Єдине угрупування, яке по-справжньому підтримало ХАМАС. Хто такі хусіти і чому по ним вдарили союзники

У ніч на 12 січня США та Великобританія завдали ракетних ударів по об’єктах проіранського угруповання хуситів на півночі Ємену, який вона контролює. Цьому передували дії хуситів у Червоному морі, які спочатку заявляли, що атакуватимуть лише ізраїльські судна, що йдуть цим маршрутом, а потім оголосили, що збираються нападати на всі кораблі в цій акваторії.

19 листопада 2023 року вони захопили ролкер Galaxy Leader, який досі знаходиться в їхніх руках у єменських водах, а 10 січня хусити вже в 26-й раз здійснили за допомогою ракет і дронів напад на корабель, що знаходиться в Червоному морі. На цей раз метою став американський HMS Diamond. Внаслідок таких атак світова торгівля скоротилася на 1,3%. Метою цих нападів хусити називають підтримку терористів ХАМАС у війні з Ізралієм.

Що стосується реакції Росії на те, що відбувається, то, як зазначив у розмові з The Insider сходознавець Ігор Семиволос : «У Росії все зрозуміло — ворог мого ворога мій друг»:

«Вони грають на емоціях арабської вулиці, підіграють метанаративу про імперіалізм і продовжують грати в ці ігри. І є Іран. Стратегічний альянс між Росією та Іраном та стратегічні інтереси Ірану в цьому регіоні не дозволяють Росії зробити серйозний маневр. Російські інтереси зараз жорстко прив’язані інтересам Ірану. РФ вже далеко не та країна, яка дозволяла собі вести політику балансу інтересів. Нині це дуже жорстка одностороння позиція. Тож з боку представників російського МЗС ми чутимемо класичну радянську риторику».

Пірати Червоного моря

У лютому 2021 року держсекретар США Ентоні Блінкен підписав розпорядження про виключення єменського угруповання «Ансар Алла» зі списку терористичних організацій, куди воно потрапило лише місяцем раніше. Це був, напевно, перший і єдиний раз, коли чинний американський чиновник єврейського походження повернув у легальне поле угруповання, в офіційному гаслі якого присутні слова «Смерть Америці, смерть Ізраїлю, хай будуть прокляті юдеї».

Зробив це Блінкен із цілком раціональних міркувань: бойовики Ансар Алла на той час контролювали близько третини території Ємену, включаючи столичну Сану. Будь-яка гуманітарна допомога мешканцям цих територій — а її потребували і продовжують потребувати мільйони людей — могла бути доставлена ​​лише через структури «Ансар Алла» або, принаймні, за участю угруповання. Ні американський уряд, ні спонсоровані США благодійні організації не могли зайнятися порятунком людей, які до того моменту вже помирали тисячами від голоду та епідемій: доки «Ансар Алла» перебувала у списку терористів, ця допомога автоматично була б заморожена, а співробітникам організацій міг загрожувати арешт. Тому Блінкен і викреслив єменських бойовиків зі списку терористів.

«Ансар Алла» — це бойова організація єменських шиїтів, насамперед представників племені хусі, і вона значно більше відома під своєю неофіційною назвою — хусіти. Ті, що з’явилися ще в 1990-і швидше як дисидентський гурток, ніж як терористична організація, на початку двотисячних хусити стали чи не основною опозиційною силою Ємену.

Тодішнього президента країни Алі Абдаллу Салеха вони звинувачували в корупції і в тому, що він керується інтересами іноземних держав, насамперед сусідньої Саудівської Аравії та США, а не інтересами власних громадян. У бідному, обуреному вторгненням американців до Іраку Ємену, яким Салех правив аж з 1978 року, хусіти швидко знайшли масову підтримку. У відповідь Салех ініціював облави на них, під час однієї з яких було вбито засновника руху Хусейн аль-Хусі. Після його смерті хусіти, що помітно радикалізувалися, і центральна влада Ємену перебувають у стані постійної війни, яке лише зрідка переривається крихкими перемир’ями.

Парад сил хуситів у Ходейді, вересень 2022 року

Спочатку ця війна була здебільшого зосереджена у важкодоступних гірських районах півночі Ємену — рідних краях племені хусі. Але в 2014 році «Ансар Алла» розпочала наступ на південь країни та захопила кілька провінцій та міст, включаючи столицю. Хусіти заявляли, що до повномасштабного повстання їх змусила турбота про простих людей, які постраждали від рішення уряду скасувати субсидії на паливо, за яким одразу сталося вкрай болюче зростання цін на товари першої необхідності.

