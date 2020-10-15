Зеопросник на местные выборы: почему это незаконно

В течение последних двух дней президент безусловно удерживает пальму главного ньюсмейкера страны. И если его интервью обсуждали еще в разных тонах – от ничего страшного, чего вы ждали до испанского стыда – то заявление о “5 вопросов” в день местных выборов вызвало уже совсем другие комментарии, среди которых преобладали возмущение, беспокойство не является ли это попыткой протащить российскую повестку по оккупированным территориям и попыток предложить свою версию “5 вопросов”.

Однако эмоции являются второстепенными там, где речь идет о юридической стороне вопроса, отмечает издание . А именно к правовому обоснованию президентского опроса есть много вопросов и ни одного ответа. Объяснение Офиса президента, которое появилось на его официальном сайте, только добавило вопросов, главным из которым является: “А что это вообще будет?”

Этот вопрос обусловлен прежде всего тем, что согласно статье 69 Конституции Украины, народное волеизъявление осуществляется через выборы, референдум и другие формы непосредственной демократии. Указанная статья нашла отражение в решении Конституционного Суда Украины от 16.04.2008 № 6-рп / 2008, в котором Суд установил, что правовое регулирование порядка осуществления непосредственной демократии, в частности референдума, направлено на то, чтобы совместить эти формы со способами и средствами, которые характеризует представительную демократию, взаимодополнить их, но не сделать конфликтными с возможной подменой парламента референдумом (или наоборот).

Уже на этом этапе можно сказать, что заявление о том, что опросом в день местных выборов президент хочет открыть двери для настоящей демократии, противоречит само себе. В ОП, в лучшем случае, сознательно манипулируют, закрывая глаза на десятки выборов и два всеукраинских референдумах, проведенных в Украине до прихода Владимира Зеленского, которые являются примерами непосредственной демократии. А в худшем – расписываются в незнании базовых принципов функционирования государства.

Такая же ситуация и с тем фактом, что подобный опрос не будет иметь юридических последствий. Его результаты прямых юридических последствий, возможно, и не будут, поскольку будут получены способом, который заведомо противоречит закону. Однако действия, которые будут предшествовать их получению – юридические последствия, безусловно, будут.

Начнем с того, что подобные опросы не предусмотрены действующим законодательством. Здесь стоит отметить, что монобольшинство пыталось легитимизировать подобный формат плебисцита, однако дело не зашло дальше включения в повестку дня для слушания в первом чтении, соответственно, закон, который дает право и устанавливает порядок проведения опросов общественного мнения органами государственной власти не был принят и не вступил в силу. Почти такая же ситуация с президентским законом о референдуме: он был проголосован только в первом чтении и не вступил в силу.

Вместе с этим всем, существует абзац 2 статьи 19 Конституции, который предусматривает, что органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины. Другими словами – законного способа реализовать президентский опрос не существует, следовательно любой из них может привести участников этого процесса на скамью подсудимых. И как бы члены президентской фракции не упражнялись в эпитетах по этому поводу “опроса”, называя его “пробником референдума“, “аперитивом голосования” или “закуской к выборам”, ситуацию с незаконностью всей схемы это никак не меняет.

Не получится и включить анонсированные президентом вопросы в избирательные бюллетени, поскольку согласно статье 240 Избирательного кодекса, форма и цвет избирательного бюллетеня для каждых местных выборов утверждаются Центральной избирательной комиссией не позднее чем за тридцать дней до дня проведения очередных местных выборов и не могут изменяться до назначения следующих очередных местных выборов.

Текст избирательных бюллетеней для голосования в соответствующих избирательных округах утверждается соответствующими территориальными избирательными комиссиями не позднее чем за семнадцать дней до дня голосования. Со дня объявления президентом о “опросе” до дня голосования на местных выборах осталось 12 дней, то есть внесение любых изменений в уже утвержденные бюллетени было незаконным уже в момент записи президентского “видосика”.

В результате, если дойдет до финансовой и организационной стороны вопроса, все эти факты станут еще более актуальными. Кто это все действо будет финансировать? Кто будет организовывать процесс? Кто заплатит людям, которые будут фиксировать ответы, кто напечатает бланки “бюллетеней”, кто примет решение, которым утвердит их форму и текст, кто будет считать голоса, кто официально объявит итоги, кто будет нести ответственность за нарушение или фальсификацию? Попытка ответить на любой из них сразу возвращает нас к началу: “Каким нормативно-правовым актом это предусмотрено?”

Непонимание президентом Зеленским и его окружением базовых принципов работы государства иногда просто поражает, особенно в том случае, когда президент сам себя заводит в патовую ситуацию – сама по себе инициатива провести “опрос” уже содержит признаки выхода за пределы его полномочий, определенных статьей 106 Конституции Украины .

Любые другие действия, направленные на реализацию этой инициативы уже иметь признаки не «теоретического правонарушения”, а вполне реального преступления, с соответствующими последствиями для соучастников. Просто сделать вид, что ничего не было – тоже не получится, информационная бомба уже взорвалась. И вряд ли получится списать все на “врагов” – это работает только первые несколько месяцев после выборов, а не тогда, когда у тебя уже полтора года вся полнота власти в стране.

Поэтому ответ на вопрос: “А что это вообще будет?” лежит не в юридической, а в «психологической» плоскости. Это ярко демонстрирует само заявление Офиса президента, щедро пересыпанное выпадами в сторону “ангажированных экспертов”, “политиков с более чем 20-летним стажем манипуляции народными ожиданиями”, “тех, кто имеет достаточно медийного влияния и денег, чтобы манипулировать в своих личных интересах влиянием о общественное мнение “.

То, что это заявление появилась на следующий день после интервью журналисту Стивену Сакуру, в ходе которого Владимиру Зеленскому прямо сообщили о катастрофическом падении рейтинга (что и вызвало ту меметичную и не совсем адекватную реакцию президента), свидетельствует об одном: речь не идет о законе, народовластии, прямой или представительной демократии. Речь идет исключительно об успокоении самого президента. Мол, смотрите, мы провели свой опрос и нас все любят! Насколько такой подход способен исправить причины, вызвавшие потребность в нем – вопрос риторический.

Таким образом, настоящий вопрос только один: окупит ли хорошее настроение президента ответственность за нарушение закона?

Автор: Назар Черный,