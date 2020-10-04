Як турецькі та ізраїльські дрони знищують радянську (та російську) техніку із вражаючою ефективністю

Туреччина знову демонструє, що таке сучасна війна. Двадцять перше сторіччя проти двадцятого, дрони проти радянської (російської) техніки. Перші перемагають. До прикладів знищення російської техніки XX століття у Сирії та Лівії тепер додався і Нагірний Карабах. Увага! Попередження: на відео нижче можна побачити надзвичайно жорстокі кадри того, як гинуть люди.

На початку поточного загострення конфлікту між вірменськими та азербайджанськими підрозділами, 27 та 28 вересня, події відбувалися за звичним сценарієм: сторона, що наступала (Азербайджан), почала зазнавати істотних втрат. Було знищено кілька танків та іншої броньованої техніки. Частина постраждала від мін, частина – від дій вірменської артилерії.

Однак незабаром ситуація суттєво змінилася. Дрони Азербайджану (насправді, найпевніше, Туреччини) такої самої моделі, як і ті, одну партію яких придбала Україна (Bayraktar TB2), першою хвилею атак «засліпили» протиповітряну оборону Вірменії – завдали низку ударів по польовим зенітно-ракетним комплексам (типу «Оса» та її модифікації).

Відео з ліквідацією за допомогою ударного БПЛА Bayraktar TB2 трьох пускових установок ЗРК «Оса»:

За час із початку ескалації дрони знищили вже 13 таких ЗРК. На відео видно, що ЗРК російського виробництва просто «не бачать» (за працюючих радарів) турецькі дрони, які натомість розстрілюють цілі, як у тирі.

Крім цього, були знищені інші засоби, щонайменше одна суперсучасна установка РЕБ «Репеллент» російського виробництва, розроблена Науково-технічним центром радіоелектронної боротьби РФ для «придушення роботи безпілотних літальних апаратів на відстані до 30 км». Цього разу, як і у випадках знищення іншої російської «диво-зброї» ЗРАК «Панцирь», турецькі безпілотники не знали, що вони були «придушені». На 32 секунді відео видно вже знищену установку.

Після роботи по ППО дрони «Байрактар» взялися за танки. Станом на сьогодні було знищено чотири та виведено з ладу 12 танків (у Азербайджану втрати істотно менші – 3 та 3 відповідно).

Лише на одному відео видно, як турецькі дрони знищують шість установок «Град». Загалом за ці кілька днів Вірменія безповоротно втратила вже 15 (!!!) РСЗВ БМ-21 «Град». Це без урахування інших втрат артилерії через атаки дронів – йдеться про сім гармат різного типу, одну МСТА-Б, одну САУ 2С3 «Акація».

У відео від міністерства оборони Азербайджану, оприлюдненому сьогодні вночі, містяться кадри по влучанню та знищенню 6 реактивних систем залпового вогню «Град»

Також, Азербайджан дуже ефективно використовує ізраїльську систему з дронами-камікадзе «Harop». Запускаються «Harop» із контейнера, розміщеного на самохідній пусковій установці. В Азербайджані це вантажні автомобілі типу МАЗ 6317 з дев’ятьма такими контейнерами.

2 жовтня з’явилося відео від МО Азербайджану, на якому зафіксовані атаки дронів, тепер вже на піхоту противника (вперше). На відео можна побачити загибель десятків людей. Подібні втрати мають дуже негативний ефект на психологічний та моральний стан військових: загрозу постійної, невидимої смерті від якої неможливо сховатися навіть в окопах, не кожна людина здатна витримати.

Вірменія несе значно більші втрати (підтверджені на відео), якщо інша сторона буде здатна забезпечити ефективний наземний наступ, то цей епізод війни може завершитися поверненням Карабаху до складу Азербайджану.

Вже втретє (Сирія, Лівія, Нагірний Карабах) турецькі (та ізраїльські) технології використовуються для ведення війни зовсім іншого типу, в якій навіть наявність великої кількості радянського та російського «заліза» не допомагає отримати перевагу. Україні дуже варто зробити дві речі: у короткий строк купити іще три або більше партій дронів «Байрактар», вивчити турецький досвід їх використання та навчити відповідні підрозділи їх застосовувати. Також, розвивати свої програми ударних дронів: Туреччина демонструє, що саме нова техніка зразка 21 сторіччя може надати перевагу перед суперником навіть із значною кількістю застарілого озброєння російського або радянського зразків.

Джерела: ТЕКСТИ, mil.in.ua, @JulianRoepcke