Однак влада країни (на той час «Арабська весна» вже змусила Салеха піти у відставку, і крісло президента зайняв Абд-Раббу Мансур Хаді) запевняли, що реальною метою повстанців було розчленування країни та створення на одному з її уламків шиїтської теократичної держави. Сепаратистам-хуситам, запевняли чиновники, активно допомагає Іран, розраховуючи на те, що нова держава буде його сателітом.

Насправді йєменські шиїти в зовсім недавньому минулому вже мали свою державу. Офіційно визнане частиною світової спільноти, єменське королівство шиїтів існувало з 1918 по 1962 рік і зникло після революції, що поклала кінець правлінню монарха. Офіційно монарх носив титул «імам», тобто верховний лідер шиїту. Це в іранських шиїтів-двонадесятників число імамів обмежене дванадцятьма, останній з яких уже тисячу років перебуває в містичному стані приховування і повернеться перед фінальною битвою добра та зла. Єменські шиїти відносяться до іншої гілки цієї релігії – зейдизму. У їхній доктрині імамом може стати будь-який нащадок Алі абу-Таліба — зятя пророка Мухаммеда, — у якого вистачить рішучості повести за собою людей на війну проти тиранії та несправедливості.

Імами зейдитів, на відміну імамів двонадесятників, не безгрішні і всеведучі, та й загалом вони традиційно виступали скоріш в якості військово-політичних, ніж релігійних лідерів. Цікаво, що невдовзі після вбивства Хусейна аль-Хусі влада Ємену повідомляла, що голова повстанців оголосив себе новим імамом і націлився на відтворення зейдитської держави. Чи так це було насправді, невідомо, але з того часу міжнародно визнаний уряд Ємену ставиться до «Ансар Алла» саме як до сепаратистського терористичного угрупування, причому тісно пов’язаного з Іраном.

До чого тут Іран

Швидше за все, на початку двохтисячних зв’язків хуситів з Іраном були не такими вже й тісними. «Ансар Алла» мав контакти з іранськими аятолами та їхніми союзниками з ліванської «Хезболли», напевно Тегеран відправляв хуситам гроші та зброю, але довгий час допомога ця була досить скромною.

Проте президент Хаді, скинутий хуситами, вигнаний із Сани, а потім знову проголосивши себе главою держави, робив усе для того, щоб його війна проти хуситів сприймалася в регіоні саме як боротьба з іранськими проксі, націленими на підпорядкування Близького Сходу Тегерану. Тому що якщо регіональні гравці повірять у те, що хусити загрожують не тільки і без того вкрай хисткому єменському уряду, а й усталеному статус-кво; якщо багаті і впливові сунітські держави Перської затоки вважають, що шиїтський Іран робить замах на їх вплив і через своїх проксі розширює зону свого впливу, то війна проти горян-сепаратистів відразу перетвориться на війну проти спільного іранського ворога.

Абдураббу Хаді

І вона перетворилася. У березні 2015 року у війну проти хуситів офіційно вступила міжнародна коаліція із десяти держав на чолі із Саудівською Аравією. Враховуючи середньорічний військовий бюджет однієї лише Саудівської Аравії в $50 млрд, з огляду на підтримку коаліції з боку США, враховуючи майже тотальну блокаду, в яку було взято Ємен, можна припустити, що зовнішні гравці розраховували на швидку та блискучу перемогу над Ансар Алла. Але все пішло за планом.

Багато в чому це сталося завдяки тому, що за роки протистояння з владою хусіти перетворилися на справжню армію — досить велику і боєздатну для того, щоб протистояти навіть добре підготовленому ворогові. Ну і ще тому, що й в Ірані почули президента Хаді і побачили, як одразу десяток близькосхідних та африканських країн готується до нападу на хуситів. Тегеран досить швидко перейшов від нерегулярних і невеликих поставок стрілецької зброї та гранатометів до регулярного відправлення до Ємену ракет, дронів та їх комплектуючих на невеликих рибальських човнах, здатних подолати морську блокаду.

Чим і як воюють хусити

Зустрівши запеклу відсіч із боку хуситів, міжнародна коаліція досить швидко перейшла від наступальних дій до оборонних. Саудитам та їхнім союзникам вдалося дещо потіснити хуситів, але ні знищити їх, ні навіть вигнати зі столиці так і не вдалося. Іноземні армії в Ємені практично повністю переключилися на авіанальоти на позиції хуситів та їх військову інфраструкту.

