Кабуки-тё — токийский квартал «красных фонарей» и гангстеров в 70-е годы XX века

Кабуки-тё (歌舞伎町, Kabukichō) — район Токио с очень непростой историей. В конце XIX века здесь были болота, где охотилась на уток местная знать, чуть позже на этой земле выросла небольшая деревенька, которую успели присоединить к Токио буквально за несколько лет до начала Второй Мировой войны.

Кабуки-тё, 60-е годы

В 1945 году под градом американских бомб район вновь обрел первозданный вид, но уже через год после капитуляции Японии здесь началась масштабная стройка — район решили восстановить, выстроив его вокруг большого театра кабуки, который должен был стать жемчужиной всего административного центра. К сожалению, осуществить план не удалось. Из-за финансовых проблем театр не построили, однако район уже успели назвать Кабуки-тё — так он зовется и сейчас, хотя с послевоенных времен жизнь в нем идет далеко не театральная.

По статистике, сегодня в Кабуки-тё проживает чуть больше 2000 человек. По неофициальной статистике, половина из этих людей — члены якудзы. Кабуки-тё с давних пор превратился в токийский квартал «красных фонарей», где днем и ночью кипит жизнь — бары, игровые автоматы, хост-клубы и публичные дома открыты для посетителей 24 часа в сутки. При этом в целом обстановка на районе сейчас вполне безопасная и приличная, но так было далеко не всегда.

Японский фотограф Ватанабэ Кацуми в начале семидесятых занимался тем, что делал снимки прохожих в Кабуки-тё, а потом продавал им снимки по 200 иен. Позже он издал книгу «Gangs of Kabukicho», где собрал фотографии, которые люди не очень-то хотели покупать — на них запечатлены проститутки, бандиты и прочий немного жутковатый, но крайне харизматичный сброд.

Долгое время книга была адским раритетом, но в 2006 году она была переиздана, так что теперь каждый может ознакомиться с тем, как в старые деньки выглядел Кабуки-тё — район, который никогда не спит. В Disgusting Men собрали несколько самых интересных снимков Ватанабэ Кацуми.

Источник: Faroutmagazine