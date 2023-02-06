Як США збивали китайську повітряну кулю

Аналітики розвідки розрізняють таємниці та загадки. Дивний політ китайської повітряної кулі над Сполученими Штатами, який закінчився суботнім збиттям над узбережжям Атлантичного океану, містить елементи обох.

Безсумнівно, публічне видовище шпигунської повітряної кулі, що летить над Америкою, стало збентеженням для адміністрації Байдена. Але адміністрація може стверджувати, що вона чекала найбільш сприятливого моменту, щоб знищити повітряну кулю та захопити її секретний корисний вантаж — і що ця дивна історія була чистим плюсом для розвідки для Сполучених Штатів.

У Вашингтоні вже точиться політична суперечка. Республіканці стверджують, що адміністрація Байдена виявила слабкість, дозволивши повітряній кулі увійти в повітряний простір США. Чиновники заперечують, що попередня адміністрація президента Дональда Трампа не реагувала на кілька подібних місій над штатами та територіями США. Проте ці попередні вторгнення не тривали так довго і не досягли настільки далеко континентальних Сполучених Штатів.

Але давайте розглянемо розвідувальні деталі цього останнього інциденту, описаного авторитетним чиновником Пентагону, який докладно знає подію з перших вуст.

По-перше, секретна частина: китайці роками відправляли повітряні кулі для збору розвідданих. Офіційний представник Пентагону заявив у суботу ввечері, що п’ять китайських повітряних куль облетіли земну кулю, і Китай відправив від 20 до 30 повітряних куль у всьому світі за останнє десятиліття.

Повітряні кулі, здається, не збирають набагато більше інформації, ніж китайські супутники на низькій навколоземній орбіті. Повітряні кулі можуть довше зависати над цілями збору, як-от поле міжконтинентальних балістичних ракет у Монтані, над яким ця повітряна куля пролетіла кілька днів тому. Проте вони не є стаціонарними, і їх здатність до збору сигналів не відрізняється радикально від інших систем, доступних китайцям, як повідомив представник Пентагону.

Повітряна куля забезпечує кращу деталізацію своїх зображень. І цілком можливо, що ця місія була спробою спровокувати радар США або сигнатури радіоелектронної боротьби, що було б цінним у майбутньому конфлікті, сказав чиновник, але будь-який такий збір матиме обмежену цінність. Що стосується припущень, що повітряна куля розкидала менші шпигунські пристрої — скажімо, мікродрони, які могли спостерігати за таємними цілями, — чиновник сказав, що доказів такого розсіювання немає.

Таємна частина історії стане зрозумілішою, коли Пентагон знайде капсулу для збору розвідданих, яку несла повітряна куля, як очікують офіційні особи в суботу. Очевидно, капсула впала в Атлантику майже неушкодженою, сказав чиновник, і це має надати корисну можливість дослідити та розібратися в китайських систем розвідки та зв’язку.

Таким чином, з точки зору розвідки, представники Пентагону вважають, що дивна тижнева подорож на повітряній кулі зрештою принесла більше користі Сполученим Штатам, ніж Китаю. Дочекавшись, поки повітряна куля опиниться над територіальними водами США, адміністрація Байдена змогла максимізувати ймовірність того, що капсулу можна буде підняти, водночас мінімізувавши ризик того, що американці можуть отримати травми від падіння уламків.

Офіційний представник Пентагону сказав, що вона важила як два-три автобуси і могла завдати значної шкоди, якби врізалась в землю. Якби вона впала над Монтаною, 2000 людей могли б опинитися в небезпеці через розкидані уламки.

Як військова операція, збиття було відносно простим. F -22 Raptor випустив ракету AIM-9 по повітряній кулі, відеокамери показали, що далі сталося. Офіційний представник Пентагону розповів, що основним пріоритетом при націлюванні є уникнення прострілу крізь повітряну кулю, яка могла б залишити її майже неушкодженою та здатної подолати ще 500-600 миль на схід, можливо, поза зоною дії США.

У Пентагоні зважували, чи можливо частково спустити повітряну кулю та захопити розвідувальну капсулу на меншій висоті. Але чиновник сказав, що не існує технології, яка б дозволила подібну операцію захоплення «метеликів».

Тепер до загадкової частини. Співробітники розвідки не знають, що могло спонукати китайців розпочати таку місію зараз, напередодні запланованого візиту держсекретаря Ентоні Блінкена до Китаю, який був скасований через політ.

Очевидною є можливість того, що це була спроба Китаю демонстративно проголосити свою владу у той момент, коли справи в самому Пекіні йдуть не дуже добре через уповільнення економічного зростання, громадський політичний протест і погане управління пандемією коронавірусу.

Можливість «ткнути палицею в око» Сполучених Штатів завжди приваблива для войовничого режиму президента Сі Цзіньпіна, особливо зараз. Сполучені Штати намагаються агресивно демонструвати прапор за допомогою операцій «свободи судноплавства» в Тайванській протоці або Південно-Китайському морі — але без настільки явного порушення китайського повітряного простору та територіальних вод.

Чому зараз? Аналітики розвідки розглядають можливість того, що китайські військові або жорсткі елементи в керівництві навмисно намагалися зірвати візит Блінкена, головною метою якого був пошук заходів стратегічної стабільності та інших запобіжників, які могли б обмежити ймовірність ненавмисної ескалації навколо Тайваню, або інші можливості потенційного конфлікту.

Остання можливість полягає в тому, що це був банальний ланцюжок помилок — те, що можливо в будь-якій розвідувальній чи військовій операції. «Іноді ліва рука не знає, що робить права», – зазначив представник Пентагону.

Шпигуни можуть збирати секретну інформацію. Це те, що китайці робили за допомогою своєї повітряної кулі, і те, що тепер зроблять Сполучені Штати, намагаючись дослідити обладнання, яке перевозила повітряна куля. Але мистецтво шпіонажу не в змозі розгадати загадки, найбільшою з яких на сьогодні є намір і потенційні наслідки всесвітнього ствердження могутності Китаю містера Сі.

Оригінал: The inside story of how the U.S. shot down the Chinese balloon By David Ignatius

Переклад Іван Приходько