На сьогоднішній день пілоти міжнародної коаліції здійснили понад 25 тисяч таких бойових вильотів. За даними міжнародних спостерігачів, лише цивільних у цих нальотах загинуло близько 9 тисяч людей. Хусіти не залишилися в боргу і організували атаки ракет та безпілотників на інфраструктуру держав, які беруть участь у війні проти них.

Основною зброєю цих атак стали безпілотники-камікадзе сімейств Qasef, Samad та Wa`id. Перші — це машини, розроблені в Ірані ще в 1980-х — 1990-х роках і, можливо, дещо вдосконалені самими хуситами. Вони несуть на собі кілька десятків кілограмів вибухівки та здатні пролетіти близько 200 км. Щодо невеликі та тихохідні, вони використовуються хуситами для знищення техніки ворога на території Ємену та для ударів по прикордонних районах Саудівської Аравії.

Samad – більш досконале сімейство дронів. Вони здатні пролетіти вже до 1800 км, що дозволяє хуситам завдавати ударів як у глибині території сусідньої Саудівської Аравії, так і об’єктами в Об’єднаних Арабських Еміратах — ще однієї ключової країни антихуситської коаліції, з якою Ємен не має спільного кордону.

Дрон Samad 3

Найсучасніші з безпілотників хусітів – це Wa`id, здатні пролетіти до 2500 км. Технологічно вони є копією іранських Shahed і не виключено, що це і є Shahed, перейменований для того, щоб відвести підозри від Ірану.

Хусити ж наполягають на тому, що Samad і Wa`id — це виключно їхня розробка, що Іран не має до цих апаратів жодного відношення і виробництво цих безпілотників налагоджено на підприємствах самого Ємену. Ставитися до таких заяв варто з обережністю, оскільки іранські безпілотники Shahed, за допомогою яких Росія бомбить мирні українські міста, росіяни теж видавали за власну розробку.

Крім того, хусити мають величезні арсенали ракет , частина з яких була закуплена Єменом ще кілька десятиліть тому в СРСР, а частина — поставлена ​​з Ірану. Як і у випадку з безпілотниками, в «Ансар Алла» стверджують, що ракети, у тому числі й крилаті, здатні подолати відстань 2000 км, вони створили самі, без участі іноземних держав.

За допомогою безпілотників та ракет хусити змогли пошкодити кілька ключових об’єктів нафтової інфраструктури Саудівської Аравії та ОАЕ. Найбільша їхня атака в 2019 році змогла обрушити загальносвітові постачання нафти на 5%.

Власне, постійні атаки на цивільні об’єкти стали однією з причин включення хуситів до списку терористичних організацій. Крім того, на користь цього рішення зіграли примус неповнолітніх до участі у бойових діях та злочини проти цивільного населення на зайнятих ними територіях. Не додала хуситам симпатій світової спільноти і підтримка з боку нинішнього голови організації Мухаммеда Алі аль-Хусі (брата засновника «Ансар Алла» Хусейна аль-Хусі) так званих “ЛНР” та “ДНР” — маріонеткових утворень, створених Росією на тимчасово окупованих територіях України.

Кількість жертв війни в Ємені перевищує 350 тисяч людей, причому більшість із них загинули не від куль і снарядів, а від голоду та епідемій, спричинених блокадою та руйнуванням цивільної інфраструктури. Дуже багато загиблих мирних жителів — на совісті саме хуситів.

Чого хочуть хусіти

“Ансар Алла” – організація, буквально пронизана конспірологією. Живучи в країні, де залишався один-єдиний єврей, хусити вірять у те, що саме євреї винні у всіх бідах. Засновник руху Хусейн аль-Хусі не просто проклинав євреїв у своїх проповідях, а прямо закликав до геноциду та знищення держави Ізраїль. Він публічно заявляв, що має намір бути куди радикальнішим стосовно євреїв, ніж Іран чи «Хезболла», і наполягав на тому, що сама релігійна доктрина зейдизму заснована на максимально ворожому ставленні до юдаїзму та юдеїв.

