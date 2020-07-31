Жертвами торговли людьми стали свыше 260 тысяч украинцев. Как не попасть в современное рабство?

По результатам исследования Международной организации по миграции (МОМ), 13% украинцев готовы согласиться на рискованное предложение работы за границей. За годы независимости жертвами торговли людьми стали свыше 260 тысяч украинцев, а наша страна вышла в лидеры Юго-Восточной Европы по количеству пострадавших, отмечает издание «Зеркало недели — Украина». При этом 65% украинцев работали на территории Российской Федерации, которая ведет войну против Украины.

Вербовщики обманом завлекают украинцев в Россию

С 2015 года и по сегодняшний день тянется дело так называемых наркокурьеров. Украинских мужчин обманом завлекали на работу в Россию. Вербовщики обещали зарплату в тысячу долларов в месяц за работу обычным пешим курьером. Никаких вложений не требовалось: дорогу, питание и проживание оплачивал «работодатель». Уже в первые дни украинцы поняли, что стали жертвами обмана, но тех, кто отказывался от нелегального заработка, начинали шантажировать и угрожать физической расправой.

«Вербовщики сами сдавали своих жертв полиции. А тому, кто отказывался переносить спайсы (наркотические смеси) и говорил: «Мы же так не договаривались», угрожали, что уничтожат его и родных. Преступники собирали полные данные о жертвах, знали о них все», — комментирует адвокат Харьковской правозащитной группы Дмитрий Мазурок.

Чаще всего жертвами этой схемы становились здоровые мужчины в возрасте от 18 до 44 лет. У каждого из них были свои резоны поехать на заработки: большие долги, болезнь родных, неудачный бизнес и т.п. Олег (фамилию мужчина попросил не называть) задолжал банку крупную сумму, поскольку «прогорел» в бизнесе. Его доставали коллекторы, поэтому он решился на работу за границей. Уже на первом задании понял, что перевозит непростой груз, и позвонил работодателю. В ответ услышал, что они знают, где живет его семья и, если он не отработает полностью все, что на него потрачено, пострадают родные.

«Такие угрозы звучали в адрес почти всех пострадавших. Никто не хотел нарушать закон, но их ставили в такие рамки, что они не могли отказаться. Это классическое трудовое рабство», — добавляет правозащитник.

Трудовым мигрантам выдавали телефон с установленным приложением для отслеживания передвижения, а через считанные дни украинцев арестовывала полиция. Они получали от 5 до 20 лет лишения свободы за незаконный оборот наркотиков.

Украинским правозащитникам известно о 378 таких случаях: 197 жертв торговли людьми уже осуждены в России, а 122 переведены для отбытия наказания в Украине. Но, по данным украинского омбудсмена, таких украинцев в России — тысячи.

«Только на протяжении 2019 года статус лиц, пострадавших от торговли людьми, получили 185 граждан, — рассказала Людмила Денисова. — Судебные органы, в том числе Российской Федерации, игнорируют предоставленные гражданами Украины документы, подтверждающие их статус жертвы. Хотя статус жертвы имеет значение при помиловании, при досрочном освобождении или уменьшении наказания».

По нормам международного права, если преступление осуществлено под принуждением, человек имеет право на освобождение от наказания. Но в Украине нет такой процедуры, ведь пересматривать обвинительный приговор может только суд государства, осудившего украинцев.

«В России ни в одном уголовном деле не фигурирует факт, что украинцы стали жертвами торговли людьми, и многие из них уже получили такой статус от Украины. Россия закрывает на это глаза, что, по нашему мнению, указывает на очевидное сотрудничество преступников с российскими правоохранительными органами», — считает адвокат Дмитрий Мазурок.

В 2016-м четырех вербовщиков арестовали, но на более чем 30 месяцев дело «застряло» в Соломенском суде Киева, — и до сих пор нет никаких решений. Трафикеры отпущены под домашний арест, а пострадавшие продолжают отбывать наказание. За все эти годы только пять украинцев были освобождены. Организаторов преступлений так и не нашли.

Ситуацию могли бы исправить поправки в Уголовный кодекс Украины и в закон об амнистии, которые бы ввели механизм помилования пострадавших от торговли людьми. Но инициативы и рекомендации правозащитников остаются без внимания.

Суррогатное материнство и торговля людьми: выдумки или реальная проблема?

Весна 2020-го стала щедрой на громкие скандалы, связанные с суррогатным материнством. В апреле правоохранители разоблачили преступную схему, когда под прикрытием суррогатного материнства мошенники заключали фиктивные договоры о браке с иностранцами и переправляли новорожденных детей за границу, в частности, в Китайскую Народную Республику.

