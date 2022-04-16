Російська армія на Чернігівщині руйнувала села, вбивала людей, пила, крала…

Крутівська ОТГ, в Чернігівській області, оприлюднила фотографії розбитого підрозділу російської 90-ї танкової дивізії (Єкатеринбург), яка місяць перебувала в Ніжинському районі.

Залишки російської 90-ї танкової дивізії (Єкатеринбург), яка місяць намагалась робити біду у Ніжинському районі Чернігівщини. Руйнували села, вбивали людей, пили, крали…

«Ці мразі проходили і через наші села, частина дивізії розбила штаб у Хорошому Озері і звідти намагалася пройти Ніжин. У самому Ніжині в результаті обстрілів зруйновано та пошкоджено: 5 будівель комунальної власності, 25 багатоповерхових будинків, 54 приватні будинки, 1 підприємство…

На фото — результат роботи наших ЗСУ. У боях відзначилась і тероборона Ніжина (в лавах котрої воювали і козаки з нашої громади), яка стояла на передових блок-постах та проводила зачистку. Багато роботи нашими козаками з Тероборони було докладено для того, щоб скоординувати удари по противнику та передати точні дані розташування ворожої техніки.

Слава ЗСУ! Слава Захисникам України! Шана всім, хто, взявши до рук зброю, став на захист держави. Слава Україні!»

Ніжинський журналіст Ігор Волосянкін зняв це відео після деокупації українського села Велика Дорога на Чернігівщині. Село знаходиться неподалік районного центру Ніжин. Під час окупації рашистами у селі знаходилося велике скупчення російських військ зі своєю технікою. Близько 50 будинків було зруйновано і тепер не придатне для житла. Окупанти ховалися в оселях селян, а техніку заганяли прямо у двори. Вони розуміли, що українські війська не битиму по своїх людях. Натомість місцеві могли спостерігати за поведінкою та манерами рашистських вояків.

Джерело: Крутівська ОТГ