Знищивши або вигнавши з країни всіх єменських юдеїв, хусити взялися допомагати угрупованням, які також оголосили своєю метою боротьбу з євреями. Саме через контрольовану хуситами територію Ємену пролягав один із основних шляхів контрабандної доставки іранської зброї для ХАМАС у сектор Газа, а з ліванською «Хезболлою» у «Ансар Алла» взагалі було налагоджено обмін бойовим досвідом і технологіями. Хусити не приховували, що не відмовляються від ідеї знищення Ізраїлю, і неодноразово заявляли про те, що їхній ракетний арсенал буде використаний у війні проти єврейської держави.

І вони насправді спробували це зробити після того, як Ізраїль розпочав військову операцію у секторі Газа у відповідь на кривавий теракт, який вчинив ХАМАС 7 жовтня цього року. Вже наприкінці жовтня «Ансар Алла» розпочала ракетні обстріли Ізраїлю, щоправда, без помітного успіху. Ємен та Ізраїль поділяють майже 2000 км, по землі — це напхана системами ППО територія ворожій хуситам Саудівської Аравії, а в Червоному морі постійно чергують кораблі військово-морського флоту США, здатні перехоплювати ракети. Окрім того, і сам Ізраїль захищений власними сучасними системами протиракетної оборони. Тож хусити лише дарма витратили частину свого арсеналу ракет, так і не вразивши жодної мети на території Ізраїлю.

До кінця листопада, не відмовляючись від спроб дістати до Ізраїлю ракети, хусити вирішили випробувати нову тактику війни проти єврейської держави — блокаду Червоного моря, через яку пролягають торгові шляхи, які з’єднують Ізраїль зі Східною Азією. В «Ансар Алла» заявили, що вважатимуть законною метою будь-які цивільні судна під прапором Ізраїлю або належать ізраїльським компаніям. 19 листопада 2023 року хусити захопили судно-автовоз Galaxy Leader, оператор якого компанія Ray Shipping належить громадянину Ізраїлю Рамі Унгару. Загарбники висадилися на судно з вертольота і діяли злагоджено та вміло, що дає підстави припускати, що вони проходили підготовку у професійних армійських інструкторів, ймовірно, з Ірану. На користь причетності Тегерана до захоплення Galaxy Leader говорить і те, що незадовго до атаки на автовоз повз нього проходило іранське судно, яке могло бути плавучим штабом, що координує дії загарбників. Сам Іран свою участь в атаці на Galaxy Leader заперечує.

Після цього хусіти влаштували ще кілька атак на цивільні судна в Червоному морі, після чого один із їхніх складів озброєнь був знищений під час нальоту невідомої авіації. Швидше за все, ізраїльської.

Відверто бандитські замашки хуситів змушують американців переглянути їхній статус: не виключено, що найближчим часом «Ансар Алла» знову повернеться до списку терористичних організацій. Тим часом самі хусіти піднімають ставки. Їхні дрони-камікадзе дедалі частіше опиняються поблизу кораблів військово-морського флоту США. Офіційний представник угрупування попередив, що спроби перешкодити «Ансар Алла» у їхній боротьбі проти Ізраїлю з боку Саудівської Аравії чи ОАЕ призведуть до знищення нафтових промислів та танкерів цих держав, через що світ зіткнеться з дефіцитом палива. “Зима близько для Європи та Америки”, – попередили хусити.

Червоне море – життєво важливий торговий шлях не тільки для Ізраїлю, але і для багатьох інших держав, включаючи Китай та Індію. Саме через Червоне море, а згодом через Суецький канал азіатські товари потрапляють до Європи, а європейські — до Азії. У середині двохтисячних та на початку 2010-х років у тих краях вже господарювали пірати із сусіднього з Єменом Сомалі. Їхня активність обходилася світовій економіці в $18 млрд втрат щорічно. Вони вбивали та катували членів екіпажів захоплених суден та контролювали морські води на відстані до тисячі миль від берега Сомалі. А зараз про них уже майже не згадують: миру достатньо було домовитися, направити ближче до Червоного моря великий військовий флот — і буквально за кілька місяців одну з головних світових проблем було вирішено.

Швидше за все, схожим чином розберуться і з хуситським піратством: знищать точковими ударами кілька штабів, зіб’ють вертольоти з десантом, потоплять катери, що йдуть на перехоплення суден, і діячі з «Ансар Алла» відмовляться від нападів на торговий флот, як колись відмовилися сомалійці. Але станеться це не раніше, ніж закінчиться війна у Газі. До цього військові та дипломатичні зусилля Ізраїлю та його союзників будуть зосереджені на знищенні ХАМАСу. А ось потім уже руки зможуть дійти до хуситів.

Автор: Юрій Мацарський

Джерело: The Insider