«Это прямо не запрещено законом, поэтому все происходит по гражданско-правовому договору, выполнение которого контролируется самими его сторонами. Даже нотариально заверять такой договор не требуется. Но продажа новорожденного ребенка — это полный состав преступления, предусмотренный статьей 149 Уголовного кодекса Украины «Торговля людьми». Украина не должна быть полулегальной площадкой для торговли детьми», — прокомментировал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

А уже через две недели разразился новый скандал: частная клиника суррогатного материнства опубликовала видео с 46 грудными детьми, ожидавшими своих биологических родителей-иностранцев в одном из киевских отелей. Омбудсмен призвала на законодательном уровне сделать суррогатное материнство возможным только для украинцев и назвала его «торговлей людьми».

«Суррогатное материнство в Украине — проблема, требующая комплексного и немедленного реагирования. Предоставление таких услуг иностранным гражданам может привести в первую очередь к нарушению прав детей и к ситуации, в которой Украина не способна защитить своих граждан. Дети в Украине не должны быть объектами торговли людьми!» — заявила Людмила Денисова.

В большинстве стран Европы суррогатное материнство запрещено или разрешено без денежного вознаграждения. В Украине же на рынке суррогатного материнства царит полный хаос: частные клиники заключают договоры на свое усмотрение, а суррогатные матери получают за услуги в среднем 15 тыс. долл.

«Поскольку рынок суррогатного материнства никто не контролирует, то и такого понятия, как ответственность, нет, — комментирует юрист Правозащитной группы «СІЧ» Юлия Полехина. — Мы проанализировали типовой договор между потенциальными родителями и суррогатной матерью и нашли нарушения Конституции Украины и международных конвенций. Например, суррогатной матери с седьмого месяца беременности запрещено свободно передвигаться. Это нарушение статьи 33 Конституции.

Также ей запрещено ухаживать за собственным ребенком, если тот заболел инфекционной болезнью. Это прямое нарушение статьи 16 Конвенции о правах ребенка. Биологические родители могут по своему усмотрению отказаться от новорожденного, и тогда суррогатная мать обязана отдать его в государственное детское учреждение. Но самое страшное, что никто не знает, что происходит с ребенком после пересечения границы!».

По мнению правозащитницы, представители частных клиник и посредников заинтересованы, чтобы подобное положение дел сохранялось как можно дольше, и у них было больше возможностей для маневра: по своему усмотрению заключать такие договоры, которые так или иначе противоречат Конституции Украины и нормам международного права.

Как не попасть в современное рабство?

На сегодняшний день человеческий трафикинг остается многомиллиардной уголовной индустрией, занимающей третье место по прибылям в мире после нелегальной торговли оружием и наркотиками. Несмотря на то, что Украина лидирует по количеству пострадавших от современного рабства, почти 80% украинцев уверены, что с ними подобного никогда не произойдет.

«Люди склонны верить в иллюзии и волшебство, вместо критического отношения к информации. Вопрос «почему мне что-то не договаривают?» не очень критически анализируется, — комментирует психолог Центра психического здоровья и травматерапии «Форпост HELP» Олеся Ольховик. — Человек, который не тратит время на проверку информации, потеряет намного больше в будущем».

Вербовщики — хорошие психологи. Они могут воспользоваться доверчивостью или нестабильным положением человека. Их обещания звучат более чем заманчиво: большой заработок, легальное трудоустройство, еще и оплата визы, билетов и необязательное знание иностранного языка. На самом деле такие заманчивые предложения часто заканчиваются тем, что человек попадает в руки преступников, у него забирают документы и заставляют отрабатывать то, что на него «потратили».

Чтобы не оказаться на крючке трафикеров, юристы советуют подробнее расспросить о деталях трудоустройства. Если работодатель уклоняется от ответов, это должно насторожить.

«Убедитесь, что у вас есть рабочая виза, и выясните, есть ли у фирмы-посредника соответствующая лицензия, — советует аналитик Правозащитной группы «СІЧ» Виктор Филатов. — Трудовой договор или контракт должен быть составлен на понятном языке. Подписывайте договор только с работодателем, а не с посредником. Сообщите родным детали поездки и договоритесь о кодовой фразе, которая будет свидетельствовать о том, что вы попали в беду. Заранее найдите контакты посольства или консульства Украины и организаций, оказывающих помощь мигрантам».

Если же вы все-таки оказались в критической ситуации, не следует бояться обратиться в полицию. Украина является стороной Конвенции Совета Европы по противодействию торговле людьми. Следовательно, если пострадавший обращается в полицию и заявляет, что пострадал от торговли людьми, — не имеет значения, есть ли у него паспорт и просрочена ли виза. Человек освобождается от ответственности за пребывание в стране без документов и имеет право на защиту согласно международным правовым нормам.

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Источник: ZN.ua