимуть не раніше, ніж через 11 днів після нього. Діяти він буде 180 днів. Тести на антитіла не будуть основою для видачі сертифікату. Щоправда, регламент передбачає таку можливість на майбутнє, якщо для цього буде достатньо наукових даних.

Діяти сертифікати будуть у 31 країні: 27 країнах ЄС, а також Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії, які не входять до об’єднання, але є частиною Шенгенської зони.

Передусім видаватимуть сертифікати для зареєстрованих у Євросоюзі вакцин. Зараз це вакцини чотирьох виробників: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson. Це стосується і вакцини AstraZeneca виробництва Південної Кореї, яка використовується в Україні.

Кожна держава ЄС і Шенгену зможе на свій розсуд видавати та приймати сертифікати й для вакцин, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) до використання в умовах надзвичайної ситуації. Крім чотирьох допущених у ЄС, у ньому зараз міститься й індійський аналог AstraZeneca Covishield, а також дві китайські вакцини — Sinopharm і Sinovac. Остання також застосовується в Україні.

Російська вакцина «Спутник V» поки не отримала вердикту ні ВООЗ, ні європейського регулятора EMA. Вони очікують надання РФ усієї необхідної інформації та проводять необхідні перевірки.

Кожна держава, якщо захоче, зможе видавати сертифікати й на вакцини, котрі отримали тимчасовий дозвіл на національному рівні. Угорщина, наприклад, уже кілька місяців використовує «Спутник V». Утім, чи визнавати ці свідоцтва, вирішуватиме кожна держава для себе.

Сертифікат можна буде отримати як у цифровій, так і в паперовій формі. Для зберігання цифрового варіанту треба буде завантажити окремий додаток, де він буде зберігатися. Кожна країна ЄС або Шенгену створює свій застосунок. У Німеччині мобільний додаток називається CovPass. Запустили його у четвер, 10 червня. У старому додатку Corona-Warn-App також з’явиться функція завантаження сертифікатів.

Хто видаватиме ковід-сертифікат, також залежатиме від країни. Передбачено, що таке свідоцтво, наприклад, можна буде отримувати в клініках і центрах вакцинації після щеплення. У Німеччині цей документ видаватимуть також лікарські кабінети та аптеки.

COVID-сертифікат міститиме, зокрема, дату щеплення або взяття забору для тесту, дані про те, яку вакцину людина отримала, або тип і виробника зробленого тесту, а також інформацію про того, хто його видав. Головним елементом документа буде QR-код. За допомогою нього перевірятимуть автентичність сертифіката. Щоправда, зробити це зможуть лише уповноважені особи. Кому саме надавати ключі для перевірки QR-кодів, вирішуватиме кожна держава. У регламенті передбачено, що перевірку здійснюватимуть, зокрема, в аеропортах, портах, на вокзалах і автостанціях.

Для взаємного визнання сертифікатів між різними країнами Єврокомісія створила портал, через який передаватимуться ключі для перевірки сертифікатів. При цьому передача персональних даних через нього заборонена. До цієї системи підключилися вже 12 країн.

